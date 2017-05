Debido a al gran volumen de trabajo, los moderadores solo tienen 10 segundos para tomar cada decisin

The Guardian revela el reglamento de Facebook para censurar publicaciones sobre sexo, terrorismo y violencia

El diario britnico The Guardian ha publicado The Facebook Files , un anlisis de cmo los moderadores de la compaa determinan, unas decisiones para las que, en muchas ocasiones,debido al gran volumen de trabajo al que tienen que hacer frente.En su reglamento, Facebook reconoce quey que "la gente usa lenguaje violento para expresar su frustracin" y se "sienten seguros de hacerlo" en su pgina.Establecen que "que alguien dispare a Trump" debera ser eliminado porque,. Sin embargo, es permisible decir "para partirle el cuello a una zorra, asegrate de aplicar toda la presin en el centro de su garganta" o "vete a la mierda y murete" porqueLos vdeos de muertes violentas, mientras estn, no siempre han de ser eliminados porque pueden ayudar asobre temas como enfermedades mentales.Algunas fotos de abuso no-sexual y acoso escolar a nios tampoco tienen que ser eliminadas a no ser que contengande los hechos. Es decir, igual que en el caso anterior, las publicaciones pueden mantenerse para crear conciencia. Al mismo criterio responde el permiso de compartir imgenes de animales torturados, si estn marcadas como "perturbadoras".Cualquier tipo dedibujos, cuadros, grafitis... que muestre desnudos o actividad sexual est permitido, al contrario del "arte digital". De la misma forma, se pueden publicar vdeos de abortos siempre y cuando no muestren desnudos.Facebook permite que la gente emita en directo intentos de autolesin porque la empresarecoge las declaraciones de Monika Bickert, jefa de gestin de poltica global de Facebook, que dice que "es un nuevo tipo de compaa. No es una compaa tecnolgica tradicional.. No escribimos las noticias que la gente lee en la plataforma".