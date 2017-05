Las contradicciones del programa nacionalista de Donald Trump

La incertidumbre manda pero al menos una certeza se impone: Donald Trump es un buen actor y no pasa la prueba de anlisis unilaterales. Si durante gran parte de los primeros cien das de gobierno, el temor a un nacionalismo vehemente borrone las letras de los teclados de la prensa financiera anglosajona, los giros de Mr. Trump incluyendo los reportajes que junto al Secretario del Tesoro concedieron a un Financial Times en el lugar de el otro- serenaron los nimos, abrieron una suerte de comps de espera y dieron lugar a una crtica menos histrinica.

El desplazamiento del ultranacionalista Bannon antecedido por la salida escandalosa de Flynn del Consejo de Seguridad Nacional y el manto de dudas sobre el Secretario de Justicia, Sessions- esboz una purga de los miembros ms recalcitrantes del equipo y encumbr a un sector de insiders del establishment con cierta cercana, en algunos casos, al Partido Demcrata. Kushner, el yerno, Mnuchin y Cohn, los Goldman Sachs boys, adems de McMaster y el altamente respetado James Mattis, aparecen como las caras centrales del nuevo equipo. A esto se sum el bombardeo a Siria que le regal a Donald el aplauso mancomunado del Partido Demcrata, el Republicano y la prensa archi opositora como The New York Times. Por su parte, la poltica inicial de alianza con Rusia exhibe un supuesto enfriamiento y la prometida mayor agresividad comercial hacia China fue trocada por el momento- por una presunta colaboracin en el asedio a Corea del Norte. Adems y para mantener el Congreso en funciones, Trump sell el primer acuerdo bipartidista en el Capitolio realizando una serie sorprendente de concesiones celebradas por demcratas y republicanos. En general el compromiso se asemeja ms a un presupuesto de la era de la administracin Obama que a uno de la era Trump, grafic la agencia Bloomberg.

Pero como con el correr de los das se hizo bastante claro, constituira un error grosero abandonar los temores iniciales y presumir el estreno de una regencia tradicional. De hecho aquel acuerdo usual se mostr al poco tiempo como el instrumento necesario para un primer triunfo: la media sancin para derogar el Obamacare en la Cmara Baja que le permiti anotarse un poroto provisorio, es cierto, pero de claro efecto meditico- en una de sus promesas electorales ms incisivas. Ms tarde, sobrevino el despido de Comey, el jefe del FBI, que dio curso a una aguda crisis poltica.

Las oscilaciones son producto de que Trump es hijo predilecto de una realidad particularmente preada de dualismos. Desde la singularidad de la crisis econmica, pasando por la contradiccin entre un alto y creciente desarrollo tecnolgico y una inversin esencialmente estancada en los principales centros capitalistas, hasta las incertezas de una China en la que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir. De algn modo, todas estas contradicciones tienen su correlato en lo que podramos llamar la madre de todas las paradojas: la colisin entre tendencias nacionalistas insurgentes en un mundo en el que el capital tanto financiero como productivo- alcanz en el curso de las ltimas dcadas, un particularmente pronunciado nivel de internacionalizacin.

Es la economao es la poltica?

La pregunta es capciosa adrede y nos remitir nuevamente al an joven gobierno Trump. Veamos. El FMI est transitando un momento optimista porque en su reciente informe sobre Perspectivas de la Economa Mundial consigui anunciar por primera vez en 6 aos tal como observa Michael Roberts- una revisin al alza. El progreso es sorprendentemente modesto, elevando la proyeccin del crecimiento mundial para 2017 desde el 3,4% de la anterior previsin hasta el 3,5% de la reciente. Cuestin que coloca el pronstico para este ao apenas unas dcimas por encima del crecimiento del 3,1% registrado en 2016 y mantiene estable un difcilmente previsible- 3,6% para 2018. Segn el organismo, la actividad econmica est repuntando mientras la inversin, la manufactura y el comercio internacional, transitaran una recuperacin cclica largamente esperada. Los portavoces del FMI son, no obstante, extremadamente cautos y advierten que la correccin al alza sigue siendo pequea mientras las tasas del crecimiento potencial a ms largo plazo continan por debajo de las registradas en las ltimas dcadas a nivel mundial, especialmente en las economas avanzadas. A la vez alertan sobre la persistencia de problemas estructurales como el bajo crecimiento de la productividad y la aguda desigualdad del ingreso, as como de los riesgos financieros que conlleva el anclaje del crecimiento chino en el incremento del crdito interno.

Con respecto a los principales datos duros -que en trminos generales lucen escasos- e intentando otorgar alguna jerarqua a lo que FMI presenta caticamente, se tiene: el crecimiento de la economa china no perdi impulso alentado por la continuidad de las polticas de estmulo fiscal; el precio de las materias primas repunt incluyendo el petrleo- dejando atrs los mnimos registrados en 2016 y aliviando parcialmente las presiones deflacionarias; la inversin en infraestructura e inmuebles en el Gigante Asitico, volvi a ser causa explicativa de un suave progreso de la inversin internacional y el nivel de actividad mejor en Japn y algunos pases europeos.

Pero lo interesante y particularmente novedoso se verifica en dos factores que, hilando un poco ms fino, se vuelven uno. Por un lado el gobierno Trump y la promesa de una poltica fiscal expansiva en Estados Unidos para el que el FMI proyecta un crecimiento de apenas un 2,3% este ao y 2,6% en 2018- representan un factor estrella de la mejora en la previsin. Alcanzaron tal magnitud las expectativas en la conciencia econmica que se registra una relativa bifurcacin entre lo esperado y la economa real o entre datos blandos y datos duros. As el denominado Trump rally como se denomina al alza burstil que sufri su primera herida de importancia con la convulsin del nuevo captulo del rusiagate- tiene poca o ninguna relacin con el reciente y peor desempeo trimestral de la economa norteamericana durante los ltimos tres aos. En principio Trump es un maestro en el affaire de las expectativas y al menos insina contar con mejores cartas que las que tena Janet Yellen bajo un reinado convencional- para jugar este juego de lo que hace tiempo llamamos videoeconoma.

Pero sorprendentemente y por otra parte, parece que la noticia buena y la mala son la misma o dicho de otro modo, Trump en tanto smbolo- parece reunir en su persona la nica esperanza y el mayor flagelo. Porque y siempre segn el Fondo- la incipiente recuperacin resulta vulnerable a una variedad de riesgos a la baja entre los que en particular destaca la probabilidad de un giro hacia el proteccionismo que haga estallar una guerra comercial. Riesgo que siempre segn el FMI- proviene fundamentalmente de las economas avanzadas en las que se observan varios factores que generaron respaldo a polticas capaces de socavar las relaciones comerciales internacionales y, a nivel ms general, la cooperacin multilateral asunto y contradiccin que, dicho sea de paso, analizamos hace un tiempo en Donald Trump: una movida de la Fed, la furia, el capital global y el Gigante Asitico.

Pero entonces la economa o la poltica? El FMI centra sus temores casi a modo de manifiesto programtico- en la probabilidad de que acontecimientos polticos -como el gobierno Trump o el Brexit y dems fuerzas en particular europeas- acaben dando por tierra con los dbiles indicadores de lo que podra resultar una recuperacin cclica y de paso se lleven puesta la esencia de su negocio, es decir, el comercio mundial global. Pero el FMI gusta separar la economa de la poltica. De modo que en el relato aparece una economa que puja por renacer de las cenizas, amenazada por fuerzas oscuras provenientes del respaldo a cierta poltica. Pero las cosas son ms complejas. Hemos sealado reiteradas veces la posibilidad de que la traduccin poltica de las consecuencias derivadas de la crisis que comenz en 2008 pudiera actuar como factor desestabilizador antes que la economa misma. Pero esto es una cuestin muy distinta a suponer una crisis econmica en vas de resolucin amenazada por la pura poltica. Economa y poltica no transitan andariveles separados, las fuerzas a las que el FMI quiere exorcizar representan en realidad la traduccin poltica de una crisis econmica cuya sntesis entre inicio, desarrollo y dinmica, alcanz una fisonoma muy particular. Es el estado actual de aquella fisonoma novedosa en trminos histricos, la que en gran parte marcar la impronta del perodo prximo.

La crisis de los mltiples rostros

La convulsin de 2007/8 y sus derivaciones, resulta en s misma una singularidad que puede diseccionarse en diversas imgenes que recuerdan al Dios de los muchos rostros de Game of Thrones. Como es sabido, la amenaza de catstrofe inicial que se tema incluso ms aguda que aquella de la dcada del 30- fue disipada por la accin de los principales Estados. Pero el desvo redund en cerca de diez aos por ahora- de un crecimiento econmico extremadamente dbil como promedio mundial, focalizado en los pases centrales. Las aristas de esta bipolaridad son mltiples.

Una primera cara muestra que el salvataje a bancos y grandes empresas coexiste con el empeoramiento progresivo de las condiciones de existencia de amplias franjas de la poblacin. Incluyendo tanto extensas legiones de trabajadores como fracciones marginalizadas del capital representadas por pequeas y medianas empresas, especializadas en el mercado interno. Esta primera imagen se plasma en el ascenso de los movimientos polticos populistas a derecha e izquierda, en el rechazo a la globalizacin y la defensa del inters nacional que tuvieron por ahora sus mximos exponentes en la gestin Trump en Estados Unidos y Teresa May en Reino Unido, encargada de administrar el Brexit.

Una segunda cara expone que amn del rescate de las lites econmicas el proceso de internacionalizacin financiera y productiva la mayor empresa del capital durante los ltimos 40 aos-, sufre una prdida de dinamismo. Aspecto que se expresa fundamentalmente en un dbil incremento de la inversin en particular en los pases centrales- y en una clara disminucin del ritmo de crecimiento del comercio internacional -asociado frecuentemente a aquella baja inversin. Este segundo rostro muestra lo que autores como Lawrence Summers denominaron estancamiento secular. Es decir que desde el pos 2008/9, las polticas monetarias expansivas o sea, las burbujas crediticias que alcanzaron magnitudes y lapsos inusitados- no consiguen estimular inversin y consumo de un modo suficiente como para sacar a la economa del estancamiento, ni siquiera en los niveles moderados dismiles, es cierto- alcanzados en los episodios de los aos 90 o los 2000. Aunque no sea este el lugar para desarrollar el asunto vale la pena remarcar que de este cuadro nace tambin la contradiccin entre el extraordinario desarrollo tecnolgico y sus posibilidades inmediatas de aplicacin a gran escala, problema cuyo sntoma se manifiesta en el lento incremento de la productividad en los pases centrales. Venimos abordando el tema en la serie sobre tecnologa y robtica publicada desde esta columna.

En una tercera cara se observa que si el comercio internacional perdi fuerza, an est lejos de hallarse dislocado, tampoco se perciben quiebras masivas de empresas, ni un crecimiento agudo de la desocupacin en los pases centrales, ms all de los niveles heredados de los aos particularmente crticos. Esta tercera imagen muestra que si la empresa con la que el capital se sobrepuso a la crisis de los aos 70 est en aprietos, an no est quebrada y no existe al menos por el momento- emprendimiento de reemplazo que, en trminos de la economa real, genere expectativas superiores a un incremento de 0,01 puntos porcentuales de crecimiento global. La ausencia de catstrofe econmica traducida en una empresa neoliberal en estado crtico pero an no arruinada, contribuye a explicar las oscilaciones de Trump y su por ahora dbil- poltica comercial, la derrota de la derecha populista en Holanda y de Marine Le Pen en Francia. Aunque la profundidad, persistencia, estancamiento y desencanto que genera esta misma crisis, explica tambin la prdida de hegemona de las lites polticas tradicionales, la imposibilidad de que la de Trump devenga una administracin tradicional, el sideral asenso del lepenismo en Francia o el triunfo de un personaje como Macron, escoltado por un 25% de abstencin. Aunque con un estilo ms refinado y dialctico, tambin Martin Wolf apela al recurso de separar el momento de la economa del momento de la poltica. Sin embargo refirindose a la dbil posicin de Macrn, sintetiza bastante bien que su dificultad es que la situacin econmica de Francia no es lo suficientemente mala como para persuadir a un pblico cnico de tolerar cambios decisivos.

Pero tambin puede visualizarse una cuarta cara y es la que expresa los lmites de las complejas relaciones entre Estados Unidos y China que constituyeron la esencia del equilibrio durante los aos 2000 as como de su restauracin relativa en el perodo pos 2008/9. Si China result un destino privilegiado del capital sobrante -norteamericano en particular- aliviando la escasez de inversin en el centro, la cooperacin profundiz sus grietas hacia 2014. La imposibilidad de mantener el modelo exportador, la sobreacumulacin de capitales y las tensiones financieras internas, aceleraron las tendencias nacionalistas del Gigante Asitico. El encumbramiento de un lder fuerte como Xi Jinping y su intencin de perpetuarse en el poder expresan la agudizacin de dichas tendencias basadas en que -como sealamos en mltiples oportunidades- China intenta abandonar su rol receptor de capitales para convertirse en un competidor mundial por los espacios de acumulacin. Pero se trata de un proceso lento, complejo y de final abierto. Por slo considerar la arista econmica del asunto, China avanza a velocidad en robtica, impresiones 3D, manufactura inteligente, equipo mdico y ciberntica. El volumen de inversiones de China en Estados Unidos super al de Estados Unidos en China durante el ao 2015 y el pas gestiona iniciativas de gran envergadura para acelerar la exportacin de capitales. Entre las ms importantes se encuentran el Banco Asitico de Inversin en Infraestructura y La Ruta de la Seda conocido tambin como One Belt, One Road -un cinturn, una carretera. Pero a la vez e incluso cuando se incorpor recientemente a la lista de las principales economas innovadoras del mundo, todava ocupa el puesto nmero 25 del elenco encabezado por Suiza, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. La combinacin entre el agotamiento de su lugar de taller del mundo y la lentitud en la ardua tarea de transformarse en algo ms que la segunda economa por PBI, est generando tensiones internas y hay quienes hablan de The end of the chinese dream. Por otra parte el acelerado incremento del endeudamiento interno representa una evidente fuente de tensiones para el Gigante Asitico y para el mundo. El lugar de guardin de una economa global abierta que Xi agit contra el America First de Trump, es un juego retrico. La verdadera intencin de Xi es Make China great again que entre otros muchos asuntos precisa transformar al yuan en una moneda verdaderamente internacional cuestin que es a la vez una necesidad y una fuente de vulnerabilidad. Esa imposibilidad de continuar siendo lo que era sin conseguir an transformarse en algo nuevo, dice mucho del lugar del Estado chino en la arena internacional. Se trata de otro factor de alto calibre que de manera hay que remarcarlo- particularmente lenta y contradictoria, tambin limita la continuidad conservadora de las polticas norteamericanas de los ltimos aos. El nacionalismo por ahora timorato que encarna Trump es tambin una consecuencia en parte defensiva- de un nacionalismo an dbil e indeciso que se hace sentir desde el otro lado del Pacfico.

La madre de todas las paradojas

Sin duda la colisin entre nacionalismo y globalizacin constituye una de las grandes cuestiones del momento y las conjeturas abundan. En mi opinin la dicotoma -y su posible devenir- debe ser interpretada observando tanto la compleja relacin entre economa y poltica como aquellos muchos rostros de la crisis. Sin pretender desarrollar este ciclpeo asunto aqu, dejaremos planteadas algunas primeras reflexiones.

En primer lugar es preciso aclarar que el concepto globalizacin es lo suficientemente difuso como para admitir acepciones incluso contradictorias. Apelamos a l a falta de expresin mejor para dar cuenta del contundente proceso de internacionalizacin financiera y en particular productiva del capital durante las ltimas dcadas al calor del desarrollo de aquello que se conoce como neoliberalismo. Cabe aclarar que si por un lado y en trminos abstractos el proceso de internacionalizacin no tiene nada de novedoso como parte inseparable del movimiento histrico del capital, por el otro y en trminos concretos, no existen antecedentes del entramado casi ininteligible de asociaciones de capitales y formacin internacional de cadenas de valor tal como se presenta en la actualidad. Sin embargo y a pesar de esta reconfiguracin, en modo alguno se ha perdido la base nacional de aquellos capitales invertidos transnacionalmente para los cuales el poder del Estado representa el vehculo garante de sus ganancias y ventajas externas -e internas. Cuestin que queda patentada de manera prstina en cada uno de los acuerdos y tratados comerciales. No por casualidad aquellos pactos se volvieron el objeto de furia de amplias mayoras perdedoras del proceso globalizador.

En este contexto surgen al menos dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas est asociada a la necesidad del capital ms concentrado de salvaguardar el poder del Estado para lo cual el consenso resulta un factor de primer orden. Y, tal como seala David Harvey en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, la construccin del consenso implica el cultivo del nacionalismo. No es casual que hasta los ms fanticos globalistas machaquen desde hace tiempo sobre la necesidad de frenar el proceso globalizador al que consideran de algn modo sitiado por la poltica. Las negociaciones de Trump bastante pobres por el momento- con Carrier, Ford e incluso la promesa de Apple de aportar 1.000 millones de dlares para crear puestos de trabajo manufactureros en Estados Unidos, constituyen ensayos de una respuesta muy limitada a este asunto. En el mismo sentido operan medidas como los aranceles a las importaciones de madera y lcteos desde Canad, como parte de la futura renegociacin del TLCAN. Se trata de demandas de los productores norteamericanos que vienen desde los aos 80 en dos rubros que representan las industrias ms importantes de Wisconsin, uno de los estados soporte de Donald Trump.

El segundo aspecto remite a los lmites de aquel proteccionismo esencialmente vinculado a las demandas de los perdedores de la globalizacin pero en gran parte contradictorio con los intereses de los sectores ms concentrados e internacionalizados del capital. En principio esta oposicin se puso de manifiesto en el hecho de que el Tratado Transpacfico y el Transatlntico bocanadas de aire fresco de la cruzada globalizadora, como sealamos en Proteccionismo, globalizacin y furia populista- quedaron fuera de todo programa poltico electoral que se pretendiera ganador. Pero si los sectores econmicos dominantes apoyaron mayoritariamente a Hillary en la contienda electoral, tras el triunfo de Trump se observan realineamientos de fracciones dispuestas a respaldar medidas de su conveniencia. Tras la coalicin American Made que liderada por un sector de transnacionales de alto poder econmico como Boeing, General Electric o Caterpillar, apoya el por ahora desdibujado impuesto transfronterizo- se esconde el tipo de nacionalismo que estas empresas pueden alentar. Boeing la mayor firma exportadora de Estados Unidos- fabrica su avin estrella Dreamline -una oda a la globalizacin- en 10 pases distintos y General Electric fue calificada por Fortune como la quinta empresa global a nivel internacional contando -slo en Mxico- con 17 plantas manufactureras. El apoyo al Border Tax por parte de estas empresas se sustenta en una demanda histrica de reduccin de impuestos a las exportaciones. Pero tambin la archi opositora Apple apuntala la reduccin impositiva a las ganancias generadas en el extranjero cuestin que de hacerse efectiva- podra culminar en alguna nueva burbuja burstil.

Es bastante impensable que la intencin de estas empresas consista en retornar a Estados Unidos. Con seguridad disputarn ms agresivamente sus intereses en el mundo en lo que podra resultar el impulso de un tipo de globalizacin ms unilateral. El dilema es que se enfrentan aqu aspiraciones hasta cierto punto contradictorias bajo igual mote de nacionalismo. El retorno del empleo y el consumo a Estados Unidos, constituye la demanda principal de los perdedores de la globalizacin y es el fundamento de su versin del nacionalismo y sostn a Donald Trump.

Un reciente artculo de Foreing Affairs nota que en la actualidad resulta particularmente complejo imaginar las medidas proteccionistas que podran ayudar a la economa norteamericana, debido a que las empresas dedicadas al comercio internacional forman parte de complejas cadenas de suministro mundiales. Cualquier restriccin a las importaciones que beneficie a determinados productores agrega- perjudicara a las industrias que usan esos productos como insumos. Ejemplifica que si para beneficiar a los productores internos un arancel aumenta el precio del acero, afectar a la vez a consumidores de dicho insumo como John Deere y Caterpillar. En un escenario de crecientes tensiones geopolticas y dado el lento aunque persistente declive de la hegemona norteamericana, es probable que esta contradiccin profunda gobierne gran parte del escenario en el perodo prximo.



Artculo publicado originalmente en La Izquierda Diario el 19-5-2017.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.