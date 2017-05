Construyendo movimiento por la soberana alimentaria

Vitoria-Gasteiz acogi a finales del mes de abril el Coloquio Internacional Elikadura 21, una cita sobre el futuro de la alimentacin y los retos de la agricultura para el siglo XXI. Durante tres intensos das, ms de 450 personas provenientes de universidades y organizaciones sociales de 52 pases, debatimos sobre los problemas globales ms acuciantes que enfrentamos en este mbito, tomando como referencia anlisis acadmicos rigurosos que no siempre cuentan con la difusin necesaria.



Sabemos que la invisibilizacin y deslegitimacin de discursos crticos al modelo dominante, tanto en la academia como fuera de ella, son estrategias utilizadas por el poder econmico para silenciar cualquier proceso de transformacin y de alternativa al mismo. Es as como en las facultades de economa la teocracia mercantil es la nica de las opciones y en las escuelas de agronoma la produccin de alimentos se orienta exclusivamente a la maximizacin del beneficio econmico. Sin embargo, encuentros como ste demuestran que acallar ciertas voces que cuentan con un respaldo social cada vez mayor no va a ser una tarea tan sencilla para esas lites econmicas.



La alimentacin nos preocupa -y mucho-. Resulta difcil que sintamos ajeno algo tan relacionado con nuestra vida cotidiana. Afecta muy directamente a aquellas personas que no tienen garantizado su acceso, aquellas que an contando con un empleo deben ajustar bien el gasto de la cesta de la compra para no sacrificar otras necesidades bsicas. Y, por supuesto, a aquellas que se encuentran en situacin de pobreza o riesgo de exclusin y tienen que recurrir a los bancos de alimentos -iniciativas que, sin duda, cumplen una labor esencial no asumida por las instituciones pblicas pero se nutren en gran medida de acuerdos con grandes empresas que por otra parte especulan con la alimentacin-.



Inquieta tambin a quienes buscan una dieta saludable, teniendo en cuenta la cantidad de aditivos alimentarios que ingerimos sin saberlo y que son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, el uso de aceite de palma o azcares aadidos en numerosos productos procesados han sido temas que han generado alarma social en los ltimos meses, como lo hicieron en su momento el panga o la gripe aviar.



Las asociaciones de padres y madres denuncian el actual modelo de gestin de comedores escolares que cierra las puertas a la autonoma de las escuelas y concentra el servicio en unas pocas empresas de catering que ofrecen mens de una calidad cuestionable. Las asociaciones de comerciantes observan como las tiendas de toda la vida se ven obligadas a bajar la persiana mientras las grandes cadenas abren nuevos supermercados y utilizan la venta de productos locales como gancho. El movimiento ecologista pone de manifiesto que el sistema de produccin industrial de alimentos es incompatible con los sistemas naturales. Alertan que en un planeta donde ya hemos superado los lmites biofsicos, los sistemas alimentarios que desarrollemos en las prximas dcadas tendrn implicaciones decisivas en nuestra capacidad de pervivencia como especie.



Los sindicatos agrarios se movilizan contra la desaparicin de las pequeas explotaciones, derivada de una poltica agraria basada en subsidios que precisamente prometa todo lo contrario. Mientras las instituciones pblicas dicen apoyar la agricultura familiar, se impulsan megaproyectos como el de Noviercas, promovido por la cooperativa navarra Valle de Odieta, una explotacin ganadero- industrial de 20.000 vacas de ordeo que se convertir en la ms grande de Europa y que pone en peligro a 168 explotaciones familiares en Navarra, 360 de la CAPV y a otras muchas que operan en la cornisa cantbrica.



Las organizaciones de solidaridad internacional denuncian la vulneracin de derechos humanos y la persecucin a personas defensoras por parte de empresas transnacionales que privatizan la tierra, el agua y las semillas. De igual forma, se manifiestan en contra de tratados de libre comercio como el CETA -al que el Congreso dio luz verde la semana pasada-, el TTIP y el TISA.



Como decamos, es difcil que cualquier persona de a pie, tanto si forma parte o no de alguna organizacin social, no se sienta identificada con una o varias de las situaciones anteriores. Sea cual sea el motivo que nos mueve, se generaliza la idea de que no es posible pensar en la alimentacin como derecho si quien la controla solo busca aumentar sus mrgenes de beneficio.



Es por ello que adems de existir una mayor preocupacin social, en los ltimos aos se han multiplicado en nuestro entorno diferentes propuestas que buscan transitar hacia otro sistema. Cada vez son ms las personas que optan por consumir productos ecolgicos que respetan la tierra y sus ritmos, que deciden comprar en comercios de barrio en lugar de grandes superficies manteniendo vivos los barrios que habitan, que impulsan proyectos cooperativos donde las personas que producen alimentos y quienes las consumen establecen relaciones directas que responden a las necesidades de ambas. Ganan terreno las opciones de agricultoras y agricultores que encuentran una posibilidad de seguir trabajando en el campo en condiciones dignas apostando por un modelo campesino. Existen tambin apuestas de gobiernos locales que desarrollan polticas pblicas que buscan reactivar la economa local a travs de proyectos agroecolgicos.



Es evidente que cada vez somos ms personas las que decimos que lo que ocurre en el campo nos importa aunque no trabajemos la tierra, las que reconocemos el papel social del campesinado y consideramos que sus problemas son nuestros problemas. De la misma forma que ocurri en 1996 en Roma donde por primera vez el campesinado del sur y del norte coincidieron en que, en lugar de competir, deban concentrar sus esfuerzos en aliarse y construir movimiento contra un sistema que quera hacerles desaparecer, se reconoce la necesidad de entrecruzar luchas ante un modelo fallido basado en la explotacin de las personas de las mujeres muy especialmente y de la naturaleza. Avanzar en el camino de la soberana alimentaria, nos exige seguir construyendo movimiento, estableciendo alianzas con otros sectores que tambin sufren las consecuencias del sistema dominante neoliberal.



Tendremos la oportunidad de seguir tejiendo este camino el prximo mes de julio, en Derio (Bizkaia), donde tendr lugar la VII Conferencia Internacional de La Va Campesina. Reclamaremos algo tan elemental como que la alimentacin es un derecho y no una mercanca, que el modelo socio-econmico debe estar al servicio de las personas y no al revs. Diremos que la relocalizacin de los sistemas alimentarios y de la economa en su conjunto, es una de las claves para garantizar el derecho a la alimentacin y el resto de derechos fundamentales. Organizaciones de todo el planeta, preocupadas por el presente y el futuro, seguiremos construyendo pensamiento y accin en aras de la soberana alimentaria para todas las personas.

Saioa Polo, Mugarik Gabe