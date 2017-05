La industria internacional del sexo

La prostitucin en el corazn del capitalismo

Infolibre

La prostitucin es el corazn de una industria internacional del sexo que incluye una gran variedad de negocios, desde macroburdeles o locales de striptease hasta editoriales, desde casas de masaje hasta agencias de "acompaantes", desde pelculas hasta revistas sobre pornografa, sin olvidarnos de las cifras del turismo sexual. La industria del sexo no acaba en el conjunto de negocios que forman parte del sector de la prostitucin, pues tambin otros muchos actores econmicos se lucran de esta industria y contribuyen a su apuntalamiento. En efecto, diversos negocios cuya funcin no est directamente vinculada con la prostitucin sirven a sus intereses y tambin se sirven de esta industria para incrementar sus beneficios. Entre ellos, hay que destacar principalmente hoteles, empresas de bebidas alcohlicas, peridicos, farmacias, taxis o karaokes. Qu ocurrira si las empresas productoras y distribuidoras de bebidas alcohlicas se negasen a surtir a los burdeles o lo peridicos no aceptasen publicar anuncios de locales o pisos en los que se ejerce la prostitucin? Lo que quiero sealar es que la prostitucin es el eje de todo un sector econmico que se articula en torno a los cuerpos de las mujeres prostituidas. El centro de la industria del sexo son los cuerpos de las mujeres, que se han convertido en las mercancas sobre las que se ha edificado esta industria global. Y ms concretamente, toda esta actividad econmica se sustenta sobre la vagina y otras partes del cuerpo femenino, que se han convertido en el fundamento de un negocio organizado a escala global.



Hasta los aos ochenta del siglo XX la prostitucin apenas ha tenido impacto econmico en las cuentas nacionales. Su dimensin ms relevante ha sido la poderosa marca patriarcal sobre la que originalmente se edific esta prctica social. Sin embargo, la aparicin del capitalismo global a partir de los aos setenta cambia el rostro de la prostitucin y la convierte en parte fundamental de la industria del ocio y del entretenimiento. En efecto, a partir de esa poca, al industria del sexo se ha ido globalizando con la ayuda de las redes informacionales, pero tambin con la contribucin de redes criminales.



Hace poco ms de tres dcadas la prostitucin era un conjunto de burdeles con mujeres autctonas que ejercan la prostitucin con encargadas y jefas que gestionaban, a veces paternalistamente, esos pequeos negocios.



Antes existan muchos "clubes de alterne" pequeos. Eran lugares ntimos, casi familiares. Ahora quedan cada vez menos, y los que quedan han vivido una transformacin radical, tanto en la forma como en la manera de funcionar. Los pequeos clubes, en su mayora, estn desapareciendo, sustituidos por los megalocales de striptease con show-girls y chicas exhibindose con la mnima ropa posible. Son negocios que a veces incluso funcionan con licencia de hotel... Los pequeos locales donde tantas mujeres ejercan de manera ms o menos discreta una forma de prostitucin light , porque no solamente no estabas obligada a acostarte con los clientes, sino que adems podas ganar mucho dinero sin necesidad de ello, son ya cosa del pasado.



En esa antigua forma de prostitucin no existan apenas mujeres migrantes, ni trfico de mujeres para la explotacin sexual ni circuitos criminales. En otros trminos, ese viejo canon de la prostitucin corresponda al capitalismo previo al neoliberalismo, y, por ello mismo, su dimensin ms relevante era la patriarcal.



El nuevo canon de la prostitucin solo puede ser explicado en el marco de tres sistemas de dominio: el patriarcal, el neoliberal y el racial/cultural. En efecto, varones de todas las clases sociales acceden sexualmente a los cuerpos de mujeres pobres, migrantes y pertenecientes a culturas, razas y regiones del mundo que el Occidente etnocntrico ha conceptualizado como inferiores. Este es el rostro que ofrece la prostitucin en los pases con altas tasas de bienestar. En aquellos pases con ndices de pobreza significativos puede variar el componente cultural o racial en el consumo interno de sexo, pero permanece invariable la explotacin sexual de las mujeres por varones de todos los estratos sociales. En efecto, "como en todo fenmeno de prostitucin, las minoras tnicas y nacionales estn sobreexplotadas". Varones de sus propios pases, de regiones prximas y de pases occidentales acuden a comprar sexo barato de mujeres que necesitan recursos para sobrevivir. Si bien la marca de clase ha estado presente en la prostitucin anterior a la globalizacin capitalista, en esta poca de creciente mercantilizacin de los cuerpos de las mujeres, la pobreza y la extrema pobreza de las mujeres, es decir, la jerarqua de clase, ha adquirido una dimensin que no tena en el pasado.



La globalizacin econmica ha hecho posible que la prostitucin se convierta en un lugar de interseccin entre el norte y el sur, pues el sur exporta mujeres para consumo sexual de los varones del norte. Y los hombres del norte viajan a pases del sur a comprar sexo y ejercer el derecho patriarcal que les autoriza a usar sexualmente a las mujeres en el marco de la prostitucin. Esta industria conecta el norte rico y el sur endeudado. Y, adems, contribuye a crear una nueva afiliacin entre los varones del norte y los del sur. Con ms o menos recursos, los varones occidentales comparten con los del resto del mundo la posibilidad de usar sexualmente a las mujeres que el capitalismo neoliberal y los distintos patriarcados han situado en esos lugares acotados para satisfacer el deseo masculino. Incluso en algunos pases en los que la prostitucin ha sido legalizada, los demandantes no solo creen tener el derecho a usar sexualmente a las mujeres prostituidas, sino que tienen consagrado por ley ese derecho. La cartografa global de la prostitucin muestra a varones de los pases centrales cruzar regiones e incluso continentes para acceder a cuerpos de mujeres y nias de otras razas y culturas que solo tienen su cuerpo para sobrevivir. Son migraciones puntuales de los demandantes de prostitucin para comprar sexo barato, racializado y, muchas veces, infantil.



La teora feminista ha propuesto la necesidad de estudiar la poltica sexual de todas las instituciones para comprender las lgicas patriarcales que habitan en su interior. Pues bien, en este sentido, la poltica sexual de la prostitucin muestra sociolgicamente el carcter interclasista de los demandantes y la composicin femenina y sin recursos de aquellas que ejercen la prostitucin. La lgica patriarcal y la lgica de clase se funden en la prostitucin.



La caracterstica ms significativa del capitalismo avanzado es su globalizacin. Y esa exigencia ha llegado a la prostitucin. La globalizacin desactiva las fronteras para el capital y las mercancas. Y la mercanca sobre la que est edificada la industria del sexo, los cuerpos de las mujeres, no pueden permanecer dentro de los lmites del Estado nacin. Sobre todo porque esa "mercanca" escasea en las sociedades del bienestar y hay mucha disponible en los pases con altas tasas de pobreza. Lo que quiero decir es que la globalizacin de la industria del sexo exige que los cuerpos de las mujeres puedan ser deslocalizados de sus pases de origen y sean trasladados a pases en los que la demanda no se cubre:



El trfico, el turismo sexual y el negocio de las esposas que se compran por correo han asegurado que la severa desigualdad de las mujeres pueda ser transferida ms all de las fronteras nacionales, de manera tal que las mujeres de los pases pobres puedan ser compradas con fines sexuales por hombres de los pases ricos. El siglo XX vio el hecho de que los pases ricos prostituyen a las mujeres de los pases pobres como una forma de colonialismo sexual.



Como afirmaba en el primer captulo, siguiendo los anlisis de Saskia Sassen, una caracterstica fundamental del capitalismo global es la lgica de expulsiones que pone en funcionamiento para lograr en poco tiempo y sin economas productivas unos niveles de beneficios impensables. Desde este punto de vista, las mujeres prostituidas no solo representan una de las grandes expulsiones del siglo XXI, sino que son sometidas a las mismas reglas que otras mercancas para el consumo. La prostitucin es as el mximo exponente de la deslocalizacin neoliberal, pues las mujeres son trasladadas de los pases con altos niveles de pobreza a los pases con ms bienestar social para que los varones demandantes de todas las clases sociales accedan sexualmente a los cuerpos de esas mujeres. Si bien el cuerpo de las mujeres prostituidas se convierte en una mercanca muy codiciada por los traficantes y proxenetas porque proporciona altos beneficios con bajos costes. Esta forma de funcionamiento del capitalismo, la deslocalizacin de la produccin menos cualificada a pases con pocos derechos laborales y altas tasas de pobreza, se ha extendido a las mujeres prostituidas. Sin embargo, esta deslocalizacin de mujeres para la industria del sexo tiene elementos que la convierten en una autntica expulsin. Son mujeres expulsadas de su condicin de ciudadana, de sus contextos culturales, de sus entornos familiares y de sus proyectos de vida. Son expulsadas de sus espacios fsicos y emocionales y, cuando llegan a los destinos proyectados, ya son seres sin historia; nadie las conoce aqu y tienen que negar lo que son all, en su pas de origen. Por el camino aprendieron a ocultar su historia, y en muchas ocasiones su lengua, como condicin de posibilidad para adoptar la nueva identidad que se le ofrece, la de mujer prostituida.



La prostitucin, como hemos dicho anteriormente, tiene tres marcas, sin la identificacin de las cuales no es posible la comprensin de esta realidad social: la patriarcal, la capitalista neoliberal y la cultural/racial. En la interseccin de estos tres sistemas de poder ha crecido la industria del sexo y han aumentado tanto los consumidores de prostitucin como el nmero de mujeres de las que se alimenta este negocio global. Sin embargo, en estos momentos, la estructura que sostiene esta industria est pilotada por las lgicas econmicas que gobiernan el capitalismo global. Solo esto explica los enormes esfuerzos que se estn haciendo para que el acceso sexual al cuerpo de las mujeres sea percibido como un asunto de consumo para los varones y de libre eleccin para las mujeres prostituidas. El imaginario colectivo, resultado en muy buena medida de las estructuras de poder patriarcales y capitalistas, ofrece la imagen de la prostitucin como un acto libre de ellas y un acto de consumo de ellos. Dicho de otra forma, las lites dominantes intentan que la prostitucin sea vista como un contrato libre entre dos partes que estn igualmente interesadas en firmarlo.



Si, como hemos afirmado, la prostitucin se encuentra en la confluencia de tres sistemas de poder, el capitalista, el cultural/racial y el patriarcal, el propio ttulo de este captulo es en s mismo una propuesta de cmo debe ser interpretada esta prctica social. En efecto, la prostitucin es una industria esencial para la economa capitalista, para la economa criminal, para los estados que ven en esta institucin una fuente de ingresos pblicos, pero tambin las instituciones del capitalismo internacional, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que ven en lo que han conceptualizado como industria del entretenimiento y del ocio unos ingresos que pueden garantizar la devolucin de la deuda. Poulin afirma que "el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los planes de ajuste estructural proponen prstamos a los estados para desarrollar empresas de turismo y entretenimiento".

Rosa Cobo es profesora de Sociologa del Gnero en la Universidad de A Corua y directora del Centro de Estudios de Gnero y Feministas en esa universidad.

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/18/la_prostitucion_corazon_del_capitalismo_65209_1012.html