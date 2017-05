Entrevista a la economista Elena Idoate, miembro del Seminari d'Economia Crtica Taifa

El sistema te hace responsable de tus xitos y tus fracasos... Y esto es devastador

-Como coautora del libro colectivo Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme (Espai Fbrica, 2017). Por qu son importantes las soberanas?

Es la cuestin esencial. Creemos que es un concepto muy potente, sobre el que se puede articular una propuesta contra el capitalismo; que tenga como punto de partida experiencias concretas actuales y pueda ir desplegndose poco a poco. Entendemos por soberanas que los mbitos esenciales de la reproduccin de la vida han de estar en manos del control popular. Es decir, tiene que darse una soberana de la gente sobre los elementos ms bsicos. En la alimentacin, en la cultura y en todo lo dems...

-Qu supone la ciudad de Barcelona para una activista y economista de la periferia, del municipio de El Prat de Llobregat, de 63.000 habitantes?

Creo que Barcelona tiene una gran centralidad en los movimientos sociales; la ciudad y sus problemas, que son muy importantes, cobran un gran protagonismo e invisibilizan otras muchas cosas. As, vamos siempre un poco a remolque. Y Barcelona no es el centro del mundo.

-Desde hace ms de una dcada la capital catalana rene en el Mobile World Congress a las principales empresas y profesionales de las telecomunicaciones mviles; la 080 Fashion Barcelona ha celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya su 19 edicin, con 33 desfiles; el Zurich Marat de Barcelona cumpli 39 ediciones el pasado mes de marzo...

Barcelona es un ejemplo de ciudad colonizada por el capital, una ciudad abierta y extravertida, pero hacia intereses ajenos a su poblacin. La capital se ha apropiado de la ciudad y ha dejado de ser de la gente. Por eso las personas hemos de reivindicar el derecho a la ciudad.

-En tu intervencin en la Librera La Repartidora has mencionado al economista liberal y profesor en la Universidad de Columbia Xavier Sala i Martn.

Creo que su funcin es legitimar, con un discurso amable, el poder atroz que actualmente posee el capital y las nefastas consecuencias que ello tiene. El papel del Seminari Taifa y la gente que se dedica a la economa crtica es desenmascarar a estas personas (en la pgina Web del economista pueden leerse reflexiones como la siguiente: Lo que el Gobierno debe hacer es garantizar la competencia y regresar a su casa, permitiendo que las empresas ms eficientes sobrevivan, sin preocuparse lo ms mnimo de si son grandes o pequeas. Nota del entrevistador).

-La crisis de los ao 70 implic el paso del fordismo a la llamada nueva economa o economa del conocimiento. Cmo la caracterizaras?

Estas nuevas formas se basan en la produccin flexible y descentralizada, a menudo de bienes intangibles (por ejemplo el software o la informacin convertida en mercanca). Adems la fragmentacin de los procesos productivos coexiste con la centralizacin y concentracin del poder de decisin en pocas manos. Tenemos ciudades industriales que han dejado de serlo y en vez de producir mercancas, las movilizan. Amazon es una de las empresas que se dedica a este negocio, sin producir nada. Controla a los suministradores, los estrangula, les obliga a una condiciones que son muy beneficiosas para la gran empresa, pero en detrimento de los intereses de los productores.

-Qu opinas de la fragmentacin?

Creo que el sistema productivo es todo el proceso, desde que existe una necesidad de inversin hasta que la mercanca llega a la persona que ha pagado por ella. Empresas como la mencionada son slo una parte de la cadena de produccin, pero que controla al mximo la explotacin y la apropiacin de la plusvala y la riqueza. Otras como Nike tampoco producen nada. Disponen de suministradores alrededor del mundo. Se descentraliza en este caso la produccin de mercancas pero no la propiedad del capital.

-Qu efectos tienen estos procesos para la clase trabajadora?

El ciclo de produccin ha de ser lo ms rpido posible, sin tiempos muertos. La participacin de la fuerza laboral est milimetrada. Adems el trabajo es flexible y precario, y slo producimos en la medida que puedan generarse plusvalas muy grandes. Si no es as, prescinden de la fuerza de trabajo y nos envan a casa, bien porque nos despiden, porque se acaba el contrato o porque nos han cambiado la jornada laboral y el salario. Esta produccin flexible implica la precarizacin de las relaciones laborales. Por otro lado, el capital muestra una tendencia a la simplificacin de las tareas productivas. As, el trabajador es un elemento muy simple, una mera extensin de la tecnologa y las herramientas productivas para la produccin del capital.

-El socilogo Jorge Moruno ha escrito sobre el pefil del empleado que buscan muchas empresas: Especializados pero que al mismo tiempo estn disponibles para hacer cualquier cosa; que sean flexibles, polivalentes, que cuenten con habilidades sociales, sean entusiastas, motivados y libres de toxicidad (cultura de la protesta). Qu opinas?

El capital necesita controlar a su gusto y segn sus necesidades cmo es la fuerza de trabajo y en qu condiciones entra en el mercado. Uno de los ejemplos ms evidentes es el concepto de emprendedura. En este caso, es la propia fuerza laboral la que asume los riesgos, la que pone a disposicin del capital su creatividad y su proactividad. La fuerza de trabajo como marca, el llamado branding. Por tanto, la mano de obra ha de ser disciplinada, al gusto del capital, para asegurarse que con ese empleado tendr el mximo de productividad. Y el trabajador tiene que preocuparse por ser empleable. Nos obligan a ello, y en una situacin de total competencia entre nosotros.

-En no pocas empresas se ha recomendado a los trabajadores la lectura del libro Quin se ha llevado mi queso? Cmo adaptarnos a un mundo en constante cambio, de Spencer Johnson. En el otro lado de la trinchera, se sitan libros como el de Barbara Ehrenreich, Sonre o muere. La trampa del pensamiento positivo...

S, igual que te responsabilizas de tu xito, tambin lo haces de tu fracaso. Eso es devastador. Se trata de personas que pierden su puesto de trabajo y sufren por las consecuencias de un sistema injusto, que slo piensa en los intereses del capital. La gente se siente frustrada por cosas que no se hallan bajo su control. No tenemos capacidad de decisin, son otros los que deciden.

-En un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (junio de 2015) sealaba que en el viejo continente la explotacin laboral delictiva y/o criminal es amplia en sectores como la agricultura, hostelera, restauracin, el trabajo domstico y la industria manufacturera. Son realidades invisibilizadas?

Y adems, existen diferentes variables en la sociedad capitalista, como el sexo, la raza y el gnero. Todas ellas se suman e incrementan la explotacin laboral, que es una de las mximas del capitalismo. Creo que no puede producirse un aumento de la explotacin laboral sin discriminacin racista, patriarcal y sin un odio a los pobres. Y tampoco sin introducir toda esta competencia en la fuerza de trabajo. Son operaciones que confluyen, y el capital se aprovecha de todas ellas.

-Otro factor relevante es la tecnologa. Consideras que es neutral?

El sistema capitalista genera un tipo de tecnologa que le resulta conveniente para apropiarse de la riqueza colectiva; y tambin de los beneficios de la productividad. El objetivo es que la fuerza de trabajo tenga cada vez menos poder y se halle ms alienada. Por ejemplo, la robtica y la informtica permiten simplificar muchsimo las operaciones, de manera que la fuerza de trabajo ya no desempea tareas segn profesiones, sino de acuerdo con sus habilidades. Esto tiene un reflejo en las categoras laborales y los contratos. Adems, todo ello es muy til para el sistema, porque cualquier persona puede ser sustituida por otra. Y las habilidades de un trabajador tambin pueden ir cambiando. El capitalismo lo ha hecho siempre... As, la fuerza de trabajo pierde el control sobre aquello que produce.

-Podra construirse una sociedad de tipo socialista o comunista a partir de las tecnologas actuales?

Ahora tendramos que hacerlo as, no podemos construir una sociedad alternativa sobre la nada. Porque rechazar la tecnologa y el sistema de produccin actual, volver a un cierto primitivismo, es planteable y realizable? Sin embargo hemos de reconsiderar la cuestin tecnolgica, porque hay quien las puede considerar liberadoras, pero no estn orientando la produccin hacia las verdaderas necesidades sociales.

-Por ltimo, se transforma la sociedad en el da a da o esto es insuficiente si no se producen cambios estructurales?

Se trata de actuar en los dos frentes, de manera conjunta. Superar el capitalismo constituye una tarea cotidiana, que hemos de empezar a llevar a la prctica ya. Esta socializacin, cooperativizacin o control obrero de la economa que se da en muchos mbitos, hay que extenderla y llegar a un nivel estructural. Se trata de dar un salto. Evidentemente, esto no ocurrir en las condiciones actuales con todo en contra. Espacios puros de contaminacin capitalista? Claro que habr elementos capitalistas dentro de nuestros proyectos, y tambin en el mercado que est compitiendo con nosotros... Pero todo el mbito de la economa social y cooperativa es cada vez ms amplio. Y con todas las limitaciones y contradicciones, pero tambin con muchos xitos, se intentan llevar a trmino las iniciativas. Hay numerosas experiencias interesantes y vlidas.

