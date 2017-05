Entrevista a Carlos Fernndez Liria, Olga Garca Fernndez y Enrique Galindo, autores de Escuela o barbarie (y IV)

Los ciclos formativos estn al servicio de los intereses corporativos"

Carlos Fernndez Liria es profesor de filosofa en la UCM. Entre sus numerosos libros cabe citar(2015),(2012) y(2010, con Luis Alegre Zahonero. Olga Garca Fernndez es profesora de enseanza secundaria. Milita en las Marea por la Educacin Pblica de Toledo. Enrique Galindo Fernndez es tambin profesor de enseanza secundaria. Activista de la Marea Verde.

Nos centramos, en esta conversacin, en algunas de las temticas desarrolladas en su libro Escuela o barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, publicado por Akal, Madrid, 2017.

***

Una duda: apenas hablis de los ciclos formativos. Aqu, la privatizacin, la actitud servicial ante el empresariado y las corporaciones, es de escndalo. No solo por un asignatura, Economa e iniciativa emprendedora, que es una apologa indocumentada del neoliberalismo, una incitacin a que los alumnos se conviertan en emprendedores, en falsos autnomos ms bien, sino porque con la enseanza que llaman dual (menudo rostro!) algunas asignaturas, no hablo de prcticas, se cursan en las empresas. El profesor es sustituido por el capataz.

Olga.- Los ciclos formativos, de grado medio o superior estn al servicio de los intereses corporativos en la fase de prcticas y en su propia concepcin terica; en los contenidos especficos y en el tipo de alumnado, futura mano de obra, al que van dirigidos. En su momento, el gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha premi a la multinacional Repsol como entidad colaboradora y comprometida con la Educacin, como si fuera una entidad sin nimo de lucro preocupada por el futuro del alumnado de la regin, en lugar de estar consiguiendo mano de obra formada con recursos pblicos segn los contenidos, proyectos e intereses corporativos que la propia empresa defini de antemano con la Administracin para la concesin de las prcticas. Pero adems, hay que explicar el papel especfico que la legislacin adjudica a los ciclos: formar a un determinado tipo de alumno, el procedente de la escuela pblica que, por la masificacin de la misma sigue, prematura e inevitablemente, el itinerario que la LOMCE defini como no acadmico, como aplicado (en esto coincidimos, por cierto, tambin, con Agustn Moreno). Es cierto que con la derogacin del Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educacin Secundaria y Bachillerato, las famosas revlidas, stas quedaron anuladas y tambin la divisin de la secundaria en itinerarios especializados, pero estamos seguros de que lo que fundamentalmente pretenda el Real Decreto va a seguir estando presente en el espritu de la ley que emane del Pacto educativo a tres. A saber, el criterio de que los alumnos de secundaria que suspendan la revlida (o la prueba que se inventen) slo podrn matricularse en la FP Bsica y los alumnos de Bachillerato que no pasen su particular prueba no podrn acceder a la Universidad, slo a ciclos formativos, convirtindose estos en la salida secundaria y subsidiaria para los que no puedan cursar estudios superiores, restringidos a los alumnos procedentes de la privada concertada y de la privada, esto es para una reducida lite. En las condiciones de masificacin a los que est sometida la escuela pblica, se desva a los alumnos que requieren algn tipo de salida a la formacin profesional, en manos de empresas que acceden libremente a mano de obra no remunerada financiada por los impuestos y por el Fondo Social Europeo (FSE), que est invirtiendo millones de euros en beneficio de las multinacionales. En esta lnea estn los diferentes Planes de Garanta Juvenil, cuyo fin es acreditar mdulos y niveles competenciales mnimos para el acceso al mercado laboral, y que se imparten en los Centros de Educacin de Personas Adultas con profesorado de las listas pblicas y financiacin del FSE, en partenariado con determinadas empresas.

Enrique.- El tema de la Formacin Profesional es complejo y, como dices, sangrante; aunque en el libro hacemos alguna referencia a ello, es cierto que no profundizamos demasiado porque vimos que abordarlo detenidamente supondra aadir unos cientos de pginas ms y ya nos estaba saliendo bastante ms largo de lo que inicialmente pensbamos, aunque creo que el fondo del asunto s que est suficientemente planteado. Aqu la cuestin es que se lleva hablando ya casi 50 aos (desde la LGE) de potenciar y dignificar la FP, y no parece que se consiga, porque no pasan de ser declaraciones retricas. Y creo que es porque, en el fondo, no hay ningn inters real en tener una FP digna, sino que se trata de tener un mecanismo de reciclaje constante de la mano de obra. De hecho, el Banco Mundial o la UE condicionan sus ayudas financieras para la implantacin de las nuevas leyes educativas a que se potencie la FP segn ese modelo ciertamente escandaloso. En lugar de ofrecer al alumnado, que por razones diversas no quiere seguir una formacin digamos ms terica o acadmica, una verdadera formacin politcnica inicial (como defiende, por ejemplo, Nico Hirtt) que le proporcionara una base para poder desarrollar la capacidad crtica y el acceso al pensamiento complejo por otras vas ms prcticas, se insiste en la especializacin temprana y en el emprendimiento. Y adems se le cierra el acceso a los estudios universitarios porque, como dijo el ministro, hay demasiados universitarios y pocos alumnos en Formacin profesional. Forma parte del programa poltico que denunciamos en el libro y que tiende a romper la capacidad de negociacin colectiva mediante la implantacin progresiva de tarjetas individuales de competencias. Se trata de canalizar al mayor nmero posible de poblacin escolar hacia la FP y darle una cualificacin adaptada a las exigencias del mercado, para lo cual lo esencial es acostumbrarles conductualmente (de ah la sustitucin del profesor por el capataz) al paradigma del emprendimiento y que asuman el aprendizaje para toda la vida que significa que, como falsos autnomos, debern estar perpetuamente entrando y saliendo del sistema educativo, cursando distintos ciclos y cursillos de formacin, para ir reciclando sus competencias en funcin de la demanda de un mercado laboral que les condena a la precariedad y, de paso, cerrarles el acceso a los saberes crticos mientras construyen su propia cualificacin; de esta manera si no encuentran trabajo es culpa suya, porque no han sabido gestionar adecuadamente su capital humano y no han sido suficientemente emprendedores. Creo que ese es el trasfondo de la llamada formacin dual. Adems, por supuesto, de proporcionar a las empresas una mano de obra prcticamente gratuita con la excusa de estar formndolos. Es la hoja de ruta que enunci claramente Marcial Marn, orientar los estudios hacia las necesidades de las empresas, y en eso el papel que se le asigna a los ciclos formativos es fundamental y completamente opuesto a lo que sera una FP diseada segn parmetros republicanos, es decir, segn las exigencias de un estado democrtico con separacin de poderes ms bien que segn las exigencias de la empresas, que s dignificara de verdad esos estudios.

Me quedan mil preguntas ms en mi bolsillo de lector de vuestro libro pero creo que sera abusar de vuestra generosidad. Mejor para otra ocasin. Queris aadir algo ms?

Carlos.- Hombre, yo creo que es mejor que dejemos algo para los que vayan a leer el libro.

De acuerdo. Leamos el libro.

Nota de edicin :

Primera parte de esta conversacin: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226138

Segunda: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226467

Tercera: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226652