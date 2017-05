[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo-secesionismo excluyente

27 de Mayo, marcha por la dignidad: pan, techo, libertad, igualdad y la independencia-secesin de Catalua?

Para nuestros maestros y nuestra tradicin federalista

El identitarismo cataln, por ejemplo, es un caso donde, en muchas ocasiones, se cree que el tema social slo se puede solucionar afirmando una identidad nacional. Esto obliga a hacer una parte del viaje con personas que en principio son tus adversarios de clase, con personas con las que no puedo ni aprobar un proyecto de sanidad pblica de acuerdo con una idea ni siquiera laborista. Para m es el gran error de la CUP. Te ests dejando una izquierda en el resto de Espaa que est en un proceso de crecimiento, ests aislando a un izquierda en Catalua y ests reforzando la legitimacin de una gente que no est por la soberana. Porque crear un estado en Europa Qu quieres? Un estado como Grecia? Un estado como Irlanda? Como Dinamarca? Creando un nuevo estado se pretende romper la cadena de dependencia pero acepta la forma del estado. En cambio, se est dejando de lado la bsqueda de crear la soberana y la posibilidad de agruparse con las otras fuerzas de Espaa para romper la correlacin de fuerzas. En lugar de eso, preferimos el marco cataln y todo lo que est fuera no nos interesa. Con lo que, para hacer mayora, la tenemos que hacer con la derecha. El proceso bloquea procesos constituyentes de verdad.

Ferran Gallego (2017)

En Santa Coloma, en el barrio de Can Franquesa (donde est pintada en medio de la montaa esa A gigante de anarqua, pero eso no tiene nada que ver), el domingo anterior [6 de diciembre de 1983] las clases subordinadas haban apedreado el coche en que iba el padre, el esposo: Jordi Pujol, presidente de la Generalitat (desde que confes lo de Andorra, se ha dejado de tratar de Honorable a los presidentes, en tal grado Pujol se ha cargado el prestigio de la institucin). El hombre que le lanz aquella piedra no llevaba gorra (ya quedaba para gente de campo), pero s un suter rojo, y as fue como lo identificaron. "El hombre de rojo", le pusieron. A los ricos cuando pasan se les tira piedras, siempre ha sido as. Tuvieron que ser los eternos parias de la tierra apisonada bajo los bloques en que vivan quienes arrojasen la primera piedra, pues entonces nadie era capaz de decir nada. Pero el silencio continu. Claro que aquellos tipos de Can Franquesa tenan un pretexto: estaban tomndose un quinto tan tranquilamente y la comitiva va y les pasa por encima de los pies, como si no existiesen. Un nuevo atropello! Pues ahora se van a enterar! Entonces, en un arrebato de egolatra Pujol mand parar y baj del coche, y abronc al hombre con una verborrea desquiciada, de loro ricachn enganchado al chocolate de Andorra. Los que nunca decan nada aplaudieron ese gesto de despotismo. Un banquero pisndole el cuello a un trabajador, y an se dudaba en saber quin tena razn. Se ha necesitado una crisis monumental, una escabechina, el hundimiento moral y social de toda una manera soportable de vivir, para que se proteste contra lo que significa este tipo de poltica hecha por banqueros.

Javier Prez Andjar (2017)

(Abro parntesis. Para evitar lecturas errneas o acusaciones y crticas inadecuadas: las marchas para la dignidad son, en mi opinin, una de las mejores iniciativas generadas por el movimiento-obrero ciudadano espaol en estos ltimos aos. La primera de ellas est grabada en mi mente para siempre, u no de los das ms hermosos , poltica y personalmente, que he vivido nunca. Como dira el poeta Jorge Riechmann: sent en m la belleza de la huelga y la movilizacin general! Cuando me cas, hace un ao y casi dos meses, mi esposa-compaera y yo repartimos entre los invitados y amigos una tarjeta donde se no vea besndonos en la primera de estas marchas. Cierro aqu el parntesis).

El lodazal de corrupcin, corruptores y corruptos se sigue extendiendo: Madrid, Barcelona, Valencia... No hay apenas diferencias en el guin de las tramas . En trminos futbolsticos muy usados aqu, en Catalua: i ms, i ms, i ms, i ms La corrupcin y sus anexos continan su lucha ... hasta la zafiedad total! Y luego dicen que todos los pueblos tienen los gobiernos y las clases hegemnicas que se merecen! Quin, quines se merece una cloaca-trama de estas dimensiones? Qu eticidad est debajo de estas prcticas? Qu concepcin de la poltica? Esto es lo que da de s la cosmovisin neoliberal, la mano invisible, la antropologa individualista antisocial , el libre mercado, el non olet, el no hay alternativa, el enriqueceros es bueno, el cazar ratones sin importe como, el capitalismo con bridas o sin ellas? Francisco Morente, sin olvidarse de ninguna arista, lo ha expresado as: A 600 kms de aqu, no van a ser menos. Ah tenemos al alto cargo del ministerio del Interior que, segn parece, emplea su tiempo en sabotear investigaciones judiciales; o al fiscal general aplicando su mejor conocimiento a desmontar el duro trabajo de los suyos en la lucha contra la corrupcin. Por no hablar del rescate de autopistas por las que no pasa nadie, la tropela del Castor o el trapicheo de votos parlamentarios a cambio de miles de millones de euros que sumar a lo que ya de por s es un privilegio escandaloso y que rompe el discurso de la igualdad entre los espaoles que el PP enfrenta a cualquier reivindicacin que implique un trato asimtrico a realidades poltico-territoriales que son objetivamente distintas entre s. Es as como el partido-macizo-de-la-raza que nos gobierna desde Madrid y el frente nacional que lo hace desde Barcelona atropellan una y otra vez la legalidad, desprecian a los ciudadanos y degradan la democracia, ayudando a crear un ambiente como el que en Europa hace que cada dos meses la extrema derecha est a punto de darnos un sofoco.

Sigamos. Mientras la conselleria de Educaci de la Generalitat calcula que necesita unos 300 millones para desamiantar colegios e institutos (http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/15/59196815468aebfb158b462e.html), tema que no deberamos considerar secundario o resuelto, podemos tomar como entrante esta breve reflexin. Pongamos que hablamos del Palau podra ser el ttulo. Entrevista a Joan Llinares, ex director general del Palau tras la era Millet y actual representante del Ayuntamiento de Barcelona en el auditorio. http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Palau-Convergencia-decision-poitica-juridica_0_643936203.html "Llinares rebate al conseller de Cultura, Santi Vila: "No acusar es una decisin poltica, no jurdica". Efectivamente, no acusar -lo que hace el Gobierno de la Generalitat en el momento en que escribo- es una decisin poltica que comparte todo e l gobierno (incluidos los consellers que no son convergentes -ERC- desde luego). No se podrn reclamar ahora los 6,6 millones que presuntamente -ja, ja, ja- Ferrovial abon al partido nacionalista cataln en comisiones ilegales a cambio de obra pblica a travs del auditorio.

Podemos seguir tambin por esto otro: la renta garantizada de ciudadana se entrega en funcin del ndice de renta de suficiencia (el baremo que mide la pobreza); los sindicatos y otras numerosas organizaciones sociales critican y han criticado, con razn que se impone, que no se actualice su valor desde 2010: se lucha contra la pobreza con mediciones de hace unos siete aos; el gobierno de la Generalitat -no hay error por mi parte- acepta que no est actualizado y afirma que no lo actualiza para contener el gasto! Con todo el rostro y la cara dura del mundo. Como han ledo, sin cambiar una coma (volver sobre el tema de la renta garantizada).

De las citas e imgenes iniciales:

La pegatina de la marcha remite al tema de hoy. Hablo de ello ms tarde. Las citas: la de Ferran Gallego apunta a uno de los temas principales: se est dejando de lado -el llamado secesionismo de izquierdas- la bsqueda de crear la soberana real (nada fcil por lo dems) y la posibilidad de agruparse con las otras fuerzas de Espaa para romper la actual correlacin de fuerzas (adems lo sabido y ms que importante: entregar a una parte de las clases trabajadoras catalanas a la derecha neoliberal vestida de seda y glamour y de no independencia). La segunda: un excelente recuerdo -que debemos agradecer- de Javier Prez Andjar. Si tienen tiempo vayan a la hemeroteca y comprueben lo que entonces se dijo sobre el compaero rojo. Por la derecha y por sectores de izquierda. Yo ya trabajaba entonces en Santa Coloma de Gramenet, muy cerca de Can Franquesa.

Las coordenadas bsicas, esenciales, que ahora, ms que nunca, conviene no olvidar. Disculpas por la insistencia. Por no repetirme, tomo pie en la reflexin de Gabriel Colom [1]. Digan lo que digan las fuerzas interesadas estamos aqu:

Las elecciones del 27 de septiembre se plantearon como un plebiscito por parte de los independentistas. El argumento era: es el referndum que Espaa no ha permitido realizar. Para ello, CDC y ERC formalizaron la coalicin Junts pel Si (Juntos por el S ) y el lema de campaa ser: El voto de tu vida. La mayora absoluta en escaos y votos era su objetivo. Pero el 27 por la noche, la coalicin obtiene 62 escaos, seis menos que la mayora absoluta, y el bloque independentista, sumando a la CUP, consigue el 47,8% de los votos, por debajo tambin de la anhelada mayora absoluta. La participacin fue del 74,95% la ms alta desde las primeras elecciones de 1980. () El electorado se movi en sus propios espacios. La divisin de la oferta electoral en dos bloques entre independentista/no independentistas, o entre soberanistas/unionistas, fij una imagen fija de un bloque secesionista del 47,8% frente al 52,2% favorable a la no independencia. La falacia electoral del plebiscito por parte de Junts pel s fue un rotundo fracaso al no llegar a la deseada mayora absoluta ni en escaos ni en porcentaje.

Rotundo fracaso -o fracaso a secas si quieren- que, ahora, un ao y medio despus, se intenta mostrar como la gran victoria de las tesis secesionistas. Otra estafa poltico-institucional de largo recorrido. Realmente no tienen justificacin democrtica ni para desconexiones astutas ni para otras aventuras similares. Perdieron pero no lo reconocen (debemos recordar la aceptacin del resultado, la derrota, por parte de Baos-CUP la noche del 27S y el 55% aludido, das antes del gran abrazo, por por David Fernndez-CUP)

Las previas de hoy. La primera; sobre el ciberataque no me resisto a dejar de copiar esta reflexin de Miguel Candel (comunicacin personal 17 de Mayo): Pues ahora resulta que los culpables del ataque son... evidentemente!, los malos de siempre: los coreanos del Norte, que ya que no pueden cruzar el paralelo 38, cruzan las barreras informticas de medio mundo para demostrar la razn que tienen los campeones de la democracia occidental al acusarlos de todo lo imaginable. Como caba esperar, los "expertos" que dicen haber detectado el origen norcoreano del ataque son norteamericanos, aunque esta vez incluyen a los rusos de Kaspersky, "no sigui dit"... Para cundo un monumento a Goebbels en Washington?

La segunda, sobre el acuerdo en torno a la renta garantiza. Enhorabuena, ha costado mucho. Que se cumpla, que se concrete, que no se interrumpa el trmite parlamentario, que no sea una firma de cara a la galera para desviar la atencin, para intentar decir que aqu la corrupcin no existe (pero existe y es generalizada entre sectores polticos y empresariales dominantes), que aqu rigen los asuntos sociales y que una Catalua independiente sera profundamente social. De hecho, mal indicio, la consellera Dolors Bassa ha evitado poner fecha para dar la renta garantizada a todos los trabajadores pobres. Conviene estar atentos.

La tercera. De un seor independentista muy puesto en el sistema, en el rgimen cataln, ya que ha sido parte de l durante aos: Ni un solo caso de corrupcin en Catalua ha sido levantado por la prensa catalana. Ni uno. Todos han sido levantados por la prensa espaola Catalua no es un pas de leyes, sino un pas de personas. Lo importante es conocer a la persona adecuada. Lo mismo se podra decir de Sicilia. Jordi Pujol, siendo presidente de la Generalitat, no pag los impuestos de sucesiones sobre su casa de Vilassar. Y se trataba de un impuesto que se pagaba a la misma Generalitat, no a Espaa. l no lo pag, nadie lo inspeccion y tras diez aos prescribi. Habla un independentista: Alfons Lpez Tena, Atlntica XXII; n. 50, 2017 [2]). Tiene importancia este no pagar impuestos de la propia Generalitat porque se suelen justificar, con todo el rostro impenetrable, diciendo que ellos han robado a Espaa y que quien roba a una ladrona-explotadora tiene dos mil aos de perdn.

La cuarta. La fiscala Superior de Catalua ha abierto diligencias de investigacin -que yo no hubiera abierto desde luego- por una serie de tuits del jurista y profesor de Derecho de la UPF Hctor Lpez Bofill. Vale la pena recordar algunos de los tuits de este profesor de la UPF: 1.La fiscala me llama a declarar por mis opiniones polticas. Un nuevo ataque a la libertad de expresin. Espaa ms cerca de Turqua. 2.Las diferencias ideolgicas se resuelven en un debate pblico y libre. Utilizar el poder punitivo del Estado es propio de dictaduras. 3. Cuando seamos independientes yo me acordar de los jueces, fiscales y funcionarios varios que ahora contribuyen a extorsionar a Catalua (8 de febrero de 2017). 4.Espaa ha cambiado con la democracia, s; antes fusilaban presidentes de la Generalitat y ahora slo los inhabilitan. 5.Pronto llegar el da en el cual los independentistas tendremos que tener cuidado con aquello que decimos, como los demcratas en tiempos de Franco. Si rascamos un poco, eso es lo que piensan muchos activistas y simpatizantes del movimiento secesionista. Esa es su idea de Espaa, no de tal o cual gobierno, no del rgimen fascista (en el que muchos catalanes colaboraron como es sabido) sino de Espaa. Para ponerse a temblar. Y es un profesor de Derecho de una universidad pblica!

La quinta. Despus de una de las comparecencias judiciales, estas fueron las palabras del vicepresidente del Parlamento de Catalua Llus Corominas (un CDC, un PDCat de pedra picada) el pasado 12 de mayo: en referencia a la futura declaracin del dirigente de EUiA, ha recordado que "el 12 de junio, el compaero Joan Josep Nuet, que se est portando muy bien, se est portando muy bien...". El propio Nuet no dud en aplaudir las palabras CDC-Corominas con entusiasmo. Tambin Forcadell. Companyon inicialmente no lo hizo, pero luego no dud en sumarse al reconocimiento del buen comportamiento' de Nuet. Anna Sim tuvo que taparse la cara con las manos para intentar ocultar la risa (tal y como mostraron las imgenes de TV3). Las palabras fueron cuestionadas incluso por la presentadora (slo presentadora?) de Els Matins, Ldia Heredia, que retransmita en directo. "Quizs no es necesario el comentario, no? "El comentario se est portando muy bien' est un poco de ms si lo que se quiere es incluir a los comunes". Nos damos cuenta de lo que significa que Corominas y Forcadell aprueben, como un padre o una madre o un profesor/a, el comportamiento poltico de un dirigente de la llamada -quin riure, quin riure!- izquierda alternativa en Catalua? Molt b, molt b! decan. En el mismo sentido, Podem abre el debate para decidir si apoya el referndum unilateral! Hay que debatir esa barbaridad? Hemos enloquecido? Pero los Podem o Podemos no dicen que son federalistas? No habamos quedado en eso? Pues no: un da s, el otro ya no.

La sexta. Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco Un manifiesto de juristas pide a Rajoy y Puigdemont que negocien cuanto antes (Pere Ros http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/11/catalunya/1494531183_835658.html). Algunas reflexiones del escrito y la informacin de Ros: Esto va de democracia es una frase que utiliza el independentismo para reclamar el referndum; tambin la expresin rimada por un grupo de juristas para encabezar un manifiesto que reclama a Rajoy y Puigdemont que abandonen el frentismo actual y se sienten a negociar una salida para la situacin poltica catalana. Contra la ley, no; solo con la ley tampoco, es el ttulo de la declaracin, impulsada por la entidad Portes obertes del catalanisme que se ley ayer en el Colegio de Abogados de Barcelona. En un coloquio moderado por Milagros Prez Oliva, el catedrtico de derecho constitucional Xavier Arbs, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay y la ex consejera de Justicia con Artur Mas Pilar Fernndez Bozal reflexionaron sobre conceptos como legitimidad, desobediencia, las costuras de la Constitucin y tambin sobre cmo se ha llegado al momento actual y cmo se puede salir. Los tres coincidieron en que las instituciones catalanas no pueden incumplir la legalidad, el ordenamiento jurdico ni las resoluciones judiciales, pero que tampoco es tolerable que el Gobierno incumpla las sentencias del Constitucional que no son de su agrado. Tambin hubo coincidencia en que la Carta Magna no es el problema, sino que puede ser la solucin para acabar con el bloqueo actual si existe voluntad poltica entre las partes para sentarse a negociar las leyes que hagan posible salir del atolladero. La imposibilidad actual de negociar no es un argumento para no hacerlo en el futuro, apunt Arbs. Record tambin que la Constitucin Espaola, a diferencia de otras de pases muy cercanos, no tiene clusulas irreformables. Gay afirm que el texto est considerado uno de los ms avanzados. El problema, aadi, radica en que unos y otros no la respetan.

La sptima. El 'Telenotcies Vespre' de TV3 afirm la semana pasada que los obispos catalanes tambin se han pronunciado a favor del Pacto por el Referndum. Sin embargo los eclesisticos no defendieron explcitamente la celebracin de un referndum soberanista, ni tampoco hicieron ningn tipo de referencia a la independencia de Catalunya o al derecho a decidir. Ellos mismos han emitido un comunicado para afirmar que conviene que sean escuchadas las legtimas aspiraciones del pueblo cataln, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia y su cultura, pidiendo que se fomente y promueva la cultura del dilogo. Pensamos, aadieron, que es un momento importante para que los gobernantes y los agentes sociales hagan gestos valientes y generosos en favor del dilogo y la concordia. Tambin que se promueva realmente todo lo que lleva un crecimiento y un progreso en el conjunto de la sociedad, sobre todo en el campo de la sanidad, la enseanza, los servicios sociales y las infraestructuras. La (des)informacin TV3 est llena de aadidos y presupuestos.

Hay ms asuntos pero no podemos con todo. Vayamos a la marcha de la dignidad. Un terreno ms nuestro.

Como otros aos, se habla y vindica, incluso con ms concrecin, la expulsin de la mafia, de las mafias, y pan, techo, libertad, igualdad. Con un aadido: autodeterminacin; no derecho a la autodeterminacin, es decir, no derecho a la independencia, sino directamente autodeterminacin, independencia.

Debemos expulsar del gora pblica a las varias mafias que dirigen el pas, aqu y all? Sin ninguna duda. Sabemos qu significa estar en sus manos.

Algo que objetar a la marcha por la dignidad? Todo lo contrario. Vivan las marchas por la dignidad! Vayamos, apoyemos todos! Entre lo mejor que hemos sido capaces de generar en estos ltimos aos!

Y al pan? Nada que objetar, en absoluto, nada de nada. Se entiende muy bien la vindicacin. Recuerda consignas muy clebres, muy de nuestras tradiciones, cien aos despus de 1917: pan, paz, tierra y libertad

Y al techo? Necesario, un techo digno y asequible, como el aire que respiramos trece veces por minuto. Imposible para muchas personas, especialmente las ms jvenes, con los precios actuales del mercado.

Y a la libertad, la libertad real de la que tantos y tantos ciudadanos no andamos sobrados y cuya conquista, aunque parcial, tantos esfuerzos costaron? Como Cervantes, bien ledo y entendido: La libertad, Sancho, es uno de los ms preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, as como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Se ha hecho, lo hemos hecho, muchos han aventurado la vida; han pagado caro por ello.

Y qu decir de la igualdad en tiempos de desigualdades crecientes, en tiempos de aumento de las rentas del capital, especialmente de las rentistas, y de decrecimiento sin freno de las rentas salariales? Qu puede decirse, qu debemos decir en momentos en que muchos estudiantes, por poner un ejemplo entre mil (yo mismo tengo ejemplos entre mis alumnos de ciclos de grado superior), no pueden acceder a carreras universitarias porque no pueden pagar las matrculas de las universidades pblicas? La igualdad, innecesario es sealarlo, es un concepto bsico de las tradiciones republicanas y socialistas. Igualdad, libertad, fraternidad

Y la autodeterminacin, la independencia? Qu hace la independencia -seguramente de Catalua- en un lugar como este? Qu pinta en toda esta lucha, en toda esta movilizacin? Qu papel juega esta vindicacin que separa, que no nos une, en un marco poltico-cultural tan alejado? Qu tendr que ver, que tiene que ver el movimiento obrero con la vindicacin de la independencia de una de las comunidades ms ricas de Espaa? Nosotros, los rebeldes, los indignados, los que apoyamos desde el principio estas marchas por la dignidad, los trabajadores precariados, diciendo lo mismo que Mas, Pujol, la Madre Superiora o lo mismo que exigen Junqueras, Fernndez o Gabriel? Romper un demos comn, separarnos de nuestros compaeros de Madrid, Sevilla, A Corua o Bilbao, ese es, ese debe ser un objetivo de la marcha obrera-ciudadana por la dignidad de este prximo 27 de mayo?

No nos estamos equivocando y de mucho? Hay tiempo para corregir. Los organizadores deberan reflexionar sobre el tema, deberan revisar los nudos de la movilizacin. Nunca el movimiento obrero espaol ha llamado a las gentes a manifestarse por la autodeterminacin, por la independencia de Catalua o de cualquier otra comunidad espaola. Durante el rgimen fascista, cuando pudimos, luchbamos por el derecho de autodeterminacin, en momentos de opresin cultural y lingstica de las nacionalidades, circunstancias que nada tienen que ver con la situacin actual, y aadamos a continuacin, cosa ms que importante, para que todo estuviera claro: nosotros estamos por la Repblica federal, por la III Repblica espaola.

Qu sentido tiene la inclusin de esta consigna en una marcha obrera de mayo de 2017? Existe otro sentido que no sea el de dividirnos? Qu opresin sufren Catalua o el Pas Vasco tras el cuponazo? Qu lengua, qu cultura est perseguida actualmente en el pas de Espriu o Montserrat Roig?

Francisco Morente (El Pas, 17 de mayo), reflexionando en general, no especficamente sobre las marchas, lo ha expresado as: Urge impulsar la prctica de una democracia radical y volver a poner la igualdad social en el centro del debate poltico. La humanidad se enfrenta a retos de una envergadura enorme: del cambio climtico a la vertiginosa transformacin social, econmica y cultural que implicar la robtica, de las migraciones en masa al constante aumento de la pobreza y la explotacin y a una devastadora degradacin ecolgica. Una izquierda que merezca ese nombre tiene hoy una responsabilidad histrica de primer orden, que no pasa precisamente por las apelaciones emocionales al pueblo, la nostalgia de un mundo que ya no volver ni la reclusin en identidades nacionales supuestamente amenazadas. Eso, lo vemos a diario, siempre lo ha hecho mejor la derecha populista. En Francia, Holanda o Catalua.

Yo no lo hubiera dicho mejor. No es eso?

Finalizo con un texto de un gran arabista y gramsciano, Andrs Martnez Lorca. Nos acompaa en las ltimas sabatinas. De nuevo, en mi opinin, da en el clavo, en defensa de lo esencial:

Los mismos que mandan apalear a pacficos manifestantes y que arrinconan a los que protestan contra la corrupcin del PP, protegen ahora descaradamente a la extrema derecha venezolana en Madrid permitiendo el cerco y acoso a una legacin extranjera y el secuestro de facto de las personas all reunidas.

Nombremos a algunos de los responsables del encubrimiento y proteccin de los fascistas venezolanos: en primer lugar, la delegada del gobierno en Madrid, Concepcin Dancausa (de clara orientacin autoritaria y ahora imputada en la trama de Mercamadrid), y ms al fondo, dada su autoridad mxima en este mbito, el ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad (ambos salpicados por su aparente complicidad con Ignacio Gonzlez, ex dirigente del PP encarcelado por corrupcin), la direccin general de la polica y la jefatura del cuerpo de la polica municipal de Madrid (por qu se permiti a estos facinerosos el acceso al edificio perteneciente a la embajada y el prolongado corte de circulacin en la calle Hermosilla, en pleno barrio de Salamanca?).

Esta canalla venezolana pretende que no conozcamos en Espaa la realidad de su pas. Para ello usan las amenazas, la coaccin y el asedio al personal diplomtico y a los ciudadanos espaoles que por lo visto no pueden ser protegidos por "las fuerzas del orden" en la capital del estado.Basta de silencio cmplice!

El ejemplo del acoso al gobierno de Chile que culmin con el asesinato del presidente Allende y la instauracin de la dictadura de Pinochet no puede ser olvidado. Sus secuaces venezolanos asomaron el hocico con el golpe de 2002 que instal en el poder durante unas horas al presidente de la patronal, Pedro Carmona.

Mientras PP, PSOE y Ciudadanos apoyan abiertamente a la oposicin venezolana y atacan con furia al gobierno legal y legtimo de Venezuela, algunas almas cndidas de nuestra izquierda tienen miedo a tomar posicin no sea que al hacerlo reciban la crtica de los partidos del rgimen y de los adocenados medios, unnimes en su servilismo al imperio y a la oligarqua criolla.

Un aadido posterior del propio autor: El programa de subversin y violencia que desarrolla en Venezuela la oposicin sigue el plan coordinado con el Comando Sur de Estados Unidos para liquidar el gobierno bolivariano. Aqu se ofrecen algunos detalles al respecto. Mientras, insisto, los medios espaoles siguen apoyando la violencia callejera de la oposicin, celebrando el reguero de muertes por ellos provocado, y la izquierda (salvo contados casos) mirando para otro lado y silbando para distraerse, demostrando as que ellos no apoyan "la dictadura venezolana" que gobierna legtima y legalmente. Revelado: Comando Sur de EEUU y MUD coordinan golpe contra Maduro - - HispanTV.com

Recomendaciones: vale la pena para recordar las sesudas opiniones de la Madre Superiora de la Congregacin: (no aptas para almas sensibles y humanistas) http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/imbatible-dani-mateo/la-xenofobia-de-ferrusola-no-solo-es-con-extranjeros-tambien-con-espanoles-no-puedo-jugar-son-todos-castellanos_201705095912240b0cf2503a9a1f2bc2.html

Una aproximacin ms que equilibra a un asunto ms que importante: Ricard Esteban Legarreta, La Seguridad Social y la va unilateral hacia la independencia en Catalua http://agendapublica.elperiodico.com/la-seguridad-social-la-via-unilateral-hacia-la-independencia-cataluna/

Las urgencias no son iguales para todo el mundo. Gerard Piqu es un buen conocedor del tema: http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/gerard-pique-vall-hebron-gastroenteritis-trato-vip_73256_102.html

Un magnfico artculo del vicerrector Francisco Morente: Hay alguien ah?. El Pas-Catalua, 17 de mayo de 2017 Hemos hecho referencia a l en esta misma sabatina..

Una llamada urgente que debemos escuchar: Soldaritat amb els 27 companys (compaeros) de la UAB: Repressi i incomunicaci | La Sal de la Terra. https://lasaldelaterra.wordpress.com/2017/05/15/repressio-i-incomunicacio/

Sobre El peridico: El diario no saldr a la calle esta semana, pero s que lo harn las reivindicaciones de una plantilla de unas 400 personas afectadas por una rebaja de sueldo y bajo la amenaza de un ERO (el Comit informa que el paro tiene un seguimiento del 90%.

Cambiando de tercio, conviene cambiar de tercio para oxigenarse, no est nada mal (pero que nada mal) este discurso del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa:

