La excarcelacin de Oscar Lpez Rivera

Tras ms de 35 aos de encierro en crceles estadounidenses, 12 de ellos en confinamiento solitario, sumados a cuatro meses bajo arresto domiciliario en casa de su hija en Santurce, con grillete electrnico que vigilaba sus movimientos, del 9 de febrero al 17 de mayo de este ao 2017, fue formalmente excarcelado el prisionero poltico puertorriqueo Oscar Lpez Rivera.El patriota independentista boricua, de 74 aos de edad, ha insistido en que l no ha sido liberado, slo excarcelado, porque Puerto Rico no es an un pas libre. Nadie viviendo en una colonia puede ser libre y yo no lo soy ni lo ser hasta que termine la condena de mi patria. Lpez Rivera haba sido sentenciado en 1981 a 55 aos de prisin acusado de conspiracin sediciosa y por supuestos vnculos con las Fuerzas Armadas de Liberacin Nacional (FALN) de Puerto Rico. Ms tarde le cargaron otros quince aos por intento de fuga.El pasado 17 de enero, el presidente Barack Obama, poco antes de abandonar la Casa Blanca, presionado por una intensa y extensa campaa por su liberacin y considerando la condicin de veterano de la guerra estadounidense contra Vietnam del patriota boricua, le permut lo que le restaba de su condena total de 70 aos, por cuatro meses de arresto domiciliario.En una entrevista con el diario Claridad, de San Juan, Lpez Rivera expres su intencin de continuar su batalla por el fin del estatus colonial de Puerto Rico y reiter que la revolucin cubana es un smbolo y un ejemplo a imitar.Record que la lucha patritica en la Isla y la de los boricuas radicados en Estados Unidos hizo posible en 1979 la excarcelacin de los hroes nacionalistas Andrs Figueroa Cordero, Lolita Lebrn, Rafael Cancel Miranda, Oscar Collazo e Irving Flores. Fue la solidaridad mundial la que condujo a la orden de excarcelacin suscrita entonces por el presidente James Carter.Poco despus se intensific la lucha por la liberacin de los patriotas vinculados a las Fuerzas Armadas de Liberacin Nacional (FALN) entre los que estaba Oscar Lpez Rivera.La presin desde Puerto Rico y desde los barrios boricuas en Estados Unidos fue cada vez mayor, con fuerte impacto mundial.En 1999, el gobierno de Bill Clinton ofreci a 12 miembros del FALN de Puerto Rico que cumplan largas condenas en crceles de Estados Unidos, amnistiarles a cambio de que suscribieran bajo juramento una declaracin de arrepentimiento por los crmenes terroristas que motivaron sus sanciones. Oscar Lpez Rivera fue el nico que se neg a aceptar la oferta, que consider humillante.Oscar reconoce y aprecia el esfuerzo que en su caso se hizo desde la siempre solidaria Cuba, desde Venezuela y tantos otros lugares, as como la importante participacin de figuras religiosas como Desmond Tutu y el Papa Francisco. Pero l est consciente, dijo, de que lo principal es el esfuerzo en el seno del pueblo borinqueo, porque si aqu no se hubiese dado la lucha que envolvi a prcticamente toda la sociedad, difcilmente los del exterior se hubiesen movilizado.Lpez Rivera se refiere con gran respeto e intensa solidaridad a los dirigentes del partido estadounidense de los Panteras Negras (Black Panther Party) que permanecen en prisin, algunos de ellos desde hace ms de 45 aos, sin perspectiva de que puedan dejar atrs los barrotes.La clave para que finalmente se lograra la liberacin de Oscar y para que el presidente Barack Obama, estando ya prximo a dejar el cargo, suscribiera la orden del indulto ha estado en la evidencia de la solidez de nuestra voluntad de ser libres, ha sentenciado el prcer puertorriqueo.Lpez Rivera anunci que realizar una peregrinacin por los 78 municipios de Puerto Rico y por la dispora en Norteamrica como parte de su intencin de crear la fundacin Libert, por medio de la cual persigue dialogar, compartir ideas y promover la unidad de los puertorriqueos. Si pretendemos descolonizarnos tenemos que unirnos, no hay otra opcin, dijo el revolucionario boricua.Su primera exposicin de carcter internacional ser ante el Comit de Descolonizacin de la Organizacin de Naciones Unidas el 20 de junio prximo y luego se mantendr trabajando en su fundacin, con la que llevar su mensaje por la independencia y el bienestar social y comunitario de sus compatriotas, al tiempo que promover mayor conciencia acerca la situacin de Puerto Rico.Su gira, encaminada a agradecer a quienes apoyaron su liberacin, ser larga y recorrer muchos lugares en Estados Unidos. Comenzar por Humboldt Park, barrio boricua de Chicago donde un tramo de la calle Mozart llevar su nombre.Honor a quien honor merece!Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/

