Desde el inicio de los das, el sistema patriarcal nos ha impuesto hasta la forma en la que debemos caminar o sentarnos, todo respecto al rol de gnero y no hablemos de comportamientos porque vienen por categoras dependiendo los estereotipos y los prejuicios; que vienen por patrones de crianza o bien, nosotros ya mulones optamos por patentarlos como propios a conveniencia. No hay nada ms impuesto en esta vida y que nos haga ms dao como sociedad que el patrn patriarcal que es machista y misgino.Madre en potencia, dicen los saludos del Da de la Madre a mujeres que no tienen hijos, como si todas las mujeres por el simple hecho de su gnero deben convertirse en madres s o s. Esa mujer ya est jugada, no vale, dicen cuando se sabe que una mujer soltera tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el hombre? Es gallo entre ms mujeres tenga en su lista. Pero aqu va un detalle, qu pasa con el hombre que es distinto a la media? De seguro es maricn, puto, pual, y un sin fin de apelativos que se ven como normales en una sociedad que a hecho del irrespeto, del insulto y la violencia una forma de vida. Se dice que la mujer divorciada pico quiere, igual la mam soltera, que por andar de puta lo que se sac: una su panza.Y a estas mujeres las vamos catalogando con nuestros estereotipos torpes, las desvalorizamos como seres humanos y por gnero ya no valen como otras que s cumplen con los lineamientos de los patrones patriarcales; ya sea por conveniencia personal o por temor: por temor contamos los extremos, cuando estn siendo violentadas para que aparenten en una sociedad que vive en una burbuja.Muchas de ellas terminan desaparecidas o asesinadas. Qu sucede con los nios diferentes? Mir ese tu hijo es hueco, enderezlo. Mir esa tu hija es machorra, una su buena cogida quiere, probar pico le hace falta. Y as a consecuencia vienen las violaciones sexuales correctivas o los golpes y los asesinatos, los feminicidios y transcidios.Porque nos ensearon a rechazar y a tenerle miedo a todo lo que es diferente y libre, a todo lo que rompe con la norma; nos enjaularon desde nuestro nacimiento en un sistema patriarcal que nos mulita da con da. Es un asco, esas personas deben morir, hay que quemarlas vivas, son engendros del demonio, qu ms dicen los buenos hijos de Dios? Qu ms dicen quienes defienden a capa y a espada la familia tradicional? Dicen ellos que por ejemplar y porque tiene valores.Las personas distintas no los tienen acaso? Qu valores? Empezando por ah. Doble moral, mojigatera, machismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia? De qu valores hablan estos santos hijos del patriarcado? Quin dice que una persona diferente no es ntegra, culta, humana? Y qu dicen estos santos hijos del patriarcado acerca de los hombres que prean mujeres y las malmatan a golpes para que aborten pero que en pblico, se dan tres golpes de pecho y juran estar en contra del aborto? O peor an, las mujeres que solapan este abuso cuando se le hace a otra.Cundo las terminan matando? Qu opinan estos ejemplares de los buenas costumbres acerca del hombre que viola? De los machos que asesinan homosexuales, transexuales? Qu opina la sociedad del derecho a amar, a existir, a la diferencia y a la diversidad? Qu es una familia tradicional? Cules son los valores de estas falsedades que viven de apariencias? Por qu la mujer se tiene que casar de blanco y con velo? Por qu a l se le puede hacer una despedida de soltero con trabajadoras sexuales y a ella no?Tantas preguntas, tantas alas rotas, tantas vidas truncadas por necedades de un sistema y un modo de vida que nos fue impuesto. Retricas que nunca han dejado de aparecer en poca de elecciones, lo vemos a lo largo y ancho del mundo, un candidato afn al neoliberalismo y al capitalismo siempre manejar este tipo de declaraciones de la clase conservadora. Y con estos discursos logran echarse a la bolsa a buena parte de la sociedad que por cachureca, en nombre de la buena fe la dejen rezando el padre nuestro mientras los oradores se llevan las marmajas a bancos en el extranjero. Porque qu ms beneficioso que un pueblo sumiso, machista, homofbico y patriarcal para el sistema del capital. Tanto odio en esta tierra, tanta violencia, tanta doble moral, tantos prejuicios y tanta hipocresa.La familia tradicional no existe, la familia en s no existe, tambin es una construccin de la sociedad. Una imposicin como muchas otras. Uno puede ser familia de un bosque, de un ro, de una manada de cabras o de felinos. Cundo vamos a dejar de cortar alas y daar de por vida a seres que se atrevieron a lo que nosotros por falta de arrestos nunca haramos? Y respecto a la decencia de gnero, todas las mujeres somos putas, unas ms activas que otras, eso es todo. Cundo vamos a aprender y cundo vamos a tener las agallas para desobedecer y luchar por nuestra libertad como especie? Cundo vamos a aceptar que no hay nada ms maravilloso en este universo que nuestra diversidad? Y usted querido lector, cunteme su familia es tradicional o como dicen los clasistas, hijos del santsimo patriarcado y de la bienaventurada iglesia: es disfuncional?Blog de la autora:@ilkaolivacorado [email protected]