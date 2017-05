Temer, renuncie ya!

Vermelho

El presidente ilegtimo Michel Temer fue descubierto implicado en un caso excepcionalmente grave de corrupcin que implica el mismo origen de su gobierno. La grabacin del golpista dando su consentimiento a un pago de la empresa JBS al preso Eduardo Cunha a cambio de su silencio es muy grave. Lo mnimo que tendra que hacer, por respeto a la nacin brasilea, sera renunciar.



La Procuradora General de la Repblica afirma que Temer y el senador Acio Neves (PSDB-MG) actuaban juntos para obstaculizar los progresos de la investigacin de la operacin Lava Jato. El senador, que prendi fuego al pas al no aceptar el resultado de las urnas, tiene un apetito inigualable para la corrupcin.

El viernes 19 el peridico O Globo publicaba un editorial en el que comunicaba que abandonaba el barco, sealando que "la creencia en ese proyecto no puede llevar al autoengao ni a la ceguera". Pero no nos engaemos, O Globo articula de esta forma una salida por medio de elecciones indirectas, para de ese modo poder seguir dictando las reglas de juego de la poltica brasilea.

Los golpistas apenas tienen respaldo poltico para seguir avanzando en las reformas laborales y de la seguridad social, en tramitacin parlamentaria, y que ponen fin al trabajo digno y a la jubilacin de los brasileos y las brasileas. El pueblo erradicar a esa escoria de la poltica brasilea.

Para garantizar que la separacin del cargo tenga lugar, registramos en la Cmara de los Diputados una solicitud de impeachment contra Michel Temer en compaa de otros partidos de la oposicin, como el PT, PSOL, Rede y PDT, parlamentarios de otras siglas y representantes de la sociedad civil y de los movimientos sociales. El escrito registrado el pasado jueves 18 es slido, ya que documenta la corrupcin y la obstruccin a la justicia cometida por el presidente. Por otra parte, en otro campo de accin, logramos que el prximo martes 23 se vote en la Comisin de Constitucin y Justicia de la Cmara de los Diputados la Propuesta de Enmienda Constitucional que hara posibles las elecciones directas en 2017.

El PCdoB tiene la conviccin de que este gobierno se desmorona por causa de su origen ilegtima: entr por la puerta de atrs e hiri a nuestra joven democracia. Y termin mal, cayendo en estrepitosamente.

" a volta do cip de aroeira / no lombo de quem mandou dar" [1]. En marcha est un gran esfuerzo poltico para crear un frente amplio en torno a las elecciones 'directas ya'.

Tan slo el grito en las calles garantizar que la separacin del cargo ocurra por renuncia o por impeachment y evitar el proceso de elecciones indirectas para el Palacio de Planalto. Ocupa Brasilia! Da 24. Venga a luchar con nosotros y a exigir 'directas ya'!





Nota del traductor

[1] Estos versos, que se pueden traducir como "es el regreso del ltigo del lentisco / en la espalda de quien mand dar", forma parte de la cancin Aroeira, de Geraldo Vandr, publicada en 1968, ao en que la dictadura brasilea puso fin a cualquier atisbo de libertad en el pas, por lo que fue interpretada como un canto a la esperanza, ya que habra de volver el momento en que los trabajadores, el pueblo oprimido, pueda devolverle a los opresores el ltigo con el que les castigaron.





es diputada federal por Bahia y lder del PCdoB en la Cmara de los Diputados