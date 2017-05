Mina de uranio en Salamanca

El pueblo que se resiste al uranio

Una pintada contra la mina entre Retortillo y Viallavieja del Yeltes. LUCA VILLA

Eugenia Gonzlez sirve con esperanza a un grupo de turistas: Aqu vivimos del balneario. Los cuatro meses en los que est cerrado no ves a nadie, asegura.

Regenta junto a su marido el nico bar que hay en la carretera que une Retortillo con Villavieja del Yeltes, al norte de la provincia salmantina del Campo Charro, a pocos kilmetros ya de la frontera con Portugal. A sus 68 aos slo ha salido de all una vez cuenta- cuando viaj a Barcelona para conocer a su nieto. El resto de su vida ha transcurrido entre las extensas dehesas de encinas y alcornoques que crecen desde hace siglos en esas tierras, pobladas sobre todo por felices piaras de pata negra.

Lo primero que hace la gente que llega es preguntar si la mina ya est abierta; cuando la abran, dejarn de venir. No, no quiero la mina. Si la abren, Adnde vamos a ir?.

A escasos 400 metros de su casa, un antiguo yacimiento de uranio promete aos de prosperidad y trabajo a la comarca. Eso es, al menos, lo que asegura la empresa Berkeley, una minera australiana que compr los terrenos con la intencin de extraer el elemento radiactivo que alimenta las centrales nucleares.

No tenemos absolutamente ninguna duda de que va a ser sumamente beneficioso para toda la poblacin circundante. Son muchsimos ms los beneficios que los perjuicios, que adems no son tales, asegura el director general de la filial de Berkeley en Espaa, Francisco Belln, en entrevista con Pblico.

La empresa haba mantenido relativo silencio hasta ahora. Pero la fuerte resistencia al proyecto por parte de vecinos, grupos polticos y organizaciones ecologistas ha puesto a la compaa sobre alerta. Les acusa de engaar deliberadamente a la poblacin para frustrar el desarrollo del proyecto.

A unos metros de sus oficinas, una pintada reza: Tanatorios ya, mina a la vista. Un poco ms adelante, otra clama: Berkeley asesina. Fuera de aqu. No a la mina. Hay ms carteles similares colgados de las casas o los comercios, como el de Eugenia.

No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar una comarca por nueve aos de trabajo, explica Jess Cruz, vecino de Retortillo y miembro del principal movimiento de oposicin a la mina, la plataforma Stop Uranio. Creen que el dao ambiental para el entorno ser irreparable y que acabar con el turismo, la agricultura y la ganadera del lugar, sus principales pilares econmicos.

Las uvas se perderan. Aqu hay vino de denominacin de origen, quesos, aceite de oliva. Con la mina todo se va a pique. Tenemos apego por nuestra tierra, dice David Ramos, otro vecino de la regin y activista de Salamanca Antinuclear. Los vdeos que la organizacin grab con un drone sobre los terrenos de la mina consiguieron demostrar que la empresa haba talado miles de encinas centenarias en un posible delito al medio ambiente que ahora investiga la Fiscala. Algunos de esos rboles se encontraban dentro de la Red europea de espacios protegidos Natura 2.000 y dan cobijo a especies protegidas, como la cigea negra o los galpagos europeos.

Somos conscientes de que el proceso de licenciamiento para cualquier proyecto minero es complejo y largo, justifica Belln, al ser preguntado por las dificultades que atraviesa el plan y la posibilidad de que tengan que renunciar.

Lo cierto es que los grupos opositores, junto a organizaciones ecologistas como WWF, Equo, Grefa o Ecologistas en Accin, han conseguido llevar el caso ante los tribunales por varias sospechas de irregularidades. La Audiencia Nacional investiga desde hace un ao la autorizacin previa que el Ministerio de Industria concedi a la empresa para la construccin de una planta de tratamiento, imprescindible para el funcionamiento de la mina. Tambin Stop Uranio llev ante la Fiscala de Salamanca las obras de desvo de una carretera comarcal y la construccin de una balsa, emprendidas por la empresa sin la licencia urbanstica. Y la Comisin Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca mantiene suspendida la peticin para construir en el suelo rstico en el que se ubicar el proyecto. La Comisin Europea evala por su parte si afecta a los espacios protegidos de la zona.

Hay una Declaracin de Impacto Ambiental otorgada y favorable y una concesin de explotacin desde 2014. Estos dos permisos son firmes, no se pueden recurrir. Estamos 100% seguros de que cumplimos con toda la regulacin y con todas las instrucciones tcnicas aplicables., dice Belln.

Una parte importante de la oposicin viene de los propietarios de los terrenos que necesita la empresa, y que ellos se niegan a vender. Otros acceden, a cambio de otras tierras en la zona, pero los vecinos sospechan que no valdrn nada una vez abierta la explotacin minera. Yo no se lo quiero vender porque es mi forma de vida, dice Fernando Rodrguez, ganadero y dueo de un terreno en Retortillo. Pero te presionan para que accedas al precio que ellos imponen o amenazan con la expropiacin. Que me lo paguen como al alcalde de Retortillo, a 100.000 euros la hectrea, se queja.

Parte del malestar entre la poblacin viene de la connivencia entre ese ayuntamiento y Berkeley. Su anterior alcalde (PP) vendi a la empresa los terrenos donde ahora tiene sus oficinas. Y dos de sus concejales, ambos del PP, trabajan para la minera. Un juzgado investiga el caso, aunque los concejales siguen trabajando para Berkeley, talando encinas y vendiendo la madera.

El puesto de concejal en Retortillo no est remunerado, la gente se tiene que ganar el dinero de alguna manera, y nosotros estamos comprometidos con la generacin del empleo local, justifica Belln.

Me resulta inexplicable por qu la Junta quiere llevar a cabo este proyecto, modificando la normativa para sacarlo adelante. No digo que vaya a haber cadveres por el suelo, pero nuestro nivel de salud se va a ver afectado. Quin va a venir a usar esas aguas si estn contaminadas?, lamenta Jorge Rodrguez, alcalde de Villavieja del Yeltes. l, junto a otros 13 ayuntamientos, han firmado un documento en contra de la mina.

La batalla ser larga. Berkeley, por el momento, no renuncia. No pasa por nuestra cabeza marcharnos, en absoluto, zanjan.

@Luchiva

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/mina-uranio-salamanca-pueblo-resiste.html