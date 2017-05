La trampa del Tribunal de Justicia a propsito de los tratados de comercio

La aprobacin de tratados comerciales y de inversin con terceros pases, como el CETA y TTIP, sigue provocando una sucesin de enfrentamientos y alianzas entre las instituciones de la Unin Europea. Por un lado, los Estados miembros persisten en la actitud de reservar algunas materias para decidir sobre ellas mientras que la Comisin intenta que sea la UE quien decida sobre la mayor parte de ellas. Esta pugna ha estado presente en cada una de las negociaciones de los tratados recientes (el acuerdo con Singapur o el CETA), y ahora se ha traducido en una gran preocupacin poltica de cara a la negociacin del brexit y el futuro acuerdo comercial que regular las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido.

Una vez ms, la polmica ha llegado al Tribunal de Justicia, que suele dar una de cal y otra de arena. El martes 16 de mayo, el mximo intrprete del Derecho de la UE emiti el esperado dictamen sobre el acuerdo UE-Singapur, en el que dirime la cuestin competencial. La decisin resulta trascendental para el futuro de algunas de las lneas maestras del proyecto europeo, incluyendo el brexit.

Para desentraar la compleja cuestin es necesario recordar que el problema reside, esencialmente, en saber si los numerosos mbitos sobre los que inciden los nuevos tratados (CETA, TTIP) pueden incluirse dentro de la poltica comercial, que es competencia exclusiva de la Unin, o afectan tambin a cuestiones que todava son de competencia estatal. Es decir, si esos tratados se limitaran a lo puramente comercial, Bruselas podra aprobarlos sin contar con los Estados miembros. Sin embargo, como muchos colectivos de diferentes mbitos han reivindicado y denunciado, esos tratados, llamados de nueva generacin, desbordan lo comercial y se adentran de forma clara en espacios de decisin de los Estados y en competencias que, de acuerdo a sus sistemas constitucionales, les pertenecen. Dado que estos acuerdos incluyen materias como la regulacin fitosanitaria, las relaciones laborales o la proteccin del medio ambiente, su aprobacin debe realizarse en un doble nivel, estatal y europeo.

Evidentemente, la diferencia entre estar obligado a conseguir el acuerdo de los 27 Estados o solamente el voto a favor del Consejo y del Parlamento es enorme. En el primer escenario --que la Comisin esperaba evitar-- un Parlamento nacional, o incluso regional en algunos casos, podra dar al traste con el acuerdo comercial. De esta manera, un solo parlamento, por ejemplo el de Wallonia o el de Espaa, podra, con su voto negativo, romper la necesaria unanimidad y frustrar aos de negociacin y transaccin entre las grandes potencias (EEUU, Canad y UE), los grandes lobbies y los intereses econmicos y geoestratgicos subyacen.

En 2015 la Comisin decidi pedir su parecer al Tribunal de Justicia (mximo intrprete del Derecho de la UE) sobre el tratado UE-Singapur. En concreto le peda que clarificara si este tipo de acuerdos contiene competencias estatales o slo competencias de la UE, y, en caso afirmativo, cules de ellas y qu partes se podran salvar para un hipottico tratado comercial puro. Esta misma controversia se traslad al tratado con Canad (el CETA), en el que multitud de Estados se han pronunciado contra una aprobacin a sus espaldas y la no consideracin del mismo como mixto. En el mes de julio de 2016, la Comisin dio parcialmente su brazo a torcer y accedi a tramitar el CETA con la participacin de los Estados miembros pero, aun as, se guard una carta en la manga al indicar que, en todo caso, el procedimiento que deba seguirse quedaba al albur de lo que pudiera decir el Tribunal en el caso de Singapur.

En su dictamen del 16 de mayo, el mximo intrprete del Derecho de la UE ha afirmado que este tipo de tratados de nueva generacin, que incluyen, adems de las disposiciones tradicionales relativas a la reduccin de los derechos de aduana y de los obstculos no arancelarios, clusulas en diversas materias vinculadas al comercio, como la proteccin de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones, etc., deben ser considerados acuerdos mixtos, es decir, que necesitan la aprobacin unnime de los Estados de la UE, y por mayora en el Consejo y por el Parlamento Europeo. Sin embargo, y esta es la parte fundamental, el Tribunal le ha echado un importante capote a la Comisin, al reducir considerablemente el nmero de temas que quedan en el mbito de la competencia estatal, sustrayendo as materias de la esfera de decisin de los Estados.

En otras palabras, el Tribunal considera que la mayor parte de estos tratados es competencia de la UE y que slo aquello relativo a las inversiones de portafolio (no directas) y a los tribunales de solucin de controversias inversor-Estado es materia sobre la que es necesario activar el poder de decisin de los Estados miembros. Esto es sin duda importante, porque el dictamen afirma que los tribunales de arbitraje (el ahora llamado Investment Court System) sustraen diferencias a la competencia jurisdiccional de los Estados miembros. As, del dictamen puede deducirse que los tribunales de arbitraje afectan a la organizacin y competencias del poder judicial de cada pas y que su creacin debe aprobarse, en todo caso, por cada Estado miembro y no puede imponerse de manera directa y unilateral por la UE por la va de un macrotratado como el TTIP o el CETA.

Ms all de esta cuestin, que haba quedado ya asumida de facto durante el procedimiento de ratificacin del CETA que est ahora en curso, el resto del dictamen no contiene buenas noticias y afectar gravemente a competencias de los Estados miembros y su intervencin en la aprobacin de los tratados de comercio e inversin.

Para explicar las implicaciones de esta decisin --jurdicamente farragosa-- es importante comenzar por la opinin que el 21 de diciembre emiti sobre este asunto la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Eleanor Sharpston. En su opinin, como consejera del Tribunal altamente cualificada, la Comisin no debera pretender que todo lo que se incluya en un tratado, por mucho que este se llame comercial, pase a ser directamente competencia exclusiva de la UE. Es ms, aun cuando el Derecho de la UE permite que dentro de la poltica comercial se incluya el comercio en cuestiones culturales, sociales, en educacin o en salud, esto no implica, en absoluto, que la UE adquiera competencia directa sobre estas materias, en las que nicamente puede colaborar con los Estados. Asimismo, la abogada, en lnea con la posicin crtica de los y las juristas de multitud de pases europeos, expres sus recelos legales para con los mecanismos de armonizacin normativa recogidos en los tratados, y por los que la UE y Singapur (y, en consecuencia, Canad o EEUU) reconocan mutua y automticamente una gran cantidad de profesiones y capacidades tcnicas. Por todo ello, la abogada afirm de manera rotunda que el acuerdo con Singapur debe considerarse como un tratado mixto y estableci una larga y extensa lista de las materias que se consideraban susceptibles de aprobacin estatal.

Ya advertimos en otros anlisis que el Tribunal poda apartarse de las conclusiones de su abogada, y, efectivamente, as lo ha hecho. El Tribunal ha considerado que la prctica totalidad del acuerdo es competencia exclusiva de la Unin por vincularse de manera directa con su competencia en poltica comercial, dejando una serie de excepciones por materia menores en nmero a las sealadas por la abogada general. Segn el dictamen, pues, quedaran como mixtas nicamente las previsiones ms sensibles de los tratados en cuanto a los mecanismos de resolucin de diferencias inversor-Estado (tribunales de arbitraje) y a las competencias en materia de inversin no directa (prstamos de organismos internacionales a pases, por ejemplo).

Consideramos que el dictamen del Tribunal debe leerse en clave poltica teniendo en cuenta el desafo del Brexit. Una decisin ms garantista de las competencias estatales, en la lnea de lo expuesto por la abogada general, habra dado todo el poder a los 27 Estados y 38 Parlamentos (incluidos algunos regionales) para la aprobacin del subsiguiente tratado comercial que marcar la relacin entre el Reino Unido y la UE. Al circunscribir la poltica comercial de manera amplia al mbito de la UE, dejando solo fuera las cuestiones de inversin extranjera no directa y los tribunales de arbitraje (se llamen como se llamen), el Tribunal ofrece la opcin de un brexit ms amable, sin 27 Estados que puedan molestar en la aprobacin del futuro tratado que regule las relaciones comerciales UE-Reino Unido.

Adems, el dictamen abre la puerta a que en futuros acuerdos comerciales, o incluso en el caso de que naufraguen los que estn en curso, como el CETA, se adopte una nueva estrategia por parte de la Comisin consistente en sacar de los tratados las materias indicadas como mixtas por el TJUE y aprobarlos directamente sin necesidad de que 38 parlamentos de 27 pases se pongan de acuerdo casi al mismo tiempo. Por otro lado, en clave de brexit, el Tribunal de Justicia est otorgando un gran margen de maniobra a la Comisin y al resto de instituciones de la Unin para que, sin necesidad de acudir a las procelosas aguas de los 27 sistemas constitucionales estatales y sus correspondientes intereses polticos, encaucen por s mismas las nuevas relaciones econmicas con el Reino Unido (o lo que quede de l). Una va abierta, una ms, para que en este largo y complejo proceso de primera ruptura de la UE el bienestar social de los pueblos a ambos lados del Canal sea la ltima preocupacin de las instituciones de la Unin Europea.

Adoracin Guamn es profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de Valncia.

Gabriel Moreno es investigador en Derecho Constitucional, Universitat de Valencia.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170517/Firmas/12826/ceta-brexit-acuerdos-comerciales-tribunal-de-justicia.htm