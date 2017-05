Las izquierdas catalanas y el referndum

El pasado martes 16 de mayo,

La Vanguardia

public que est previsto que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncie el prximo lunes, cuando se desplazar a Madrid para pronunciar una conferencia sobre el tema en una sala cedida por el Ayuntamiento de la capital de Espaa, la fecha del referndum para el prximo 1 de octubre. Esta noticia fue desmentida por la portavoz de la Generalitat, Neus Munt. Sin embargo, a nadie se le escapa que el tiempo se agota y ms pronto que tarde el gobierno cataln deber fijar la fecha y la pregunta. Aunque una cosa es convocarlo y otra celebrarlo.

Para el bloque soberanista, formado por Junts pel S y la CUP, la nica posibilidad de ampliar la base social de los apoyos al referndum radica en el espacio de los Comunes y Podemos. As, tras la mocin de confianza a la que se someti Puigdemont, tras ver rechazados los Presupuestos por el voto negativo de la CUP, se modific el programa de Junts pel S, que contemplaba un proceso constituyente que posteriormente habra de ser refrendado por la ciudadana, por un referndum de autodeterminacin pactado con el Estado. Un cambio estratgico de prioridades que se explica por la necesidad de atraerse a este espacio y ampliar sus apoyos sociales ms all del estricto movimiento independentista.

En principio este giro pareci cumplir su objetivo y los Comunes, liderados por Ada Colau, se sumaron al Pacte Nacional pel Referndum, formado por partidos polticos, sindicatos, entidades soberanistas y asociaciones cvicas, cuyo objetivo es conseguir un referndum pactado con el Estado como en Escocia, lo cual se ajusta como anillo al dedo a los postulados de los Comunes.

Ahora bien, el problema se plantea cuando se certifica, como era previsible, que el gobierno del PP no slo se niega a negociar una consulta de esta naturaleza sino que anuncia que utilizar todos los instrumentos del Estado para impedirlo. Entonces, como era de esperar, desde las filas del movimiento independentista se propugna un Referndum Unilateral de Independncia (RUI) que coloca a los Comunes en una difcil tesitura. En efecto, ante la cerrada negativa del PP a negociar la consulta se les presiona para que se sumen a este planteamiento, manipulando el miedo cerval de los Comunes a verse asimilados a PP, Cs y PSC y sabedores que una parte minoritaria, pero influyente, de este espacio es independentista.

Estas ambigedades estructurales parecieron resolverse en la asamblea fundacional del 8 de abril que adopt la denominacin de Un Pas en Com, en el que confluyeron Barcelona en Com, ICV, EUiA y un sector de la seccin catalana de Podemos. La direccin de Podem Catalunya, tras el aval de la consulta a las bases con escasa participacin, decidi no sumarse a un proyecto que pasaba por su disolucin en esta nueva formacin. Ello a pesar del explcito apoyo de Pablo Iglesias y Pablo Echenique a la confluencia catalana. En esta asamblea se aprob, por amplia mayora, la tesis de Xavier Domnech, frente a las enmiendas independentistas, que establece la completa soberana de Catalunya, pero libremente compartida por todos los pueblos de un Estado plenamente plurinacional.

La Comisin de Venecia

Sin embargo, esta determinacin no resuelve la postura a adoptar respecto al referndum unilateral. Para sortear el obstculo Catalunya S que es Pot, la marca de los Comunes en el Parlament de Catalunya, registr a finales de abril una mocin, defendida por Joan Coscubiela, bestia negra de los independentistas de Junts pel S y la CUP, que condicionaba su apoyo al referndum a una resolucin favorable de la Comisin de Venecia, rgano consultivo del Consejo de Europa, argumentado:puedo entender que se haga en contra el criterio del Estado. Pero no que no tenga aval internacional. Esta propuesta desconcert y enoj a los independentistas que la percibieron como una finta tramposa para eludir el apoyo al RUI. En efecto, ni los parlamentos regionales tienen capacidad para solicitar una resolucin de la Comisin de Venecia y lo que es ms importante, segn su Cdigo de buenas prcticas, una consulta de esta naturaleza solo puede ser permitida entre otras cosas- cuando est contemplada en la Constitucin o una ley conforme a sta, circunstancia que no concurre en el ordenamiento jurdico espaol.

Aparentemente este movimiento cerraba el debate. Sin el apoyo de la Comisin de Venecia, los Comunes se desvinculan del RUI, sin sumarse por ello al bloque constitucionalista. No obstante, el asunto se complica a raz de la contrapropuesta de la ANC, asumida por la CUP, de crear un nuevo rgano de coordinacin del referndum. Mientras Domnech rechaz su participacin en este rgano, pues ya existe el Pacte Nacional pel Referndum y supondra en la prctica sumarse a la RUI, Albano Dante Fachn, secretario general de Podem Catalunya, abri la puerta a integrarse en este organismo para conocer los planes del ejecutivo cataln sobre el referndum. Adems, anunci que planteara una consulta a las bases para decidir la posicin del partido respecto al referndum unilateral. De este modo, podra darse el caso que Un Pas en Com rechazase apoyar la RUI, mientras que las bases de Podem Catalunya decidiesen apoyarlo.

Contradicciones estructurales

A la luz de lo expuesto, tanto Un Pas en Com como Podem Catalunya se inscriben en la lnea de continuidad de las contradicciones de la izquierda catalana respecto al nacionalismo en la etapa autonomista cuya expresin fueron el sector catalanista del PSC e ICV-EUiA.

De hecho, uno de los principales xitos del movimiento independentista fue relegar a un segundo plano la cuestin social, que la dureza de la crisis y los recortes de la Generalitat situaron en el centro de la poltica catalana, por la cuestin nacional y provocar la irrelevancia de la izquierda. As se produjo la ruptura de las dos almas del PSC, cuyo sector catalanista abandon el partido para sumarse al movimiento secesionista, y la inoperancia de ICV-EUiA, sumida en graves contradicciones internas y cuando parte de sus dirigentes, como Ral Romeva, se pasaban al independentismo o coqueteaban abiertamente con l como en el caso de Joan Josep Nuet.

La eclosin de Podemos y Barcelona en Com pareci modificar este guin y deshizo las expectativas de ERC de convertirse en la izquierda nacional, frente a la decadencia de PSC e ICV-EUiA. Ahora bien, si este espacio cosech un gran xito en las dos ltimas elecciones generales, donde el debate se situ en el eje social, obtuvo unos magros resultados en los decisivos comicios plebiscitarios del 27S, superado ampliamente por Ciutadans, pero tambin en menor medida por el PSC. Esto fue fruto de unas ambigedades estructurales que no supieron dar respuesta a las inquietudes de sus bases sociales que no son independentistas. Como en el PSC e ICV-EUiA, este espacio mantiene en su interior un Caballo de Troya nacionalista/independentista, que le impide sostener una postura clara en esta trascendental cuestin, de manera que oscilan entre el federalismo y el confederalismo, entre el soberanismo y el secesionismo. La tesis de la soberana compartida aprobada en la asamblea fundacional de Un Pas en Com, aunque concebida para suturar estas contradicciones, puede resultar insuficiente si se produce un choque de trenes que reactive a los sectores independentistas que reclamarn un frente comn antiPP al lado de Junts pel S y la CUP.

En cualquier caso, en el tramo final del proceso soberanista, su postura ante la convocatoria del referndum unilateral, ser la piedra de toque de la determinacin de ambas formaciones en un contexto donde ser extremadamente difcil no decantarse por ninguno de los bloques en liza.

