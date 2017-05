La sorprendente argumentacin de un catedrtico de Derecho Constitucional contra la mocin de censura de Unidos Podemos

Mocin de censura es el ttulo de un artculo de Javier Garca Fernndez publicado recientemente en el global-imperial-felipista [JGF] [1]. Iglesias no trata de hacer caer al Gobierno sino de deslegitimar la democracia -nada menos que eso, que deslegitimar la democracia!- es el subttulo. Veamos como arguye su posicin, veamos como este catedrtico de Derecho Constitucional (de la Universidad Complutense) despliega su singular lgica civil como dira -escandalizado en este caso- Luis Vega Ren [2]

La mocin de censura contra el Gobierno, regulada en el artculo 113 de la Constitucin, seala JGF con un lenguaje algo alambicado, es la garanta que sita al Parlamento en una posicin de igualdad en la relacin fiduciaria que le vincula con el presidente del Gobierno tras votar la investidura. No se debe banalizar, prosigue, ni aplicar fraudulentamente con otros fines, lo que, de entrada y de salida, debera valer para ese artculo y para todos los restantes artculos de la Constitucin puede aadirse. Es legtimo, se nos pregunta, proponer una mocin de censura cuando se sabe que no va a prosperar, como ya hicieron el PSOE en 1980 y Alianza Popular en 1987. Se reproch, aade, a Prez Rubalcaba que insinuara proponerla en 2013, tema que l mismo coment en otro artculo sealando que es un procedimiento constitucional que se puede aplicar para que los ciudadanos conozcan la alternativa programtica que la oposicin ofrece frente al Gobierno. Vale, de acuerdo, obvio, evidente. As fue en las dos ocasiones citadas. Pero que sea legtimo proponer una mocin de censura para la finalidad que se acaba de sealar, comenta reiterando su opinin, no justifica que se utilice torticeramente con fines ajenos a la Constitucin. Pues bien, as ocurre, esta es su posicin crtica, con la mocin de censura que Podemos -de hecho, no Podemos sino Unidos Podemos- ha propuesto.

Se trata por tanto de justificar esa tesis: uso torticero de la mocin de censura con fines ajenos a la Constitucin. Veamos cmo lo hace. Recordemos el artculo 113 al que ha hecho antes referencia:

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad poltica del Gobierno mediante la adopcin por mayora absoluta de la mocin de censura. 2. La mocin de censura deber ser propuesta al menos por la dcima parte de los Diputados, y habr de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 3. La mocin de censura no podr ser votada hasta que transcurran cinco das desde su presentacin. En los dos primeros das de dicho plazo podrn presentarse mociones alternativas. 4. Si la mocin de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrn presentar otra durante el mismo perodo de sesiones.

La mocin de censura propuesta por Podemos, sostiene de nuevo JGF, tiene apariencia fraudulenta porque sus fines se separan de los que fija la Constitucin: posterga la democracia representativa, no se ha negociado con los partidos que la haran triunfar y se ha presentado en una fecha que imposibilita la presentacin de una mocin alternativa por parte del PSOE. No est nada claro que el PSOE no pueda presentar una mocin alternativa cuando le venga en gana (no ha hablado de hacerlo hasta ahora), pero es evidente que el artculo constitucional no exige ninguna negociacin previa con nadie cosa que tampoco hicieron en su da ni el PSOE felipista ni el PP de Hernndez Mancha. As, pues, el punto parecer ser la postergacin de la democracia representativa. Nada menos, este es el punto.

La iniciativa, seala el seor catedrtico, debilita la nocin de democracia representativa prevista en el artculo 66.1 de la Constitucin (Las Cortes Generales representan al pueblo espaol y estn formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado). Cunto y por qu la debilita? Sigamos viendo. Podemos, es decir, Unidos Podemos, ofreci su iniciativa a los sindicatos y pretende movilizar a los ciudadanos con una campaa de voluntarios que acabar hoy [20 de mayo] con una concentracin. Y cul es el problema? Hablar con los sindicatos obreros y apelar a la ciudadana debilita la democracia representativa? Y por qu la democracia representativa va a quedar debilitada? Las Cortes representarn con ello menos al pueblo espaol? Y eso por qu?

Para qu se pregunta el autor. Para nada es su respuesta. Las firmas, las manifestaciones, sostiene, no aportarn un voto ms al candidato a presidente pero en cambio, sostiene, debilitarn la democracia representativa al transmitir el mensaje de que la poltica no la hace el Parlamento sino quien ms grita o ms gente saca a la calle cuando en realidad los electores eligieron a los diputados para adoptar decisiones sin tener que acudir a consultar cada da a los ciudadanos. Lo de ms grita no es en absoluto inocente pero, sea como fuere, explicar a la gente, conseguir que la ciudadania haya suyos los grandes temas polticos, es debilitar la democracia representativa? A qu viene ese cada da? Conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sean parte activa, no pasiva, de la poltica de una comunidad es debilitar a la democracia representativa? Qu concepto de democracia tiene este profesor-catedrtico de Derecho Constitucional de la Complutense?

No es una poltica nueva como afirma Podemos (de nuevo por Unidos Podemos), prosigue JGF, sino una tcnica de deslegitimacin democrtica que practican los independentistas catalanes y, antes, los fascistas y los nazis. Hay que pararse. Una tcnica de deslegitimacin democrtica que practican independentistas y fascistas y nazis! Dejemos ahora aparte a los secesionistas catalanes. Hacer un llamamiento a la ciudadana para informar -incluso para presionar si se quiere y si estuviera a su alcance- del uso de una mocin de censura contra un gobierno corrupto hasta las cejas (y de manera estructural) es usar y cultivar las mismas prcticas que usaron fascistas y nazis? Y eso por qu y desde dnde, desde qu coordenadas polticas? Porque lo dice el seor catedrtico de la Complutense y puto? Algn argumento por favor?

En sntesis, resume JGF, los parlamentarios de Podemos (de nuevo por Unidos Podemos) tienen legitimidad para proponer una mocin de censura pero conectarla a la peticin de una masa indeterminada de voluntarios o manifestantes reduce esa legitimidad y la del mismo Parlamento. Relacionar una peticin con la participacin poltica ciudadana en alguna de sus variantes, vuelvo a insistir, reduce la legitimidad de la accin parlamentaria e incluso del mismo Parlamento? Pero de dnde esa afirmacin? De qu lectura constitucional? Qu concepcin de la poltica y de la democracia tiene el seor catedrtico? Se hacen elecciones, se constituye un Parlamento, se realizan las discusiones parlamentarias que toque realizar y la ciudadana vuelve a votar cuando le toque y ya est. Es eso? Esa es la democracia representativa que defiende y tiene en mente JGF?

La iniciativa, vuelve a insistir JGF, sin argumentar hasta ahora (o con argumentos muy dbiles y una posicin de fondo cercana al elitismo poltico ms rancio y a partir de una concepcin ms que demediada de la democracia), debilita la nocin de democracia representativa prevista en la Constitucin. Queda un segunda razn (o sinrazn tal vez).

La propuesta de Podemos (de nuevo por Unidos Podemos) no cuenta con el principal partido de la oposicin ni con Ciudadanos que son los partidos que podran hacerla triunfar. Como en los otros casos y sin obligacin constitucional. Por lo dems, tambin otros partidos podran ayudarla a triunfar. Formulada en medio de las primarias del PSOE, prosigue, no puede tener respaldo de este, al que sita en una posicin imposible pues la persona que sea elegida para la secretara general se encontrar con la mocin de censura como primera decisin a adoptar. Y? Qu pasa entonces? Esa situacin impide conversar, dialogar, llegar a pactos si se tiene intencin real de desplazar al gobierno Rajoy, uno de los gobiernos ms corruptos de la historia reciente de Espaa?

Si Podemos quisiera aplicar el artculo 112 de la Constitucin (El Presidente del Gobierno, previa deliberacin del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestin de confianza sobre su programa o sobre una declaracin de poltica general. La confianza se entender otorgada cuando vote a favor de la misma la mayora simple de los Diputados) esperara a que el PSOE eligiera la secretara general y negociara un programa con el partido que, junto a Ciudadanos, asegura el xito de la mocin. De nuevo, repeticin de la misma imprecisa idea. Pero, ms all de eso, cmo puede Unidos Podemos, no Podemos, aplicar el artculo 112 que habla de mociones de confianza, no de censura, y que es una potestad del presidente del gobierno?

El objetivo de Podemos (de nuevo por Unidos Podemos), es JGF, es restar protagonismo al PSOE en sus primarias. Puessi es as, si el objetivo de Unidos Podemos de se, hasta ahora se han lucido porque han salido bastante malparados. La decisin, las votaciones de un Partido en torno a su secretara general se ham convertido en primera noticia del da en numerosos informativos y programas. Nada que envidiar, por ejemplo, ms bien lo contrario, con lo ocurrido durante Vistalegre II. El inters sigue este domingo 21, en el momento que una escribe, donde radios y televisiones lo tienen como priemr objetivo informativo, casi como si se tratara de unas elecciones generales o autonmicas.

Pero donde se ve mejor, seala finalmente el catedrtico de la Complutense, la vocacin fraudulenta de la mocin es en la fecha escogida para proponerla. Su argumento: La Constitucin, en su artculo 113.3, prev que tras la presentacin de una mocin de censura se abra un plazo de dos das para la presentacin de otras mociones alternativas. Luego, prosigue, conforme a la Constitucin, el PSOE podra proponer otra mocin, posibilidad que acaba a las cero horas del 22 de mayo, cuando quiz ni siquiera se conozca quien ha ganado las primarias. Es obvio que s que se conocer el ganador o la ganadora pero ms all de eso: alguien ha odo hablar en el entorno del PSOE, en cualquiera de sus tendencias, de presentar una mocin de censura en estos ltimos casos? Quin, cundo, cmo? Quin impide qu? Qu excusa de est levantando a un partido que permiti la investidura de Rajoy? Cmo va a presentar una mocin de censura siete u ocho meses despus de esa decisin?

Ah se ve, infiere JGF, la mala fe de Podemos porque con el simple juego de las fechas impide que el principal partido de la oposicin (que podra estar interesado en ofrecer su alternativa programtica en el debate de la mocin), puede ejercer una opcin constitucional legtima. Repitiendo de nuevo la misma idea, es obvio que el que llama, de nuevo, principal partido de la oposicin (debe estar prximo al PSOE el seor catedrtico), no est impedido a casi nada y que durante la mocin de censura podr ofrecer sus ideas y defender sus programa. Quin niega al PSOE sus legtimas opciones constitucionales y ms en un asunto que el mismo ha practicado siguiendo, prcticamente, la misma trayectoria que la seguida por Unidos Podemos?

El nico da de 2017 en que el PSOE no puede utilizar una facultad constitucional, concluye falsamente JFG, ha sido escogido por Podemos para ejercitar la suya. Pero la cosa no queda ah, le falta el toque final. Si, conforme al artculo 6.4 del Cdigo Civil (que, por cierto, no cita bien), los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurdico, o contrario a l, se considerarn ejecutados en fraude de ley y no impedirn la debida aplicacin de la norma que se hubiere tratado de eludir, se puede decir, l lo dice, que la mocin de censura de Podemos (es decir, de Unidos Podemos) se ejerce fraudulentamente. Por qu? De nuevo, y por tercera vez la misma falsa crtica, por impedir que el segundo Grupo Parlamentario del Congreso ejercite una facultad prevista de la Constitucin. Con ese juego de fechas, y aqu el seor catedrtico se lanza al ruedo, probablemente previsto desde el comienzo, Iglesias Turrin intentar ser, por un da, el macho alfa del Congreso. Insulto, descalificacin, broma o argumento? Qu es eso?

Puestos en ello y aunque a una le cueste un poco, quin es aqu realmente el macho alfa? Iglesias Turrn o don Garca Fernndez? Qu acidez, qu lenguaje y qu mala baba tienen o suelen tener los que, probablemente, sean o aspiren a ser los intelectuales orgnicos del PSOE (s que todos no son iguales por supuesto)! Qu concepto ms demediado de democracia defienden! Ser por eso, probablemente, que el partido del que tan prximo se encuentran y al que defienden con tan dbiles argumentos suele coincidir en tantos cosas (no digo en todas) y en tantos momentos (no digo en todos) con el partido del seor Rajoy, la seora Cospedal y el seor Catal.

Notas:

1) http://elpais.com/elpais/2017/05/15/opinion/1494871588_671078.html

2) Luis Vega Ren, Lgica para ciudadanos, Editorial Acadmica Espaola, 2017.

