Fora Temer!

Fora Temer!, quizs la frase lusfona ms repetida y difundida en Nuestra Amrica a travs de las redes sociales, apunta a hacerse realidad ms temprano que tarde en Brasil, a juzgar por la agravada crisis poltica que vive ese pas en las ltimas horas, tras conocerse la implicacin de su presidente golpista en otro escndalo de corrupcin.

Miles de brasileos se volcaron pacficamente a las calles desde este jueves para demandar la renuncia inmediata del mandatario de facto, Michel Temer, y exigir la celebracin de elecciones directas, luego de hacerse pblica una grabacin que lo involucra directamente en el soborno del expresidente de la Cmara de Diputados Eduardo Cunha, para que este ltimo no revelara detalles de la trama de corrupcin de Petrobras.

Pero ese no es el nico capitulo corrupto del que el jefe de gobierno del gigante sudamericano es protagonista, lo que ha llenado la copa de sus compatriotas, agobiados adems por la imposicin de reformas neoliberales, el incremento del desempleo, la pobreza y la represin, y por una crisis econmica sin precedentes en el pas.

Aunque Temer est aferrado al poder, pues dijo que no abandonar el cargo del cual se apropio por medio de un golpe de Estado parlamentario, el actual panorama de Brasil tiene todos los ingredientes para que se materialice su salida definitiva.

El presidente puede ser sometido a un juicio poltico y destituido de su responsabilidad, lo que provocara la convocatoria de nuevos comicios generales.

Pero, ms que lo anterior, la presin en las calles de las fuerzas polticas de izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales deber ser el detonando del abandono del poder por Temer, quien como bien se conoce usa todas las artimaas posibles para continuar gobernando pese a su escasa popularidad.

Adems de corrupto y golpista, el ahora mandatario brasileo representa al neoliberalismo ms salvaje que otra vez se ha impuesto en la Patria Grande, junto a su similar argentino, Mauricio Macri.

Ambos, por cierto, se han ocupado de fomentar la divisin en Nuestra Amrica, frustrar la unidad de la regin boicoteando las organizaciones integracionistas existentes, adems de alentar situaciones violentas en naciones hermanas como Venezuela.

Sin embargo, parece que esos tiros pueden salirles por la culata porque Temer quizs tenga los das contados, y Macri, dicho sea de paso, debe tomar nota de lo que reza un muy conocido refrn popular: Cuando las barbas de tu vecino veas arder, pon las tuyas en remojo.







