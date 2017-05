Inversores internacionales analizan los riesgos de invertir en empresas contaminantes

Desinversin, el movimiento mundial que planta cara a los combustibles fsiles

El pasado 15 de mayo, mientras en Espaa se celebraba el aniversario del 15-M, en 45 pases se cerraban diez das decontra la inversin en combustibles fsiles. Casi 300 eventos reunieron a miles de personas, apoyando una de las estrategias con ms fuerza del movimiento climtico internacional: presionar a fondos de inversin, bancos y fondos pblicos para que retiren el apoyo financiero a las compaas petroleras, gassticas y de carbn.

El movimiento por la desinversin naci en 2012 en varios campus estadounidenses, en los que grupos estudiantiles exigan a las universidades que cortaran sus lazos con empresas como Exxon, Shell o BP. La estrategia buscaba convertir estas inversiones en socialmente inaceptables, siguiendo una tctica ya probada durante otras protestas internacionales. Esta misma idea se utiliz con xito contra el apartheid en Sudfrica, y tambin est en marcha contra el estado de Israel. Sin embargo, esta vez la campaa ha llegado ms all de los crculos activistas, adquiriendo una dimensin financiera global.

Las instituciones que se han comprometido ya a desinvertir al menos parte de sus activos controlan, en total, ms de 5 billones de dlares. Alrededor de la mitad de esa cifra se ha sumado a la campaa durante 2016, de acuerdo con un informe de la consultora financiera estadounidense Arabella Advisors. Segn el mismo documento, ya son 688 instituciones, y casi 60.000 inversores individuales en 76 pases los que han aceptado retirar al menos parte de su fondos de empresas de combustibles fsiles.

Las universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, con las que comenz el movimiento, aportan el 54% de los fondos retirados. Incluso el Fondo de los Hermanos Rockefeller, fundadores de la industria petrolera moderna, desinvirti en 2014. Steven Heintz, presidente del fondo, aludi a razones financieras, afirmando que el propio John D. Rockefeller hubiese aprobado el movimiento como inversor astuto que era.

Ryan Strode, director de Arabella, y uno de los autores del estudio, confirm a La Marea que los riesgos financieros derivados de la inversin en combustibles fsiles cada vez pesan ms a la hora de distribuir los activos de los fondos y empresas: Al principio eran sobre todo universidades, iglesias y organizaciones sin nimo de lucro, que desinvertan por motivos ticos. Ahora vemos cada vez ms fondos de pensiones, aseguradoras y otros grandes inversores comprometindose, como resultado de una conciencia de los riesgos financieros que supone invertir en combustibles fsiles.

En el futuro, segn Strode, podran existir incluso restricciones legales relacionadas con la obligacin fiduciaria (la obligacin de gestores de fondos de invertir siguiendo unos principios de prudencia cuando el capital invertido pertenece a otros). Sin embargo, afirm que dichas interpretaciones an se estn desarrollando.

Hoda Baraka, portavoz de la plataforma ecologista 350.org, explic a La Marea que el objetivo de la campaa no es la bancarrota financiera de la industria de los combustibles fsiles, sino su derrota poltica. Baraka se mostr optimista acerca del ritmo de la campaa, pero afirm que el ritmo de desinversiones debe an acelerarse para evitar que los efectos negativos del cambio climtico sigan multiplicndose: Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Los impactos del cambio climtico se estn desarrollando a un ritmo cada vez ms rpido y necesitamos evitar que haya nuevos proyectos de extraccin de combustibles fsiles.

A nivel internacional, los fondos de pensiones estn tomando la delantera al retirar al menos parte de su capital de las industrias causantes del cambio climtico. Tras la firma del Acuerdo de Pars en 2015, se espera que los gobiernos incrementen los impuestos sobre la energa procedente de petrleo, gas y carbn, e instauren barreras econmicas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Anlisis Financiero y Econmico de la Energa (con base en Cleveland, Estados Unidos), afirm recientemente, en declaraciones al diario econmico Financial Times, que las acciones de petrleo y gas han sido uno de los principales pilares de los fondos de pensiones durante dcadas, pero eso est cambiando. Sanzillo aadi que cualquier fondo que no est debatiendo de forma interna su exposicin a los combustibles fsiles, no est cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias.

En Espaa, el movimiento por la desinversin an no se ha desarrollado al nivel de otros pases, ni en la calle ni en las bolsas. A pesar de ello, la ley prohbe al fondo de pensiones soberano del Estado (la hucha de las pensiones) invertir en deuda o acciones de empresas privadas, por lo que, indirectamente, no tiene ninguna participacin en combustibles fsiles. La hucha de las pensiones tan slo puede adquirir deuda pblica del Estado.

En cuanto a los planes de pensiones privados espaoles, ninguno de entre que ms dinero tienen a su cargo confirm haber movido ficha en cuanto a la desinversin. VidaCaixa, que gestiona cuatro de los ocho mayores fondos, no ha considerado todava un cambio en este sentido. Una portavoz de la compaa confirm a La Marea que la institucin catalana se cie a los Principios de Inversin Responsable, una iniciativa privada apoyada por las Naciones Unidas, que no ha emitido, por el momento, ninguna recomendacin al respecto.

Los planes de pensiones gestionados por BBVA, Ibercaja y Fonditel (el fondo de los empleados de Telefnica) tambin confirmaron que no tienen ninguna poltica de empresa que les impida adquirir activos de combustibles fsiles.

Elrechaz informar sobre los posibles cambios en sus carteras, y Bankia no respondi a las preguntas de este medio.Fuente: http://www.lamarea.com/2017/05/20/desinversion-el-movimiento-mundial-que-planta-cara-a-los-combustibles-fosiles/