El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) expone Imgenes de(l) poder. Cartografas de lo invisible, de Carmela Garca

Ayer y hoy, mujeres silenciadas

Retales de biografa, contenidos poticos, declaraciones aisladas, pedazos de texto Con estos materiales mnimos, la artista Carmela Garca (Lanzarote, 1964) compone la muestra Imgenes de(l) poder. Cartografa de lo invisible, que permanece abierta al pblico hasta el 17 de septiembre en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Con trece fotografas de grandes dimensiones y un vdeo, la autora pone en cuestin el discurso dominante desde una perspectiva de gnero. En la muestra hay paisajes convertidos en invisibles por el patriarcado; encuentros internacionales de mujeres relevantes en la cultura y la poltica en los aos 1936 y 1937, hoy olvidadas; y otras que conquistaron un mbito de libertad, pero a las que se dej sin espacio en el imaginario compartido. El punto de partida de la exposicin es la feminista, sindicalista y poeta Luca Snchez Saornil (1895-1970). Fue una proletaria madrilea, anarcosindicalista, mujer libre y lesbiana, que trascendi el obrerismo para trabajar (de telefonista) en Telefnica; asimismo compona poemas y colaboraba con la prensa de vanguardia.

En la muestra de Carmela Garca ocupan un lugar relevante las militantes de Mujeres Libres, organizacin anarcosindicalista que despleg su actividad durante la guerra espaola de 1936 y lleg a contar con 20.000 afiliadas. As, la abogada y pedagoga Mercedes Comaposada Guilln, la mdica Amparo Poch y Gascn o Luca Snchez Saornil, entre otras, promovieron un feminismo anarquista que no subordinaba la autonoma de las mujeres a las aspiraciones de la revolucin social, destaca la profesora de Historia de la Educacin en la Universitat de Valncia y militante del movimiento feminista, Llum Sanfeliu. Fue Luca Snchez Saornil la gran impulsora de la revista Mujeres Libres, quien se hizo cargo de la lnea editorial y ha inspirado a Carmela Garca para la presente exposicin. Pero tan importantes como las personas son los espacios de la memoria. De ah la fotografa del Conservatorio de Valencia, donde se celebr en octubre de 1937 la Segunda Conferencia de Mujeres Antifascistas. O, en el siglo XXI las Mujeres de Negro, que manifiestan su luto contra la guerra y a quien la artista fotografa bajo un imponente ficus. Tambin las Lesbian Band, que en una de las imgenes de la muestra ensayan el son de las batukadas debajo de un puente. El arte, lo ldico y lo festivo como va de autoafirmacin.

El visitante puede acercarse a la pintora, escritora comunista y miembro de la Agrupacin de Mujeres Antifascistas, Manuela Ballester. Tambin al recuerdo de la militante del PCE (desde 1934 hasta su muerte) y maestra de la Universidad Popular de Valencia Alejandra Soler, recientemente fallecida a los 103 aos y desconocida para muchos, pese a que fue una mujer licenciada en Filosofa y Letras, que logr escapar de un campo de internamiento en Francia terminada la guerra civil y sobrevivi a la batalla de Stalingrado durante la segunda contienda mundial. Incluso se acerc al 15-M. La de Alejandra Soler fue la primera fotografa realizada para la exposicin del IVAM.

Carmela Garca incluye asimismo en la muestra a Sara Berenguer, quien fue maestra en el barcelons Ateneu Cultural de les Corts y en las Juventudes Libertarias. Tambin ocup la secretara de Propaganda del Comit Regional de Mujeres Libres. Con las delegaciones de la organizacin anarcofeminista, visit el Frente de Aragn y los Hospitales de Sangre, adems de integrarse en Solidaridad Internacional Antifascista (SIA). Es otra de las olvidadas, pese a los 37 aos que vivi en el exilio. En junio de 1988 Seuba Ediciones public la primera edicin de las memorias de Sara Berenguer: Entre el sol y la tormenta. Revolucin, guerra y exilio de una mujer libre. Y no se trata de arqueologa; de hecho, la obra de Carmela Garca ata cabos. Hoy Mujeres Libres es un programa de Radio Klara, emisora comunitaria de la ciudad de Valencia; las mujeres del equipo aparecen retratadas en la exposicin.

Imgenes de gran formato, un mapa subjetivo con documentos, acotaciones, fotografas sobre asociaciones de mujeres de los aos en que Valencia fue capital de la II Repblica Qu queda de todo ello en la actualidad? Tal vez sea la pregunta que haya motivado el trabajo de la fotgrafa. Y la artista canaria quiz responda captando las imgenes de una ristra de colectivos (actuales) de mujeres: Las Heidis, Joves Desobedients, Mujeres Libres, Dones de Frontera, Dones Progressistes o la Asociacin de Mujeres Separadas y Divorciadas del Pas Valenciano. Ellas necesitan asociarse para tener ms fuerza en el espacio pblico, como forma de resistencia y para sobrevivir; por esta razn hago las fotografas en la ciudad, explica la autora en un recorrido guiado por la exposicin. Llama la atencin a los visitantes sobre un muro, que no es urbano. Se trata de una rplica de la pared de su estudio, donde cuelga anotaciones, ideas, dibujos y fotografas, como la de un cuadro que pint Luca Snchez Saornil; pero no el paisaje entero, sino ampliada- la parte que aloja la firma. Hay tambin en el muro simples hojas, con una leyenda a bolgrafo y subrayado en rotulador: Lo que no se ve no se nombra, y lo que no se nombra no existe.

La autora de Imgenes de(l) poder. Cartografa de lo invisible no entiende el arte como una expresin cerrada y dogmtica, ni tampoco dirigida exclusivamente al intelecto. No se trata slo de entender, el espectador puede extraer sus conclusiones e ir construyendo su propio mapa de la ciudad, afirma. Una de las imgenes que Carmela Garca pretende es la de una mujer que transite por la calle, vista como espacio no masculinizado que les pertenece a ellas. Fotografas de mujeres que caminen solas, y sin posado previo. Le cost encontrar estas fotos antiguas en los archivos. A continuacin, al pasar junto a la fotografa de las Mujeres de Negro, advierte contra el eurocentrismo y las apologas de la democracia occidental. Porque el feminismo ha sido siempre internacionalista, recuerda, y la cadena es tan fuerte como su eslabn ms dbil.

De la docena de fotografas slo hay dos retratos individuales. Uno es la de Maril Rodrguez, del colectivo Joves Desobedients, que en los aos 90 del siglo pasado realizaban acciones como salir de noche con antorchas para reclamar seguridad frente a las agresiones sexuales. Tomada en el centro histrico de Valencia, la fuerza de la imagen hace que vaya a figurar en la portada de una prxima publicacin, segn informa Carmela Garca a los visitantes. El segundo retrato es el de Heide Braun, una librera especializada en temtica feminista. Con la biblioteca de la universidad al fondo, su figura cuestiona los tradicionales espacios de poder y la manera en que histricamente se ha negado a las mujeres el acceso al conocimiento. Se produce, as pues, un choque entre espacios, que tambin se da en la fotografa de tres jvenes activistas en el tradicional barrio del Cabanyal, en Valencia, amenazado desde hace dcadas por los procesos especulativos y de gentrificacin. Las muchachas forman parte del colectivo Brfol, que trabaja en la formacin no reglada, con mujeres y en el ocio con nias y nios en situacin precaria. La imagen pone de manifiesto la degradacin de esta barriada marinera.

El recorrido termina en una sala ubicada en una planta superior. All Carmela Garca proyecta un vdeo con un equipo de ftbol integrado por mujeres lesbianas, Las Heidis. Se pasan un baln de color en una sala de juntas, metfora del poder masculino y hegemnico. En cierto modo la composicin se inspira en la pelcula El Padrino. Podra interpretarse que el grupo de mujeres trata de perder el miedo y reforzar su identidad. Las Heidis son el equipo femenino del colectivo Lambda de lesbianas, gays, trans y bisexuales, surgido hace 14 aos. Por qu un mapa de lo invisible, que se articule en torno a las mujeres, tal como propone la exposicin? Muchas de sus acciones, creaciones y luchas han sido olvidadas, excluidas de los discursos y la memoria, remata la artista canaria.

