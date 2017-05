Bruselas saca a Portugal del procedimiento de dficit excesivo mientras resalta la corrupcin en Espaa

- La CE recomienda a Espaa mejorar la eficiencia del gasto y de la contratacin pblica e impulsar el trabajo indefinido

- El pas luso, al igual que Croacia, ha logrado situar sus dficit por debajo del 3% que marca la legislacin europea

- Francia, Grecia y Reino Unido siguen junto a Espaa bajo el "brazo corrector" por estar encima de ese lmite

La buena marcha de la economa de Portugal sigue deparando buenas noticias al gobierno del socialista Antonio Costa. La Comisin Europea ha propuesto sacar a Portugal y Croacia del procedimiento de dficit excesivo, al haber reducido ambos pases sus dficit por debajo del 3% que marca la legislacin europea. De esta forma, nicamente cuatro Estados miembros (Espaa, Francia, Grecia y Reino Unido) seguirn bajo el "brazo corrector" de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha publicado este lunes sus recomendaciones especficas por pas en el que tambin revisa la situacin presupuestaria de los Estados miembros que cuentan con desequilibrios presupuestarios y macroeconmicas, informa EP.

Dentro de este anlisis, Bruselas ha propuesto cerrar el procedimiento abierto a Lisboa despus de que cerrase 2016 con un desvo en las cuentas pblicas del 2% del PIB. La Comisin estima adems que el dficit pblico ser del 1,8% y del 1,9% en 2018.

La autoridades portuguesas acogieron hoy con alegra la decisin de la Comisin, al suponer la prxima salida de un mecanismo que aplicaba al pas desde el ao 2009, informa Efe. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, felicit al pueblo portugus por la noticia y destac que fue posible gracias a los sacrificios de los portugueses durante muchos aos.

De esta forma, si el Consejo de la UE, la institucin que representa a los pases, siguiera las recomendaciones de Bruselas, Portugal y Croacia entraran en el "brazo preventivo" y nicamente cuatro pases se mantendran dentro del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento (Espaa, Grecia, Francia y Reino Unido), una cifra que contrasta con los 24 pases que haba bajo este procedimiento en 2011.

Por su parte, la CE ha dado un toque de atencin a Espaa por el problema de la corrupcin. Indica que pese a los "progresos" para combatir ese problema, y en particular las investigaciones sobre casos a nivel local y regional, no se han desarrollado "estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupcin". Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, aade.

Adems, la Comisin recomienda a Espaa llevar a cabo un anlisis "amplio" sobre el gasto pblico con el objetivo de identificar reas de mejora para incrementar su eficiencia. En concreto, e l ejecutivo comunitario ha pedido asegurar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios "incluyendo medidas para fortalecer el marco fiscal y de contratacin pblica".

Con respecto al mercado laboral, Bruselas insta a Espaa a adoptar medidas para impulsar la contratacin indefinida, as como a reforzar la coordinacin entre servicios regionales de empleo, servicios sociales y empresarios para "responder mejor a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores".

Tambin propone incrementar la "relevancia" en el mercado laboral de la formacin universitaria y hacer frente a las diferencias de los resultados educativos entre comunidades autnomas, a travs principalmente de un "fortalecimiento" de la formacin de profesores y del apoyo a estudiantes individuales.

Adems, las recomendaciones dirigidas a Espaa recogen la necesidad de "abordar las disparidades regionales y la fragmentacin" de los regmenes de renta mnima en el pas y de mejorar el apoyo a las familias, incluyendo el acceso a una atencin infantil de calidad.

La ltima de las recomendaciones insta al Ejecutivo espaol a asegurar una inversin "adecuada y sostenida" en investigacin y desarrollo y a garantizar una "profunda y completa implementacin de la ley de mercado nico".

