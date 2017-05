La bonachona clase media

Escriba Galds en sus novelas de Torquemada, a propsito de este personaje, que "pasito a paso y a codazo limpio se haban ido metiendo en la clase media, en nuestra bonachona clase media, toda necesidades y pretensiones, y que crece tanto, tanto, ay dolor, que nos estamos quedando sin pueblo." Y eso lo refera para la sociedad de finales del siglo XIX.

La pregunta que me formulo, sin demasiadas pretensiones de rigor sociolgico, es cunto pueblo queda en la Espaa actual; en una sociedad de capitalismo (ms o menos) desarrollado, en la que los sectores primario y secundario han dejado de ser los ms nutridos en la ocupacin laboral. Del dato objetivo de que entre Partido Popular y Ciudadanos sumen cerca de un 45% del electorado, a lo que habra que sumar el porcentaje de los nacionalismos burgueses y, tambin, un 15% de electorado residual del PSOE, se deduce que en torno al 70% del electorado se ubique, social y polticamente, en el campo de la "bonachona clase media", sustento del rgimen poltico de gobierno representativo que nos rige y que, en estos momentos, se ha adaptado a la nueva realidad poltica electoral del "turnismo" por abstencin, en la medida en que el PUEBLO ha emergido como sujeto poltico, alterando la aritmtica poltica que facilitaba el bipartidismo puro.

En cualquier caso, y esta es la hiptesis de trabajo, el PUEBLO (trabajadores industriales, agrcolas, de la construccin, informales en el sector servicios, pensionistas de esas extracciones; en definitiva, los que desempean los ms "desagradables" y peor retribuidos trabajos), en el conjunto de la poblacin, no superar el treinta y poco por ciento. Luego el pueblo est en minora. Es la minora. Incluso, la economa poltica burguesa, en la determinacin del porcentaje de participacin en la creacin del PIB, le atribuye a estas actividades una minoritaria participacin. Sin embargo, parece, a primera vista, que sin la concurrencia de esas actividades (industria, braceros en la agricultura, limpiadores, barrenderos, albailes, mineros, empleados de almacn, etc), sera impensable la creacin de riqueza alguna.

Sobre la riqueza REAL e INMENSA que el PUEBLO (cada vez ms reducido a consecuencia del desarrollo tecnolgico) crea, se erige un edificio social, en el que las dos terceras partes de la poblacin (cada cual en distinta proporcin) se permiten disfrutar de un nivel de vida artificial a costa de las muchas necesidades y carencias del pueblo. El asunto es que, paradojas del desarrollo capitalista, el PUEBLO es, numricamente, una minora, a la que, quiz, se pertenece, pero de la que se quiere salir, como deca Galds, a codazo limpio. Y, con base en el principio "democrtico" de la mayora, cada cuatro aos, se ejerce sobre el PUEBLO una suerte de dictadura, haciendo recaer sobre sus gastadas espaldas, detrayendo de sus reales contribuciones a la produccin material, todas las "pretensiones y necesidades" de la cada vez ms amplia (aunque slo sea ideolgica y culturalmente) bonachona clase media.

Dicho todo lo cual, parecera claro que el PUEBLO no puede confiar toda la defensa de sus intereses al mecanismo del sufragio universal; con ello, slo consigue perpetuar, eleccin tras eleccin, la discreta y encantadora dictadura que sobre l ejerce el resto del entramado social. La cuestin, por tanto, es averiguar y determinar el mecanismo poltico que salvaguarde y proteja los intereses de la minora PRODUCTIVA y trabajadora; o sea del PUEBLO, que est siempre en minora. Quiz no sea cuestin de alcanzar el "gobierno" (que la aritmtica parlamentaria siempre le niega al PUEBLO). Se ha visto, con claridad, en estas dos ltimas legislaturas, tanto, que todo ha girado en torno a que UNIDOS PODEMOS no formara gobierno con parte de esa "bonachona" clase media. El PUEBLO no tiene aliados posibles. Slo le queda ejercer el papel de GRAN OPOSICIN y alcanzar un perfil determinante e imprescindible en la configuracin de un sistema poltico, social y econmico que blinde sus derechos como minora.

Y, en pocas de profundas crisis, el PUEBLO se desiotiza y resurge como protagonista poltico, deslumbrando a ilustrados y castigados sectores de las clases medias, que, por momentos, se hunden en los abismos y necesidades de aquel, y nace as la fantasa de la mayora social, que se desvanece tan pronto como el PUEBLO plantea rotundamente sus pretensiones y/o la economa comienza a arrojar mnimos resultados positivos y con ello la posibilidad de salir del PUEBLO, nuevamente, a codazo limpio. S, clases medias empobrecidas que vuelven al PUEBLO. Un viaje tortuoso, de idas y venidas, que an no sabemos cundo y cmo concluir. Todo depender de cmo quede de descuartizado el estado benefactor y de desmantelado el mercado de trabajo.

