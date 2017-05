Biocidas en alimentos

Ante la aparicin en los medios masivos de comunicacin de resultados alarmantes que venimos hallando y denunciando desde hace muchos aos, en vegetales de consumo humano, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) emiti un comunicado en el cual afirma que los agroqumicos biocidas que contienen las frutas y las hortalizas que se comercializan en argentina no representan riesgos para los consumidores.

Ello es, por lo menos, temerario, en las dos acepciones del trmino:

Imprudente, que se expone o expone a otras personas a riesgos innecesarios.

Que se dice, hace o piensa sin fundamento: juicio temerario.

1 El SENASA no controla todas las frutas y hortalizas que se venden en mercados y se consumen en Argentina.

2 Los Lmites mximos de residuos (LMR) en los que se basa la reglamentacin del SENASA y de los escasos y excepcionales controles, es la concentracin mxima de un residuo de agroqumico biocida, que se permite legalmente como aceptable en un alimento, producto agrcola o comida para animales.

Esa concentracin no evala la presencia de los diferentes txicos en diferentes alimentos, que son o pueden ser consumidos por una persona a lo largo del da.

Tampoco evala las diferentes susceptibilidades por edad, otras enfermedades, sexo, embarazo, presencia de otros txicos en su ambiente.

3 Los LMR estn vinculados a la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad regulada de un determinado pesticida que una persona puede consumir sin que le cause daos toxicolgicos. Esa IDA es un valor cuya forma de determinacin es desconocida en la mayora de los casos, y que no evala mltiples enfermedades posibles.

4 Por ello no hay manera de que el SENASA pueda demostrar que el consumo de bajas dosis de mltiples pesticidas a lo largo de la vida de una persona no desencadene en enfermedades como cncer, problemas reproductivos, efectos neurotxicos y disrupcin endcrina alterando al sistema inmunolgico, entre otros. Por lo que el SENASA en particular y el Estado en general debera aplicar, mnimamente, el principio precautorio establecido en nuestra legislacin vigente.

5 La explcita intencionalidad del SENASA de llevar tranquilidad a la poblacin comunicando que las frutas y hortalizas que se comercializan en la Argentina no representan un riesgo para la salud del consumidor, inducen a la poblacin a no tomar precauciones como lavar los alimentos o pelarlos, y oculta que hay vegetales que contienen los qumicos en su misma pulpa interior.

La temeridad del comunicado del SENASA se hace an ms explcita con la imagen del cultivo en invernadero de lechuga, ya que diversos informes muestran que es una de las hortalizas donde se detectaron la mayor cantidad de muestras con pesticidas.

Recordamos las reflexiones que publicamos en este sentido, para el Da de la Tierra:

Cul es el lmite mximo permitido diario de pan?

Cul es el lmite mximo permitido diario de mate?

Ultimamente, y debido a la visibilidad que ha tomado el problema sanitario de los residuos de biocidas en los alimentos y en el ambiente, hemos recibido numerosas consultas. Como BIOS Argentina ONG estamos leyendo las inquietudes que debieran dirigirse a las autoridades de salud del pas o de cada una de las provincias. Estas inquietudes van desde cmo conseguir alimentos libres de txicos, hasta los efectos en la salud que estas sustancias producen.

No es fcil escuchar a una madre preguntndonos qu significa que le haya aparecido glifosato en la orina, o dimetoato en la sangre de su hijo.

Conocer este tema, claramente puede generar que las personas nos paralicemos al enfrentar un problema tan grande que nos parece que se halla fuera de nuestro alcance poder modificar. Y eso no es cierto.

Hay varios aspectos que solemos remarcar cuando nos consultan:

Los lmites mximos permitidos en cada alimento, especialmente los vegetales.

Es ste un agujero negro. Nadie sabe quines han resuelto ese nmero mgico que dice que puedo consumir 0,05 mg/k de determinado txico en mi comida. Por da? por hora? por semana? si peso 50 kilos? si peso cinco kilos y soy un beb que come pur? si soy un anciano? si soy un adolescente en desarrollo hormonal? si estoy inmunodeprimido?

Adems, ese nmero mgico no contempla que nos alimentamos a diario de una variedad de alimentos, que portan varias, muchas, diversas sustancias, por lo cual no comemos UN SOLO lmite admisible de una sola sustancia, sino muchas sustancias juntas, a la maana, al medioda, a la tarde y a la noche. Ese cctel, nunca nadie lo ha estudiado.

Resulta virtualmente imposible responderle a esa madre o determinar qu nos va a pasar si comemos varias cantidades de diferentes sustancias, ya que las verduras no vienen con un cartel que indica qu txicos trae adentro, y por otro lado, cada uno, usted, yo, su pequeo hijo, tenemos diferentes masas corporales, somos lbiles o alrgicos o reactivos a diferentes sustancias, fumamos o no fumamos, tenemos alguna enfermedad o no, por lo cual, esos Lmites Mximos Permitidos caen en un abstracto pavoroso que nos instala frente al abismo de la incertidumbre.

La dudosa ciencia

Estallan en todo el planeta las evidencias de que cientficos mercenarios han sido pagados por quitar importancia a los efectos sobre la salud y los ecosistemas de cientos de sustancias txicas (tal como sucedi con el tabaco) y que las empresas fabricantes de estas sustancias han financiado campaas electorales en varios pases. Qu confianza depositar sobre las evaluaciones que las agencias sanitarias de esos pases hacen sobre la toxicidad de las sustancias que fabrican sus amigos?. Adems, nunerosos otros cientficos, los que investigan por el afn de saber, estn a gritos diciendo todo lo contrario de lo que dicen esos seores que preguntaron a quienes los contrataban hace aos, qu nmero quieren que ponga en mi publicacin?

Las evidencias en nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros amigos.

En todo el mundo se visibilizan al fin las vctimas de los agrotxicos en la forma de ndices disparados de diabetes, cncer, malformaciones, problemas neurolgicos, infertilidad, celiaqua. Qu esperanza podemos poner en los mecanismos de control que vemos que no han controlado nada?.

Y el modelo insiste

Vemos que se promueve a las buenas prcticas agrcolas como la solucin al problema. Resulta una canallada ocultar que stas no toman en cuenta la contaminacin crnica, el etiquetado fraudulento, la evaporacin de los txicos luego de las aplicaciones, la cadena de externalidades contaminantes que van desde los envases hasta los accidentes fortuitos, la imposibilidad del control certero (alguien ha visto alguna vez un inspector analizando qu tiene realmente el tanque del aplicador que est saliendo a fumigar? Qu mezcla ha hecho y si acaso conincide en algo con lo que dicen los papeles? Adems, ninguna institucin sanitaria ha investigado nunca qu sucede en el cuerpo humano con las mezclas, los ccteles, los surfactantes, los coadyuvantes, que se aplican.

El hambre en el mundo

Llevamos ms de medio siglo escuchando que esta agricultura txica resolver el hambre en el mundo. Ms all de que un porcentaje gigantesco de esta agricultura industrial es para forraje y oleos, y no para comer, el hambre en el planeta cada da se extiende ms.

Tambin se desnuda que fueron los fabricantes de estas sustancias las que instalaron la idea de que slo as podemos comer, a travs de poderosas campaas de prensa a lo largo de las dcadas, cooptando o comprando universidades, funcionarios e investigadores. Miles de ejemplos de agricultura orgnica en el mundo entero y especialmente en Argentina y Europa muestran que nos han mentido.

Nuestra certeza

Nada de sto estaramos diciendo si la produccin de alimentos fuese agroecolgica, porque dejaramos de tener que preocuparnos por todas estas cosas, y produciramos alimentos sanos, manteniendo, a la vez, los ecosistemas en funcionamiento y nuestros cuerpos saludables.

Vemos el cuadro de situacin con claridad meridiana, y nos preguntamos si la vida del ambiente y de todos nosotros puede seguir en riesgo por un grupo de comerciantes de veneno que mantiene de rehn a la Vida en todas sus manifestaciones.

