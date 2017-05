El Estado es laico

El Telgrafo

Estamos casi acostumbrados a or que el Estado ecuatoriano es laico. Esto se dijo en la posesin de los nuevos asamblestas, pero al parecer se olvida qu mismo significa el trmino. Laico es el que no abraza una orden clerical, o es independiente de cualquier organizacin o confesin religiosa.Laicismo es una corriente de pensamiento, ideologa, movimiento poltico, legislacin o poltica de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente, ajena a las confesiones religiosas. Su ejemplo ms representativo es el Estado laico o no confesional, lo que significa que un Estado (nacin o pas), es independiente de cualquier organizacin o confesin religiosa o de toda religin, y lo ms importante: las autoridades polticas no se adhieren pblicamente a ninguna religin determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la poltica nacional.Esto sera en un Estado afianzado, desarrollado, comandado por el empirismo racional. Y aunque la Constitucin de Ecuador s habla del Estado laico, se ha hecho hbito el hecho de patrocinar la religin personal en actos o declaraciones pblicos.Lo ms grave es que las posturas religiosas se imponen tambin a la hora de formular polticas pblicas. Los pases ms avanzados en legislacin, en derechos civiles o reproductivos, que protegen el derecho a la eutanasia, eugenesia y aborto teraputico, muerte asistida, testamento vital, diagnstico prenatal, entre otros derechos, son justamente los pases ms desarrollados. No as los pases latinoamericanos, que tienen una dbil poltica de apoyo a estos derechos, e igual Ecuador. Como mdico genetista laico he luchado 30 aos por estos derechos y, contradictoriamente, he visto cmo se han deteriorado.Cuando comenzamos con el Diagnstico Prenatal (1987), frente a un embarazo con problemas malformativos graves o fruto de una violacin, o por peligro para la vida de la madre, se poda realizar una interrupcin teraputica del embarazo con la firma de dos mdicos y el consentimiento de la madre.Hoy todo est peor: se penaliza a la madre, al mdico y al equipo de salud. Aumentan los embarazos adolescentes y el aborto sin atencin especializada, por tanto, crecen las muertes maternas.Se esquivan estos temas de salud pblica y su discusin, y cuando se tocan, se antepone la moral o la religiosidad, olvidando el mandato constitucional del laicismo. Quiz con el nuevo gobierno, gabinete y legisladores, nos encaminemos por rumbos ms actualizados y progresistas.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/el-estado-es-laico