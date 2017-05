Temer el breve

El Desconcierto (Chile)

Brasil polticamente es un pas ssmico. La revelacin de grabaciones realizadas por uno de los dueos de JBS, una de las empresas productoras de carne ms importantes del pas, en donde el Presidente Michel Temer aprueba la mantencin de una mesada a Eduardo Cunha, el ex presidente de la cmara de diputados que est preso por corrupcin, para comprar su silencio, es el marco del ms reciente terremoto poltico de ese pas.

Hace pocas semanas el propio Temer reconoci que la reciente destitucin de Dilma Rousseff fue producto de una venganza de Eduardo Cunha frente a la negativa de la presidenta de apoyarlo ante las mltiples acusaciones de corrupcin que se acumulaban contra el parlamentario. Segn esta confesin, el gran error de Rousseff habra sido no aceptar el chantaje de Cunha, quien tena el poder de viabilizar el pedido de destitucin de la ex presidenta por encabezar la Cmara de Diputados. Temer no cometera ese error, por eso incentiv al empresario a mantener el esquema de financiamiento ilegal a Cunha. Sin embargo, este resguardo no evitar la cada de Temer tan slo a un ao de haber asumido la presidencia en reemplazo de Rousseff.

La cuestin es cmo saldr Temer de la presidencia. Evitar papeleos y renunciar, pese a que el da jueves afirm vehementemente que no lo hara o caer a travs de un nuevo proceso de impeachment. Lo nico claro es que Temer no cuenta con piso poltico para mantenerse en el poder. Sus principales activos se han diluido: el mundo empresarial es responsable por las grabaciones; los medios de comunicacin, que hasta ayer contribuan a blindarlo, lo desnudaron divulgando la conversacin; y finalmente el Congreso ya no lo apoya. Su propio partido vena amenazndolo, temerosos de pagar un costo demasiado alto por apoyar las reformas impopulares que el gobierno busca implementar (cambio en el sistema previsional y flexibilizacin de las leyes laborales), su principal aliado, el partido social-demcrata brasileo vio como una de las aristas de las grabaciones era precisamente el pedido por parte de Acio Neves, ex candidato presidencial y lder del partido, de 2 millones de reales al empresario para financiar los costos de su defensa ante las acusaciones que lo vinculan con el caso de la Lava-jato. Neves es el principal puente entre el PSDB y el gobierno, con su cada lo ms probable es que este partido lo abandone.

Temer no slo es el presidente ms impopular de la historia, sino que tal vez adems acumule el record del gobierno ms breve. Sin embargo, su salida no necesariamente resolver la crisis poltica brasilea. De hecho, lo que corresponde, segn la Constitucin, es que una eleccin indirecta por parte de ambas Cmaras elija a un nuevo presidente por lo que resta de mandato. El Congreso es una de las instituciones ms deslegitimadas por las acusaciones de corrupcin, por lo que un nuevo mandatario elegido en su seno arrastrara esa falta de credibilidad. Por otra parte, ha ganado fuerza el llamado en las calles a elecciones directas, lo que sin duda ayudara a descomprimir el ambiente y le dara ms legitimidad a la nueva autoridad, pero esa opcin requiere de una enmienda constitucional que ya est siendo discutida en el Congreso. Sin embargo, en ese escenario el candidato mejor posicionado contina siendo el ex presidente Lula, a pesar de que su figura ha sido bombardeada con acusaciones que buscan implicarlo en los casos de corrupcin. Aunque las mismas no han sido contundentes, por carecer de pruebas concretas, no es seguro que el poder judicial permita su candidatura (de hecho, en el caso de Rousseff no fueron necesarias pruebas para sacarla de la presidencia). Si se impide la candidatura de Lula probablemente la crisis poltica se profundice.

Todo parece indicar que las rplicas de este terremoto continuarn.

Alexis Corts, doctor en Sociologa, es acadmico del departamento de Sociologa de la Universidad Alberto Hurtado (Chile).