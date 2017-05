Franja y Ruta de la Seda

Nuevos senderos de la globalizacin mercantilista

Mientras el Gobierno y los principales empresarios del pas se preparan con entusiasmo para ser sede de la reunin de la Organizacin Mundial de Comercio a fines de este ao y del G-20 el prximo, el presidente era invitado a asistir al foro Una Franja Una Ruta para la Cooperacin Internacional, con la asistencia de 28 jefes de Estado, unas 50 organizaciones internacionales, numerosos ministros, acadmicos y empresarios de 110 pases. EE.UU., Francia, Japn, Alemania y Reino Unido solo enviaron delegaciones.

Este Foro result ser antesala de la programada visita de Estado del presidente Macri para el Tercer Dilogo China-Argentina para la Cooperacin y Coordinacin Econmica, donde el tema prioritario fue la bsqueda de financiamiento para obras pblicas, luego mejorar el balance comercial desfavorable para nuestro pas- y finalmente inversiones productivas (ver recuadro).

Infraestructura al por mayor

Las inversiones estatales en infraestructura estn resultando un sucedneo -si se quiere un mercado de reemplazo- ante la debilidad o casi ausencia de inversiones privadas. Este es un fenmeno mundial, desparejo por regiones como es lgico, que se verifica tambin en nuestro pas. China es la avanzada de este proceso, invierte anualmente el 12 por ciento de su PIB desde hace varios aos y busca ahora internacionalizarlo. Bajo el atractivo lema de cooperacin busca fortalecer su posicionamiento econmico con el mayor proyecto de la historia.

Conviene recordar que en su encuentro de principios de abril los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron la participacin china en el financiamiento del macroplan de infraestructura proyectado por la nueva Administracin estadounidense para los prximos aos.

El multilateralismo oriental

Hasta hace poco las relaciones comerciales y de inversin de China con Asia, frica y Amrica Latina eran bilaterales, de pas a pas. Desde la asuncin de Xi Jinping esta concepcin ha comenzado a cambiar.

Es que la segunda economa del mundo segn su PIB, la primera exportadora y la principal fuente de acumulacin de capitales, est creciendo a solo el 6,5 por ciento luego de hacerlo a tasas de dos dgitos durante varios aos, para peor economas asociadas a su desarrollo tambin se contraen o bien toman medidas proteccionistas.

La conclusin que expuso el presidente XI al asumir en 2013 es que ya no alcanza con exportar o que para continuar hacindolo- es necesario promover el desarrollo de mercados internos compradores de sus productos. De ah a un enfoque multilateral hay un solo paso. La decisin del presidente Donald Trump de sacar a EE.UU. de la Alianza Transpacfico (TPP) favorece las iniciativas de poltica exterior de China, ms an cuando esta asume el liderazgo de la globalizacin y el libre comercio.

La Franja y la Ruta de la Seda

Es en este contexto que cobra sentido la iniciativa de la Franja y la Ruta, que rememora el antiguo Camino de la Seda de 2000 aos atrs. Una franja terrestre que atraviesa Asia Central y una ruta martima que partiendo del Mar de la China Meridional atraviesa el Ocano Indico y desemboca en el Mediterrneo. Sobre esa Franja y esa Ruta se proyecta extender un entramado de carreteras, puertos, ferrocarriles que vincular Asia con Europa, involucrando 60 pases que albergan el 60 por ciento de la poblacin mundial yaportan un 33 por ciento al PIB global.

China es hoy el principal financista mundial, su banco de desarrollo ya otorga ms prstamos que el BM y ha impulsado el NBS, banco de desarrollo de los BRICS y el Banco Asitico de Inversin en Infraestructuras. Ha constituido un fondo de 40.000 millones de dlares para la Franja y la Ruta, que se adicionan a los 50.000 ya comprometidos para la inversin en Asia Central. El proyecto final puede llegar a sumar 400.000 millones.

Qu gana China con semejante generosidad?: Ocupar espacios econmicos y financieros, colocar sus enormes excedentes monetarios que le traen no pocos problemas internos, proveer conectividad a sus proveedores de materias primas y asegurarse as su abastecimiento y desarrollar esos mercados internos para colocar sus excedentes de produccin. No en vano todos los grandes conglomerados industriales chinos tienen garantizado el flujo de mercancas con accesos directos a la franja y ruta.

Todo debe inscribirse en el Nuevo Orden Internacional que se est gestando por agotamiento del que surgi en la posguerra.

___ Franja terrestre

------ Ruta martima

..

Recuadro

Obras pblicas al por mayor

El saldo de este dilogo es la confirmacin de un macro plan de obras pblicas cuyas lneas generales ya fueron trazadas en el gobierno de CFK en 2013- financiado por China, que en un primer tramo contar con el aporte de 17.000 millones de dlares -centrales nucleares (no hay estudios de impacto ambiental ni de costo final de la energa); rehabilitacin de redes ferroviarias (prioritariamente lneas San Martn y Belgrano); una estacin fotovoltaica (energa solar)- que contaran con participacin de empresas locales hasta un 85 por ciento a cambio de adjudicaciones directas sin licitacin. El resto hasta llegar a 32.000 millones son promesas que a la luz de anuncios anteriores no concretados (presidencias de NK y CFK) veremos si efectivamente se cumplen.

El hecho de que China resulte prcticamente el nico prestamista de largo plazo de nuestro pas implica una doble dependencia. A la tradicional subordinacin con las grandes potencias occidentales y los organismos multilaterales de crdito se agrega ahora la de China y sus instituciones financieras. Con ellas tendrn que luchar quienes en el futuro intenten construir una nacin independiente y soberana.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).