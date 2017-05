Por qu matan impunemente a periodistas en Mxico?

Lo primero que urge entender es que Mxico tiene una larga historia de violencia de Estado en la construccin de la libertad de expresin. A diferencia de algunas metrpolis occidentales, el ejercicio de los derechos bsicos en esta regin del mundo es una lucha que sigue involucrando altos contenidos de represin y sangre. La libertad de prensa/expresin es una conquista social que el Estado no reconoce ni protege. El periodismo independiente que es el nico periodismo autntico est en la orfandad institucional e intensamente asediado por el binomio narcotrfico-Estado. (A modo de parntesis, cabe sealar que el concepto liberal de libertad de expresin es insuficiente en nuestra poca. Es urgente resignificar esa libertad, porque en la era que corre, el principal enemigo de ese derecho no es el Estado, sino los conglomerados privados que monopolizan la produccin-seleccin-circulacin de informacin. Sin duda que el Estado es un centro de autoridad que coarta esa libertad, pero no sin la accin acaparadora de los actores particulares, cuyos dueos definen los contenidos de la prensa con absoluta opacidad e impunidad. Por cierto que en materia de acaparamiento meditico, Mxico es primer lugar en concentracin de medios de comunicacin a escala mundial).

Cabe recordar que en 2016 se cumplieron 40 aos del golpe a Exclsior , orquestado por el expresidente prista Luis Echeverra lvarez, y que se tradujo en la reduccin a aicos del que hasta entonces era el peridico ms importante de Amrica Latina (bajo la direccin de Julio Scherer Garca). La persecucin persisti, y en 1982, el sucesor presidencial de Echeverra, Jos Lpez Portillo, atac financieramente a la revista Proceso (tambin dirigida por Julio Scherer), y justific el golpe con la tristemente clebre frase no pago para que me peguen. En 1984, tan slo dos aos despus de ese ultimtum, Manuel Buenda, el otrora periodista con ms presencia en la prensa escrita, fue asesinado con cinco disparos en la espalda. Antes del homicidio, Buenda conduca una investigacin que hurgaba en las conexiones del narcotrfico con polticos de Mxico y Estados Unidos. (Ms tarde se descubri que el conductor de la motocicleta en la que escap el asesino material, era Juan Rafael Moro vila, sobrino de otro expresidente, Manuel vila Camacho). De acuerdo con la Federacin de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), de 1983 a la fecha han sido asesinados 231 periodistas ( La Jornada 16-V-2017).

Que Mxico se convirtiera en un cementerio de periodistas responde a un continuum histrico, y a la relacin del poder con la prensa. En contenido, esa relacin no cambi sustantivamente. Persiste hasta nuestros das, pero con un agravante en la ecuacin: el narcotrfico gobernante. El periodismo en Mxico transit de una relacin patolgica gobierno-prensa a una relacin gobierno-narcotrfico-prensa, infinitamente ms txica y letal.

La evidencia sugiere que la mayora de los informadores ejecutados no forman parte del jet set periodstico en Mxico. Los notables del periodismo nacional estn protegidos por el gobierno y el narcotrfico. Trabajan para esos dos actores. El resto, los que practican el periodismo autntico (independiente), estn a merced de los caprichos del maridaje narcotrfico-Estado. Documentar el infierno en Mxico involucra necesariamente pisar los talones de ese binomio. En este pas baado en sangre, la delincuencia organizada de Estado sealadamente el narcotrfico es la institucin dominante.

Narcoperiodismo

Javier Valdez Crdenas (que en paz descanse), extraordinario periodista y excorresponsal de La Jornada , advirti sobre la insospechada proliferacin del narcoperiodismo.

Por definicin deca Valdez, el narcoperiodismo consiste en redacciones infiltradas por el narcotrfico bajo dos modalidades: sin paga y a sueldo. Los primeros, no remunerados, ejercen la profesin bajo amenaza de muerte y sin ninguna libertad editorial (el sueo hmedo de los pristas). Los segundos, esos que figuran en la nmina de algn crtel, responden a los mandatos de los narcos, y definen los contenidos de la lnea editorial en funcin de las agendas criminales, aunque no pocas veces bajo coercin e intimidacin. En este entorno criminoso, el periodista tiene bsicamente cuatro posibles escenarios: el alineamiento con el editorial narco, el abandono de la profesin, el exilio o la muerte.

En 2015, Javier Duarte de Ochoa, otro distinguido soldado del PRI, y exgobernador del estado de Veracruz, advirti a los reporteros de la entidad: Prtense bien (sic). Todos sabemos quines andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz slo no se sabe lo que todava no se nos ocurre No se hagan como que la virgen les habla (No Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015).

El narcoperiodismo es la evolucin natural de la relacin histrica PRI-periodismo: del no pago para que me peguen al prtense bien (que, en la entidad ms peligrosa de Amrica Latina para el ejercicio periodstico, significa plata o plomo).

Narcoguerra

La agresin a los comunicadores no es un dao colateral de la guerra. La recapitulacin de la historia nacional permite identificar que se trata de un modus operandi naturalizado, consustancial al PRI-Estado. Lo cierto es que la guerra contra el narcotrfico multiplic las agresiones contra el periodismo. Los asesinatos de informadores en Mxico se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la guerra. Las cifras advierten que los periodistas crticos e independientes constituyen un objetivo no declarado de la guerra. El homicidio es un recurso rutinario para neutralizar por la eliminacin fsica y el terror al periodismo independiente.

En los 20 aos que dur la guerra de Vietnam (1955-1975) fueron muertos 79 periodistas, habiendo sido el conflicto armado con mayor cobertura de prensa en la historia y uno de los ms letales, con una cifra de muertos que, segn las fuentes, super los 4 millones. La cifra contrasta vivamente con los ms de 120 periodistas asesinados en Mxico desde 2000, en una situacin completamente diferente a la del sudeste asitico (Ral Zibechi en Resumen Latinoamericano 31-III-2017).

La guerra habilit la excepcionalidad que requeran las lites gobernantes para aplastar por la fuerza el derecho a la informacin y la libertad de expresin, y sin costos polticos. Fue el narco, excusan sistemticamente los polticos cuando matan a otro periodista. La guerra ampli el horizonte de la corrupcin e impunidad a niveles insoportables.

Narcoestado

El narcoestado tiene bsicamente cuatro caractersticas definitorias:

La institucin dominante es la empresa criminal (sobreempoderamiento del narcotrfico) La estatalidad se afirma esencialmente en trminos militares (militarizacin) El gobierno acude al terror para dirimir el conflicto social sin agotar instancias institucionales (terrorismo de Estado) La poltica y la economa se organizan delincuencialmente (narcopoltica-narcoeconoma)

La primera vctima de este orden omnicriminal es la transparencia e informacin. Los negocios que concurren fuera de la legalidad por regla requieren altas cuotas de discrecionalidad. En Mxico la gobernabilidad esta fuera de la legalidad. Y esa circunstancia o condicin encierra una verdad polticamente inconfesable: que el Estado es el artfice material e intelectual de la crisis humanitaria en Mxico.

Por eso los asesinatos de periodistas permanecen envueltos en un manto de opacidad e impunidad. Porque no hay Estado que soporte la verdad que ellos conocen.



