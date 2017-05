Porqu hay que proteger a los filtradores

El Observador

La filtracin de datos que implican a polticos, empresas, e incluso a instituciones en casos de corrupcin facilita el acceso a la ciudadana de la informacin, que de otro modo no llegara a salir a la luz. El periodista Dardo Gmez analiza en su colaboracin para El Observador , la situacin a nivel nacional e internacional, en la que se encuentran los filtradores, que en algunos pases incluso son perseguidos. Usa las palabras del fiscal Moix, en las que dice ser partidario de estudiar medidas para evitar filtraciones, para hacer un examen de lo que sucede actualmente en Espaa. Aade que los grandes medios no difunden en muchos casos las informaciones que perjudican a sus accionistas, y las plataformas alternativas en la red son las encargadas de hacer este trabajo.La idea del fiscal Moix de tomar medidas para evitar las filtraciones es un ataque directo al Derecho a la Informacin y la seal clara de que filtradores y medios independientes est haciendo dao al sistema de corrupcin en toda Europa.Casi al mismo tiempo de la celebracin del Da Mundial de la Libertad de Prensa el fiscal jefe anticorrupcin del Estado espaol, Manuel Moix, se solt la melena, asumi las recomendaciones del ex presidente Aznar de no tener prejuicios en apoyar lo deleznable y lanz un llamado pblico a la represin del conocimiento.Soy partidario de estudiar medidas para evitar las filtraciones, dijo Moix y profundiz: Quiz el problema que tenemos en Espaa es que no hay un medio eficaz de luchar contra ellas, porque no hay una sancin prevista, salvo que se averige quin es el filtrador. En otros pases, como Alemania, se sanciona directamente al medio de comunicacin. A lo mejor, si nos planteamos esa posibilidad habra menos filtraciones y se perjudicara menos al estado de Derecho.El fiscal que tiene como primera obligacin perseguir la corrupcin, ha cado en la misma preocupacin que tienen las empresas corruptas europeas y sus directivos prevaricadores: el trabajo de los filtradores. Una suerte de nuevos servidores pblicos que divulgan, jugndose el tipo, la mierda de una corrupcin que est detrs de gran parte de las desdichas sociales de la ciudadana.Los whistleblower o alertadores, son quienes hacen a este tipo de denuncias pblicas que han puesto a la vista de todos esta inmundicia. No se trata de gente que cuente intimidades de famosillos. Aqu estamos hablando de la revelacin de informacin relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, incluyendo las que revistan un potencial de irregularidad o que puedan ser percibidas como tales, que sean cometidas por o en el seno de organizaciones del sector pblico o privado, o por individuales o entidades que se cree que puedan llevarlas a efecto y que puedan afectar o amenazar al inters pblico.Entiendo que esto ltimo es fundamental, que sean actividades con capacidad de alterar las cosas de la res publica, es decir, las que son propiedad de todos y sobre las cuales los ciudadanos tenemos derecho a exigir rendimiento de cuentas. Esto afecta tanto a las actividades de los directivos de las administraciones pblicas como a las corporaciones u organizaciones que por sus funciones hayan alcanzado una importancia estratgica sobre la vida de la ciudadana. Un paquete de apariencia heterognea pero que -como vamos viendo cada vez que se abre algn meln de corrupcin- est integrado por intereses colindantes o fuertemente amarrados que se reparten los dividendos de la cosa mafiosa.Gervasio Snchez, en su libro La guerra no acaba cuando dice Wikipedia se irrita ante el silencio culposo de los grandes grupos de medios sobre esta enfermedad histrica y seala: Dnde estaban los periodistas especializados cuando personas sin escrpulos se estaban enriqueciendo o asaltando las arcas del estado? Yo les aseguro que estaban y saban, pero callaban. Las entrevistas menos exigentes a empresarios, polticos, banqueros, se han hecho en este pas cuando ms saneadas estaban las arcas de los medios de comunicacin. Los periodistas comenzaron a autocensurarse mucho antes de que polticos y banqueros los presionasen.Cuando ocurra esto que dice Snchez lo de las filtraciones no se produca y, si se produca, no transcenda y el filtrador era rpidamente apartado de la escena, perda su empleo o como dijo el ex alcalde Ignacio Gonzlez mandado a plantar cebollinos.Todos hemos conocido colegas periodistas que se aburrieron de ir cada da a sus jefes con denuncias de casos de corrupcin financiera o abusos administrativos que nunca llegaron a la hoja impresa. Algunos se hartaron de ese peregrinar infructuoso a la mesa del jefe, se liaron la manta a la cabeza y escribieron un libro contando lo que saban.A bote pronto, recuerdo "Banca Catalana, ms que una banca, ms que una crisis" (1985), una obra firmada por los periodistas Siscu Baiges, Enric Gonzlez y Jaume Reixach, en la cual se explicaba la gnesis de uno de los lodos en los que estamos metidos. No les fue nada bien contar la verdad, tuvieron que reinventarse profesionalmente mientras los colegas alcahuetes hacan carrera en la gestin de los medios obsecuentes con el sistema.Cualquiera de vosotros puede sumar ejemplos de profesionales decentes prontamente silenciados y que pagaron por su ingenuidad de saltar sin paracadas. Pero como suele suceder, se aprende y se ha aprendido a hacer las cosas sin traicionar los principios pero tratando de crear autodefensas; algunas tan antiguas como organizarnos junto a otros o aprovechar los desarrollos tecnolgicos en materia de gestin de los datos o de la documentacin.Cuando en diciembre de 2006 se lanz el sitio WikiLeaks no se generaron mayores inquietudes, pero cuando en menos de siete meses se comenzaron a acumular en su web centenares -que llegaran a millones- de documentos que revelaban los comportamientos poco ticos de gobiernos, polticos y corporaciones estratgicas que merecan ser investigadas, saltaron las alarmas.Fue un bombazo y su clave est en garantizar con mtodos seguros el anonimato de sus informadores; solo la cabeza visible, Julian Assange, est pagando con su exilio en la embajada ecuatoriana en Londres que su organizacin haya revelado al mundo las atrocidades cometidas por Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.Ocurre que cuando estas cosas se ponen en marcha surgen imitadores y aunque al de Assange se hayan sumado los castigos de Chelsea Manning o Edgard Snowden, la bola sigue creciendo. Nuevas organizaciones se han ido creando para indagar y estimular la generacin de personas dispuestas a contar lo que saben y a espiar en los archivos de sus jefes corruptos para divulgar sus mezquindades y su terrorismo contra la humanidad.Estas nuevas organizaciones y el propio WikiLeaks aprendieron rpido de sus primeras experiencias; recordemos que el primer informe de la organizacin de Assange fue distribuido a los grandes medios. As fue como solo se conoci la superficie de esa fosa ftida; el resto fue silenciado por los accionistas de esos grupos.Ahora, la distribucin es ms inteligente; como la del pasado marzo en que documentos de la CIA destripan el ciberespionaje con el que los servicios de inteligencia de Estados Unidos pueden piratear telfonos, ordenadores y televisores con Internet y convertirlos en micrfonos espas.As las cosas, Reporteros Sin Fronteras no solo defiende a los periodistas en zonas de conflictos, ahora tambin denuncia quienes son los accionistas que estn detrs de la manipulacin informativa de los medios dependientes. Que esto tambin es corrupcin.Aparecen organizaciones independientes como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) que destapan los papeles de Panam. U otras como Fltrala que exponen a la luz los llamados papeles de la Castellana.Por otro lado personas como Herv Falciani deciden que tienen la obligacin de mostrar a sus congneres quines nos roban y cmo lo hacen filtrando los datos de las empresas financieras que los han contratado para colaborar en esos delitos.Por fin, los padrinos internacionales de la corrupcin han decido que esta apuesta por la honestidad y este afn por la verdad no puede arruinarles su negocio; porque de esto se ha derivado que gran parte de la ciudadana ya no confa en lo que le cuentan los grandes grupos de medios, que ellos financian. Adems, estos tampoco pueden parar la avalancha porque los nuevos medios independientes difunden estas filtraciones y no pueden sino ir a rebufo de ellas. Aunque traten de minimizar sus impactos en la opinin pblica.Una gran parte de esa opinin, ante el sunami de evidencias, ha dejado de votar a los partidos polticos tradicionales, a los cuales tambin financian los padrinos, y ante el nuevo dibujo de las configuraciones parlamentarias ya no les resulta tan fcil que se legisle a sus dictados.Cuando el incombustible fiscal Moix pone como ejemplo a seguir a la legislacin alemana, se refiere a una modificacin de su Cdigo Penal de diciembre de 2015, que solo fue denunciada por algunas organizaciones e ignorada por los medios respetables, que prohbe manejar datos "robados" y que, adems de la responsabilidad penal del filtrador tampoco libra a los periodistas del registro e incautacin de sus materiales relacionados.La ley alemana es una amenaza evidente a la libertad de prensa y al derecho a la informacin. Por ejemplo, bajo la nueva ley, los documentos filtrados por Edward Snowden posiblemente ya no pueden ser utilizados legalmente en suelo alemn", denuncian desde GFF , una organizacin para la defensa de los derechos digitales en Alemania.La organizacin Transparencia Internacional seala que "Si bien puede ser dudoso que los periodistas o expertos sean en realidad procesados, la mayor amenaza de la ley es su efecto disuasorio: las fuentes y los expertos se pensarn dos veces si enviar datos filtrados o ayudar a escudriarlos concienzudamente", y dice que a pesar del "bien documentado valor de los denunciantes en la exposicin y prevencin de la corrupcin", solo cuatro pases de la Unin Europea tienen marcos legales para la proteccin de denunciantes que se consideran "avanzados": Luxemburgo, Rumania, Eslovenia y Reino Unido.Daniel Amoedo Barreiro, coordinador de proyectos de Transparencia Internacional Espaa ha remarcado que Espaa carece, a da de hoy, de una normativa que recoja las medidas de proteccin bsica que debera recibir cualquier persona que se encuentre en posicin de denunciar irregularidades o hechos delictivos relacionados con la corrupcin. El contexto actual que se vive en Espaa, en el que da tras da se suceden casos de corrupcin de mayor o menor importancia y complejidad, hace que la ciudadana sea particularmente sensible a la corrupcin, considerndolo una de las principales preocupaciones despus del paro, lo que genera el clima propicio para la aprobacin de una ley nacional que recoja, entre otras cuestiones, la proteccin de los denunciantes de corrupcin.Sin duda, Moix saba de qu hablaba

Fuente: http://www.revistaelobservador.com/opinion/35-me-quieren-oir/12375-porque-hay-que-proteger-a-los-filtradores



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.