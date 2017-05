La tensin en Brasilia es palpable como una roca. Ayer, la Ordem dos Advogados do Brasil, el poderoso colegio de abogados, anunci que entrar con un pedido de impeachment de Temer. Ese pedido se sumar a otros nueve que estn en manos del presidente de la Cmara de Diputados, Rodrigo Maia, del todava aliado DEM. Uno de los allegados de Michel Temer dijo que el pedido sorprendi al gobierno, como si el gobierno todava se sorprendiese con algo.

Bajo bombardeo incesante, las reacciones del presidente acosado son ms bien patticas. Ayer, por ejemplo, anunci que hara una cena para recibir el apoyo de ministros, diputados y senadores, incluyendo los lderes de los partidos aliados en el Congreso. Horas despus, suspendi la cena, por un motivo comprensible: ausencia absoluta de adhesiones. Con los barcos abandonando a la rata, su situacin es cada vez peor.

Roberto Freire, el bizarro ministro de Cultura, dej el gobierno. Para la cartera, no es ninguna prdida: Freire es una nulidad bajo cualquier punto de vista. Para el gobierno, sin embargo, esa prdida es grave, por ser la primera. El ilegtimo ocupante del silln presidencial ya recibi mensajes claros y sinceros de los aliados que lo mantuvieron polticamente hasta ahora: si no logra una clarsima reversin del cuadro en las prximas horas, no podr contar con ningn otro partido que el suyo. En trminos concretos, si no logra revertir la situacin estar definitivamente perdido.

Interlocutores directos del presidente admiten, de manera clara -y desleal- que Temer todava no se ha dado cuenta de la gravedad del cuadro. Est presionado, sabe que la situacin es delicadsima, pero cree que con los dos pronunciamientos realizados empez a aclarar el horizonte.

Buena muestra de hasta qu punto Temer est alienado de la realidad se dio ayer, cuando el todava presidente anunci que espera que el Congreso retome maana, martes, los debates sobre las tan mencionadas reformas.

No se ha dado cuenta de que lo que el Congreso espera no es retomar debates, sino cul ser la forma de encontrar un sucesor para Temer. Y ms: cmo hacer para sobrevivir al tsunami poltico que despunta en el horizonte sin que el principal foco de accin se entere.

Temer pas el domingo colgado del telfono, llamando a todos los aliados para pedir que acten sin precipitarse. No se da cuenta, como todo indica, que lo que se precipita en una montaa sobre su cabeza. Hace enormes esfuerzos para demostrar serenidad, mientras demuestra nada ms que total carencia de idea de lo que realmente ocurre. Parece preocupado con la posibilidad de que facciones de los aliados lo abandonen.

Los caciques polticos que todava fingen estar a su lado tienen otra preocupacin: que empiecen a aparecer manifestaciones multitudinarias exigiendo por las calles la renuncia del ilegtimo y la anticipacin inmediata de elecciones generales, para presidente y Congreso. Si esas manifestaciones ganan las calles, ser imposible prever qu pasar. Excepto, claro, que Temer ser defenestrado con ms urgencia.

A todo eso, resta una tensa curiosidad: qu dicen los militares? De momento, no dicen nada. Parecen concentrados en observar el huracn sin manifestarse. Todo indica que no hay, de momento, ni clima ni espacio para que se manifiesten de manera prctica, o que se muevan en alguna direccin. La posibilidad de una intervencin de parte de los uniformados parece definitivamente congelada.

El problema es que tambin congeladas parecen las soluciones al colapso del gobierno y al caos que se instala a cada minuto.

Pobre pas.