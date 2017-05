Cuando los abuelos

Cuando los abuelos hacan la historia, los nios y los adolescentes y los adultos escuchaban respetuosamente. Contaban la vida como haba sido en sus pequeos detalles; no como aparece en los papeles. Un respeto. En Rusia, desde siempre, no hay nadie ms importante que una madre y un abuelo.

Pertenezco a una especie social muy poco estudiada pero trascendental. Fui hurfano de abuelos. Carec de abuelos; dos murieron antes de que yo naciera, y los otros dos tenan trayectorias contrarias que no me permitieron gozar de ellos. A uno, ya muy viejo, veterano militante socialista de carnet, que se deca antes, maestro armero de la Fbrica de Oviedo, lo desterraron tras la guerra a A Corua con la idea de que entre la edad que tena y su capacidad para beber, que al parecer alcanzaba cotas de escndalo, se morira enseguida. Se equivocaron, aguant muchos aos, pero nunca pude desplazarme a Galicia para verle, porque eso entonces era un viaje para gente curtida y yo era un nio salas de Oviedo a las 7 u 8 de la maana y, tras muchos vmitos (nadie se resista a las curvas del puerto bien llamado de La Espina), el autobs llegaba a A Corua entre las 8 o las 9 de la noche.

Quedaba, no obstante, Josefa, la abuela paterna, cuya maldad y retorcimiento impresionaba hasta a sus hijos. Jams bes a ninguno. Dominaba a nueras, herederos, esclavizadas criadas, a todo el que se le pusiera delante. Lo nico en lo que era un ngel es en la cocina su reino; sus croquetas eran mticas; hasta mi madre, que la detestaba, tena que reconocer que jams conoci a nadie con la paciencia para la bechamel y el resultado sublime de sus croquetas.

No fue precisamente esa historia la que me llev ante una estantera de una librera madrilea, discreta y de exquisito gusto por los libros que no se fabrican en las oficinas de las grandes editoriales, lo que hizo detenerme en uno de portada dursima, como el autorretrato de un hombre que ha vivido intensamente y lo ha pasado mal, muy mal. El autor, Alexnder Chudakov, un ruso recin editado en castellano y del que no slo no saba nada (1938-2005), ni siquiera con la ayuda de Wikipedia, que apenas le dedica no ms de tres lneas, y del que hay que buscar su trayectoria en otros sitio. En el ao 2000 dej a los lectores de un pasmo con El abuelo, premiada en Rusia y en Estados Unidos.

La ciudad que describe, apenas un puado de casas en la poca y mucha tierra por cultivar, es Chebachinsk, al norte de Kazajistn, lugar de destino de desterrados, deportados, gentes de gran valor intelectual. Van llegando de todo; matemticos, fsicos, ingenieros, obreros especializados, esa capa de la sociedad rusa que se form a comienzos del siglo XX y que ahora va a describir el abuelo con un sarcasmo y una desfachatez de quien est llegando al final de su vida y rene a su familia, a trozos, conforme se van sumando.

Tiene 96 aos y sabe que est en las ltimas para ir engarzando historias que alcanzan el siglo, mientras el nieto Antn, futuro escritor e historiador, les va dando forma con un sentido del humor y una melancola que deja al lector anonadado ante tanto talento y tanta cultura acumulada en un hombre de campo, que todos los veranos no deja de cavar y cavar, y recoger los animales y la siega. Tambin de todas esas cosas que su abuelo ha hecho y ha sufrido bajo un rgimen que se mueve entre la crueldad y la comicidad que demostraron los grandes escritores rusos. Alexnder Chudakov estaba considerado uno de los grandes estudiosos de la figura de Antn Chjov, su maestro.