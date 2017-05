El pianista que lleg de Hamburgo

Novela sobre el fracaso de la historia (I)

(1 Edicin, Cangrejo Editores, 2012; 3 Edicin, 2014, Coleccin Maestros Contemporneos, Pijao Editores, de la que se cita aqu), del escritor tolimense Jorge Elicer Pardo (El Lbano, 1950) es una novela que sin ser histrica ni testimonial, aunque se mueva en ambas aguas, y que ms bien podra verse como una crnica-histrica, aborda la historia de una manera seria y digna, como pocas veces ha ocurrido en Colombia, salvo en novelas como(1935), de Csar Uribe P.,(1938/47), de Gregorio Snchez G.,(1949), de Arnoldo Palacios,(1955) y(1960), de Arturo Echeverri M.,(1960), de lvaro Cepeda Samudio,(1986/1998), de Hctor Rojas Herazo, e incluso(2009), de Raymundo Gomezcsseres por citar slo unas pocas que no figuran en el canon oficial de la literatura colombiana, ni las cita la prensa: a las que les sobran mritos para estar ah, pero que no estn, precisamente, por incmodas.

El pianista que lleg de Hamburgo es, en sntesis, el ascenso y la cada de un msico que llega de Europa, concretamente de la ciudad alemana de Hamburgo, a Colombia, se establece en Bogot, luego en los Llanos Orientales y regresa a la capital para morir. Su nombre: Hendrik Joachim Pfalzgraf. El ascenso est signado por su desarrollo artstico, humano, emocional e intelectual de este inmigrante que siempre quiso huir de la guerra pero a quien la guerra siempre persigui. Su cada, por la desgracia material, la inmersin en aguas de la lujuria y por el cielo/infierno de la droga. La historia de Pfalzgraf es, a la vez, de poltica y potica, una narracin marcada por el goce intelectual y la emocin de la msica y del cine, artes de percepcin inmediata. Y ya que se habla de percepcin, all se enfrenta la verdad demostrable, la de jueces, abogados y polticos, con la verdad perceptible, la de poetas, artistas, escritores. El autntico lector sabr cul de las dos sale airosa. La novela habla, en lo fundamental, de la violencia colombiana, aunque tambin de la inmigracin, del desarraigo, del desplazamiento forzado, de la guerra en Europa y de la que ocurre en Colombia, de los contrastes entre el campo y la ciudad, del incesante devenir entre el amor y la tragedia, con un llamado tcito a luchar contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia. Se trata de una historia lineal, aunque con continuos trastrocamientos de tiempo, retrocesos y avances temporales, a travs de los cuales se va armando el puzle escrito a manera de crnica-histrica, contada por un narrador omnisciente que aborda a Pfalzgraf para luego dejarlo suelto, solo, narrando su propia historia, la que l construy gracias a o a pesar de los distintos personajes con los que altern; las diversas situaciones marcadas por la alegra o la realizacin o estigmatizadas por la frustracin, la derrota o la muerte; los diferentes eventos histricos que se cruzan en las casi 400 pginas de la primera edicin de El pianista...: desde la pesadota (pesadilla suena aqu liviano) nazi hasta las frvolas aventuras de los ex presidentes con las putas del barrio Santaf, pasando por los malos sueos de Pfalzgraf con su pas y los buenos con las mujeres que l idealiza, los ms de 80 aos de lucha fratricida propiciada por los polticos y no pensada por los colombianos, hecho que gener una espiral de odio pocas veces vista en otras latitudes.

Novela de aprendizaje para adultos

Pfalzgraf inicia su periplo por Colombia, en Bogot, concretamente en la poca del mal llamado Bogotazo: ya para muchos historiadores, sobre todo de fuera de la Academia, es mucho ms pertinente hablar de Colombianazo. Su desarrollo inicial est marcado por la msica, arte a travs del cual en el curso del tiempo a la par encuentra un lugar en el mundo en el seno de una familia que tan pronto como se funda, lo deja a su suerte entre la ciudad y el campo colombianos. As, la novela puede verse tambin como una bildungsroman o novela de aprendizaje, as no se trate de un joven: sus constantes experiencias vitales parecen renovarse cada da y lo llevan, por ende, a sucesivos procesos de aprendizaje, aunque sea un adulto. El pianista puede leerse como una gesta aventurera, una novela de carretera (extrapolando aqu el gnero cinematogrfico road movie) y una crnica histrica, a medio camino entre la realidad objetiva y la imaginacin, aspecto que junto al lenguaje constituyen dos de los ejes centrales de toda experiencia novelesca. Todos los lugares por donde Pfalzgraf pasa, sean para vivir en lo fsico o para hurgar en lo metafsico, son metforas de sus inquietudes tanto materiales como inmateriales: trtese de Bogot, Los Llanos, la selva o El Cartucho, lugar este que, contra lo que pudiera pensarse, lo ha esperado y le tiene reservado un lugar, no precisamente como un fatdico destino sino como resultado de los desajustes tanto endgenos como exgenos del protagonista, Hendrik. Al respecto, van a incidir sus relaciones con amigos o con extraos, sus vnculos amorosos signados por la realizacin o por el desamor, sus continuas salidas y sus constantes regresos. Cada uno de estos eventos, situaciones o experiencias pueden traducirse en una forma de aprendizaje, desarrollo, evolucin, continuamente fortalecidos por sus nexos con diversas formas de arte, entre ellas dos esenciales: la msica y el cine. La primera como forma de acercamiento, de estrategia comunicativa, si se quiere; el segundo, como medio de comunicacin, en tanto acto de resistencia, dira Deleuze. Porque mientras, por un lado, Pfalzgraf se acerca a la gente por la msica, tambin la usa como factor de seduccin, lo que, con el tiempo, le sirve adems para fortalecer la imagen que de s mismo ha proyectado en y sobre sus semejantes. Por eso no es gratuita tampoco la presencia de la escuela o la enseanza de la msica, la imagen de los pianos que lo redimen, de ah el dolor de la prdida de aquellos trados de Alemania que son quemados por el fuego el da que asesinan al caudillo Jorge Elicer Gaitn (1903-1948), el histrico e imborrable 9 de abril.

Una historia desde la contracultura

En El pianista que lleg de Hamburgo, la historia es tratada de forma contracultural, es decir, no se cuenta la historia oficial, sino una historia subversiva, esto es, la que est por debajo de la aceptada pero que debera estar, si no por encima de la misma, en igualdad. Lo que hace de la obra de Pardo una obra anti-statu quo, no complaciente, y lo ms fiel posible a los hechos, sin desligarse en ningn momento del asunto fictivo, relativo a la ficcin, a la literatura en tanto lenguaje e imaginacin, no a una supuesta verdad histrica, la que es contada habitualmente por los vencedores, no por los vencidos, y que con frecuencia se modifica, se altera, se falsea. En tal sentido, bastaran algunos ejemplos: el Frente Nacional, que sirvi para mostrar la rapia bipartidista por el poder burocrtico, denunciado en su momento por el cura revolucionario Camilo Torres R., a quien nadie le dio crdito en su momento, salvo para borrarlo de la faz de la Tierra; la traicin de Rojas Pinilla a la guerrilla del Llano, a Guadalupe Salcedo, a Dmar Aljure, Eduardo Franco Isaza, Jos Alvear Restrepo, los hermanos Fonseca y Bautista, entre otros, sin olvidar a Silvia Aponte, quien aparece en la obra de Pardo y es, adems, autora de la novela Capitn Guadalupe Salcedo (1996, Tame); el ascenso mafioso del zar de las esmeraldas, eufemismo para uno de los ms tenebrosos paramilitares de la historia de Colombia, Vctor Carranza, defendido siempre, gratis, tanto por la Iglesia como por el Ejrcito, como, en silencio, por el Gobierno de los sucesivos presidentes a quienes les dio la mano con su guante verde por partida doble: Misael Pastrana Borrero, Alfonso Lpez Michelsen, Julio Csar Turbay Ayala, Belisario Betancur Cuartas, Virgilio Barco Vargas, Csar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrs Pastrana Arango, lvaro Uribe Vlez, Juan Manuel Santos Caldern.

El arte, una pena para el artista: el que no busca xito ni gloria

Al partir de la idea de Nietzsche: Sin msica, la vida sera un error, que el autor utiliza como estandarte, sera una necedad no reconocer a la msica como el arte supremo, incluso por encima de la poesa: al fin y al cabo, la msica es ingrvida, mientras que sobre la poesa gravitan casi todas las desgracias del hombre en la tierra. Al hablar de los poetas como supuestos ngeles que van por el aire, cuando en realidad son quienes reciben todo el peso de la existencia terrena y del caos mundano, sobre un soneto que Gustav Janouch public, en 1921, en Bohemia, dijo Franz Kafka: Usted describe al poeta como un hombre de estatura prodigiosa que tiene los pies sobre la tierra, mientras que su cabeza desaparece entre las nubes. Esa es, ciertamente, una imagen muy comn en el sistema de conceptos establecido por convenciones pequeo-burguesas. Es una ilusin de anhelos recnditos que nada tiene que ver con la realidad. En realidad el poeta siempre es ms pequeo y dbil que el promedio social. Por esa razn siente el peso de la existencia terrena con ms intensidad y fuerza que los otros hombres. Para l su propio canto no es sino un continuo grito. El arte es para el artista una pena, a travs de la cual se libera para una nueva pena. No es ningn gigante, sino un simple pjaro de ms o menos colorido en la jaula de la existencia. A propsito, en El pianista alternan las citas de poemas con las referencias concretas a la llamada msica clsica, como el Concierto para piano N 1 de Johannes Brahms, los ttulos de filmes alusivos, sobre todo, al expresionismo alemn, ese movimiento que, a partir de los cineastas Fritz Lang, F. W. Murnau, Robert Wiene, con sus doctores Mabuse y sus vampiros Nosferatus, prefiguraron el ascenso del nazismo, sin olvidar, desde luego, a la clase media como la cama de la que despert el mismo. Las marcas de los pianos y su presencia, las partituras reproducidas en las pginas del libro, hablan claramente de la importancia de la msica a travs de la historia como elemento persuasivo de conflictos entre los seres humanos, como lo evidencia el filme El pianista (2002), de Roman Polanski.

Otro hecho destacable es el papel que juegan las fotografas dentro de la historia: en la casa de Pfalzgraf hay una pared atiborrada de ellas. Las que muestran a personajes que al parecer no estn pero que, en cualquier momento, pueden reaparecer, como queriendo decir que el ayer no es ayer sino hoy, el ms implacable presente y que los muertos no lo estn tanto, que simplemente han desaparecido de esta dimensin para hablarnos desde otra sin lmites ni fronteras, como quien ve el mundo desde afuera, sin intervencin de nadie. Contrario a los sper-hroes de tantas novelas, Hendrik encarna a un verdadero anti-hroe, como el Erdosan, del dptico narrativo Los siete Locos/Los lanzallamas, de Arlt, o el Balder de El amor brujo, del mismo Arlt, o el Larsen de Juntacadveres y El astillero, de Onetti, o el Israel de Las estrellas son negras, de Palacios, o la Mara del Carmen Huerta de Que viva la msica!, de Caicedo, o el Xanfran de Das as, de Gomezcsseres: seres escindidos, fragmentados, si no autodestructivos, disidentes e inconformes por el mundo, al que ni siquiera pretenden modificar sino en el que apenas buscan que se les deje vivir. Pfalzgraf no va en busca del xito como Ismena ni de la gloria como Antgona sino que escasamente se deja vivir, como cualquier colombiano (en la novela hay una especie de interculturacin: un intercambio de actitudes colombo-alemanas) y de eso dan razn sus viajes, aventuras amorosas, enseanza/aprendizaje a partir de los otros, como quien sabe que para establecer puentes comunes bastan la tolerancia, la que, a su vez, implica la desterritorializacin de la intolerancia, y el sentido de la igualdad, la que no entraa la desaparicin de la diferencia. Aqu acude la msica para hablarle al odo, en silencio, de la libertad que ella conlleva, pese a los hombres, de la posibilidad de redencin, idea unida a la presencia femenina, y de parcial o total alegra, esa forma acendrada de la inteligencia.

Una vieja batalla: Arcadia Heleno-Catlica vs. Utopa Liberal

Aun con lo anterior, la historia de El pianista no da para cantos a la libertad, ni hay en ella posibilidades de redencin o espacio para la alegra y esto marca una radical diferencia con muchas de las historias aspticas que se promueven, desde la industria cultural, como ejemplos cannicos de la novela contempornea sobre la Violencia. Trmino, a propsito, manejado de forma caprichosa no slo desde la cultura oficial o desde la Academia, que casi siempre funciona como eco del establecimiento, sino desde la cultura que el sistema propone como la nica vlida, la que todos deben leer. Aqu se recurre al ensayo La novela colombiana actual: canon, marketing y periodismo, de Pablo Montoya, Premio Rmulo Gallegos 2015, por Trptico de la infamia, que cae como anillo al dedo del deshonor cultural, al del canon conservador, el de la vieja batalla entre la Arcadia Heleno-Catlica (1810-65) y la Utopa Liberal (1865-85): Pero es el canon conservador, que empieza a establecerse con la primera Historia de la literatura de la Nueva Granada (1867) de Jos Mara Vergara y Vergara, y que se fortalece con las antologas de La Lira Granadina y el Parnaso Colombiano, quien [sic] va a volver invisible esa violencia que era como el ladrillo y el cemento con los que se haba levantado la nacin colombiana. Ese mismo canon va a elevar unos altares para acomodarse en ellos y as olvidar la realidad poltica y econmica de un pas abocado a la crisis permanente desde su independencia hasta la Guerra de los Mil Das. Olvido que se lograr a partir de versos neoclsicos y retricas latinistas. A propsito, de esto Carlos Rincn dice que despus de una derrota histrica de las proporciones de la secesin de Panam, se hizo acuciosa, ineludible en Colombia, la invencin de un gran pasado literario y patrio. De tal manera, los representantes de esta primera canonizacin creyeron que una ciudad aquejada de un analfabetismo y una pobreza que superaba el 90 por ciento de la poblacin, como era la Bogot de entonces, podra ser digna de llamarse la Atenas Suramericana. Y lo proclamaron as, entre otras cosas, porque un gramtico espaol desavisado lo haba dicho, y porque una caterva de poetas patrioteros opinaba que las traducciones de Virgilio de Miguel Antonio Caro eran muchsimo mejores que las que el mismo Virgilio haba escrito, y porque, finalmente, el castellano que se hablaba en esas cumbres andinas era el mejor hablado en toda la malhablada geografa americana. Me detengo en estas consideraciones, acaso ociosas, porque encuentro un curioso puente entre la celebracin ruidosa de esa literatura colombiana por un canon simulador y la que ahora se realiza con las nuevas novelas que abordan la violencia colombiana moldeada por el narcotrfico, la guerrilla y el paramilitarismo. (2)

Escribir sin afn de publicar o tener xito

Para complementar lo dicho por Montoya, se podra agregar que contra este canon godo/simulador, las dcadas de 1920, 30 y 40 marcan la aparicin de novelas modernistas en su mayora, otras de crtica social, empezando, claro, mucho antes, en el ya remoto 1895, con De sobremesa, de Silva: desde La vorgine (1924), de Rivera; Cosme (1927), de Fuenmayor; Risaralda, de Arias Trujillo, y Mancha de aceite, de CUP, ambas de 1935, hasta La bruja de las minas (1938/47), de Snchez Gmez (la primera novela afrocolombiana) y Las estrellas son negras (1949), de Palacios, hasta llegar a Marea de ratas (1960), de Echeverri, La casa grande, de Cepeda y Respirando el verano, de Rojas Herazo, ambas del 62. En todas ellas hay un minucioso sentido de la observacin; una rigurosa sntesis, que no anlisis porque esa es labor de los crticos y no de los autores, de la realidad; un pertinente abordaje de la situacin social y poltica del pas, sin concesiones a pruritos como el afn de publicar o tener xito; una toma de posesin del mundo, pero tambin una toma de conciencia del tiempo (3), que va a significar renovacin formal y la conquista plena de la expresin original y de la modernidad hasta llegar particularmente en la poesa y en la novela de 1940 en adelante a radicalizar la creacin individual, la libertad del artista, la negacin de cualquier vnculo con el pasado y hacer de la ruptura una postura permanente (4). Todo ello supuso un conflicto de 120 aos (de 1930/40 a hoy la cosa sigue igual) entre dos entes, uno conservador, otro liberal: el periodo comprendido entre la Arcadia y la Utopa Liberal citadas, pasando por la Regeneracin (1886-1909), conocida romnticamente como la Atenas Suramericana (hoy, la Tenaz Suramericana) y la Repblica Conservadora (1886-1930), que termina con el gobierno de Abada (1926-30). Luego sube al Poder Olaya H. (1930-34), el primer eslabn de una larga cadena entreguista a poderosas familias y a EE.UU, basada en la concesin de explorar/explotar el petrleo con sus transnacionales (Tropical Oil, Gulf Oil, absorbida en 1984 por la Standard Oil of California para crear la Chevron Corporation, y Texas Petroleum), lo que empez en el gobierno de Reyes, en 1905, cuando ste haba regalado el crudo a Roberto de Mares, por treinta aos, los yacimientos de Carare y Opn, y a su compadre Virgilio Barco, los de Santander (La baronesa del Circo Atayde: 145). En dicho lapso, los conservadores publicaban poesa y ensayo, no novela. Los liberales, novelas (5). Para completar el panorama, vino la Seleccin Samper Ortega: cien libros publicados entre 1935 y 37, con el fin de reafirmar la tradicin literaria; pero como relata el crtico Raymond Williams, su contribucin a la novela fue mnima: la mayora fue ensayo y poesa reverenciada a priori por la lite goda. As, mientras los conservadores, crticos en su mayora, decan que no haba novelas, los liberales, en su mayora novelistas, decan que no haba crticos.

Gentrificacin, desarrollismo y empobrecimiento del campo

Otro aspecto digno de destacar en El pianista es el topos, el lugar, en el que transcurre buena parte de la novela porque, como en El da del odio (1952), de Osorio Lizarazo, se constituye en eje fundamental de la narracin para mostrar el supuesto progreso de las ciudades o ms bien, por el contrario, un real desarrollismo, con sus peridicos y acostumbrados procesos de gentrificacin llevado a cabo por los poderosos, muchas veces promovidos con incendios deliberados, como el de la zona textilera entre calles 11 y 12 de Bogot, pero que se hacen pasar por espontneos: as, los grupos de poder poltico y econmico se deshacen de los lugareos habituales, para permitir la entrada en accin de grupos econmicos y empresariales de su apetencia. Proceso ese, gentrificacin (del ingls, gentrification), que hoy se da silvestre en distintas y distantes ciudades del planeta como en Barcelona, Pekn, Londres, Bombay, Dubln, Bogot y que, bsicamente, es un proceso de transformacin urbana en el que la poblacin original de un sector o barrio deteriorado y pauprrimo es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva (con una aclaracin necesaria y que, obvio, no da Wikipedia: empobrecido a punta de ruido, ladrones, casa de lenocinio, expendios de drogas, invasin de gays y travestis importados de otros barrios igualmente miserables). Como ahora pasa en La Candelaria, La Soledad o Niza. Y en su momento pasaba, como se puede inferir de la lectura de El pianista en varios lugares cntricos de Bogot que con el tiempo expulsaron a sus residentes habituales para propiciar la entrada de extraos y de forneos: gringos, ingleses, judos, lituanos, polacos, alemanes. As, si en El da del odio, la campesina Trnsito se desplaza de San Victorino al barrio Alfonso Lpez, en El pianista los diversos personajes van movindose de La Candelaria a Teusaquillo, luego a Palermo, ms tarde a Chapinero, El Lago, en fin, al norte de Bogot. Mientras tanto, ha ido surgiendo otros barrios cntricos como Las Aguas, Las Cruces, Egipto, La Perseverancia, cuyos habitantes ms tarde se irn unos a El Ricaurte, al citado Alfonso Lpez, Santa Teresita, San Cristbal y otros a la conocida como zona de recreo de la clase alta bogotana y muy alejada del centro, llamada Chapinero. En forma paralela a este proceso de gentrificacin, de desmesurado crecimiento demogrfico (con la llegada a Bogot de miles de campesinos desplazados del campo), de la construccin del Aeropuerto El Dorado, del Hipdromo de Techo, del estadio Nemesio Camacho, de la urbanizacin llevada a cabo por extranjeros: Le Corbusier, Pierre Francastel, maestros de Rogelio Salmona, el austriaco Karl Brunner, entre otros. En El pianista, el narrador subraya esa expansin urbana, sin planeacin, descontrolada, sucia, como una mancha, y el crculo en el que se mova Pfalzgraf: Aunque la ciudad se expanda como una mancha hacia todos los puntos cardinales, Hendrik saba que su mundo presente si poda construirlo desde el pasado estaba en el crculo, de la Plaza de Bolvar hasta el Parque Nacional al norte y hasta el Hospital de La Horta al sur. Lo dems era de los otros inmigrantes de la guerra. (pp. 327-328).

En claro contraste con el desarrollismo, ya que sera impropio hablar de progreso en medio de semejante falta de planeacin urbana, se da un proceso paulatino de empobrecimiento del campo. Si bien esto no se not durante casi cuatro dcadas, porque muchos seguan soando con el respeto al medio ambiente, conservacin de los ecosistemas, recuperacin de las aguas del ro Bogot, del Tunjuelo y del Juan Amarillo, la verdad es que el deterioro del campo se reflej, pronto, en los cordones de miseria que comenzaron a rodear a la capital de la repblica y que hoy impide cuantificarlos: ninguno de los censos llevados a cabo desde 1964 hacia ac ha podido establecer la cifra ms aproximada a la realidad sobre personas residentes y flotantes. Todo eso se refleja, linealmente, en El pianista con los viajes, situaciones y aventuras de Pfalzgraf, a travs de los cuales surgen a la palestra los diversos episodios de la violencia nacional que no cesa, como la horrible noche del himno, con sus hordas de paramilitares, a los que se les ha llamado chulavitas, por la vereda de la que salieron ante la orden dada por el coronel Virgilio Barco, abuelo de quien fuera presidente entre 1986 y 90; pjaros, a partir de la figura, siniestra, de Len Mara Lozano, El Cndor, que asol al Valle del Cauca y al altiplano cundi-boyacense; o paracos, desde la creacin de las llamadas Convivir, cuya paternidad se disputan varios ex presidentes pero de la cual hoy no se duda que provenga de quien gobern, jejeje, a Colombia entre 2002 y 10: Uribe. Pero, tambin con la no caprichosa ni vocacional presencia de las guerrillas, comenzando por la que surgi a raz de los bombardeos a Marquetalia, Caldas, en 1964, adonde haban llegado perseguidos cientos de campesinos de El Dovio, desde el 9 abril 48, por sus ideas gaitanistas y no subversivas, al mando de quien naci como Pedro Antonio Marn pero que, al filo del tiempo, dio en llamarse Manuel Marulanda Vlez, alias Tirofijo.

Un campo abonado para el despojo

Para concluir, en medio de este crudo, dramtico, desolador, panorama, no deja de sorprender el destino final de un hombre, msico, que algn da lleg a Colombia, huyendo de la guerra, pero, por desgracia, cay en otro foco de ella: un hombre sensible e inteligente que no contaba entre sus manos con ms arma que un piano y que, dadas las circunstancias y los hechos que vivi, fue a parar a uno de los lugares ms escalofriantes de Bogot: El Cartucho (6). Quizs para unos la situacin descrita no sea placentera, ni incluso verosmil; quizs para otros no sea ms que el corolario natural ante un mapa humano y socio-poltico tan deplorable como el padecido por personajes como Hendrik J. Pfalzgraf, Matilde Aguirre, Guadalupe Salcedo, su amante (como figura en la novela) Silvia Aponte, Pedro A. Marn (ya para siempre, Tirofijo), en fin, los diversos gobernantes, miembros de la Iglesia, el Conservatismo, FF.MM, que llevan, sin reconocerlo jams, buena parte de la responsabilidad por el desmadre de esa partera de la historia llamada Violencia y por los magros resultados de su labor que trajo una sola y nica consecuencia: el fracaso de la Historia. Todo lo que a manera de crnica/histrica, ms que de historia convencional o de literatura realista o fantstica, revela El pianista que lleg de Hamburgo, la obra de Jorge E. Pardo que, por ahora, sin que importe, no hace parte del canon oficial de la literatura colombiana, ni pese a lo que quisiera el autor an no figura dentro del marketing cultural ni, salvo por una autogestin, se menciona todava por los grandes medios de informacin: los que siguen creyendo que slo es literatura la que se difunde a travs del aparato cultural del gobierno y ms all del sistema, como obligatoria (e involuntaria) lectura para todos.

Bogot, en un siglo, pas de tener 100.000 habitantes a estar muy prxima a los 8.000.000, segn cifras oficiales que la explosin demogrfica, la concentracin de inquilinatos y, sobre todo, el desplazamiento forzado desmienten hoy. Lo que hay detrs de tal crecimiento est ligado con la historia de un pas que, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI ha enfrentado retos muy complejos en cuanto a orden pblico se refiere. El desplazamiento ha llevado a la agudizacin de la pobreza: en los ltimos diez aos Bogot ha tenido que recibir casi cinco millones de desplazados. El desafo de mejorar la calidad de vida para los habitantes es sin duda uno de los ms relevantes para los dirigentes colombianos. De lo contrario, y pese al desalojo de un punto a otro de la urbe de cientos o miles de personas, se seguir asistiendo a la debacle humana de seres como Pfalzgraf y a la proliferacin de antros de perdicin como El Cartucho o el Bronx (ya liquidado), en los que conviven dolor y horror, vacuidad y hartazgo, esperanza y desilusin, amor y desamor, comedia y tragedia. Para no seguir siendo desmembrados por la cloaca que todo lo destruye (p. 342) desde aqu se celebra la escritura de una novela como El pianista que lleg de Hamburgo, la historia de un romntico que, dadas las connotaciones histricas, no podra terminar de otra manera. Y esto, aunque no se convenga, no queda otro remedio que aceptarlo. Claro, sin olvidar el funesto papel que aqu han jugado los dirigentes de ese campo abonado para el despojo, el maltrato, la inequidad, la injusticia y la guerra llamado Colombia. Para disolver esto, no hay que hacerse ilusiones: es muy poco lo que puede ayudar a cambiar la literatura. La que no es otra cosa que el dispositivo para que el autor, los autores, sepan y sientan que el arte es para ellos una pena, a travs de la cual se liberan para emprender otra. Que el artista no es ningn gigante, sino un simple pjaro de ms o menos colorido en la diminuta y pasajera jaula de la existencia. Eso s, inmaterial y espiritualmente superior a esos enanos mentales que exudan grandeza como para contrarrestar, por arte de ma(f)ia, su dolorosa, pattica y retorcida insignificancia: la de quienes se resisten a mirarse en el espejo, creado por ellos, de la desigualdad, de la injusticia social, de la corrupcin general e indiscriminada, de la violencia y de la muerte.

NOTAS:

(1) Pardo, Jorge E. El pianista que lleg de Hamburgo - Novela: primer volumen de El quinteto de la frgil memoria. Editorial: Cangrejo Editores. 1 Edicin, Cangrejo Editores, 2012: 2 Edicin, Cangrejo Editores, 2014; 3 Edicin, 2014, Coleccin Maestros Contemporneos, Pijao Editores, 364 pp.; Cuarta edicin, 2014, Cangrejo editores en coedicin con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, Mxico. Gato Azul, Bs. Aires.

(2) http://www.auroraboreal.net/literatura/ensayo/2080-la-novela-colombiana-actual-canon-marketing-y-periodismo

(3) Rodrguez Monegal, Emir. En Tradicin y renovacin, captulo del libro compilado por Csar Fernndez M. Amrica Latina en su literatura, Mxico, Siglo XXI, UNESCO, 1972: 82: citado por Augusto Escobar Mesa en Americanismo y Modernidad en Mancha de Aceite, U. de Antioquia: 7.

(4) 1972: 139: citado por Escobar Mesa: 7-8.

(5) Entre ellos, Manuel M. Madiedo, mulato discriminado por las altas esferas sociales de la poca, logr que su novela Maldicin fuera publicada en 1859; 36 aos ms tarde, la primera novela modernista nacional, De sobremesa, de Silva; luego, La vorgine (1924), de Rivera; Cosme (1927), de Fuenmayor; y Mancha de aceite (1935), de Uribe Piedrahita. No obstante, ya en 1844 se public la primera novela nacional de corte liberal e histrico, Ingermina o la hija de Calamar, de otro mulato, Juan Jos Nieto, el nico presidente negro que ha tenido Colombia y al que se borr de la historia: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article1969227.html

(6) Lugar que Pealosa en su primera gestin como Alcalde (1998-2000) allan con la Polica, con igual resultado al que obtuvo con el desalojo, ayudado por los Robocops del ESMAD, del Bronx: disparar el consumo de drogas en los colegios cercanos al sector y, ahora, con la diseminacin de los jbaros, por toda la ciudad; hecho que, por otras causas, tambin se da en Medelln y Cartagena, agravado con el turismo sexual. Pealosa dispuso que las personas repartidas por sectores aledaos fueran violentadas, lo que contradice la sentencia de la Corte Constitucional que prohbe dicha prctica: esta aclar, adems, que la mendicidad no es delito. Y ha pedido a los ciudadanos no dar limosnas, comida o ropa a los damnificados, drogadictos en especial, para no hacerles fcil la vida en la calle. J

Luis Carlos Muñoz Sarmiento (Bogotá, Colombia, 1957)