La "Temeraria" inestabilidad poltica

Comunicacin Popular (Argentina)

La situacin poltica en Brasil se traslada entre lo inslito y lo esperado. Bajo un gobierno impuesto a travs de maniobras polticas, jurdicas y mediticas, el pueblo brasileo viene sufriendo un brutal ataque a sus derechos laborales y sus derechos sociales. Una contra-ofensiva importante por parte del Gobierno viene golpeando fuerte a las comunidades indgenas y a los movimientos sociales los cuales organizan protestas y campaas de denuncia por violacin a los Derechos Humanos, las fuerzas represivas del Estado responden enviando las Fuerzas Armadas en la calle para contener las insurgencias de los campos ms combativos. A pesar del fuerte rechazo popular al gobierno de Michel Temer hecho que fue demostrado por una importante huelga realizada el 28 de abril, en la cual participaron 40 millones de personas-, las fuerzas polticas dominantes parecen no sensibilizarse con las protestas y reivindicaciones de la poblacin.

Sin embargo, otros actores parecen surgir en el escenario poltico brasileo con bastante fuerza y aclarando quines realmente dan las rdenes y deciden los rumbos del pas. Las empresas responsables de financiar las campaas de gran parte de los partidos polticos tambin al Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma-, no se contentan solamente en beneficiarse con los megaproyectos de infraestructuras licitados de forma sospechosa y que son objeto de constantes denuncias e investigaciones en todos los niveles gubernamentales.

El reciente escndalo, en el cual Temer aparece dialogando con un empresario de la industria crnica JBS, deja en evidencia el grado de relacin de complicidad entre el Estado y la iniciativa privada. La grabacin menciona la compra del silencio del ex-presidente de la cmara baja brasilea, Eduardo Cunha gran responsable por disear y promover la destitucin de la presidenta electa Dilma Rousseff-, que est preso acusado de los crmenes de evasin de divisas, corrupcin pasiva y lavado de dinero en la operacin Lava Jato, llevada a cabo por la Polica Federal de Brasil. Adems, en la escucha el empresario tambin menciona al Banco Central y sus planteamientos sobre cmo el Gobierno debera actuar a fin de no perjudicar los negocios de las corporaciones.

Asimismo, las denuncias expuestas por el empresario de la mayor procesadora de carne del mundo, que obtuvo su xito gracias a la financiacin del Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) -por sus siglas en portugus- y que expandi sus negocios con financiacin a tasas subvencionadas por el Estado a partir del ao de 2007 en cantidades de ms de 4 mil millones de dlares, parece no haber intimidado a Temer que en sus dos pronunciamientos en cadena nacional dijo que no tiene intenciones de renunciar al cargo obtenido de forma no democrtica.

A pesar de que los grandes medios de comunicacin hayan difundido los ltimos acontecimientos de forma contundente, la poblacin no parece muy entusiasmada en tomar las calles. Las protestas que siguieron las denuncias de los ltimos das fueron tmidas, lo que tambin demuestra la poca capacidad convocatoria de los movimientos de la izquierda de Brasil, bastante fragmentada y con debates acalorados entre los que creen que el retorno de Lula es la nica salida posible para la crisis poltica y los que desean romper con las estructuras conciliadoras.

El da 24, las centrales sindicales, los movimientos sociales y el campo de la izquierda, convocan una gran protesta contra las reformas del Gobierno de Temer. La movilizacin, que inicialmente tena como consigna la continuidad de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, promete convertirse en un gran acto reivivindicativo bajo el lema fuera Temer y el llamamiento a elecciones directas bajo la consigna #DiretasJ.