Anlisis de coyuntura en un Brasil de temer, no de Temer

Aclaracin inicial: queremos queTemer,Neves, Eduardo Cunha y todos los dems golpistas, lase bien, todos, sean castigados, ejemplarmente. Son lumpen-criminales del imperialismo estadounidense. Este es un breve anlisis de coyuntura en un Brasil de temer, no de Temer: porque da miedo cmo se violan los DD HH, la Constitucin, el Estado de derecho, con total y descarada impunidad; que, a su vez, hay que decirlo con todas las letras, es el Brasil de Temer, pero no el suyo sino el facilitado por los gringos, por Wall Street, y por una descarada campaa meditico-judicial, en la que tambin participan, claro, el Ministerio Pblico y la Polica Federal.Aparte y no aparte de eso, las probables e improbables razones de la decisin de Edison Fachin, ministro del STF, relator de la Operacin Lava Jato, de destituir el mandato de Acio Neves, poner presa a su hermana y a Temer en bao de mara, son: 1) Seales claras de que el juez Moro est para condenar a Lula y, como tctica, quieren calmar nuestra sede de justicia, al venir al caso, finalmente, las corrupciones, esas s comprobadas, de los lderes polticos del golpe, Acio, presidente del PSDB, y Temer, del PMDB, actual presidente golpista; 2) Como efecto del primer motivo, indica que quieren hacer un cambio a cambio, disimulando exencin de la justicia, en los siguientes trminos: La justicia funciona para todos. (Palo que da en Chico, da en Francisco, para usar una expresin del maestro del Golpe, el Procurador General de la Repblica, Rodrigo Janot). Realizado este espectculo de cnica imparcialidad, sin pruebas, condenaron a Lula; 3) Significa el aumento de los chantajes contra diputados y senadores para que no vacilen en acabar con toda la estructura jurdica que garantice un mnimo mltiplo comn para los trabajadores brasileos, conquistado con mucha lucha durante ms de 500 aos, como la CLT, la Seguridad Social, incluido ah el Sistema nico de Salud (SUS), ese mal ejemplo para todo el mundo y, de paso, echar por tierra al Estado brasileo, como ya est claro con la PEC-55, ya votada, que congela los gastos pblicos por 20 aos.Si conforme a la definicin del jurista alemn, adepto al nazismo, Carl Schmitt, de teologa poltica, el soberano es aqul que decide sobre el estado de excepcin, lo que evidencia el nexo, entre la cadena Globo y la estructura institucional jurdico-policial del pas, incluyendo al Ministerio Pblico, al Poder Judicial, a la Polica Federal, es simple: ese nexo es internamente el que asume la soberana del estado de excepcin decretado con el golpe que destituy de la presidencia a Dilma Rousseff en agosto de 2016.Este ltimo argumento merece una digresin. Si somos realmente consecuentes para oponernos a la arbitrariedad del soberano, que decreta el estado de excepcin siempre contra la gente, estamos en la obligacin de evidenciar que la decisin del soberanito (s, una marioneta del Golpe), Edson Fachin (su apellido lo delata: un facho chiquito), de destituir el mandato del senador Acio Naves, decretar la prisin de su hermana (no la de l, inmediatamente al menos, que fue llevada a la plenaria del STF para decisin colegiada) y de dejar en bao de mara la decisin a ser tomada contra Temer, esperando as las ltimas rdenes de la cadena Globo, tenemos que admitir que la articulacin interna entre los medios corporativos, el Poder Judicial, el Ministerio Pblico y la Polica Federal (con las FF AA fingiendo que duermen) constituye nuestro mayor reto, porque es el principio y el precipicio del Golpe, su centro ssmico.En una sesin del Senado, 2016, en la cual estaba presente el Procurador General de la Repblica, Rodrigo Janot, ste, para decir que la ley vale para todos, tal vez con una dosis de irona futurstica, sonriendo para el ahora condenado, Acio Neves, dijo: El senador Acio sabe, cualcomo yo, que palo que da en Chico da en Francisco. (1)Si analizamos el comentario de Rodrigo Janot, una de las cabezas internas del Golpe desde sus orgenes, si somos consecuentes, el palo que da en Chico da en Francisco no puede de ninguna forma significar la aceptacin por nuestra parte de una suma de arbitrariedades de la justicia, en los siguientes trminos: cuando no nos interesa, estamos en contra; cuando nos interesa, a favor.Con esto queremos decir: si toda la Operacin Lava Jato, como estado de excepcin jurdico-meditico, fue hecha de forma ilegal, fuera de los parmetros constitucionales, sea con el uso del dispositivo de la conduccin coercitiva (realizada fuera de la ley), sea con las eternas prisiones preventivas (realizadas fuera de la ley), sea con la divulgacin de delaciones editadas para la prensa (realizadas fuera de la ley), sea con las torturas preventivas a los presos, como pre-condicin para que hagan delaciones de conformidad con el capricho, antes que voluntad, del Ministerio Pblico (es necesario un croquis, para saber que es fuera de la ley?), en fin, sea la Operacin Lava Jato en su conjunto, de comienzo a fin, no ser porque ahora se comienza a condenar a los lderes polticos del golpe que debamos apoyar las decisiones de los lderes jurdicos y mediticos del Golpe; esos que mandan sobre los primeros.Como mandan los medios, va USA, sobre la conciencia colectiva al citar sin ton ni son esa entelequia, como democracia, a la que se llama libertad de expresin: la que todas las (falsas) democracias del mundo viven cacareando en libertad, como si se tratara de un hecho irrefutable. Siete aos despus de instaurarse en 1791, la I Enmienda de la Constitucin de EE UU, es decir, en 1798, laperdi su sentido cuando se comprob que haba un inters escondido detrs de la inocencia, al crearse la Ley de Sedicin. Con ello, hacia el futuro, dado el control de los medios y su manipulacin por EE UU se decret en el resto del mundo, tcitamente, su muerte. La que por el camino ayud a matar Goebbels, con su miente, miente, miente, que algo queda y luego Hitler: Una mentira mil veces repetida se convierte en verdad. Ambas frases las incorpor EE UU a su vademcum meditico, por via del ya citado Schmitt. Dicha Ley, criminalizaba decir o escribir algo falso, escandaloso o malicioso contra Gobierno, Congreso o presidente, con el intento de difamarlos (porque alguno considerara que haba el intento de difamarlos), desprestigiarlos o excitar el odio del pueblo contra ellos, como cuenta Howard Zinn en(4).En cambio, como est demostrado hasta la saciedad, lo que s est permitido es que el Gobierno, el Congreso o el Presidente, digan algo falso, difamen o desprestigien a algn ciudadano honesto o a algn funcionario tico o inciten al pueblo a odiarlos, como han hecho Temer y TV Globo com Dilma y Lula, sin que el asunto pase del escndalo, sin demostrar, jams, que dicho ciudadano o funcionario falt a la verdad ni, mucho menos, actu en venganza. As ocurri en Brasil, por ejemplo, con el caso citado y en Colombia, con el Padre del Radicalismo periodstico y poltico Juan de DiosUribe Restrepo (1859-1900), cuando el converso poltico, que de liberal pas a godo para acceder al Poder, Rafael Nez, lo desterr por escritor incontrastable de verdad y de venganza (5). Cmo podra actuar en venganza un ciudadano o un funcionario que, simplemente, se limit a decirle la verdad a un presidente o a un bandido de un gobierno corrupto? Chesterton: Si no quieres cultivar tu inteligencia, siempre te queda la opcin de hacerte poltico. Y esa fue la opcin de Neves, Temer, Cunha y CIA, que aqu no es compaa.Esto sirve para que constatemos sin recelos, por ms que queramos queNeves,Temer y Eduardo Cunha y toda la camarilla se dae, lo siguiente: la revocatoria sumaria del mandato, como senador, de Neves, es un acto ilegal, una arbitrariedad jurdica, as como fue la anulacin de Cunha y su consecuente prisin preventiva, de la misma forma que son arbitrariedades inaceptables todas las conducciones coercitivas, prisiones preventivas y delaciones bajo tortura; todo al fin tiene que ver con esto: la ciertsima condena de Lula sin pruebas, por el aprendiz de soberano, que aprendi con su doctorado en Harvard, patrocinado por el Departamento de Estado: el juez Srgio Moro.Algo aun mucho peor que los dems, pero que, por eso mismo, se basa en los dems para justificar lo peor. Y, qu es lo peor en este momento del golpe, lo peor de lo peor? Ya, lo peor, el comienzo de todo, es el albedro de la Operacin Lava Jato que infest lo peor an que es la contaminacin, para lo peor, del Ministerio Pblico, del Poder Judicial y del sistema meditico corporativo, con la Globo en el liderazgo, esa peor de lo peor porque su impune soberana para decretar lo peor adviene de lo peor an, lo peor bajo la potencia atmica del Destino Manifiesto, lo peor que es decretado por este aprendiz soberano del Dios monotesta: el imperialismo estadounidense.Para no quedarse solo en el aspecto trgico de todo esto, fuera del precipicio, un principio de esperanza: nuestra salida de este embrollo que los soberanos del Golpe nos enhebr es el de siempre: exigir plena justicia, a todos los golpistas, no solo a Acio, Cunha y Temer, lo que significa: exigir justicia a la justicia, polica a la polica, acusando a los acusadores y condenando a los calumniadores (2).Ahora es, pues, el momento de meternos de lleno en las calles, sin caer en la trampa del golpe dentro del golpe, para exigir elecciones directas ya, con Lula! Y si Temer fuese mnimamente digno e inteligente (que no lo es), l mismo, antes de caer y ser puesto preso, hara esto, como ltimo gesto de su lugar en la Historia, un lugar que nunca fue soberano; un ltimo gesto soberano: convocar elecciones directas ya, al mismo tiempo que decreta su renuncia.As, al menos, sera menos vergonzoso, para l, y sobre todo para su hijo y su mujer, su lugar de Judas en la Historia: un Judas, claro, maniqueo, como es el propio Temer fabricado por los gringos. (3)[1] https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/05/18/fachin-proibe-aecio-de-se-ausentar-do-pais-devendo-entregar-passaporte.htm?cmpid=fb-uolnot-eqr [2] Ahora, solo ahora, despus del injusto y arbitrarioen contra de Dilma Rousseff, los abogados empiezan a encontrar los crmenes del bandido que juzg a la honesta y ya le han sido imputados al menos cinco crmenes: Dilma Rousseff no cometi uno solo. http://aovivo.folha.uol.com.br/2017/05/18/5182-6-aovivo.shtml?tags=#post357649 [3] Se habla del Judas tradicional, el aceptado por la Iglesia y por la historia oficial del cristianismo, no el histrico ni real, humanizado, as sea sujeto de ficcin, mostrado, por ejemplo, por Nikos Kazantzakis en(1948) y en(1951) y por Scorsese, basado en esta ltima novela, en(1988).[4] https://humanidades2historia.files.wordpress.com/2012/08/la-otra-historia-de-ee-uu-howard-zinn.pdf , pg. 75.[5] https://es.wikipedia.org/wiki/El_indio_Uribe

