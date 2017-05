Acontecimientos argentinos

Pgina/12

A 41 aos del ltimo golpe cvico militar, los obispos catlicos parieron el ratn que los montes venan anunciando con estrpito desde que uno de los suyos trep a la silla apostlica: un protocolo para la consulta del material archivstico relativo a los acontecimientos argentinos (1976-1983). No dicen dictadura, ni militar-eclesistica-empresarial, ni terrorismo de Estado, ni crmenes de lesa humanidad. Slo acontecimientos argentinos. Qu impresionante asepsia moral, restriccin valorativa y autocontrol muestra el exclusivo club de los gerontes clibes!

Cuesta discernir si se trata slo de la incapacidad de reconocer la ms dura realidad que vivi el pas, o del oblicuo intento de retrotraer al pas a tiempos pasados. En cualquier caso llama la atencin esa srdida eleccin de las palabras por parte de quienes se consideran seguidores del verbo. Utilizar los vocablos adecuados, los obligara a una reflexin, por mnima que fuera, sobre el rol que cumpli el triunfalismo confesional en aquellos aos.

Los jvenes viejos

En los balbuceos con que algunos obispos han intentado dar cuenta del inoportuno sendero por el que invitan a internarse a la sociedad, y que gener un atronador repudio hace 10 das, con la mayor concentracin que se recuerde en contra de la impunidad, varios han destacado que dada la renovacin generacional desean conocer mejor lo sucedido. Sin embargo, quien promueve y orienta ese ejercicio es el nico obispo de entonces que queda en actividad. Un miembro del Grupo de Curas en Opcin por los Pobres le dijo al obispo Oscar Ojea Quintana, que iba a transmitirle su enojo al presidente de la Iglesia argentina, Jos Mara Tot Arancedo.

No, escribile a Casaretto le respondi con similar fastidio el obispo de San Isidro que tiene dos primos hermanos detenidos desaparecidos.

En 1976 Alcides Jorge Pedro Casaretto era el obispo ms joven de la conferencia. Con el ttulo de Emrito, sigue en actividad hasta hoy slo para promover la denominada reconciliacin. Junto con un grupo de colaboradores visita en las crceles a los detenidos por crmenes de lesa humanidad, se comunica con ellos mediante un grupo de whatsapp, y mantiene el grupo que inici Carmelo Giaquinta con la denominacin de Proyecto Setenta Veces Siete. Esa denominacin se basa en el pasaje del Evangelio segn Mateo. Simn Pedro pregunta si debe perdonar hasta siete veces las ofensas que reciba.

Setenta veces siete le contest Jess. Es decir, siempre, aadi Giaquinta, cuyo fuerte no era la aritmtica.

Esta operacin comenz durante la presidencia del episcopado de Jorge Mario Bergoglio, como destac su sucesor Arancedo al anunciar la desclasificacin. El arzobispo porteo Mario Poli utiliz en esa ocasin la misma expresin con la que Bergoglio anunci en 2006 la publicacin del libro Iglesia y Democracia: ambos dijeron no temerle a la verdad de los documentos. Sin embargo, aquel tomo demostr lo contrario, ya que mutil los documentos de modo de favorecer el rol eclesistico, tal como haba hecho la conduccin integrada por los cardenales Ral Primatesta y Juan Aramburu en 1982 en el folleto Iglesia y Derechos Humanos. Bergoglio orden desde el Vaticano la nueva desclasificacin, pero impuso condiciones restrictivas que la convierten en una nueva operacin de blanqueo de sepulcros. Con una habilidad poltica que no tuvieron sus antecesores, involucr en la maniobra a varios organismos de familiares de las vctimas y de defensa de los Derechos Humanos, a quienes invit a visitarlo en Roma. Para ganarse su confianza cortej a la entonces presidente CFK, que por su propia conveniencia poltica se reuni varias veces por ao con l. De este modo, Bergoglio consigui que no volviera a hablarse de su propio rol en aquellos aos, cuando era superior provincial de la compaa de Jess, y en especial en relacin con el secuestro de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes lo sealaron por haberles quitado la proteccin y difundido que tenan vnculos con la guerrilla.

Justicia es revancha

En el documento Iglesia y Comunidad Nacional, de 1982, los obispos catlicos asimilaron la Justicia con el rencor, el odio, la revancha e incluso la crueldad y adujeron que la verdadera justicia tiende por naturaleza a establecer la igualdad y la equiparacin entre las partes en conflicto, como si en Argentina pudiera hablarse de fuerzas y conductas equivalentes. Lo hicieron aun ms explcito en abril de 1983 con el documento de Dios, el Hombre y la Conciencia. Uno de los redactores de Iglesia y comunidad nacional fue el amigo del alma de Casaretto, el obispo de Morn Oscar Justo Laguna, el nico de su jerarqua que muri con procesamiento confirmado por una Cmara de Apelaciones (por el encubrimiento del asesinato de su colega de San Nicols, Carlos Horacio Ponce de Len). Ese documento es la partida de bautismo de la doctrina de los dos demonios. Hasta entonces, la jerarqua slo satanizaba a las organizaciones que ella misma llam subversivas, porque cuestionaban el Orden Natural o el plan de Dios, segn sus denominaciones ms comunes. Ahora Casaretto plantea que cuanta ms justicia aplicamos, menos verdad recuperamos. Pero en 1995, al iniciarse los juicios por la verdad, Casaretto y Laguna fueron dos de los cinco obispos que hicieron saber su oposicin. Para qu debemos conocer toda la verdad? Para volver a enfrentarnos o para reconciliarnos?, preguntaron.

El comunicado formal de la conferencia de obispos dice que el proceso de catalogacin y digitalizacin del material de archivo se desarroll teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz. No obstante, slo podrn solicitar informacin las vctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesisticos y religiosos, sus respectivos Obispos y Superiores mayores. Tambin tendr acceso la justicia, astuta decisin para prevenir allanamientos.

No slo el pblico habilitado para acceder al archivo es escaso. Lo mismo ocurre con el material que el episcopado le ofrece: slo recibirn sus propios reclamos ante obispos y sacerdotes, conservado en el prolijo archivo que su ex presidente Estanislao Karlic me dijo hace 17 aos que no exista, porque pretendi que slo las dicesis guardaban documentacin. Es cierto que cada obispado conserva su archivo, pero es incomparable con el de la conferencia episcopal. Mientras escriba la historia poltica de la Iglesia argentina frecuent algunos archivos diocesanos. En el de Morn, Laguna le orden a su adjunto:

Tra el archivo, que Horacio quiere verlo.

El actual obispo castrense, Santiago Olivera, acudi con una bolsita de supermercado con un montn de papeles arrugados. Entre ellos, haba una nota al vicepresidente de la Iglesia Catlica de entonces, Vicente Zazpe, en la que Laguna reconoca la total ineficacia de la Comisin de Enlace que a propuesta del episcopado reuna a tres obispos con los secretarios generales de cada fuerza armada. Sin embargo, las amables reuniones mensuales continuaron durante todo el rgimen militar. Al comentar esa carta, en 2002, Galn le escribi a Laguna: Quin nos diera poder vivir de nuevo con la experiencia adquirida!. Por lo visto, tampoco las siguientes generaciones de prelados aprovechan esa experiencia.

El archivo que no existe

En el edificio de la calle Suipacha que antes de pasar a retiro el dictador Jorge Videla entreg en forma definitiva a la Iglesia Catlica, que lo ocupaba de modo precario desde la dictadura de Aramburu y Rojas, no hay bolsitas de plstico ni amasijo de papeles. La propia pgina del episcopado muestra el orden de ficheros, cajas, biblioratos y carpetas en los que se guarda el material. Son los que describ en mis libros cuando la Iglesia ni siquiera admita que existieran, ni hablar de permitir su consulta. Las 3.000 cartas que ahora se desclasificarn caben en un par de biblioratos de los que se aprecian en la fotografa. Por supuesto seguirn ocultando las respuestas ms frecuentes que daban a quienes desde el exterior intercedan ante la Iglesia argentina. En marzo de 1977, el nuncio Po Laghi le dijo a la encargada de Derechos Humanos del gobierno norteamericano, Patricia Derian, que los militares estaban sacando a flote a Argentina y no necesitan que los visitantes les recuerden sus culpas. Esto sera frotar sal en las heridas. En su opinin el presidente y los jefes militares eran personas de buen corazn y Videla un buen catlico. En enero de 1978, cuando la Unin de Superioras Mayores de Francia pidi que el cardenal Ral Primatesta usara su influencia en favor de las monjas secuestradas Alice Domon y Lonie Duquet el propio cardenal contest que esperamos que las acusaciones veladas o abiertas de connivencia de sacerdotes o religiosos con asociaciones o movimientos de tipo subversivo inaceptables para el cristiano sean todas aclaradas, y que nadie haya sido culpable de semejante error criminal. Por algo habr sido.

Cuando la conferencia episcopal de Estados Unidos ofrece su apoyo ante la detencin de Adolfo Prez Esquivel, el secretario del episcopado argentino, Carlos Galn, responde que a Prez Esquivel no lo conocamos aqu tan bien como parece serlo en el exterior. A una organizacin catlica canadiense interesada en la defensa de los desaparecidos y sus familiares le contestaron que no siempre desde lejos se puede apreciar el espectro completo de la realidad o evitar interpretaciones no tan adecuadas acerca de la accin de la Iglesia. Otra frmula frecuente, dirigida incluso a quienes aplaudan los esfuerzos episcopales, era que como las informaciones no siempre son adecuadas, sin duda no es fcil, desde lejos, darse cuenta de lo que significa la subversin en un pas y las secuelas que deja. Dios haga que nunca la conozcan ustedes en el suyo. A la catlica estadounidense Shirley Kidd, Galn le contest en nombre de Primatesta: No le han informado bien. Aqu en Argentina se ha vivido un ataque de la subversin marxista (entonces nadie por el ancho mundo se preocupaba por las vctimas) y como consecuencia una represin cuyos efectos an vivimos y lamentamos, en cuanto afectan a la dignidad del ser humano. Al pastor escocs Peter Bowes le respondieron que la Iglesia en Argentina tiene toda libertad para hablar y manifestarse y lo hace. It is not under pressures (en ingls en el original: no est sometida a presiones).

Para el resto del archivo, donde consta qu hacan los obispos con las splicas de los perseguidos, la regla es que slo se reconoce aquello que ya ha sido difundido pblicamente contra la voluntad eclesistica y se trata de hacerlo pasar por un gesto de buena voluntad. As ocurri con la minuta preparada para el Vaticano por la conduccin episcopal que integraban los obispos Primatesta, Zazpe y Aramburu luego de un encuentro con Videla. All el dictador reconoci en confianza lo que en pblico negaba: que haban asesinado a los detenidos desaparecidos. El 6 de mayo de 2012 publiqu el facsmil de ese documento, que prueba que la poltica de desaparicin forzada de personas fue reconocida por Videla en abril de 1978 ante la Comisin Ejecutiva de la Iglesia Catlica y que juntos debatieron el mejor camino para apaciguar los reclamos que las vctimas dirigan a la Iglesia mediante las presentaciones que recin ahora se abren a consulta de sus propios autores. En ese encuentro entre amigos Videla dijo que cuando se comunicara que los detenidos-desaparecidos haban sido asesinados, comenzaran las preguntas acerca de quin mat a cada uno, cundo, dnde y en qu circunstancias y qu destino se dio a sus restos y que el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas, un eufemismo para referirse a quienes mataron a los secuestrados y torturados e hicieron desaparecer sus restos. La Iglesia Catlica tena incluso una cuantificacin de la barbarie. En diciembre de 1978 el primer secretario de la Nunciatura, Kevin Mullen, dijo a la embajada de Estados Unidos que un oficial de la ms alta jerarqua del Ejrcito haba informado al nuncio que las Fuerzas Armadas se haban visto obligadas a encargarse de 15.000 personas.

Al elegir esa poltica que el buen catlico Videla calific de cmoda, porque eluda las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recin comenz a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantas del debido proceso se establecen las responsabilidades que ocult la Junta. Es lo que la Iglesia de hoy quiere abortar. A raz de la publicacin del documento, la jueza Martina Forns (titular del juzgado federal N 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martn) solicit el original, que como inform entonces estaba guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. A los pocos das Forns obtuvo una Copia Fiel, con el sello de la CEA. No tan fiel, en realidad, ya que cubrieron el nmero 10949 que lleva el documento, para ocultar la magnitud de ese repositorio.

Dos miembros del Grupo de Curas en Opcin por los Pobres, que contina las mejores actitudes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, fulminaron la actitud de los obispos actuales. Eduardo de la Serna seal que pretender una supuesta reconciliacin nacional (y ms cuando quienes la proponen estn claramente del lado de los ofensores como parece el caso del Episcopado Argentino en general) es sin duda alguna una bsqueda de impunidad. Y nada atentara ms contra esa supuesta reconciliacin que la impunidad. Al final proclama: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Uno de los curas ms jvenes del grupo, el licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades Marcelo Ciaramella escribi que el episcopado sigue negando la connivencia de sus mayores con la dictadura militar, y lo confronta con las palabras del ex obispo de Morn, Miguel Raspanti, cuando uno de sus sacerdotes escap por un pelo al secuestro: Me dijeron que no iban a tocar a nadie sin avisarme. Tambin record la defensa de la tortura del provicario castrense Victorio Bonamn con citas de Santo Toms. No se ha cerrado la herida de aquella complicidad con el brutal genocidio, cuando el episcopado vuelve a golpear sobre el cuerpo lastimado de la sociedad argentina, vuelve a agitar los dos demonios de una guerra que no fue tal () El indulto encubierto del fallo de la Corte en el 2x1 apareci sincronizado con esta iniciativa del episcopado de reunir a los familiares para comenzar un camino de una supuesta reconciliacin. Monseor Lozano describe este tndem como una infeliz coincidencia, subestimando la mayora de edad de muchos cristianos comprometidos y sin registrar la prdida de credibilidad del episcopado en estos temas () En la actualidad, el prolongado silencio del episcopado legitima los estragos causados por un gobierno neoliberal e irresponsable que ha generado en 500 das daos irreparables a la industria, el trabajo, el salario, la seguridad social y que empuja a millones a la pobreza e indigencia, que degrada la calidad institucional con decretos, represin y aprietes a la justicia. Es una nueva versin de la colaboracin del episcopado, en este caso con un gobierno negacionista, verdugo de los trabajadores y los pobres.

