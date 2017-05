La restauracin del autoritarismo de Estado

Las lecciones de la historia en nuestro pas, han mostrado que a muchos perodos democrticos le han sucedido gobiernos de facto, dictatoriales o fraudulentos, que constituyeron la famosa poltica pendular.Los gobiernos democrticos en general y ms all de aciertos o errores, intentaron, con excepcin de la dcada neoliberal, privilegiar los intereses y necesidades de las mayoras nacionales, por su parte los otros, surgidos de golpes de estado o fraude patritico, se constituan en la expresin de lo antinacional, antipopular y extranjerizante apoyndose en su preparacin y desarrollo en los grupos econmicos, mediticos, clericales y su brazo ejecutor, en las fuerzas armadas.Despus de ms de tres dcadas de democracia, hoy estamos frente a un hecho indito, por sus caractersticas y proyecciones, una gestin que surge con legitimidad electoral, pero tambin en un esquema de alianzas y apoyos similares a los de los gobiernosLa gestin actual, previo a las elecciones inici a travs de la prensa adicta una guerra de zapa para minar el anterior gobierno, con el apoyo irrestricto de los grupos econmicos financieros, que no se conformaban con mover algunos hilos detrs de bambalinas, sino que quieren quedarse literalmente con el pas.Con el correr de unos pocos meses esa entente primigenia, empieza a sumar a su causa una cierta complacencia de las cpulas clericales, condotieros y desertores varios de la UCR, FPV y otras fuerzas polticas, echando mano a las convicciones de la billetera.Para restablecer el brazo armado instrumenta un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en todo el pas, bajo el pretexto de la inseguridad y la narco criminalidad y un sistema de espionaje pocas veces visto en perodos constitucionales, sin descartar en dicha asociacin al partido judicial.Solamente en dicho esquema se pueden entender algunas de las tendencias que se empiezan a avizorar en el firmamento poltico social de la Argentina.Para justificar lo expuesto basta mencionar algunos hechos preocupantes, como: la posible compra de armamento blico para reequipar a las fuerzas armadas, sin una hiptesis de conflicto que lo justifique, o el reciente y vergonzante fallo de la CORTE SUPREMA DE AJUSTICIAR, que al decir de Deodoro Roca, los verdugos hipcritas ajusticiarn y su fallo ser un atropello legal, con su teatralidad intil, con su crueldad estpida, con su frialdad nauseabunda. La mquina que ajusticia -y nunca palabra ms exacta que esta: Ajusticia, que quiere decir no justicia, cosa fuera de la justicia- segura y precisa, funcionar admirablemente.Todo lo expuesto les ha permitido avanzar en un retroceso y reblandecimiento de toda la poltica de derechos humanos hecha carne en la ciudadana. Tampoco falta en esa cruzada infernal lo peor del gremialismo argentino, empresarial y anti obrero. Como tantas otras veces en el pas se est consolidando un Estado autoritario, antinacional y elitista, en el que los trabajadores y las mayoras populares son los sujetos a los que hay que disciplinar salarial y socialmente, cuando no a reprimir si se ponen molestos y claman por sus legtimos derechos.Para este gobierno, la educacin igualitaria, los convenios colectivos, las paritarias, las huelgas, concentraciones y marchas, los organismos previsionales, la salud pblica, o las universidades son resabios de los gobiernos populistas que nunca ms se pueden tolerar si queremos volver al mundo y ser aceptados por l, aunque sea a costa del hambre y padecimientos sociales.Cuidado!, los autoritarismos comienzan denostando, marginando y terminan suprimiendo.Por ello es vital que la ciudadana tome en serio lo que pasa y entienda que a los gobiernos populares no se los persigue por sus vicios o corrupciones, sino por sus aciertos en la defensa de derechos y conquistas sociales. La discusin y elaboracin de polticas, salvo excepciones ha desaparecido de sus lugares habituales y se ha trasladado a las salas de reunin de las corporaciones, como antes de Yrigoyen, y durante la dcada infame, en que la marcha de los asuntos del pas se resolvan en los Salones de Jockey Club o la Sociedad Rural.Para oponerse a esta restauracin autoritaria y conservadora, no alcanza la militancia en las redes sociales, ni tampoco es suficiente hacer anti macrismo, se necesita mucho ms, el tiempo dir si hemos sido o no, lo verdaderamente inteligentes y generosos como para reencauzar a la Argentina en la senda de la solidaridad, la soberana y la justicia social en un marco de amplitud, democracia y participacin social.

