Ustedes se imaginan al Che Guevara de traje y corbata? Es difcil que el glorioso guerrillero hubiera decidido sentarse a negociar con el enemigo. Y menos pactar una reinsercin en la vida civil. Por eso su lema era patria o muerte venceremos! Por el contrario el cura Camilo Torres colg la sotana para enfundarse el traje de guerrillero y muri en un combate contra el ejrcito en Patio Cemento (Santander). Estara dispuesto Manuel Marulanda Tirofijo a ocupar un escao en el Congreso de la Repblica? Despus de tantos aos en el monte asumira el papel de un pobre y triste burcrata?La cada del Muro de Berln en 1989 los pases aliados a la Unin Sovitica iniciaron el doloroso proceso de transicin hacia el sistema capitalista. Como consecuencia dcl colapso del comunismo el principal damnificado en Amrica Latina fue Cuba que tuvo que afrontar con resignacin el llamado periodo especial (agravado por el bloqueo o embargo) Se pudo salvar del naufragio gracias a las divisas generadas por la industria turismo que aportaron los ingresos necesarios para mantener a flote el nico territorio libre de Amrica Bajo la consigna de resistir, luchar y vencer! lanzada por Fidel Castro el pueblo deba asumir el mximo sacrificio de la patria.Pero ni los ms connotados maestros del realismo mgico hubieran podido imaginar el inesperado desenlace que se iba a producir. Tras dcadas de duelos y confrontacin- en las que hay que resaltar la crisis de los misiles y Baha Cochinos- a finales del 2014 Cuba y EE.UU reestablecen relaciones diplomticas. Se abren paso a una nueva era de paz y entendimiento mutuo cuando Ral Castro le estrecha las manos del presidente Obama. Un gesto indito de reconciliacin pues continua vigente el embargo. Para colmo antes de morir el comandante Fidel Castro reconoci que la lucha armada no era el camino correcto (brindndole argumentos a la derecha para descalificarlo) Definitivamente la revolucin envejece y sin sangre joven que la renueve las perspectivas son muy pesimistas. En Venezuela el comandante Chvez se mostr tambin contrario a la toma del poder por medios violentos: La lucha guerrillera es un anacronismo en el siglo XXI. Es la hora de apostar por la va democrtica El comandante de la revolucin bolivariana se declar a favor de aplicar las nuevas tecnologas como arma revolucionaria: Tenemos que propagar a travs del Twitter o el Facebook el socialismo del siglo XXI .En la sociedad actual se prima ms el bienestar individual que el colectivo . Ya no existen esa pasin y el entusiasmo revolucionario del que haca gala aquella juventud de los aos sesentas y setentas. Se ha dejado de soar renunciado al asalto al cielo. Figuras mticas como Bolvar, Mart, Sandino, Farabundo Mart, Camilo Torres o el Che Guevara se hallan fosilizadas en los libros de historia. En las escuelas y universidades ya no se habla de revolucin socialista ni de lucha armada sino de ampliar la democracia o de participacin ciudadana. Pginas gloriosas del pasado que ya hacen parte de la nostalgia y el romanticismo.La guerrilla de las FARC surgi a mediados de los aos 60 con el propsito de combatir los abusos que sufran los campesinos por parte de los oligarcas y terratenientes. Este fue un fenmeno que se desarroll en el medio agrario donde a esos campesinos empobrecidos y analfabetos no les qued otra alternativa que echarse al monte y empuar las armas para enfrentar al gobierno dspota y opresor. Las FF.AA o los paramilitares, mejor conocidos como los pjaros, pretendan por todos los medios exterminarlos siguiendo la consigna de muerto el perro, se acab la rabia. Incluso utilizaron bombas de napalm y armas qumicas con el fin de consumar sus diablicos planes (operacin Marquetalia) Haba que borrar del mapa a esos bandidos comunistas chulavitas cachiporros que amenazaban los principios constitucionales de libertad y orden.El foco de la insurreccin estaba situado en la accidentada regin andina de Marquetalia donde su lder Manuel Marulanda Vlez, alias Tirofijo, y sus camaradas -aprovechando la ventajas que les ofreca esas escabrosas montaas- crearon unas zonas liberadas o un pas clandestino en defensa de sus vidas y bienes. el campesinado en resistencia armada contra el estado tirnico -as lo proclam Jacobo Arenas, uno de los principales idelogos de las FARC. Colombia en todo el siglo XX ha estado en permanente conflicto interno (entre liberales y conservadores) pero, sobre todo, la fecha que marc un punto de inflexin fue el da 9 de abril de 1948 cuando asesinaron en Bogot al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitn.La victoria de la revolucin cubana encabezada por Fidel Castro y la che Guevara fue un hecho extraordinario que sirvi de inspiracin para la izquierda latinoamericana. Se materializ la utopa revolucionaria y las masas populares se apresuraron a seguir el ejemplo de aquellos mticos guerrilleros capaces de enfrentar a pecho descubierto al imperialismo. Fiel a la doctrina del internacionalismo Cuba foment y patrocin (con apoyo econmico y logstico de la Unin Sovitica) los movimientos guerrilleros de Amrica Latina. No hay ms que recordar aquel famoso mensaje al mundo del che Guevara publicado en la revista Tricontinental en el que haca un llamado a crear uno, dos, tres, muchos Vietnam nadie puede detener la revolucin mundial. EE.UU pronto detect que la conflagracin comunista podra extenderse por todo el continente y ante tamao desafo planific una respuesta contundente y demoledora. En un mundo tan polarizado por la guerra fra su deber era impedir que la Unin Sovitica consolidara unas zonas de influencia en Amrica Latina.En las filas de la guerrilla se enrolaban estudiantes, profesores, lderes comunales, intelectuales, sacerdotes, campesinos, obreros, sindicalistas pertenecientes a todas las razas y clases sociales. Ideolgicamente los insurgentes se adheran a distintas tendencias tanto marxistas-leninistas, otros trotskistas, estalinistas, guevaristas, maostas o castristas. Aunque eso si todos decididos a entregar sus vidas por la causa de la revolucin libertaria. La forma ms alta de lucha y la ms noble. Por ese entonces exista una plena confianza en que estaba muy prxima la derrota de la oligarqua esclavista cmplice del imperialismo.El propsito de la guerrilla de las FARC era muy claro: la toma del poder para instituir una repblica socialista y popular. Es decir, una repblica sin propiedad privada, comunidad libre y trabajo comn sin patrones ni banqueros. Haciendo nfasis en la colectivizacin de la economa al estilo de los Soviets (Organizados de abajo a arriba en los que participaran principalmente obreros, campesinos e insurgentes) Es decir, que estaban resueltos a imponer la dictadura del proletariadodonde las masas populares asumieran el control poltico del estado en detrimento de la burguesa explotadora.Los procesos revolucionarios surgidos en Amrica Latina tenan un profundo arraigo en el humanismo cristiano. Porque la religiosidad es consustancial al alma de nuestros pueblos. Es en la iglesia donde habitualmente se renen las comunidades y pueden expresarse libremente bajo la proteccin del prroco o el sacerdote. Cristo o la Virgen Mara son lderes celestiales que tienen ms poder que los propios seres humanos. El imperialismo pronto comprendi que la colonizacin no solo deba ser material sino tambin espiritual. Y por este motivo Washington infiltr las sectas evanglicas cristianas, ya sean Mormones, Testigos de Jehov, Bautistas, Protestantes, Adventistas, la misin Nuevas Tribus o los Nios de Dios, aparte de los cuerpos de Paz y el USAID. Porque los hijos de Dios deben someterse a la jerarqua y obedecer a la autoridad que es un principio bsico para mantener el orden establecido. Si los pobres se portan bien encontrarn la recompensa en el cielo dedquense a la revolucin espiritual. El objetivo del imperialismo era cerrarle el paso a la Teologa de la Liberacin y el movimiento cristiano de base. La doctrina social de la iglesia (su opcin por los pobres) se consideraba el principal propagador de los ideales revolucionarios que desestabilizaban Amrica Latina. -Las guerrillas tienen un gran componente de marxismo cristiano. La misin de las sectas es la desestructurar las comunidades y crear un enfrentamiento fratricida.Colombia fue el primer pas de Amrica Latina en ser visitado por un Papa. En el ao 1968 Pablo VI lleg a Colombia con un mensaje de amor y de esperanza: En Amrica Latina la fe est despertando una gran caridad social y esperamos una creciente justicia ciudadana En la misa dedicada a los campesinos colombianos y latinoamericanos (se reunieron medio milln en Mosquera) del viernes 23 de agosto de 1968 pronunci las siguientes palabras que ya quedan en el recuerdo como un manifiesto casi subversivo (solo el Papa protegido por su aura celestial poda realizar tales denuncias) : porque conocemos las condiciones de vuestra existencia: condiciones de miseria para muchos de vosotros, a veces inferiores a la exigencia normal de la vida humana. No estis ahora escuchando en silencio; pero omos el grito que sube de vuestro sufrimiento que es el de la mayor parte de la humanidad. No podemos desinteresarnos de vosotros; queremos ser solidarios con vuestra buena causa, que es la del pueblo humilde, la de la gente pobre. Sabemos que el desarrollo econmico y social en Amrica Latina ha sido desigual; que ha favorecido a unas clases pudientes y ha descuidado a la masa de poblaciones nativas, casi siempre abandonadas a un innoble nivel de vida y a veces tratadas y explotadas duramente La II conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medelln -llevada a cabo en esas fechas- sent las bases de la nueva doctrina social de la iglesia: denunciar las injusticias, bajo el mtodo de ver, juzgar y actuar Principios que empujaron a muchos sacerdotes a unirse a las guerrillas y empuar las armas en su ineludible compromiso con los pobres y oprimidos. (Gnesis de la Teologa de la Liberacin)El gobierno nacional sostuvo desde un principio que en Colombia jams habra una nueva zona de despeje. De ninguna manera iban a aceptar que se repitiera lo sucedido en el Cagun. Las FARC a raz de los golpes militares que debilitaron considerablemente su estructura interna y causaron importantes bajas entre los miembros del Secretariado, renunciaron a su pretendida zona de despeje en Florida (Valle) Por lo tanto tuvieron que tranzar. De este modo se iniciaron las conversaciones secretas en las que actuaron como intermediarios Frank Pearl o Henry Acosta. El Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo particip en estas conversaciones en las que plante el siguiente dilema: dilogo o la extincin por va armada. La firma de una acuerdo marco Acuerdo General para la Terminacin del Conflicto hizo que las FARC fueran reconocidas como fuerza beligerante. Ya desde el ao 2012 se estableci una mesa preliminar de exploracin en Oslo en la que intervinieron en representacin del gobierno colombiano Humberto de la Calle y por parte de las FARC el comandante Ivn Mrquez. Lo que se ha intentado ocultar deliberadamente es que Venezuela ha sido el principal promotor de los acuerdos de paz de la mano del extinto mandatario Hugo Chvez y el inestimable protagonismo de la senadora Piedad Crdoba.El gobierno colombiano se ha visto obligado a invertir un astronmico presupuesto para enfrentar a la insurgencia (y no solo la insurgencia sino tambin a la delincuencia comn) Se calcula que en la ltima dcada ha destinado para dichos fines(que supera con creces a lo que se gasta en educacin, salud o vivienda.) Desde 1999ha invertido un total de 7.500 millones de dlares (de los cuales EE.UU ha puesto 3.500 millones y la diferencia recae en el estado colombiano junto con el apoyo de 26 pases y 7 organizaciones internacionales) El Plan Colombia se dise para fortalecer, la instituciones democrticas, la economa y el aparato policial y militar. Su principal objetivo era frenar la subversin y el narcotrfico.- instituido en el 2002 por el gobierno del expresidente Uribe Vlez- defenda un modelo de estado cuasi policial y militarista. Haba que rendir a las FARC a base de bombardeos indiscriminados, matanzas, desplazamiento forzado, el pago de informantes o delatores, inteligencia militar, uso de tecnologa punta, cooperacin militar internacional, recompensas, el programa de desmovilizacin o el uso de la extradicin a EE.UU a modo de chantaje o intimidacin.Al comenzar el nuevo milenio la guerra se traslad del campo a la ciudad. Un salto cualitativo con el que las FARC pretendan cercar los centros de poder. Un reto que fue respondido con un dursimo contraataque por parte del ejrcito y los paramilitares. Durante los dilogos de Paz con Pastrana (de 1999 a 2001) Colombia vive el perodo ms sanguinario de su historia pues con el fin de quitarle el apoyo social y poltico a la guerrilla se llevaron a cabo espantosas masacres contra la poblacin civil.La verdad es que el principal objetivo de estos tratados de paz es la reactivacin econmica por encima del factor social o el humano. Porque el presidente J.M Santos, como buen empresario, sabe que para atraer a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros es imprescindible crear un clima de confianza y seguridad.. Los empresarios del turismo y los tour operadores tambin se frotan las manos pues se abren grandes expectativas para este sector que en el ao 2017 espera superar los 5.000.000 de visitantes extranjeros. El conflicto interno colombiano ha supuesto un gran obstculo para el desarrollo del pas. Si hay estabilidad se elevar el PIB y el consumo interno, los bienes y servicios se reactivar, se disparar la inversin pblica y privada. Es imprescindible estimular la innovacin, abaratar las exportaciones para que el pas sea competitivo en este mundo globalizado. Tambin rebajar la deuda externa, sanear las finanzas pblicas y elevar la fiscalidad para disminuir el dficit. La palomita de la paz es la que pone los huevos de oro.Ahora resulta que la guerrilla de las FARC y el gobierno van a ser socios en el negocio de la paz.A partir de la firma de los acuerdos de paz de la Habana y su implementacin se prev el inicio de una nueva era. Que reine la paz y la tranquilidad para recoger as los beneficios de la bonanza. Cunto le ha costado el conflicto a Colombia? En la renta per cpita el 0,5 de crecimiento anual. Ahora se pude duplicar el PIB y en 8 aos crecer del 4,5 al 9 por ciento. Para los analistas financieros lo ms importante es recuperar la confianza de los inversores capitalistas que se ha ido a otras latitudes por culpa de la violencia y la inseguridad. Por eso los principales interesados en sacar adelante los acuerdos paz son los banqueros, inversionistas, los empresarios, las corporaciones financieras que esperan colmar sus arcas con grandes dividendos. Siempre ajustndose al marco macroeconmico y beneficiando a unas minoras (monopolios) o lobbies capitalistas. Es necesario elevar la productividad en detrimento de la microeconoma local y sostenible (creando an ms desempleo).Estamos hablando de unas proyecciones desmesuradas que el gobierno nacional alardea con optimismo. Aunque para recoger los frutos a mediano plazo Colombia precisa perfeccionar las infraestructuras: carreteras, trenes, aeropuertos, puertos, complejos industriales y parques tecnolgicos. Hay que poner en marcha la-segn palabras del presidente J.M Santos- El capitalismo depredador va a iniciar una nueva fase que promete esquilmar an ms los recursos naturales y las materias primas: petrleo, el hierro, oro, la agroindustria, los biocombustibles. Estamos hablando de unos importantes proyectos de reindustrializacin en consonancia con los tratados de Libre Comercio con EE.UU y Europa.En Colombia desde la propia fundacin como repblica los militares han sido los encargados de tutelar las instituciones y brindarle proteccin a las clases privilegiadas.Las FF.AA gozan de su propia autonoma, de sus propios fueros y su propia justicia. Los militares son un poder paralelo dentro del estado. Administran industrias, empresas, colegios, universidades, economatos, clubes sociales, hoteles, hospitales, emisoras de radio y de televisin, peridicos, lneas areas. El presupuesto anual del ejrcito y la polica se estima en. (Necesario para asegurar el progreso y el desarrollo de la Paz en Colombia y el bienestar de sus 450.000 uniformados y servidores pblicos). La industria armamentstica poseen fbricas como INDUMIL o Galil -en colaboracin con Israel- Grupo Social y Empresarial de Defensa (para el postconflicto) industria Naval COTECMAR, la Corporacin Industrial Aeronutica Colombiana, Fondo Rotatorio de la Polica, CODALTEC (alta tecnologa para la defensa, radares y simuladores de aeronaves de combate) La Industria militar colombiana ha efectuado exportaciones por 12.000.000 de dlares en el 2016. Desde luego que el Ministerio de Defensa es el ms interesado en que contine la guerra porque al fin y al cabo se alimentan de sangre y de muerte.El secretariado de las FARC-EP propuso la isla de Cuba como el lugar ms idneo para sentarse a dialogar con el gobierno. Entonces, designaron a Ivn Mrquez como jefe de la delegacin mientras el presidente Santos nombr asu representante. Para las FARC la isla de Cuba tiene un significado muy especial pues es el santuario de la revolucin latinoamericana. Algo que les ofreca plenas garantas para su seguridad. El presidente Ral Castro y su hermano Fidel desde un principio se mostraron favorables a acoger los dilogos de paz y demostrar as al mundo su inquebrantable compromiso con la desmovilizacin de los grupos subversivos (Un sntoma categrico del declive de la lucha guerrillera en Amrica Latina) Los EE.UU, antes del restablecimiento de relaciones diplomticas, consideraban al gobierno cubano un patrocinador del terrorismo. Quizs el principal error de las FARC haya sido irse a negociar la paz en la Habana. Negociar la paz en el exterior y a puerta cerrada y sin testigos en absoluto secreto con la mediacin dey el Alto Comisionado para la Paz. Aunque lo cierto es que no caba otra posibilidad pues los errores tcticos y la arremetida imparable del ejrcito colombiano -que eliminaron a importantes jefes guerrilleros- obligaron al secretariado de las FARC a sentarse en la mesa de negociaciones. El plan maestro de lucha antiguerrillera -diseado conjuntamente con los EE.UU- costaba de las siguientes fases: El Plan Colombia, El Plan Patriota, el Plan Consolidacin, La operacin Espada de Honor I (por el total control del territorio nacional y que se persegua despojar a los guerrilleros de los recursos naturales y estratgicos y reducir su poder econmico militar) Espada de Honor II y Espada de Honor III (desarticulacin total de las estructuras armadas al margen de la ley en el postconflicto).Los bombardeos de la fuerza area colombiana y el empleo de tecnologa punta ha sido un factor determinante para que las FARC renunciaran a su ofensiva replegndose a las entraas de la selva o las reas ms remotas de la cordillera de los Andes. Incluso buscaron refugio en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, Brasil o Panam -como retaguardia-. Ante las cruentas operaciones militares tuvieron que adoptar la antigua tctica (guerra de guerrillas) en continuo movimiento para intentar eludir los constantes bombardeos areos y terrestres de las FF.AA, propiciando emboscadas, golpes de mano. Una estrategia condensada en el(segunda independencia) cuya autora se le atribuye ay en el que se recomendaba aumentar el uso de minas (para detener las acciones del ejrcito) atentados contra infraestructuras, as como los ataques sorpresa por medio de francotiradores.A lo largo de tantos aos de lucha las FARC extendieron unas redes socioeconmicas de solidaridad popular a nivel regional. Para el movimiento bolivariano no existen fronteras pues son ciudadanos de la Patria Grande. Desde el plano clandestino ejercan una dura competencia al monopolio estatal controlando la explotacin de materias primas, la minera, el coltn, el oro (del que se obtiene el doble de beneficios que la cocana) las divisas, el contrabando de armas, el control de las rutas del trfico de estupefacientes. Estrechando unas relaciones comerciales que repartan las ganancias equitativamente. De ah que uno de los principales propsitos del gobierno colombiano fuera reducir el podero econmico-militar de la guerrilla. Si el dilema que se les puso encima de la mesa de negociaciones fue el de dilogo o extincin por va militar ellos tambin hubieran podido responder que la guerra se eterniza puesCul es la cifra de los cados en combate a lo largo de estos 50 aos? Miles de jvenes se inmolaron confiados en que su muerte sera la semilla del hombre nuevo que habitara en la patria nueva. Y ahora no son ms que los mrtires de una revolucin frustrada. Los guerrilleros ofrendaban sus vidas creyendo que iban a alumbrar un nuevo amanecer.En la ofensiva antisubversiva fue determinante la intervencin de la Casa Blanca, el Pentgono, la CIA, de los asesores militares norteamericanos, ingleses o israeles. Definitivamente la intervencin de EE.UU (armas y equipos blicos de ltima generacin) ha inclinado la balanza a favor de las FF.AA colombianas. Los mayores esfuerzos se concentraron en las labores de inteligencia militar, del DAS o Agencia Nacional de Inteligencia, infiltrado espas, pagando recompensas a los delatores o los desertores y perfeccionando interceptacin y escucha de las comunicaciones para localizar los campamentos guerrilleros.El guerrillero envejece y los cuadros no se renuevan. Sin el reemplazo generacional es difcil mantener vivo el espritu revolucionario. Hoy los jvenes tienen otras metas menos utpicas y ms pragmticas. Inmersos en el consumismo capitalista se elige la opcin ms cmoda y que rinda mayores ingresos o nivel de vida. La entrega, el sacrificio o el compromiso social son conceptos arcaicos y obsoletos.A travs de la radio y la televisin el presidente Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la Paz, mientras esbozaba una sdica sonrisa emocionado daba el parte de las exitosas operaciones militares: Los gloriosos soldados de la patria han dado de baja al Jefe de las FARC Ral Reyes; nuestro glorioso ejrcito ha dado de baja al bandido Alfonso Cano, en una operacin conjunta entre el ejrcito y la fuerza area se ha abatido al bandolero Mono Jojoy. Orgulloso el ministro de Defensa (guerra) exhiba los trofeos de guerra ante la prensa nacional e internacional.Despus de ms de 50 aos de lucha las FARC tenan que cerrar de una manera digna y honorable este captulo histrico de su existencia. Estamos hablando de. (Queda todava activo el ELN que tambin se encuentra en conversaciones de paz con el gobierno)La delegacin de las FARC ha estado residiendo estos ltimos cuatro aos en el antiguo barrio de multimillonarios yanquis (expropiado por la revolucin) conocido como. Este es un complejo propiedad del gobierno cubano que lo utiliza para recibir a las delegaciones extranjeras o huspedes ilustres. All se han concentrado bajo la atenta vigilancia de las unidades del Ministerio del Interior. Porque el objetivo era negociar (a puerta cerrada) con el gobierno colombiano una paz justa y duradera en el. Los ms perspicaces crticos pusieron en tela de juicio los dilogos de la Habana porque consideraban inmoral ver a los guerrilleros tomando el sol en las playas, navegando en yate o disfrutando de ccteles y fiestas. No es polticamente correcto que se hayan llevado a cabo unas negociaciones secretas puesto que este es un asunto que concierne a todos los colombianos Por qu se esconde la verdad, a qu temen? Santos ha entregado a los guerrilleros el pas -declaraba amargo el expresidente lvaro Uribe.Para empezar el continuo puente areo Bogot -la Habana, la Habana-Bogot de las delegaciones del gobierno y los miembros de las FARC. Son muchos aos de idas y venidas y encuentros entre los representantes o mediadores del gobierno para ponerse de acuerdo con los negociadores de la guerrilla. Que si los hoteles, los restaurantes, desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo, cenas de trabajo, tour and shopping center. Pero todo ese gasto de billones y billones de pesos al parecer se justifica en nombre de la paz, la armona y la reconciliacin entre los colombianos.(Hace una dcada sobrepasaban los 20.000) Hay que contar hombres y mujeres y nios que se reparten entre campesinos, obreros, estudiantes, profesores, sindicalistas, pertenecientes a las ms variadas extracciones sociales y tnicas (blancos, mestizos, negros, mulatos, indgenas) Ahora tendrn que desmovilizarse, someterse al estado de derecho y a las reglas del juego democrtico. A excepcin de un mnimo porcentaje que ha preferido continuar en el monte desobedeciendo las rdenes del Comando Central. Las disidencias de las FARC (que ya suma unos 500 guerrilleros) ya afecta a cinco frentes. Los jefes guerrilleros ms relevantes que se niegan a entregar las armas son John 40, Gentil Duarte, Euclides Mora, Julin Chollo, Giovanny Chuspas, Una disidencia que puede ir creciendo si el gobierno incumple los compromisos pactados en los acuerdos de paz. Seguramente al ver pasar el tiempo sin que se colmen sus expectativas los har recapacitar y muchos desertarn. Los servicios secretos colombianos se han infiltrado entre las filas en prevencin de cualquier movimiento sospechoso. Pero en todo caso muchos de los jefes guerrilleros tendrn que rendir cuentas o sentarse en el banquillo de los acusados.Es necesario que respondan (guerrilleros y militares) por sus delitos de lesa humanidad ante los(Justicia Transnacional o el Tribunal Penal Internacional). Ninguno podr ser extraditado a EE.UU, ni pagar penas en las crceles donde estn recluidos los presos comunes. Se les aplicar La restriccin de libertad de 5 a 8 aos en las respectivas zonas veredales o territorios de paz para todos los que confiesen los crmenes ante el TPI. Los que mientan o se nieguen asumir sus responsabilidades sern condenados como mnimo a 20 aos de prisin.Qu se va a hacer con todos los guerrilleros? Reconvertirlos en buenos ciudadanos para integrarlos en la sociedad de consumo capitalista? Darles educacin, escuela formacin, universidad y tambin, porque no, evangelizarlos para que se arrepientan de los pecados cometidos, acepten la culpa y reciban el perdn cristiano segn las escrituras.Los guerrilleros de las FARC tal y como est escrito en los acuerdos de la Habana sern trasladados a sus respectivas zonas veredales (la mayora situadas en la Amazonia, los Llanos, el Pacifico, Putumayo, Antioquia, Bolvar, Santander, el Cauca) -que es como eufemsticamente se les ha bautizado a estos- Desde hace semanas las FF.AA rodean el rea demarcada de donde nadie puede salir sin previa autorizacin de sus carceleros. Quien se atreva a evadirse ser capturado y conducido a la justicia ordinaria perdiendo todos los derechos como desmovilizados. Por lo tanto estn sujetos a la vigilancia policial y militar (para prevenir que vuelvan a delinquir-asegura el gobierno) Miles de presos polticos recluidos en las crceles del pas esperan que se aplique la Ley de Amnista.El gobierno colombiano ha invertidoen la construccin de los campamentos veredales (a dedo se han contratado 5 empresas que no cuentan con experiencia en este tipo de trabajos) En este momento los guerrilleros se refugian en improvisadas carpas de lona a la espera de que se levanten viviendas mnimamente habitables. La logstica alimentaria tambin ha recibido fuertes crticas ha sido concedida a la firma Soluciones JR. El gasto diario en comida por cada guerrillero es de 87.000 pesos. Al mes sale la cuenta de 2.610.000 pesos por guerrillero. Hacer realidad los acuerdos de paz ha supuesto un desembolso extraordinario de millones y de millones de dlares. Estos Gastos especiales para la paz benefician a grandes contratistas y firmas en la alimentacin y la logstica que han cometido inexplicables actos de corrupcin. Este es un proceso integral lo que significa que todo tiene que ir acompasado si se quiere cumplir con las distintas fases previamente pactadas.(Se supone que tras la entrega de las armas deben desaparecer) donde tienen concentrarse los guerrilleros para entregar las armas e iniciar el periodo de reinsercin a la vida civil. El mecanismo de Monitoreo de Cese el Fuego y Hostilidades se encargar de verificar que se cumpla los establecido en el acuerdo. 1.200 funcionarios de la ONU (Las FARC queran que fuera la UNASUR) sern los encargados de verificar las tres fases del desarme. (Que finalizar el mes de junio del presente ao?) Los guerrilleros recibirn una asignacin de normalizacin por una cuanta de 2.000.000 de pesos, una paga de 620.000 pesos (90% del salario mnimo) durante 24 meses. Segn palabras del presidente J.M Santos y premio Nobel de la Paz, el estado colombiano hace gala de gran generosidad y les brinda a los guerrilleros la oportunidad de iniciar una nueva vida. Si no se acogen a los acuerdos de paz su nico destino ser una tumba en el cementerio.Las zonas que permanecan bajo el dominio de la guerrilla en este momento estn siendo ocupadas por las bandas delincuenciales mejor conocidas como BACRIM (herederas del paramilitarismo y el narcotrfico) Entre las que cabe resaltar: las AUC, los Urabeos, el Clan del Golfo, los Rastrojos, Renacer, los Machos. Autodefensas Gaitanistas, ERPAC, guilas Negras, oficina de Envigado. Quienes no se sometan a su autoridad se exponen a represalias que van desde la tortura al asesinato. El xodo de los desplazados de la paz es cada da ms numeroso.Desde las ms altas instancias del gobierno se ha dado la orden para que la Polica, Armada y ejrcito ocupen los bienes de la guerrilla. (Las FARC estn obligadas a declararlos) La fiscala ha detectado sociedades ligadas con las FARC y sus testaferros por un monto de 282.000 millones de pesos. Por el momento en las zonas de influencia de los frentes 1 y 7 ya empieza la incautacin de tierras. Se supone que las fuentes de financiacin ms comunes han sido la extorsin o impuesto revolucionario a los terratenientes, sobornos, secuestros, y el cobro del gramaje a los narcotraficantes. Y ahora se va a implementar un gigantesco proyecto de sustitucin de cultivos ilcitos (programa PNIS) A los campesinos se les otorgar una lnea de crdito especial y asistencia tcnica para que se dediquen a los cultivos de pancoger, abarco, boroj, copoaz, chontaduro, de caf o la palma africana. (Que tardaran aproximadamente tres aos en generar ingresos) El gobierno afirma que las familias que sustituyan coca recibirn 36 millones de pesos durante dos aos. No obstante el ltimo reporte de la DEA afirma que. Las FARC han exigido al gobierno nacional que se respete la integridad de miles de familias que trabajan en los cultivos ilcitos ya que es su principal fuente de sustento.Los comandantes guerrilleros tratan de calmar a la tropa que est ansiosa por reintegrarse a la vida civil y reencontrase con sus familias. Pero segn los acuerdos de paz primero deben acogerse a los programas de reinsercin en el mbito poltico, econmico y social. Empezando por cedularlos y afiliarlos al sistema de salud. Tambin se espera que los jueces para la paz emitan lo ms rpidamente posible las amnistas para los guerrilleros. (Se espera que recuperen la libertad 3.000 guerrilleros).Lo prioritario es que los desmovilizados reciban los cursos de formacin por intermedio del(Servicio Nacional de Aprendizaje) para que aprendan un oficio con el que puedan ser tiles a la sociedad (reeducacin) Los proyectos productivos recibirn una ayuda de 8.000.000 de pesos para su puesta en marcha. El xito de la reinsercin consiste en que sea econmicamente viable. Tambin los exguerrilleros pueden participar en las tareas de desminado y la erradicacin manual de cultivos ilcitos (remuneradas). Segn el ex presidente Uribe Vlez este es un agravio comparativo pues los guerrilleros gozarn de ms privilegios que los propios soldados del glorioso ejrcito colombiano.Pero todava hay muchas dudas acerca de lo que pasar una vez entreguen las armas Los aceptar la sociedad civil? Quin les va a contratar o dar trabajo? Evidentemente tienen claro que llegarn marcados con un estigma de terroristas, de narcotraficantes, y bandoleros Es posible su integracin? Pocas simpatas despiertan entre la ciudadana completamente manipulada por los mass media oficialistas que durante dcadas los han criminalizado.Se ha obviado por improcedente cualquier debate poltico entre marxismo o capitalismo. La ideologa comunista debe reconocer la victoria de la globalizacin neoliberal J.M Santos hace 6 aos ya se lo haba advertido al presidente Hugo Chvez: la revolucin bolivariana fracas. Y por lo tanto cualquier grupo poltico (en especial las FARC) que defienda sus postulados est igualmente condenado al fracaso.Los guerrilleros tambin sern los encargados de hacer la pedagoga de los acuerdos de Paz. Eso quiere decir, que tendrn que convencer a la ciudadana de sus beneficios. Para ello podrn utilizar las cadenas de radio, TV, centros culturales, escuelas o universidades. 60 representantes de las FARC podrn viajar por todo el pas -con sus respectivos guardaespaldas- para cumplir cabalmente con dicho objetivo.Cuando a finales del mes de mayo las FARC (que intentan ampliar el plazo) entreguen todas? las armas entonces habr terminado el accionar de la organizacin guerrillera ms antigua del continente. (Fundada por Manuel Marulanda Vlez, alias Tirofijo y sus camaradas en Marquetalia, Tolima, en el ao de 1964) A los desmovilizados se les facilitarn 1.200 escoltas adjuntos a lapara que velen por su seguridad, la de sus familiares y la de aquellos que ingresen en el partido poltico que constituyan (siguiendo las directrices del) Segn los acuerdos de la Habana las FARC contarn a partir del 2018 con-no ocupadas por cabecillas- 10 curules en el congreso, 5 curules en el senado y 5 curules en la Cmara de Representantes. Cuotas de poder poltico concedidas a la guerrilla como un gesto de buena voluntad.Aunque reine un aire de optimismo tambin existe bastante desconfianza y recelos pues no hay ms que remitirse a unos antecedentes nefastos y de ingrata recordacin. Por ejemplo, el genocidio de la(brazo poltico de las FARC que surge en mayo de 1985 como producto de los acuerdos de Tregua y Paz firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC) que dej ms de 5.000 asesinatos entre dirigentes polticos y simpatizantes. Crimen atribuido al aparato policial y militar del estado colombiano (el DAS hacia los seguimientos y sealaba los objetivos a batir) en alianza con los grupos paramilitares. El objetivo era aniquilar cualquier oposicin revolucionaria que intente participar en poltica. En el proceso de paz con(primer grupo armado que firm la paz con el gobierno) sucedi lo mismo pues ms de 200 de sus miembros (se trasform en el partido poltico Alianza Democrtica M19) fueron asesinados a sangre fra. Los muy ingenuos creyeron que con los votos podran construir una nueva Colombia pero la nica respuesta que recibieron fue rfagas de ametralladora o tiros en la nuca. La impunidad sigue reinando hasta el presente y poco o nada se ha hecho para esclarecer estos execrables delitos.. Hay seales muy inquietantes al respecto pues en los ltimos 14 meses se han incrementado los asesinatos y atentados contra los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, lderes comunales y polticos de izquierda que ha dejado elLa ONU denuncia la muerte de 41 activistas defensores de derechos humanos en los primeros meses de 2017. El Ministro de Defensa dice que se tratan de ajustes de cuentas o casos relacionados con la delincuencia comn. Como ha sucedido en otras desmovilizaciones comienza a desarrollarse una brutal campaa de limpieza social por parte el sicariato y el paramilitarismo. Un Sector cvico-militar muy influyente ha decidido boicotear el proceso de paz. Los guerrilleros ms incrdulos comentan: cuando cumplan los acuerdos paz entregamos las armas.Los insurgentes ahora ya sin las armas en la mano tendrn que confiarse en la buena voluntad del estado y el brazo protector de las fuerzas armadas o de la polica sus eternos enemigos- (menos mal que los soldados ya hicieron el curso intensivo en derechos humanos). El comandante supremo, el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, delfn de Uribe, ha prometido que cumplir lo firmado en los acuerdos de la Habana. Y es que uno no sabe en qu momento se va a aparecer el ngel exterminador con su larga espada cortando cabezas a diestro y siniestro.Ambas partes han elegido a dos personalidades de reconocido prestigio como los garantes de los tratados de Paz. Por un lado las FARC nombraron aex presidente de Uruguay, y como representante del presidente Santos fue elegidoAmbos verificadores han sido sometidos a fuertes presiones por parte de la ultraderecha. Segn el presidente J.M Santos ellos sern un sello de garanta en el caso que se presenten algn inconveniente o malentendidos en la implementacin de los acuerdos de la Habana.Porque todos estos puntos que se han consensuado en la mesa de negociaciones tienen que aplicarse y ya veremos si el gobierno cumple lo pactado (el Mandato de J.M Santos caduca en el 2018) Por ahora no son ms que papeles lujosamente membretados con firmas y sellos de autenticidad. Darn sus frutos o se quedarn en meras promesas como ha sucedido en otras ocasiones? Se pregona el renacer de una Colombia en justicia y paz Una Colombia ms inclusiva y social en la redistribucin de la riqueza Cmo no confiar en esos acuerdos tan bien redactados por gramticos y lingistas de reconocido prestigio. Se ha cuidado mucho la forma, el acabado impecable, sin un error de ortografa pero lo cierto es que en el fondo no son ms que palabras an sin materializar.Es decir, las uniones entre individuos pertenecientes a la misma casta social; especialmente entre las familias aristocrticas y de apellidos ilustres. Esa burguesa feudal que habitan en condominios bunkerizados (castillos medievales) protegidos por muros y barreras electrificadas, cuentan a su servicio militares, guardias privados o celadores que velan 24 horas del da por su paz y tranquilidad. Se aplica disimuladamente un rgimen deimprescindible para mantener a raya a la plebe. Sus centros de reunin son los clubes privados y exclusivos donde no se admiten intrusos que manchen su rancio abolengo. La oligarqua siguiendo un patrn muy parecido al de las casas reales ha forjado pactos de sangre que perpeten sus privilegios. En las altas esferas, en esas sectas hermticas es donde se toman las decisiones y se reparten las cuotas de poder. Aunque se declaren los ms fervientes patriotas lo cierto es que las lites se sienten ms orgullosas de obtener una visa americana que por el propio pasaporte nacional.Tal vez pronunciando connotados discursos de admirable oratoria o de retrica sublime se podrn demoler las ancestrales estructuras del poder oligrquico? El riesgo es que se vuelva a repetir el mismo guion de otras desmovilizaciones de grupos subversivos tanto a nivel nacional como internacional que han terminado en un fiasco.El partido polticode Uribe ya ha dicho que si gana las prximas elecciones presidenciales del 2018 exigir una minuciosa revisin de los acuerdos de paz o quizs su derogacin. Uribe repite hasta la extenuacin que los militares no pueden fungir de interlocutores ante los de terroristas. Los guerrilleros solo se merecen un ejemplar castigo todos a la crcel!. Las FARC son un grupo terrorista aliado de Venezuela, Hezbollah y al Qaeda No al dialogo y si a la derrota militar del mayor cartel de cocana del mundo (Segn la revista Forbes) Que les caiga todo el peso de la ley a la guerrilla que es la responsable directa de los sobornos, chantajes, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzoso o abortos. Su tctica es desmovilizarse, pero no todos, pues han trasferido un tanto por ciento a las. Los sectores ms reaccionarios de la sociedad estn empeados en que la guerra contine. Porque la guerra es un gran negocio del que se lucran los mandos militares, la industria armamentstica y los traficantes de armas.Uribe exige que actu con toda la contundencia la justicia trasnacional para que los guerrilleros sean condenados y se cumpla fielmente la entrega y destruccin de armas.Se tiene que hacer un conteo preliminar en el que se incluya el arsenal moderno y sofisticado no el anticuado o inservible. Es obligatorio que los guerrilleros arrepentidos participen en la erradicacin de los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento, que revelen las rutas y sus contactos con los narcotraficantes, que entreguen los millones de dlares o el oro ocultos en caletas. Todo este patrimonio debe transferirse al fondo de indemnizacin para reparar a las vctimas. Hay que impedir que los terroristas formen un partido y sean elegibles Por ColombiaJ.M Santos pertenece al partido(eficacia, transparencia y rendicin de cuentas) mejor conocido como partido de la U que es una disidencia del liberalismo. Sus principios ideolgicos se decantan por la tercera va de. Aunque desde su poca de universitario el presidente ha sido un gran admirador dey su poltica econmica del. Ahora al ganar el premio Nobel de la Paz habla apasionadamente delEl gabinete para la Paz.El presidente J.M Santos para enfrentar el reto del postconflicto decidi convocar a los distintos partidos como el Conservador, el Liberal, Cambio Radical e incluso el Polo Democrtico Alternativo (de tendencia izquierdista) a participar en elA este ltimo pertenece la ministra de Trabajo la seora(quien en su momento decidi apoyar la reeleccin de J.M Santos) que a pesar de las intransigencias de los empresarios y la patronal est decidida a cimentar la tan anhelada justicia social. Segn las ltimas noticias Clara Lpez ha renunciado aly tambin a su cargo de ministra con la intencin de lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales del 2018 (ya sea con Alianza por la Paz o en las filas del liberalismo junto a Humberto de la Calle)Realmente tras la entrega de las armas por parte de las FARC la nica oposicin al rgimen derechista del presidente Santos la ejercer la ultraderecha encabezada por Uribe Vlez -su padrino y hoy su ms encarnizado rival. El partido Centro Democrtico incluso ha utilizado las escuchas ilegales y los servicios de hackers profesionales para intentar sabotear el proceso de paz. Asombrados presenciamos un enfrentamiento indito entre derecha y ultraderecha representados por estos dos siniestros personajes.Se ha consensuado entre el gobierno y las FARC que(que es lo que busca el expresidente Uribe) El desarme significa perder un instrumento vital de proteccin o defensa propia. Ahora los guerrilleros tendrn que vivir en permanente estado de alerta concentrados en lugares especficos y bajo la estricta vigilancia de las fuerzas del orden. No gozarn de libre circulacin hasta que pasen un periodo prudencial de tiempo. El regreso a la vida civil es un aspecto que conlleva muchos riesgos. Segn los acuerdos de la Habana las armas que entreguen los guerrilleros sern fundidas para hacer 3 monumentos a la paz y al amor que estarn situados en EE.UU, Colombia y Cuba. Mientras tanto el ejrcito colombiano contina sin ninguna objecin su carrera armamentstica.Cabe preguntarse si una vez desmovilizados los guerrilleros podrn caminar libremente por las calles?. Ir al cine? Tomarse un helado o un caf? Atencin! que estn desarmados en cualquier momento les puede tender una emboscada y coserlos a balazos. En Colombia es muy comn que se produzcan este tipo de ataques a traicin. Solo hay que recordar los atentados mortales a lderes polticos como:Porque todava hay mucha rabia, odio y venganza y los escuadrones de la muerte se mantienen en guardia listos a apretar el gatillo en el momento menos pensado. Los comunistas amigos del castro-chavismo son un peligro para la patria. La inteligencia militar utiliza tcticas de desinformacin para inventar ese enemigo interno que tanto les interesa.Son muy claros los nexos del paramilitarismo (que es un proyecto de estado) y los carteles del narcotrfico con la clase dirigente y las FF.AA. Es algo que se viene produciendo desde hace dcadas pero que es difcil de demostrar ante los tribunales de justicia. Unas acusaciones tan graves pueden significar para el denunciante o los denunciantes su condena a muerte. Jueces y fiscales son bandas criminales al servicio de mafia y de los polticos Hay grandes intereses econmicos en juego: dinero sucio, blanqueo de capitales, desfalco de los presupuestos estatales o de las ayudas internacionales. Aqu existe un cartel dedicado a sobornar a funcionarios pblicos y a los polticos para hacerse con jugosas licitaciones que engrosarn en sus cuentas particulares o financiarn las campaas electorales de los partidos polticos (incluida la tradicional compra y venta de votos). Como es bien conocido el sonado casoEl futuro de los acuerdos de paz est lleno de incertidumbres. Y no puede ser de otra manera porque hay muchos interrogantes an por resolver. Por tal motivo es fundamental hacer un repaso de lo que sucedido con los acuerdos de paz en Centroamrica (Salvador, Nicaragua o Guatemala) Hoy los guerrilleros desmovilizados se han integrado completamente en la sociedad burguesa capitalista. Muchos de los comandantes y lderes subversivos ahora vestidos de traje y corbata han asumido el papel de funcionarios y burcratas de alto vuelo. Obscenamente se codean con la oligarqua y disfrutan a sus anchas de los parabienes del poder.Por ejemplo, los tratados de paz de Esquipulas I, II, y III. (Nicaragua) -gracias a la mediacin del presidentede Costa Rica (obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1987)- pusieron fin a la cruenta guerra entre los Sandinistas y la Contra (apoyada por EE.UU) Los Sandinistas firman la paz y convocan elecciones democrticas en las que participa la oposicin. El resultado es la victoria de la(pro yanqui) deen el ao 1990. La derecha conservadora se mantiene en el poder por varios lustros hasta que en el 2006 elvuelve a ganar la presidencia en la figura del ex comandante-quien la detenta hasta el presente-. Al integrarse el FSLN en la democracia burguesa muchos dirigentes fueron acusados de contrarrevolucionarios y de plegarse a los dictados de EE.UU. En la actualidad en el FSLN tan solo quedan tres de los nueve comandantes de la direccin nacional en tiempos de la revolucin. Aquella poca gloriosa ha pasado a la historia pues ahora Daniel Ortega se ha autoproclamado el jefe supremo nombrando vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo (primera en la lnea de sucesin al trono). Ambos han sido acusados de autcratas y de querer fundar una dinasta para perpetuarse en el poder. Su lnea ideolgica ha dado un giro hacia la social democracia (centrista) y en ocasiones han forjado pactos con sus antiguos enemigos de la derecha. El narcisismo y el culto a la personalidad es uno de los fenmenos ms criticados por sus propios correligionarios. La metamorfosis de los sandinistas ha sido muy dispar: el ex comandante(su hermano) es un flamante empresario que reside en Costa Rica, el excomandanteest acusado de montar una infraestructura empresarial basada en los bienes econmicos asignados al FSLN. Mientras que los antiguos camaradas Herty Lewites (el tigre judo) exalcalde de Managua y candidato a la presidencia por del Movimiento de Renovacin Socialista, Carlos Meja Godoy, Ernesto Cardenal, Sergio Ramrez, Gioconda Belli se encuentran enfrentados a la direccin del FSLN. El famosocomandante cero, (fundador del ARDE con el que comenz a realizar acciones armadas en contra de sus propios compaeros sandinistas) hoy es un empresario y asesor de Daniel Ortega para el proyecto del dragado del Ro San Juan. Actualmente tiene una orden de bsqueda y captura emitida por la INTERPOL acusado de invadir territorio costarricense.Elfirmado en ciudad de Guatemala en 1996 finiquit 36 aos de conflicto blico en Guatemala. A partir de su entrada en vigor la URNG participa por primera vez en unas elecciones democrticas en el ao 1999. Una justa que se tradujo en gran decepcin pues el candidato lvaro Colom apenas pudo alcanzar un 12,36% de los votos. En el 2003 se present a las elecciones presidenciales el comandante Gaspar Ilmo que obtuvo un prrico 2,58% de los votos. Ms adelante, los partidos de izquierda se coaligaron a los indigenistas para intentar alcanzar la presidencia en el 2007. La candidata ytan slo consigui el 3,27% de votos emitidos.Es difcil que las fuerzas de izquierda adquieran un peso relevante en una sociedad guatemalteca tan militarizada y bajo el dominio las sectas evanglicas. El campesinado sigue sumido en el abandono secular mientras que el gobierno y las instituciones estn implicadas de lleno en la corrupcin y el desfalco. La delincuencia organizada ha forjado alianzas con los carteles de las drogas mexicanos o colombianos amparados por miembros del gobierno y de alto mandos militares. Existe un aterrador ambiente de inseguridad donde el dominio de los barrios y distritos populares ha quedado en manos de las maras. La lucha revolucionaria por la va democrtica no tiene ningn futuro contradiciendo los postulados del comandante del EGPque ingenuamente pensaba que aplicando una poltica cultural y educativa podra transformarse el pas. Muchos de los antiguos guerrilleros hoy son distinguidos empresarios que detentan florecientes negocios, otros industriales y hasta algunos han incursionado en el mundo de las sectas religiosas convirtindose en exitosos predicadores evanglicos como es el caso del excomandanteEn todas las elecciones convocadas hasta hoy en da los indgenas -que se suponen son su mxima cantera electoral y por los que lucharon y dieron sus vidas- la UNRG) paradjicamente no les han brindado su voto de confianza. Las comunidades indgenas ms bien se decantaron por los candidatos que promovan las sectas evanglicas o a la extrema derecha guatemalteca (ligada a los militares o sus verdugos) El comandanterompe con la URNG y forma el partido ANN (de tendencia socialdemcrata) hoy Convergencia por una Revolucin Democrtica. En las elecciones del 2011 se integra en el Frente Amplio que presenta como cabeza de lista a Rigoberta Menchu (Winaq) que obtiene un exiguo 3.27% de los votos. Una nueva derrota de la izquierda guatemalteca que la sume en la decadencia absoluta. Al final Pablo Monsanto por oportunismo pasa a asesorar al presidente lvaro Colom en el asunto del Acuerdo Socioeconmico y Situacin Agraria. Que muchos analistas han criticado por su clara deriva neoliberal. Por otro lado el general(de 91 aos) -que fue condenado en 2013 a 80 aos de prisin por el Tribunal Supremo (A de Mayor Riesgo) por delitos de lesa humanidad y genocidio- hoy goza de total libertad. Su sentencia se anul por presiones de los poderes fcticos. Hoy la Corte Constitucional lo ha declarado mentalmente incapaz y lo remite a su residencia para que se recupere ante el grave deterioro que pueda sufrir su estado de salud. Como vemos la impunidad es una de las lacras ms acuciantes de Guatemala. No podemos pasar por alto que la(Asociacin de Veteranos Militares de Guatemala) es capaz de movilizar a 50.000 afiliados y las tenebrosas(patrullas de Autodefensa Civil) que protegen a los patrones y empresarios y latifundistas tienen igualmente una gran influencia poltica y econmica.En 1992 se firman los acuerdos de(Mxico) entre el gobierno salvadoreo y la guerrilla del FMLN. Los insurgentes se acogen a la ley de amnista y aceptan integrarse en el sistema democrtico burgus. Se intentaron implementar algunas reformas econmicas, polticas y sociales como el control de capital, la reestructuracin de las fuerzas armadas, el desarrollo agrario y el urbano que tuvieron muy escaso impacto. La derecha salvadorea se impuso durante dos dcadas en todas las elecciones presidenciales hasta que en el ao 2009 el FMLN se alzan con la victoria en la figura de Mauricio Funes. El FMLN busca alianzas con la nueva derecha salvadorea. En el curso de su mandato sera acusado por sus propios compaeros de armas de traicin a los principios socialistas. tena en su casa 80 pares de zapatos nuevos de marcas italianas, cien camisas nuevas y obras de arte valoradas en 43.000 dlares. Funes actualmente se encuentra prfugo en Nicaragua donde ha pedido asilo poltico pues se le acusa de malversacin de fondos pblicos y enriquecimiento ilcito. El FMLN an no lo ha desligado del partido. Otro claro ejemplo de latrocinio y corrupcin en las altas esferas gubernamentales propiciadas por antiguos guerrilleros que causa estupor entre los sectores de la izquierda revolucionaria.Habra que resaltar el caso del comandante guerrillero, asesino confeso del poeta rebelde, comandante revolucionario del ERP reconvertido en politlogo y consultor de resolucin de conflictos internacionales. Hoy se jacta de ser un gran amigo de Uribe Vlez y seguidor incondicional de su poltica de seguridad democrtica. Se ha revelado como un gran crtico con la izquierda latinoamericana a la que define de arcaica y retrograda por su apego al romanticismo de los aos sesentas. El FMLN renuncia al marxismo-leninismo y eligen el modelo social-demcrata ms acorde con los tiempos que corren. Otro de los lderes de la guerrilla que ha cambiado el uniforme de camuflaje por el traje y corbata esa, embajador del Salvador en EE.UU (que fue unos de los firmantes del acto fundacional del FMLN en la legalidad junto con el finado comandanteEn Washington en ese ambiente diplomtico de actos protocolarios en el que reina el lujo y la opulencia es difcil entender que hace un guerrillero estrechndole la mano a Bush o a Barak Obama.Para nadie es un secreto que los grandes vencedores de la guerra civil fueron el imperialismo norteamericano y los fascistas de la ARENA. Las escisiones en el seno del FMLN han dado paso a las tendencias ms reformistas como es la corriente encabezada por el exguerrilleroque se desligan del marxismo-leninismo para pasar a la social-democracia siguiendo el mismo patrn del PSOE espaol.En todo caso los problemas sociales del Salvador no han variado en lo ms mnimo, sino ms bien por el contrario se han acrecentado hasta niveles intolerables. La emigracin de nacionales hacia EE.UU es la nica salida para escapar de la crisis econmica. La inseguridad mantiene en vilo a la ciudadana que contempla impotente como el crimen organizado, las mafias, las maras, las bandas delincuenciales y los narcotraficantes se apoderan del pas.El objetivo de los acuerdos de Paz en Nicaragua, Guatemala y el Salvador no ha sido otro que el de. Es decir, que las nuevas generaciones renuncie a la lucha armada y sumisas acepten el modelo capitalista como nica alternativa viable. En conclusin la metamorfosis de los movimientos guerrilleros los ha conducido de la clandestinidad a engrosar las filas de la burocracia estatal donde se han integrado en las redes de la corrupcin y el clientelismo.As que no nos debe sorprender que al cabo de algunos meses o aos tengamos ingratas sorpresas y decepciones en el proceso de paz colombiano.(Con una asignacin de 5.200 millones de pesos) Ahora deben demostrar en las urnas cul es su verdadero apoyo popular. Con los acuerdos de paz cambiamos nuestra forma de lucha. Ahora con el poder de las palabras trabajaremos para cambiar el actual modeloEs decir, cambiar las balas por votos. Pero el que cuenta los votos siempre gana -como bien lo dijo una vez el cura guerrillero Camilo Torres. El fraude es la principal lacra de las justas electorales que ms bien deberamos llamar el circo democrtico.El partido de las FARC- (que no ser identificado con esas siglas sino ms bien con Paz y Justicia Social-o el Partido de la Esperanza) tiene intencin de presentarse a las prximas elecciones presidenciales del 2018. Para tal efecto en todas las zonas veredales se estn estudiando lasLo ms seguro es que forje alianzas con fuerzas afines como la(Piedad Crdoba) que es un movimiento poltico de izquierdas bolivariano que busca alcanzar la segunda y definitiva independencia, la UP, Maz, Alianza Verde, ASI, Sergio Fajardo, Polo Democrtico (Enrique Robledo) la CUT, OCC, (Organizacin Campesina del Cauca) CRIC. Es necesario elegir un candidato de consenso que haga frente a los partidos de derecha y la ultraderecha que parten como favoritos. Ahora su proyecto poltico revolucionario tendrn que defenderlo en el Congreso de la Repblica o la Cmara de Representantes. Es decir, en el nido de corrupcin, paramilitarismo y la mentira institucionalizada. Desde esta perspectiva cualquier esfuerzo por cambiar el pas ser intil y estril. Los obstculos que les esperan son prcticamente infranqueables. Hay que tener en cuenta que en muchas zonas de Colombia el voto no es secreto sino que se sabe perfectamente quin ha votado por quin. As que el miedo juega a favor de los partidos ms reaccionarios. Y para rematar la compraventa de votos es una prctica habitual. Los analistas prevn que las FARC por culpa de la campaa de desprestigio y la actual crisis de Venezuela no sobrepase ms del 15% de los votos. La poderosa maquinaria de propaganda meditica oficialista los han satanizado. Una minora monopoliza el espectro electromagntico y trasmite una versin sesgada de los hechos a la opinin pblica. El incesante bombardeo meditico machaca el cerebro de una masa cada da ms alienada y sumisa.Recordemos lo que aconteci con algunos lderes del M19 y guerrilleros desmovilizados que al cabo de unos aos se pasaron a los partidos tradicionales (liberales y conservadores) e incluso algunos hoy son destacados miembros de la ultraderecha uribista (como es el caso de) Hay muchsimos intereses en juego y premios a repartir como dietas, carros, sirvientes, restaurantes, mansiones, haciendas, viajes y, por supuesto, jugosas prebendas o regalos para pagar favores. El enriquecimiento ilcito es una de las principales lacras del sistema poltico colombiano.Los pases garantes de los acuerdos de Paz son Noruega y Cuba, aunque tambin participan como pases acompaantes Venezuela y Chile y los delegados de EE.UU, la UE, y la ONU. El mediador internacional estrella es-nombrado por el reino de Noruega- que lleva 10 aos facilitando los dilogos de Paz (Por estas conexiones a J.M Santos le han entregado el Premio Nobel de la Paz).Colombia ha recibido: Suiza (22 millones de dlares) la UE (fondo fiduciario de 95 millones de euros), EEUU. (Obama prometi 450 millones de dlares) Mxico, Canad, Japn aportarn un fuerte apoyo financiero y logstico. Igualmente existe un serio compromiso por parte del fondo comn de las Naciones Unidas, Banco Mundial el BID, FMI. ONG, ONU, FAO, UNICEF, OMS. Administrar la paz genera tambin una burocracia y funcionariado al que hay que retribuir generosamente (en dlares) Como es comn en estos casos existen grandes probabilidades de que buena parte de la ayuda humanitaria caiga en manos de redes mafiosas institucionales.. Lo cierto es que se necesitaran 40 billones de pesos anuales para acometer el postconflicto.Estamos hablando que la paz no va a salir gratis y habr que pagarles a los acreedores la inversin millonaria que han realizado. Este no es un asunto de filntropos sino de empresarios, intermediarios y negociadores y pases garantes que esperan ver retribuidas con creces sus donaciones a fondo perdido. Factura que habr que adjuntar a la impagable deuda externaComo testigos se hicieron presenteen Cartagenalos delegados de la repblica de Cuba y el reino de Noruega, Chile y Venezuela (los pases acompaantes) y 15 presidentes, primeros ministros, 27 cancilleres, tres expresidentes. Entre los que hay que incluir a, el enviado especial del presidente Obama, y el rey emrito de EspaaEl show de la paz ha cumplido el guion preestablecido por el gobierno nacional. Despus de que se anunciara el cese el fuego bilateral el da 29 de agosto de 2016 el presidente J.M Santos ejerci como maestro de ceremonias de la apotesica y teatral firma de la paz en Cartagena.declararon los negociadores en la Habana todos hemos ganado Despus de tanto tiempo inmerso en la guerra nadie sabe muy bien los que significa la paz. No hemos acostumbrado a la muerte, al morbo, el amarillismo.Con la presencia de miles de asistentes o invitados especiales (previamente seleccionados) todos vestidos o uniformados de liqui liqui blancos (el color de la paz) y luciendo palomitas de la paz en la solapa de sus camisas. Una ceremonia que nos recordaban esas pelculas de Walt Disney en las que siempre hay un final feliz. Hay que tener fe para creer en este cuento rosa de palomitas y corazoncitos, de misas y Te Deums solemnes y bendiciones papales. Estamos hablado ms de una paz ms virtual que real que ha servido de propaganda al rgimen, un espectculo folclrico ms propio de un reality show que pretende exacerbar an ms el sentimentalismo tan caracterstico del pueblo colombiano.Despus de las celebraciones (en la que no faltaron los opparos banquetes) a la semana siguiente sobrevino la hecatombe.Es increble pero el pueblo colombiano vctima de una sucia campaa de desinformacin y manipulacin ech por la borda 4 aos de negociaciones con la guerrilla en la Habana. Sorpresivamente y contra todo pronstico la ultraderecha uribista se alz con la victoria demostrando de este modo que gran parte de la sociedad est en contra de cualquier tratado de paz con las FARC.(El s debera contar al menos con el 13% del censo-4.200.000 de votos para ser vlido) El 62% de la poblacin se abstuvo, es decir, que no ejerci su derecho a voto por desinters e indiferencia.Lo cierto es que la guerra no se acaba con la firma de la paz, la guerra no se termina con actos protocolarios e institucionales de carcter meditico o propagandstico, ni mucho menos con elevar oraciones al supremo hacedor a ver si se produce un milagro.El Papa Francisco vendr de visita a Colombia el prximo mes de septiembre decidido a respaldar los acuerdos de paz con su presencia. Desde un principio el santo padre se comprometi a prestar un apoyo moral a las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. Dios est con Colombia y el Sagrado Corazn de Jess la protege de todo mal. Otro multitudinario espectculo (que tendrn que pagar los sufridos contribuyentes) que a buen seguro aprovechar el premio Nobel de la Paz J.M Santos para elevar an ms su de egolatra y narcisismo.Por indiferencia y hasto ignoran y no comprenden sus causas. En los grandes centros urbanos el impacto ha sido muy limitado ya que los combates se han desarrollado con mayor virulencia en el medio rural.Por qu hay guerra y Colombia? Es difcil que los ciudadanos den una respuesta imparcial y razonable puesto que los medios de comunicacin oficiales no ofrecen una versin imparcial de los hechos.Todava queda pendiente unaque penalice la concentracin de la tierra en unas pocas manos. Es imposible seguir aplicando un modelo agrario desigual? Las FARC demandaban la desactivacin del latifundio, la derogacin de la propiedad privada y los privilegios de la casta gobernante. La reforma Agraria es un reclamo inmemorial que siempre se ha pospuesto en defensa de los intereses de los grandes terratenientes y multinacionales. Ahora tras la firma de los Acuerdos de Paz el gobierno se propone entregar a los desplazados terrenos baldos o expropiados a los paramilitares y narcotraficantes. Cualquier titulacin de tierras es una trampa para que ese campesinado miserable tenga que venderla o arrendarla a los grandes propietarios porque carece de recursos para mantenerlas. Para sacar adelante cualquier cosecha es necesario una fuerte inversin en insumos, semillas, fertilizantes o plaguicidas. Al final los que recogen las ganancias son los intermediarios o acaparadores que distribuyen y comercializan los productos agrcolas en los mercados de las grandes ciudades.La ley General de Tierras y Desarrollo Rural para restituir las tierras a los desplazados y vctimas de la violencia ya he generado varios asesinatos, coacciones y amenazas a quienes las reclaman. La Seguridad Democrtica -implementada durante el mandato Uribe Vlez - llamaba a los campesinosEn un principio las FARC exigieron(resguardos guerrilleros con cierta autonoma para evitar atentados e intimidaciones de grupos al margen de la ley) con un total de 9.000.000 de hectreas. Esta es la ltima etapa del plan Renacer En estas reservas se iban a aplicar planes de desarrollo agrario, cooperativas rurales (produccin, venta y exportacin) y que contaran con el respaldo de la ley de Zonas de Conflicto. Propuesta que fue refutada por el gobierno en los debates en la Habana al calificarlas de repblicas independientes.Al inicio de la dcada de los setentas se dio la mayor movilizacin rural del siglo XX los campesinos organizados en la(Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos) fundada en 1967 de manera autnoma e independiente de los partidos tradicionales liberal y conservador. Fueron los promotores de la reforma agraria que intent aplicar el presidente. Sus dirigentes fueron calificados de subversivos y comunistas pues se hicieron constantes en esa poca la toma de tierras y los paros campesinos. Como respuesta los latifundistas y ganaderos se reunieron y firmaron elen 1972 que sera el germen de las autodefensas en alianza con la polica y el ejrcito para detener la movilizacin campesina mediante el uso de la violencia. De esta forma la movilizacin popular fue aniquilada imponindose el modelo latifundista de agro-exportacin. (Ganado y algodn) y tambin los cultivos ilegales de coca y la marihuana. El papel de los campesinos -segn sus promotores- se limitara a la servidumbre o la semiesclavitud. Y es que en Colombia se incrementa el monocultivo que es un lujo que solo se lo pueden permitir las grandes multinacionales pues son las que reciben el aval de las ms importantes corporaciones financieras.arrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares y el ejrcito.El programa deimplementado por- ministro de Agricultura de Uribe- con el fin de entregar subsidios a los agricultores de escasos recursos en realidad beneficiaba a los terratenientes y paramilitares. Lo que se puso en marcha con todo el descaro fue una contrarreforma agraria patrocinada desde el mismo seno del estado. Muchas de las tierras robadas a los desplazados pasaron a manos de los terratenientes, de jefes paramilitares, empresarios, polticos o narcotraficantes. Como es el caso depresidente de la Corte Constitucional -que es la encargada de tomar las decisiones legislativas del pas- quien aprovechndose del drama de esos campesinos vctimas de la violencia se apropi de sus tierras en el Urab titulndolas a su nombre. Y es que estamos hablando de un gran total dearrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares y el ejrcito. El alambre de pas marca perfectamente las fronteras de la propiedad privada en Colombia. Se da la paradoja que 24 millones de cabezas de ganado estn mejor alimentadas que los propios seres humanos (muchos de los cuales pasan hambre). La Federacin de Ganaderos () ha sido una de los principales impulsores del paramilitarismo. A esta organizacin muy respetable e influyente est afiliado el senador Uribe Vlez.Una de las tareas ms urgentes es la restitucin de las tierras a los desplazados. Aunque en los acuerdos de Paz queda bien claro queEn un principio no se les expropiar la tierra a los terratenientes y, si entregan algunas a los campesinos, sern las ms improductivas y estriles. El(Instituto colombiano de desarrollo rural) -que ha sido liquidado por corrupcin- tena la misin de recuperar baldos pertenecientes al estado ocupados ilegalmente por particulares. lvaro Uribe Vlez est siendo investigado por la Contralora por acumulacin irregular de baldos en su finca el Ubrrimo.Desde luego que el principal damnificado de esta guerra es el mundo rural. Los campesinos han sufrido un espantoso genocidio prcticamente imposible de revertir. Colombia es unos de los pases con mayor desplazamiento forzado de todo el mundo (8 millones de personas) -solo comparable con la tragedia de Siria e Irak. Los campesinos tuvieron que escapar a las ciudades a causa de la sanguinaria arremetida del ejrcito y los paramilitares. Ahora vagabundean por las calles y avenidas rogando una limosna o ejerciendo trabajos informales mal remunerados.Los campesinos deban ser expulsados a la fuerza de su cumpliendo al pie de la letra ese precepto de los manuales de contraguerrilla que rezan:La misin del glorioso ejrcito colombiano era neutralizar el enemigo interno, o sea, la poblacin civil. Y lo ms paradjico es que en las filas de las FF.AA bsicamente se nutre de hijos de campesinos y obreros pertenecientes a los estratos ms bajos de la sociedad. Por ley estn obligados a cumplir el servicio militar y luchar por los intereses de la clase dominante en una guerra fratricida que enfrenta a los pobres contra los pobres.El desplazamiento forzado es un drama humano de incalculables consecuencias pues las vctimas aparte de perder sus tierras y sus bienes han sido despojadas de sus races, de sus tradiciones y costumbres. La cultura popular es un patrimonio intangible que irremisiblemente agoniza.Es por esta razn que la soberana alimentaria corre un serio peligro. La produccin agrcola ha disminuido considerablemente pues las tierras ms frtiles se reservan para los cultivos ms rentables. Entre los que caben destacar el cacao, caf, banano (postres para el primer mundo) las flores (exportacin) la palma africana, el maz, la caa de azcar (como materia prima de los biocombustibles). El cruel destino de los campesinos, de los indgenas o de las comunidades de afrocolombianos es engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Sencillamente se han convertido en la mano de obra barata que explotan los patrones y empresarios en la industria, la construccin, sector servicios, el trabajo domstico, o para engrosar la leva de reclutas en las FF.AA. Colombia es en su esencia un estado racista y xenfobo que ha instituido una especie de. La poltica gubernamental es la de brindarle todas las facilidades a las trasnacionales en detrimento del bienestar de su propio pueblo.. Uribe Vlez afirma que los tratados de paz son ilegales pues conceden grandes beneficios a los bandidos de las FARC. Todos deben ser proscritos, son traidores a la patria a rengln seguido: Qu pueden exigir los derrotados? Nada ms que clemencia Los guerrilleros no pueden participar en poltica ni ocupar cargos pblicos. La cpula de las FARC debe ser encarcelada o en su defecto extraditados a los EE.UU Estados Unidos expidi ms de cincuenta rdenes de captura de altos jefes guerrilleros acusados de narcotrfico y terrorismo. se ha demostrado que el cartel de las FARC tiene nexos con Hezbollah y Al Qaeda.El premio Nobel J.M Santos es el directo responsable de impartir las rdenes a sus generales para que exterminen sin contemplaciones a los guerrilleros (terroristas) y de paso a la poblacin civil supuestamente cmplices o auxiliadores. Durante su desempeo como ministro de la Guerra (Defensa) de Uribe y posteriormente como presidente de la repblica o jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se llevaron a cabo innumerables operativos minuciosamente planificados junto a los asesores de la CIA, el M16 ingls y el Mossad.Adems, debemos aadir a su luctuoso prontuario: los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado. El premio Nobel de la Paz J.M Santos autoriz la operacin militar denominadaplanificada junto con la CIA, el servicio M16 ingls y el Mossad con el objetivo destruir el campamento del jefe supremo de las FARC(situado en Sucumbos Ecuador). Violando sin ningn reparo la soberana de un pas vecino y causando una pavorosa masacre.Segn las ltimas investigaciones, jefe de las FARC (sucesor de Tirofijo) fue capturado vivo y luego asesinado vilmente por el ejrcito en Surez (Cauca) durante el desarrollo de la operacinEl responsable de este crimen de guerra es el premio Nobel de la Paz J.M Santos, quien tuvo que dar directamente la orden a sus subalternos para que lo ejecutaran.Apartarn de sus filas a los oficiales y a los altos mandos que han tenido y tienen relaciones con los paramilitares o las bandas delincuenciales? Sern juzgados aquellos mandos o soldados que hayan cometido violaciones de los derechos humanos y crmenes contra la humanidad? A los tribunales de Justicia Especial para la Paz se acogen igualmente los militares condenados por delitos de lesa humanidad para recibir las correspondientes amnistas.Los mandos y oficiales de las FF.AA son reconocidos psicpatas graduados con las mejores notas en las academias militares ms prestigiosas del mundo (West Point, Escuela de las Amricas-Instituto de Defensa para Cooperacin de Seguridad Hemisfrica, comandos Rangers o SEAL) En la cpula militar existe un hondo arraigo y simpata por el ideario hitleriano que han inspirado en buen medida su forma de actuar. Especializados en el arte de la tortura y de la muerte no les tiembla la mano a la hora de ordenar las operaciones de exterminio o de tierra quemada sin importarles la integridad de la poblacin civil. El estamento militar cuenta con una justicia propia que les otorga carta blanca e impunidad. Los paramilitares tambin estn protegidos por la ley del fuero militar. Si por caso algn militar tuviera que ser juzgado ante un caso muy grave que alarme a la opinin pblica, se les condena a mnimas penas de prisin que cumplirn en los propios cuarteles (centros vacacionales) gozando de grandes privilegios y facilidades. No hay porque sorprenderse de que el gobierno otorgue el indulto a los militares que cometen crmenes de lesa humanidad para pagarles sus grandes sacrificios por la patria. La palomita de la paz como por arte de magia se trasforma en un maldito escorpin que te clava el aguijn en el momento menos pensado. El gobierno levanta la bandera del pacifismo cuando su naturaleza es guerrerista. Las armas quedan en poder de la oligarqua que como siempre se reserva el derecho a usarlas en el momento en que est en peligro su status quo.Con una actitud sumisa nuestros gobernantes se han plegado a los designios de Washington. Desde el mismo da en que la US Navy tom Panam en 1903 (el I took Panam del presidente Roosevelt) nuestra independencia y soberana la detenta los EE.UU. El imperialismo ha hincado sus garras en el corazn del continente tras acuerdo firmado entre Uribe Vlez y Barak Obama en el 2009 que dio luz verde a la instalacin de siete bases militares yanquis (Palanquero, Malambo, Apiay, Mlaga, Cartagena, Tolemaida y Tres Esquinas) El combate del terrorismo y el narcotrfico para fortalecer la seguridad y la libertad. El Nobel de la Paz J.M Santos como buen cadete de la Armada nacional ha decidido integrar a Colombia en la estructura de la-Quizs ansioso por participar en la guerra contra el terrorismo mundial.J.M Santos durante su etapa como de Ministro de Defensa de Uribe Vlez suscribi contratos con la industria militar israel GALIL, KFIR Aeronautic convencido de la enorme eficacia conque el sionismo combata la resistencia palestina. J.M Santos expres en una rueda de prensa conjunta con Ghabi Ashkenazi, jefe del ejrcito de Israel, en el 2008 que el terrorismo se combate sobre todo y ante todo con inteligencia y es mucho lo que nos puede ensear Israel y ayudar en este tema Se sabe extraoficialmente que lafue planificada por asesores judos (CST Global) que consiguieron interceptar las comunicaciones entre los distintos campamentos y frentes de la guerrilla. Uno de los asesores de J.M Santos para los Dilogos de Paz es el ex ministro israel de Asuntos ExterioresEl gobierno cnicamente culpabiliza a las FARC de ser el principal causante de los males que afligen a Colombia. Porque el propsito de la guerrilla no es otro que sembrar la destruccin y la muerte y sabotear el desarrollo econmico y social los narco-terroristas son los responsables del desplazamiento de millones de campesinos, y de financiarse con la cocana, la herona, de fomentar la violencia, los secuestros, la pesca milagrosa, sobornos y chantajes, el boleteo, las extorsiones, la voladura de oleoductos, puentes y carreteras. Los medios de comunicacin oficialistas -como parte de la guerra psicolgica-los retrata como unos monstruos desalmadosya ha pedido perdn en nombre de la guerrilla por los crmenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Otros jefes guerrilleros se han visto igualmente obligados a retractarse pblicamente y reconocer sus culpas. Pero por el contrario, el premio Nobel de la Paz y presidente J.M Santos ni la cpula militar piensan asumir sus responsabilidades a pesar de los innumerables casos de terrorismo de estado (masacres, bombardeos indiscriminados, desaparicin forzada, falsos positivos o ajusticiamientos extrajudiciales) La clase dirigente devolver las incalculables sumas de dinero expoliadas? Las tierras robadas a los campesinos les sern restituidas? Saldrn los norteamericanos de las 7 bases instaladas en suelo colombiano? Se retirarn los asesores yanquis o sionistas o los mercenarios que trabajan para el gobierno colombiano?Colombia sufre una devastadora crisis medio ambiental que la condena a un futuro nada prometedor.. Los expertos afirman que el pas posee el 10% de la biodiversidad de la tierra aunque buena parte de esos ecosistemas estn en peligro de extincin. El proceso de colonizacin ha sido nefasto por culpa de la deforestacin, la sobreexplotacin agrcola y ganadera, la industria maderera, la minera extensiva, la extraccin de oro, plata, platino, petrleo, cobalto, telurio, nquel, cianuro, cobre, el cultivo de coca, de amapola, el uso de los precursores que se vierte a las fuentes hdricas, las fumigaciones con glifosato, la quema de bosques que incrementan la creciente desertificacion. Adems en las ltimas dcadas el cambio climtico ha causado graves sequas y temporadas de lluvias devastadoras que desbordan los ros y provocan cientos de muertos y miles de damnificados. La guerra no solo se limita al enfrentamiento entre seres humanos sino que tambin implica a la naturaleza. Comprobando una vez ms el espritu autodestructivo que nos caracteriza.El hambre azota sin compasin muchas regiones de Colombia, la desnutricin aguda amenaza a los nios ms pobres y los casos de muerte por inanicin son incontables. En el Choc el 70% de la poblacin sobrevive por debajo del umbral de la pobreza. En los acuerdos de paz la guerrilla exigi al gobierno tomar medidas urgentes aunque estas resoluciones deben ser aprobadas con anterioridad por el Congreso de la Repblica. Con un decreto ley se acabar con el hambre! Lo que se sabe a ciencia cierta es que los presupuestos de solidaridad que se giran a los entes departamentales en buena medida caen en manos de los polticos corruptos que por arte de magia los trasfieren a sus cuentas personales.Colombia es un pas de 47.000.000 millones de habitantes que se concentran mayoritariamente en las zonas urbanas andinas. La pobreza crnica afecta al 40% de lo poblacin que carece de vivienda digna, salud o educacin. Ante una crisis econmica tan acuciante millones de personas tienen que recurrir a la economa sumergida o el trabajo informal para poder sobrevivir. La tasa de informalidad laboral supera el 58%. La desestructuracin social afecta a las familias con menos recursos econmicos en donde se producen los mayores casos de abandono infantil, hijos no reconocidos, mujeres abusadas o violadas, pederastia y pedofilia, prostitucin, la violencia intrafamiliar, violencia machista, fracaso escolar, alcoholismo, drogadiccin, proxenetismo. Un pueblo desmoralizado y con una baja autoestima es difcil que pueda luchar por su dignidad.El gobierno colombiano para combatir la pobreza endmica ha aplicado polticas de asistencialismo y caridad. Es ah donde interviene la iglesia catlica, las ONG y los organismos internacionales de ayuda humanitaria que suplen las obligaciones constitucionales que debera asumir el estado con sus ciudadanos. Entre los retos del postconflicto est el estimular el desarrollo social y elevar el nivel de vida de los ciudadanos.Tanta lucha y tanto sacrificio, tantos muertos, heridos, desaparecidos, viudas, hurfanos, tanta destruccin, miseria o desplazamiento forzado no pueden caer en el olvido. El principal peligro es que se imponga. El terror silencia la verdad y estimula la amnesia. Se rumorea que en el Congreso de la repblica se va a proponer una Amnista general (ley de punto final) tanto para los guerrilleros, militares y paramilitares. Olvido y perdn cristiano para sellar la reconciliacin entre los colombianos.El conflicto interno colombiano -declarado uno de los conflictos ms cruentos del hemisferio occidental - se ha cobrado la vida de ms de 230.000 personas (). Adems hay que aadir 100.000 desaparecidos, 5 millones de exiliados tanto econmicos como tambin polticos, 27.000 secuestrados, 1800 masacres y 10.000 vctimas de las minas antipersonas. Colombia es el pas con mayor nmero de desaparecidos en Amrica Latina.. Las comunidades negras e indgenas representan el 60% de las vctimas -que apenas han tenido visualizacin en las mesa de negociacin de la Habana. Las mujeres y grupos sociales ms vulnerables tampoco han logrado el reconocimiento deseado. An no ha llegado a valorarse en su justa medida el trauma psicolgico que han sufrido millones de colombianos durante el conflicto armado. Esta es una herida en el espritu y el alma que va a ser muy difcil de sanar. Se puede hablar de reconciliacin despus de haber generado tanto dolor, la angustia, prdida de seres queridos, el desarraigo, la marginalidad, la humillacin o la impunidad?Porque la oligarqua medieval mantiene intactos sus privilegios. Las lites poseen ms del 85% de la riqueza nacional y usufructa de las mieles del poder.. En los bancos suizos, los parasos fiscales o en manos de testaferros es donde en buena medida se encuentra cautivo el patrimonio expoliado al pueblo colombiano. La democracia burguesa hiede, es un cadver putrefacto. Los votos tienen el poder de convertir a ladrones y corruptos en respetables funcionarios. El monstruo de la corrupcin se ha devorado 50 billones de pesos (que representa un alto porcentaje del presupuesto nacional) Por ejemplo, entre 20 a 30.000 millones de pesos es el dinero que se necesita para ser elegido gobernador.Se puede sanar un estado enfermo y corrupto? Cmo acabar las desigualdades y sacar de la pobreza a millones de colombianos? Un sistema acostumbrado al clientelismo, el trfico de influencias, el carrusel contrataciones, el cobro de comisiones, el blanqueo de capitales, los tratos de favor a las grandes empresas y multinacionales. Como lo revela el escndalo del casoque involucra de lleno a la clase dirigente (se pagaban sobornos a los polticos uribista y santista) y que incluye, por supuesto, al presidente y actual premio Nobel de la Paz J.M Santos. Un fraude cifrado en ms de 12 millones de dlares.El combate contra la corrupcin y el desfalco de las arcas pblicas es una labor prcticamente imposible de realizar por mtodos pacficos. Los magistrados y funcionarios de altas cortes protegen a los carteles mafiosos. (La fiscala estima en 1.3 billones perdidos en 300 casos de corrupcin) La oligarqua no entiende otro lenguaje que el de las armas, la coaccin o la intimidacin. As se ha demostrado en los conflictos desarrollados a lo largo de la historia colombiana.una limpieza a fondo de todas sus instituciones (ejecutivo, legislativo y judicial). Empezando por democratizarlas: exigir que por votacin popular pueda elegirse al procurador, al fiscal general del estado, al contralor general y al defensor del pueblo. Es necesario romper el monopolio del centralismo bogotano propugnando una regionalizacin o descentralizacin, El poder adquisitivo de la clase media ao tras ao se desploma. Acuciados por los altos impuestos, y la privatizacin general de los servicios pblicos (seguridad social, la educacin, la salud, el trasporte, la electricidad o el agua) y unas pensiones irrisorias que condenan a los ancianos a la indigencia absoluta. El costo de la vida que este ltimo ao ha subido un 8%.Las FARC han cedido en puntos tan trascendentales como la convocatoria de una, la formacin de un poder popular (cuarto poder) que vele por un estado de bienestar universal por un sistema electoral diferente que erradique el fraude y la compra-venta de votos. En Colombia tan solo el 39% de la poblacin sale a votar. La abstencin en algunas regiones llega al 65% y al 70% del censo electoral.Igualmente las FARC para no trabar un acuerdo global tuvieron que renunciar a una de sus principales exigencias: la liberacin del comandante(que purga una condena de 60 aos en la crcel de Florence, Colorado-EE.UU). Se cedi en este punto confiados en que una vez firmada la paz Obama le concedera el indulto.Uribe Vlez busca repetir la exitosa coalicin del NO para la campaa a las elecciones presidenciales del 2018.La aplicacin forzada del acuerdo de paz demuestra el carcter antidemocrtico del partido de gobierno, declar a la prensa. Por el momento ha recibido el espaldarazo de lapues junto al ex presidente Pastrana (Ambos son contrarios a los acuerdos de Paz y ganadores del referndum) han sido recibidos poren el club privado de Mar-a-Lago en West Palm Beach (Florida) A Donald Trump le comunicaron que los narco-terroristas de las FARC y el ELN quieren implantar un rgimen castro-chavista en Colombia. la gran alianza denuncia que el proceso de paz favorece a la guerrilla que intenta entrar en las instituciones del estado sin entregar la totalidad de sus armas. El gobierno de J.M Santos ha bajado la guardia en las fumigaciones con glifosato pues aumentaron considerablemente los cultivos ilcitos, y que cientos de guerrilleros desertores se han unido a las BACRIM demostrando el fracaso de la desmovilizacin. En las prximas elecciones presidenciales del 2018 se tendr que dilucidar cul va a ser el futuro de los acuerdos de paz. El partido Centro Democrtico del expresidente Uribe -cmplice del narcotrfico, el paramilitarismo y el terrorismo de estado- se presenta como el nico que puede rendir sin condiciones a las FARC.-para que no se repita la violencia, segn los responsables del gobierno- se trata de un rgano temporal, de carcter extrajudicial, que se ha creado histricamente en procesos de transicin (de dictaduras a las democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las vctimas La Ley de Vctimas y la Comisin de la Verdad pretende pasar la pgina de la guerra y mirar hacia adelante. Porque la verdad es la primera vctima de la guerra para civilizar una sociedad que ha estado sumida en la violencia es imprescindible dignificar a las vctimas Aunque la experiencia internacional es ms bien desalentadora pues polarizan an ms la sociedad y la divisin poltica. Por su naturaleza no pueden tener efectos judiciales. Las confesiones no podrn ser usadas como prueba ante los tribunales. Colombia lleva grabado en su ADN el karma de la violencia.Desde su origen como nacin no han cesado los enfrentamientos fratricidas (liberales y conservadores en la Guerra de los mil das que caus ms de cien mil muertos y que fue la culminacin de 21 guerras civiles acontecidas entre 1830 y 1903) Una eterna lucha de clases: los campesinos contra terratenientes; obreros contra patrones; pobres contra ricos. El propio nombre de Colombia es ya de por si una declaracin de guerra. Rendirle honores a Cristbal Coln el pionero de la conquista, colonizacin y destruccin del Nuevo Mundo es poco menos que denigrante. Los padres de la patria decidieron homenajear al descubridor de Amrica despreciando por completo a nuestros antepasados indgenas a los que calificaban de salvajes sin alma. Desde ese momento se el modelo occidental (europeo o norteamericano) como patrn de nuestra identidad y razn de ser.. Las altsimas tasas de desempleo y la falta de oportunidades arrastran a los excluidos por la senda de la criminalidad. La nica ideologa es el dinero fcil obtenido en el menor espacio de tiempo. Si hay un estado criminal mafioso a nadie debe sorprenderle que proliferen las organizaciones delictivas al margen de la ley. Y no solo a nivel nacional sino internacional pues existe una alianza de los carteles de la droga colombianos con los de Centroamrica, Mxico, el Caribe y otros pases suramericanos. En la economa sumergida el primer rengln de exportacin hacia los pases del primer mundo es el de los estupefacientes (cocana, herona, o marihuana) El narcotrfico ha permeado todos los mbitos de la sociedad colombiana sin que se sepa muy bien hasta donde llegan sus tentculos.Los distintos gobiernos siempre han credo que la delincuencia se erradica por medio de mtodos represivos o punitivos. Aplicando la ecuacin de a mayor represin mayor paz social. Si hay ms policas o militares, habr menos delincuencia. Con la complicidad de los grupos de limpieza social. Hoy en Colombia existen 138 crceles (hombres y mujeres) en las que se hacinan 120.000 presos. No existe un plan integral de integracin social, ni de rehabilitacin efectivo. Laimplementadapor el ministro del Interior, se instituy para frenar las protestas sociales (huelgas, plantones, tomas de tierras) y as acallar las voces de disidencia y de rebelda que surjan en el postconflicto.Los ms creyentes y supersticiosos todava esperan que un hecho sobrenatural nos redima. La propaganda meditica pretende mitificar al excelentsimo seor doctor Juan Manuel Santos, el pacificador, el nuevo profeta Bochica que salv a su pueblo del diluvio universal. Aquel que ordenaba rematar con un tiro en la nuca a los supervivientes de los bombardeos se coloca en la solapa de su fina chaqueta Savile Row de 2.000 dlares una inocente palomita de la paz. Las futuras generaciones estudiarn en los libros de historia los milagros del santsimo Santo de la paz coronado por el sumo pontfice, distinguido brigadier general de la OTAN, emrito patriarca del sionismo y consumador de la doctrina Monroe.En el momento en que el ELN estampe su firma en el acuerdo de paz-que actualmente negocia con el gobierno colombiano en Ecuador- podramos afirmar que, con excepcin de algunas pequeas facciones como el EZLN, Sendero Luminoso o el EPP paraguayo,Los planes de seguridad y defensa del Departamento de Estado USA se han cumplido con creces. "Es intil insistir en la va armada como motor del cambio social en Amrica Latina".-Rex Tillerson.

