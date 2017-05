Entrevista con Tayser Farahat, Viceministro de Asuntos Exteriores de Palestina

Palestina es la levadura del conflicto en Oriente Medio"

De visita en Chile el Viceministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Tayser Farahat, acompaado de la Directora de las Amricas y el Caribe, Hanan Jarar, participaron a inicios del mes de mayo del 2017 en la II Reunin de Consultas Polticas Chile-Palestina con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno chileno, encabezado por su subsecretario Edgardo Riveros.

La visita del vicecanciller palestino se da tres aos despus de la Primera reunin de Consultas polticas Chile-Palestina, celebrada en junio del ao 2014 en la ciudad de Ramallah en la Ribera occidental. Territorio palestino ocupado por la entidad sionista. En aquella ocasin la agenda del subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros que encabez la delegacin chilena, contempl una reunin con el ex Secretario General de la Organizacin de Liberacin de Palestina, Yasser Abed Rabbo, como tambin un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Riyad al Maliki.

Encuentros, que en aquella ocasin sirvieron para analizar el estado de la relaciones bilaterales entre ambas naciones, la situacin en la regin de Oriente Medio y la puesta en prctica de una agencia de cooperacin de Palestina, junto a las experiencias en materia de creacin de pequeas y medianas empresas y el intercambio de conocimientos, como tambin avanzar en materia de certificacin y estndares de produccin. En la reunin tambin se pudo constatar el inters de Palestina en conocer la experiencia chilena en el manejo de las pequeas y medianas empresas Pymes - y el intercambio de conocimientos en materia de certificacin y estndares de produccin.

Combinar todas las formas de lucha

En este mes de mayo del ao 2017, la vuelta de mano en materia de visita, muestra el inters de la Autoridad Nacional Palestina ANP - por estrechar los vnculos con Chile, teniendo en cuenta que la nacin sudamericana cuenta con la mayor poblacin de origen palestino fuera de Oriente Medio, signando con ello la impronta y el papel fundamental que ha desempeado la colonia palestina en el desarrollo poltico, econmico y cultural de Chile.

En un espacio de su apretada agenda el vicecanciller Farahat se refiri, en un encuentro con este cronista en un cntrico hotel de la capital chilena, a la actual situacin que vive el pueblo palestino. Una conversacin franca donde el diplomtico palestino destac el apoyo y la solidaridad que encontr en todos los niveles chilenos, con la causa del pueblo palestino, tanto con polticos como diplomticos con los cuales estuvo reunido, esencialmente en la idea de dar sostn poltico al derecho a la autodeterminacin de una sociedad sometida a la ocupacin israel.

No es casual entonces que el objetivo de las autoridades palestinas sea estrechar an ms estos lazos y sumar a Chile al concierto de naciones, que no slo han reconocido a Palestina como un Estado, sino que tambin se camine hacia una conducta de los gobiernos chilenos, en la arena internacional, en organismos como la ONU o aquellos regionales, que defienda a ultranza derecho a la autodeterminacin palestina y la condena de los crmenes cometidos por la entidad sionista en su papel de ocupante de un territorio que no le pertenece. Visitas y conversaciones que se enmarcan en la confirmacin de lo estril, tras casi un cuarto de siglo, de los Acuerdos de Oslo que constatan, fehacientemente, que aquellas negociaciones han significado, lisa y llanamente, un retroceso en las aspiraciones de autodeterminacin del pueblo palestino.

Estos 24 aos desde la firma de los Acuerdos de Oslo han mostrado la consolidacin de una poltica de apartheid, la construccin de ms y ms asentamientos en la Ribera occidental, que hacen imposible, en la prctica, lograr la conformacin de Estado palestino. Pues quin va a obligar a la entidad sionista a sacar a 650 mil colonos considerados los ms extremistas dentro de la ideologa sionista: estadounidenses, argentinos, franceses, rusos, ingleses, entre otras nacionalidades que han viajado desde sus pases para ser parte de una poltica de saqueo y apropiacin ilegal y criminal? Israel ha conseguido con el engao de Oslo, simplemente concretar un sistema de apartheid tanto o ms criminal que el desaparecido sistema de segregacin sudafricano. El Vicecanciller Farahat nos recuerda que segn las resoluciones N 478 y N 2334 - esta ltima de diciembre del ao 2016 - del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las anexiones territoriales sionistas carecen de todo valor legal y los asentamientos en Jerusaln Este son una "flagrante violacin del derecho internacional".

Sostengo, ante el diplomtico palestino, que en lo polticamente correcto en que suelen transcurrir las reuniones diplomticas las avanzadas polticas de Palestina deben intensificar, como eje de su poltica exterior la condena al sionismo. Como una forma de seguir visibilizando la poltica colonialista llevada a cabo por Israel en los territorios del West Bank, la judaizacin de Al Quds, la continuacin en la construccin de un Muro que sobrepasa ya los 700 kilmetros que se adentra en los pueblos, aldeas y ciudades palestinas, cercenando tierras de cultivos, separando familias, confirmando la creacin de un sistema de apartheid. Sumando a ello el incremento de los asentamientos con colonos principalmente judos de origen estadounidense que ya sobrepasan los 650 mil en tierras cisjordanas, quebrantando la legislacin internacional y generando una situacin de hecho que impedir la conformacin de un estado palestino independiente, incluso en las fronteras anteriores al conflicto del ao 1967.

Es en este marco, respecto a la actual situacin palestina, el que permite entender las palabras pronunciadas por Tayser Farahat para dar cuenta que no aceptar la solucin a un conflicto que se extiende ya por 70 aos es acrecentar los conflictos. Tener paz en Palestina es un tremendo catalizador para la paz en la regin y permite enfrentar al sionismo y su estrategia de expansin en toda la regin. Pero cmo tener paz con un vecino tan belicoso y que considera a los palestinos como seres humanos de segunda categora?

Para Farahat, el avanzar hacia la autodeterminacin es parte de esa bsqueda de la paz, que debe sumar, necesariamente, no slo a los pases de la regin, sino tambin a las grandes potencias y los organismos internacionales. Para ello, segn Farahat, este ao 2017 tiene una enorme carga simblica pues, no slo se conmemoran los 100 aos de la nefasta Declaracin Balfour, sino tambin los 70 aos de la resolucin N 181 del 27 de noviembre del ao 1947 que catalizara la particin de Palestina, dando origen a la Nakba y con ello la creacin de la artificial entidad sionista como proyecto colonial de potencias como Gran Bretaa. Smenos la conmemoracin de los 50 aos de la guerra del ao 1967 que marcara la ocupacin de la Franja de Gaza, la Ribera Occidental, Al Quds Este y los Altos del Goln. Y una dcada del bloqueo contra la Franja de Gaza impulsada por una entidad sionista decidida a mantener cautivo, en la crcel abierta ms grande del mundo a 2 millones de gazetes y otros tres millones en la Ribera Occidental.

Con las palabras del alto funcionario de la ANP, se constata que Palestina, no slo es el centro de la poltica del Eje de la Resistencia contra el dominio y la ocupacin sionista, sino tambin, que la solucin del contencioso que tiene a la entidad israel como actor principal en su agresin contra el pueblo palestino, permitira pensar en un Oriente Medio ms estable y con la posibilidad de destinar sus esfuerzos y riquezas al bienestar de sus pueblos y no a luchas de defensa frente a las agresiones terroristas del takfirismo auspiciado por la Casa al Saud, contra el sionismo y su alianza con el imperialismo encabezado por Estados Unidos.

En la medida que el fermento de la rebelin palestina por sus derechos se incrementa, as mismo el despertar por la defensa de la dignidad, los derechos y la soberana principalmente de los pueblos rabes del Magreb y Oriente Medio - genera solidaridad, apoyo y se cataliza el objetivo, no slo de conseguir la ansiada autodeterminacin del pueblo palestino, sino que permite centrar como los verdaderos enemigos de los pueblos a quienes se han dedicado a dividir al mundo rabe y la comunidad del islam: el sionismo y su alianza con la extremista doctrina poltica-religiosa del wahabismo y sus avales occidentales.

Para el vicecanciller palestino su visita a Chile es parte de la labor esencial de la diplomacia palestina, a pesar de las enormes presiones que el sionismo suele generar cuando la diplomacia palestina se mueve alrededor del mundo y que los hace actuar generalmente en forma reactiva, tratando de desmentir todo aquello que se realiza para condenar al rgimen israel. Esto, pues sienten que la impunidad frente a los crmenes cometidos puede durar eternamente y se requiere mover los hilos del lobby sionista ya sea en estados unidos, Londres o Pars. Por ello, nos seala Farahat es indispensable que el mensaje palestino llegue a todos los rincones del mundo.

En ese plano la campaa que se lleva a cabo para obligar a Israel el cumplimiento de sus obligaciones internacionales a travs de la campaa del BDS Boicot, Desinversin y sanciones es fundamental sobre todo porque se trata de una campaa pacfica donde Israel no puede argumentar el uso de la violencia u otros llamados, que suelen justificar sus crmenes. El BDS es un emplazamiento a la conciencia de la humanidad, para apoyar con el fin del apartheid israel y la propia reaccin del gobierno de Netanyahu y las declaraciones extremadamente virulentas e incluso la prohibicin para que defensores de este iniciativa ingresen a Palestina, son muestra del enorme temor que Israel le tiene a la movilizacin de las sociedades que ven con horror la conducta colonial de sus gobiernos y el silencio cmplice de aquellos que no condenan el sionismo.

El Vicecanciller palestino reconoce que no slo es importante batallar contra el sionismo y su poltica de ocupacin de nuestras tierras, sino tambin superar nuestras propias dificultades y fragmentacin poltica dando cuenta con ello a las dificultades entre las principales organizaciones polticas palestinas: Al Fatah, la principal organizacin poltica de la OLP en la Ribera Occidental y el Movimiento Hamas que ejerce su administracin en la Franja de Gaza. La divisin que tenemos por ms de una dcada lgicamente afecta la manera en que enfrentamos a Israel. Estamos en conversaciones con las otras fuerzas polticas palestinas, para avanzar hacia un camino unidad pues estamos convencidos que enfrentar al sionismo en distintos frentes es un error. Nuestros objetivos son claros: acabar con el sionismo y terminar con la divisin entre los palestinos que no ofrece una buena cara al mundo y slo prolonga un dominio que debe ser combatido en forma mancomunada.

El sionismo y su falsa democracia

El Vicecanciller Farahat reconoce las enormes dificultades que afrontan a la hora de plantar cara a un sionismo duro, intransigente, colonialista, violatorio de los derechos humanos del pueblo palestino. Una ideologa que impregna la forma que la entidad israel se relaciona con los pases de la regin, bajo el argumento falaz que son la nica democracia de Oriente Medio Su declaracin permite interrogarse. Qu democracia es aquella que construye un muro que separa a los habitantes de la Ribera occidental? Qu democracia es aquella que tiene 7 mil presos palestinos en crceles? Segn la denominada Asociacin de derechos Humanos y Defensa de los Presos Addameer - que defiende a los secuestrados palestinos en las crceles del sionismo, desde que los gobiernos cvico-militares israeles iniciaron la ocupacin de los territorios de la Franja de Gaza y la Ribera Occidental ms de 800 mil palestinos han pasado por las crceles de la mayor democracia de Oriente Medio.

Para Farahat resulta evidente que esa no es una democracia pues de qu democracia se puede vanagloriar una sociedad como la israel, con su poltica de apartheid, check points, destruccin de aldeas, demolicin de viviendas, apropiarse del agua e incluso negar el derecho a mostrar nuestras riquezas culturales e histricas a travs de restricciones al turismo palestino? Resulta evidente que el trabajo de Farahat y de todos aquellos polticos y diplomticos palestinos debe ir encauzado a la condena diaria de este remedo de democracia, de esta ficcin nacida al alero de los deseos de las potencias occidentales el ao 1948.

La labor de la ANP, Hamas o cualquier que se arrogue la representacin de la sociedad palestina debe develar que el sionismo ha decidido que la ocupacin y el colonialismo sern permanentes en los territorios palestinos, como ya lo han hecho en la Palestina histrica. Israel y su clase poltica y parte importante de una sociedad cmplice de los crmenes de su clase dominante, han descartado la opcin de un Estado para Palestina, que sea soberano, independiente. El pensar que cierta autonoma otorgada a partir de Acuerdos estriles y violados una y otra vez y que slo sirve para la hasbara sionista es la solucin, lo lleva simplemente a ser cmplice del ms brutal y sanguinario rgimen colonialista, racista y criminal que conoce nuestra historia moderna. No hay otra opcin que condenar y batallar contra el sionismo, ya sea en Oriente Medio como en cada instancia poltica y diplomtica en que se juegue la opcin por la libertad del pueblo palestino.

La conversacin con el vicecanciller palestino termin con el deseo de reencontrarnos en un Al Quds libre y soberano, como la capital de una Palestina con plena autodeterminacin y con una sociedad palestina unida tras estos objetivos. Nos despedimos recodando que entre los 7 mil presos palestinos de los cuales cerca de dos mil se encuentran realizando una huelga de hambre - se encuentran 300 menores de 16 aos y aunque que Israel figura entre los 191 firmantes de la Convencin de los Derechos de la Infancia, vigente desde 1990, los hechos demuestran la clara violacin al cumplimiento de la norma.

La Convencin seala que la detencin, encarcelamiento o prisin de un nio se llevar a cabo de conformidad con la ley y se utilizar tan slo como medida de ltimo recurso y durante el perodo ms breve que proceda. Para el sionismo eso es letra muerta, como lo es el respeto a la vida de nios que son asesinados cotidianamente bajo los ms falaces argumentos. Como sucedi un da despus de este encuentro con el Vicecanciller Farahat , el domingo 7 de mayo, cuando fuerzas de ocupacin dispararon a la cabeza de Fatima Hajiji, de 16 aos, residente de la aldea de Qarawat Bani Zeid, en el norte de Ramallah, en la ocupada Ribera Occidental.

A la par de eliminar a la juventud palestina, que es intentar eliminar el futuro de Palestina en una poltica genocida, se est tratando de borrar la historia y cultura del pueblo palestino. La dictadura cvico-militar israel, en esta direccin, ha sancionado una medida que nos recuerda las leyes del nacionalsocialismo. Efectiva mente, el pasado domingo 7 de mayo el gabinete del rgimen israel aprob, por unanimidad, un proyecto de ley que elimina el rabe como lengua oficial en los territorios palestinos ocupados. Esto bajo el amparo de la ley de nacionalidad israel que define a la entidad sionista como Un Estado nacional para los Judos borrando el rabe como lengua oficial.

El impulsor de este proyecto, el diputado del Partido Extremista Likud, Avi Ditcher, seal que con esta medida Israel exige a todos su enemigos que lo reconozcan como el estado del pueblo judo. Asimismo, el ministerio de justicia israel redactar su propia versin dentro de 60 das y ambos proyectos se combinarn. Una ley que acerca a esta entidad ficticia, nacida a costa de los derechos del pueblo palestino a la cierta denominacin de un rgimen nacionalsionista.

A regmenes como el de Israel se les debe eliminar con el concurso de todos, en una poltica que combine todas las formas de lucha, desde las visitas diplomticas, encuentros entre gobiernos, hasta campaas de boicot, desinversin y sanciones contra el ocupante. Sin descuidar, por supuesto la legtima defensa armada ante quienes han usurpado las tierras palestinas desde hace 70 aos ya. Esto requiere el concurso del Eje de la Resistencia que debe extremar sus esfuerzos en apoyo del pueblo palestino. Este es un deber legal, una exigencia moral y una necesidad para un Oriente Medio que necesita vivir sin ideologas criminales como el sionismo y el wahabismo.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.