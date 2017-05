El Pacte Nacional pel Referndum se constituy el 23 de diciembre de 2016. Agrupa a ms de 4.000 entidades, desde partidos polticos, sindicatos, asociaciones excursionistas, asociaciones de vecinos, de gente mayor, estudiantes, juristas, patronales, ayuntamientoshasta el club de ftbol Barcelona. Probablemente, nunca en la historia moderna de Catalunya se haba conseguida una adhesin tan importante del tejido social y asociativo del pas. Es el reflejo del porcentaje tan mayoritario de catalanas y catalanes favorables a ejercer el derecho democrtico de autodeterminacin mediante un referndum.

Los datos son concluyentes. No hay encuesta en la que baje del 80% el porcentaje de catalanes partidarios de un referndum. En una encuesta a los afiliados y afiliadas de las CCOO de Catalunya, un 83% se pronunci favorablemente. Entre los meses de abril y mayo, se han reunido 500.000 adhesiones al Pacte Nacional pel Referndum. 600 centros de gente mayor se han pronunciado en el mismo sentido. 764 municipios (el 80,6% de los municipios de Catalunya) han dado su apoyo. En la mayora de estos municipios se han formalizado pactos locales a favor del referndum, agrupando a las fuerzas polticas y sociales; en bastantes casos han participado los concejales del PSC (Partido Socialista de Catalunya). 600 juristas firmaron un manifiesto en el que consideran que no hay razones legales para impedir el referndum, que puede ser legal y constitucional. Jaume Assens, abogado y concejal de Barcelona en Com, lo expresaba con claridad: Por encima de la ley est la democracia; la ley debe estar al servicio de la democracia y no al revs. Hasta los obispos de las dicesis catalanas acordaron en una declaracin que se escuchen las legtimas aspiraciones del pueblo cataln para que sea tenida en cuenta y valorada su legitimidad nacional. Un movimiento transversal, que incumbe a todo el pas. En palabras de Joan Ignasi Elena, antiguo dirigente socialista y ex alcalde de Vilanova i la Geltr, actual coordinador del Pacte Nacional: Esto no es una cosa de cuatro o solo de las instituciones o los partidos polticos; es un movimiento ciudadano que rene al 80% del pueblo de Catalunya.

Una rebelin democrtica

No es solo un movimiento de cada 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya) en la que millones de personas, ao tras ao, han ido exigiendo su derecho a decidir. La gente ha salido a la calle cuando se ha tratado de defender a los cargos pblicos encausados. Cuando la Mesa del Parlament est acusada por permitir que el Parlament vote una resolucin a favor del derecho a decidir, all est la gente gritando no estis solos. Cuando el pasado 23 de abril, Da del Libro, el Pacto Nacional pel Referndum propuso organizar una recogida de firmas, en pocos das se inscribieron ms de 5.000 voluntarios/as y se organizaron ms de 1.000 lugares donde recogerlas. En las calles, en las puertas de los ayuntamientos, en los locales sindicales, miles de personas se adhirieron a una firme voluntad democrtica: queremos decidir.

Una imagen puede servir mostrar el trabajo realizado. Cuando en diciembre del pasado ao se constituy el Pacte Nacional lo hizo alrededor de una mesa en una gran sala del Parlament. Se necesitaron muchas mesas para reunir a ms de 300 personas, pero una vez constituido lo que se necesitaba era salir a la calle, reunir a la gente, debatir con ella, hacerla partcipe del proceso, y eso es lo que se ha conseguido, que gentes de diferentes opiniones, de orgenes y lenguas distintas, de intereses no siempre coincidentes, vayan en una misma direccin: la de exigir un referndum para tener derecho a decidir. Por toda la geografa catalana se han realizado cientos de actos, unos pequeos y otros ms grandes, con la voluntad comn de sumar. La fuerza y amplitud de esta rebelin catalana solo podr ser satisfecha el da que se pueda votar.

Un poeta nos deja su palabra

En el acto de este viernes, adems de representantes de los partidos polticos, fue muy visible y comprometida la presencia de los secretarios generales de CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales. Mostraron el compromiso de la clase trabajadora con el ejercicio de un derecho democrtico. Tomaron la palabra diversos representantes de las asociaciones adheridas al Pacte, y tuvieron especial relevancia las palabras de un representante de la asociacin Casa Nostra Casa Vostra (Nuestra casa Vuestra casa) de defensa de los refugiados, en Catalunya se lucha dijo- por el derecho a decidir y tambin se sale a la calle en la manifestacin ms importante de toda Europa en defensa de los refugiados; y del mundo de la cultura, relacionando el derecho a decidir con la libertad de expresin, y tuvo una gran acogida las palabras del poeta granadino Luis Garca Montero (ver el video de su intervencin aqui).

Mostr su apoyo al derecho a decidir, denunci que estemos en una situacin en las que las lites econmicas sean cada vez ms ricas, mientras que una mayora lo pasa mal, y que cada vez que se quiere decidir se responda que eso es populismo. Denunci como la corrupcin degrada toda nuestra vida democrtica, hablando de la reprobacin del ministro de Justicia y todo el lo judicial de estas ltimas semanas. Expres que la organizacin territorial de un Estado no se puede separar de la voluntad de la gente. "Si hay quien piensa dijo- que la Constitucin no da lugar a que una comunidad decida libremente sobre su destino, o apuesta por cambiar la Constitucin o debe asumir que se est poniendo de parte del totalitarismo". Expres su reconocimiento a la firmeza democrtica de la sociedad catalana y sentirse parte de los ciudadanos espaoles que reconocen que Catalunya tiene derecho a decidir sobre su destino. Result muy satisfactorio escuchar la solidaria voz del poeta, y ciudadano, que desde Espaa comprende y apoya el ejercicio de un derecho democrtico.

Cerr el acto Joan Ignasi Elena llamando a mantener este espritu unitario a favor del referndum, exigiendo que el gobierno espaol lo reconozca, pidiendo al gobierno cataln que lo convoque y defendiendo que Esto no va de independencia sino de democracia, que lo importante es el ejercicio del derecho a decidir, que eso incumbe tanto a los partidarios de votar si, como a los partidarios de votar no. Somos una nacin declar- porque as lo sentimos la mayora de los catalanes. Quin se atreve a contraponer derechos nacionales, sociales y solidaridad? Si son caras del mismo proyecto poltico. Y como somos una nacin, somos soberanos, y queremos decidir. [] Ahora es la reivindicacin mayoritaria del pueblo de Catalunya.

Las dificultades

El movimiento es fuerte y grande su determinacin, pero tambin lo son las dificultades. La primera y ms importante: el Estado y el gobierno del PP no quieren ni or hablar del derecho democrtico a decidir. No quieren escuchar ni quieren dialogar. Solo hay que ver su reaccin cuando el Ayuntamiento de Madrid ha cedido una sala para que el lunes 22 de mayo el president Puigdemont vaya a explicar su propuesta de pacto para un referndum. La campaa del PP, No en Cibeles, es una expresin de que les importa un bledo la democracia, es una presin directa contra la libertad de expresin (quizs preferiran que ni siquiera hablara) y reproduce el reaccionarismo de quien atiza el enfrentamiento para sacar rditos electorales y, cmo no!, intentar tapar su profunda corrupcin. Solo por eso, la gente trabajadora y toda la izquierda, toda, debera ser consecuente defensora del derecho a decidir. El ejercicio de un derecho democrtico no es solo por que lo exige el pueblo cataln, sino porque ejerciendo la democracia el conjunto de los pueblos de Espaa seran los beneficiados en la lucha por emanciparse de las polticas del PP.

Y, entre las dificultades, no podemos obviar que el gobierno cataln todava no ha convocado el referndum, cuando se habla del 1 de octubre como fecha probable, y que tambin graves casos de corrupcin corroen a la antigua Convergencia.

La determinacin es clara: hay que convocar el referndum, si es pactado mejor (cosa ms que difcil) si no, habr que convocarlo igualmente, con una normativa de legalidad catalana, con una pregunta inclusiva, clara y sencilla, que facilite la ms amplia participacin, tanto de los partidarios del si como los del no, y afrontar las responsabilidades que correspondan. Todo el mundo sabe que para hacer una tortilla hay que romper los huevos.

Miguel Salas Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.