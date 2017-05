El paro como violencia poltica

Qu explica la creacin o la destruccin de empleo?

Viento sur

El mercado de trabajo, no es exactamente un mercado, porque hay regulaciones y negociaciones y para eso la poltica de empleo, la poltica econmica y la negociacin colectiva juegan un papel; tampoco es de trabajo (porque lo que se mercadea no es empleo ni trabajo, dado que la mercanca en juego es la fuerza de trabajo en s; ni es libre, porque los empleadores pueden imponer la mayora de las condiciones. De tal manera que, histricamente, las patronales y gobiernos han tenido pocos problemas si creca el desempleo si con ello se normalizaba un contexto en virtud del cual los trabajadores empezaban a aceptar unas condiciones de empleo peores, peor pagadas, menos estables y con menos garantas. nicamente el contrapeso de la lucha sindical y la movilizacin obrera puede poner lmites a este sobrepoder.

En el desarrollo del capitalismo la dinmica de empleo ha estado ligada al ciclo econmico y a la poltica econmica, condicionada su calidad por la poltica de empleo. La cuestin tecnolgica slo ha incidido de manera transicional en los procesos de reestructuracin y organizacin del trabajo, como una expresin de la tendencia recurrente al crecimiento del peso de la composicin orgnica del capital, es decir, el aumento del peso del capital muerto o constante sobre el vivo o variable, o dicho de otra manera, del aumento relativo del peso del capital (maquinaria, edificios, materias primas) en trminos de valor trabajo acumulado en relacin al peso del trabajo directo de las personas (horas de trabajo humano).

El aumento de la tasa de desempleo ha sido fruto ms bien de dos factores, bsicamente.

En primer lugar, como expresin de la relativa incapacidad de renovar las inversiones en los ciclos de retroceso de la tasa de beneficio efectivo y crisis de acumulacin, que tiene como uno de sus sntomas las dificultades de creacin de empleo nuevo.

En segundo lugar, si bien de manera ms importante, como variable de ajuste de los empleadores y de los gobiernos para hacer lo posible de cara a poner en dificultades a los y las trabajadoras en relacin a su capacidad de negociacin de sus condiciones laborales. Aquellos tienen la capacidad de contratar, para el grueso de empleos donde a los trabajadores slo les cabe tomar o dejar un empleo, a las condiciones que ellos desean. El lmite son las condiciones de negociacin sindical, la correlacin de fuerzas poltica y, principalmente, la frontera de la reproduccin social de la fuerza de trabajo, siguiendo el planteamiento que en su da suscit Karl Marx.

Sobre este punto, Michal Kalecki (1943) en su artculo sobre Los aspectos polticos del pleno empleo, desarroll algunos anlisis brillantes y concluyentes al respecto. Esto es, la dimensin conflicto de clases y de negociacin poltico sindical resultan clave para comprender el nivel de empleo que al final se va a producir. En suma, el paro hay que interpretarlo como violencia poltica trasladada al mundo del trabajo.

Debemos tener en cuenta que la poltica econmica, en el marco del ciclo sujeto por la dinmica del acumulacin a largo plazo en forma de ondas largas (Mandel, E.), es la que propicia un nivel de inversin que determina el nivel de empleo. Por su parte, la poltica de empleo determina la calidad del empleo o, en ltima instancia, la preferencia o discriminacin de unos grupos de trabajadores u otros (slo la regulacin del tiempo de trabajo podra influir en la variable cantidad de empleo, de todas las dimensiones de la poltica de empleo).

La variable tecnolgica, desde este punto de vista, juega un papel menor en la evolucin del empleo, aunque desempea un papel muy importante en su distribucin intersectorial, dadas las diferentes composiciones orgnicas del capital entre sectores, y naturalmente es determinante en las condiciones de trabajo (y slo muy indirectamente en las condiciones de empleo, que estn sujetas a variables sociopolticas y sindicales). A lo largo de la historia, la destruccin de empleo en un sector ha venido acompaada de la creacin en otros. Slo los procesos de relocalizacin que realmente se dan son los que explican que en un territorio se pierda empleo en forma absoluto, pero, en ltima instancia, al final el trabajo ha de realizare en algn sitio. Las partes de la cadena de valor ms intensivas en trabajo humano se han desplazado a las periferias y pases emergentes, con un protagonismo muy claro en el caso de Asia.

Sin embargo, hay una fuerte confusin en este campo, porque la tendencia al aumento relativo del peso del capital frente al trabajo se ha venido interpretando errneamente como un efecto sustitucin absoluto del trabajo por el capital, generando un imaginario apocalptico de un mundo dominado por las mquinas, o en su visin idealizada, de un mundo liberado por las mismas.

Sin embargo, a escala mundial jams se trabaj ms que hoy, en trminos tanto de personas como de horas de trabajo: ms de 3 000 millones de personas trabajan a lo largo y ancho del planeta. Lo concentracin de ese trabajo ha variado mucho, eso s, merced ms bien a los mencionados procesos de relocalizacin del empleo, porque la mayor parte del trabajo se ha derivado hacia el Este, y algunas semiperiferias emergentes. As, se vive en los pases centrales y, especialmente, en la semiperiferia como Espaa, como que el proceso de reestructuracin industrial ha supuesto una prdida neta de empleo. En efecto, el empleo industrial se fue a otros sitios, pero no desapareci.

En cualquier caso, el error de interpretacin radica en dar por sentado que la tendencia (que slo es una tendencia) del aumento relativo del capital sobre el trabajo haya supuesto una disminucin absoluta de la presencia del trabajo en el proceso de produccin, porque esto no resiste la prueba de ninguna evidencia. El aumento relativo del capital, merced a la automatizacin de muchos procesos de produccin, no ha eliminado a los trabajadores. S ha aumentado la capacidad de produccin (aunque la productividad apenas crece en las ltimas dcadas o crece a un ritmo cada vez ms lento al no tener por debajo ninguna revolucin industrial sustancial como fueron las tres primeras que en su da se dieron). De hecho, los cambios del trabajo digital han propiciado mejoras en el abaratamiento de costes administrativos y mejoras de comunicacin, pero no han elevado la productividad de manera significativa. La automatizacin ha modificado las formas de organizacin laboral pero, como decimos no explican por s misma la destruccin de empleo.

Para aclararlo un poco ms, y resolver la paradoja, cmo es posible que el proceso relativo de sustitucin de trabajo por capital no se traduzca necesariamente en destruccin de empleo, si acaso slo de manera temporal?. Pues por la sencilla razn de que los capitalistas lo que quieren es acumular, y para eso necesitan emplear tanta fuerza de trabajo como sea posible para todas las iniciativas econmicas que vean que son rentables.

Ahora bien los trabajos se han movido de lugar y han asistido a una transformacin, subsumindose en el capital. Ahora trabajamos dando servicio al cliente final, manteniendo las mquinas, operndolas o reparndolas, disendolas y producindolas. Y, entre tanto, todava perviven muchos trabajos manuales (que nunca dejaron de ser intelectuales, porque esa distincin es meramente nominal; ni las intelectuales dejaron de ser manuales, y sino preguntmonos si no que es golpear un teclado...).

Adems, otro punto a tener presente es que el capital no es ms que trabajo vivo acumulado concentrado en una mquina, en un programa o en un cdigo. El origen del valor sigue estando en el trabajo, as como el de la riqueza en la naturaleza.

Qu suceder en el futuro? Bueno, aqu la variable determinante no es precisamente la de la innovacin tecnolgica, porque las innovaciones digitales apenas han contribuido a reorganizar el trabajo y facilitar las comunicaciones, pero no lo han hecho igual con la productividad, como decimos. Han reducido costes en algunos procesos, pero no han aumentado la produccin, que sigue racionalizndose debida a la crisis capitalista de largo plazo existente. El conflicto de clases dirimir si las clases dirigentes podrn imponer condiciones draconianas sobre el trabajo y aumentarn los niveles de beneficio, pero hoy por hoy sus agresiones no han sido suficientes para hacerlo porque, entre otras cosas, necesitarn una gran destruccin de capital ficticio que an sigue cargando sobre el proceso de acumulacin.

Por ltimo, es duro decirlo, posiblemente el futuro tecnolgico deber pensarse de una manera muy distinta a la que se nos promete en la ciencia ficcin o las utopas literarias. El descenso de la disponibilidad de energas fsiles y muchas materias primas habr de obligarnos a pensar en una tecnologa ligera que aumente la ecoeficiencia de procesos productivos basadas en materias sostenibles, pensando en ms en producir lo justo con recursos escasos, ms que en la masividad productiva. Es ms la tecnologa del futuro, en un mundo lleno y con nuevas escaseces de materiales y de energas convencionales, como las derivadas de los fsiles, exigir una concepcin de la tecnologa en la que, por razones energticas, la intervencin humana cobrar un mayor papel, no slo en su diseo, seguimiento y operativa, sino tambin en su reparacin, y como motor en s de algunos de sus procesos intermedios.

Sobre la RBU y el impuesto a los robots como soluciones

En mi opinin, la Renta Bsica Universal es una medida viable a la que no hay que oponerse. Pero no me parece una prioridad. Exige una amplsima reforma fiscal, que exigira un cambio poltico revolucionario previo. Facilitara rentas a muchas personas garantizando su capacidad de elegir, entre otras cosas su trabajo y su ocio, garantizando su dignidad. Ahora bien, la cuestin del trabajo sigue en pie. Necesitamos otro mundo laboral, ms democrtico, ms amable, al servicio de la sociedad, que acepte una biografa en la que quepan muchas cosas aparte del trabajo, y debemos combatir el yugo que sufre el trabajo bajo la dictadura del beneficio privado.

Cabe hacerse tambin otra pregunta sobre la RBU. Si se proveen rentas mediante est frmula, tambin garantizaramos la provisin de los servicios colectivos que darn cohesin a la sociedad? Ser la iniciativa privada quien lo satisfar? Estamos actuando en la distribucin, pero quiz en la produccin de estos servicios no? O no es mejor dedicar nuestros recursos a garantizar la educacin, atencin de las personas dependientes, sanidad, alimentacin saludable y transportes pblicos para que todos accedamos gratuitamente a estos bienes elementales?. Yo creo que hay que garantizar que lo pblico y las comunidades se doten y organicen a s mismas de modelos de provisin de estos servicios y financiarlos debidamente desde lo pblico. Esto me parece ms prioritario.

En lo que respecta a un impuesto sobre los robots resulta un tanto absurdo. A quien hay que gravar es a sus propietarios, a sus rentas y a sus patrimonios. El problema, en suma, no es tecnolgico, es social y poltico, dicho de otro modo, de modelo de sociedad.

Daniel Albarracn forma parte del Consejo Asesor de Viento sur.



Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12621