Hace ya muchos aos en el peridico de la izquierda italiana El Proletario se abra con una profeca: El capital lo es todo y el trabajo nada. Qu ser del capital? Nada. Qu ser del trabajo? Todo. Hoy, esto no se atrevera a afirmarlo ni la izquierda ms radical y motivada. Ms bien al contrario, nos hemos retrotrado medio siglo atrs. De esto es de lo que habla la pelcula La mano invisible, una metfora brutal sobre el trabajo en los tiempos actuales.

Basndose en la valiente e innovadora novela de Isaac Rosa, la pelcula de David Macin ha hecho posible llevar a lenguaje cinematogrfico una novela muy difcil. Funcionando en rgimen de cooperativa y de crowdfunding, con unos actores muy verosmiles, consigue un producto slido y brillante. Al final de la proyeccin las ganas de aplaudir se te quitan por el golpe en el estmago.

Tras una despiadada seleccin de personal, se renen en una nave de un polgonos industrial diferentes trabajadores: albail, carnicero, teleoperadora, costurera, mecnico, camarero, informtico Hacen un trabajo intil, contemplado por el pblico. Estas personas son juguetes rotos de esta sociedad, por la crisis, el paro, el fracaso escolar, la inmigracin, las derrotas Muestran sus emociones, sus miedos y sus anhelos. Somos nosotros.

Uno de los aciertos que tiene la pelcula es que nos zarandea y nos obliga a reflexionar. Tras su proyeccin en la apertura de la XV Muestra de Cine y Trabajo del Ateneo Primero de Mayo se produjo un interesante debate entre director y pblico en el que particip. Al hilo de la pelcula querra hacer alguna reflexin.

La pelcula presenta los trabajos y oficios como un parque temtico del capitalismo, a los trabajadores como una especie en extincin. Algo que recuerda lo que quisieron hacer los nazis con los judos cuando proyectaban crear en el barrio judo de Praga un museo extico de una raza extinguida: dejar una muestra, despus de aplicar la solucin final para eliminarlos.

Los neoliberales vienen insistiendo en el fin de la historia y en la desaparicin de la clase obrera. Y si nos descuidamos tendrn razn en una cosa: su desaparicin como motor de cambio, como fuerza de progreso, como palanca de emancipacin social. Pero la clase obrera nunca desaparecer como sujeto sometido a explotacin. Por mucha robotizacin que se implante, por mucha financiarizacin de la economa, seguirn siendo necesarios los trabajadores para crear todo lo til y bello que se produce en el mundo y como generadores de plusvala. La parbola de la pelcula es que, aunque el trabajo sea improductivo, convertido en espectculo o performance, el capital siempre podr sacarle rentabilidad, que es de lo que se trata

Compart el visionado de la pelcula con un compaero de @cocacolaenlucha que vea reflejada en ella la situacin que viven en la fbrica de Fuenlabrada. No dejaba de repetir entre dientes: Pero por qu no se organizan?. Y esta es la clave. l sabe bien qu pasa cuando te hacen acoso laboral, cuando la empresa intenta que te sientas un intil. Es la guerra psicolgica contra los trabajadores. Frente a la dignidad de un trabajo bien hecho, les ofrecen el vaco laboral. No hay tarea, aunque ests en la fbrica, aunque hayas ganado la sentencia que obliga a la readmisin.

Lo nico que te queda, entonces, es establecer complicidades con los compaeros, organizarte y luchar. Es lo nico que da sentido a las cosas, es lo que impide que salga lo peor de cada uno: el individualismo, la insolidaridad, el slvese quien pueda. Y que se recuperen los valores de la clase obrera de siempre: conciencia, ayuda mutua, empata con los dems, determinacin de dar la pelea y de ir en serio.

Ahora corren malos tiempos para los trabajadores, para ese precariado creado por sucesivas reformas laborales. Los sindicatos estn debilitados e, incluso, desprestigiados, ante los nuevos colectivos. Por ello, no hay ms remedio que apostar por la regeneracin de las instituciones obreras a travs de una mayor horizontalidad y participacin de la gente; trenzando alianzas con los movimientos sociales y la izquierda poltica, porque solos no pueden plantar cara a un sistema depredador en todos los rdenes.

Para hacer frente al capital hay que redescubrir la utilidad de los sindicatos, de la solidaridad, de la organizacin y de la conciencia obrera. En ello debemos de empearnos. Espera un largo camino, pero cualquier viaje se puede hacer cuando hay movimientos y personas que quieren emprenderlo y tienen la firme determinacin de luchar, de no ser sumisos. La manera de superar la enfermedad es no interiorizar la derrota.

Hay que comprender las nuevas realidades del mundo del trabajo. No son tiempos de titanes reivindicativos de mono azul y manos encallecidas, sino de un pueblo de hombres y mujeres vestidos de mil maneras, muchas veces con un ttulo en el bolsillo, trabajando precariamente y pugnando por sobrevivir. Hay que levantar los ojos y desafiar a un modelo social profundamente injusto. Para desmantelar la dominacin hay que dignificar el trabajo y a los trabajadores. Porque, no se nos olvide: cuando algo no se hace respetar acaba siendo despreciado.

PD: La pelcula se sigue proyectando en los cines Princesa de Madrid. No se la pierdan.

Fuente: https://www.cuartopoder.es/cultura/2017/05/22/la-mano-invisible-un-incomodo-espejo/