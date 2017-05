El espinoso tema del nexo investigacin y poltica

El Estado como tal (Blog)

La duda expresada acerca de si los economistas estn en capacidad de proponer soluciones a problemas concretos ha sido criticada por varios comentaristas. Me alegra saber que otros colegas no tienen esa incertidumbre, pero yo no logro aclararla, de manera que regreso al tema con la esperanza de que un intercambio adicional me ayude a resolverla.

He recibido comentarios valiosos en dos sentidos: primero, que tal capacidad s existe porque se dispone de mecanismos institucionales en Cuba para transformar en acciones de poltica pblica las ideas de los economistas.

En segundo lugar, se ha reaccionado al planteamiento sobre la complejidad mediante un rechazo tajante a la posible utilidad de esta. De hecho, he recibido el comentario de que abogar por la utilizacin de la complejidad de la manera en que lo he hecho- equivale a desconocer la epistemologa de las Ciencias.

Probablemente mi respuesta a estos comentarios ser aburrida para algunos lectores. Seguramente sern controversiales. Por lo primero me disculpo de antemano. Lo segundo supongo que sea normal y quizs provechoso.

En esta nota me limitar al primer asunto la capacidad para convertir la investigacin en polticas econmicas- y dejar el segundo tema la complejidad y las ciencias sociales- para una prxima nota.

Sobre los problemas de capacidad para transformar las ideas de los economistas en acciones de poltica no quisiera extenderme mucho. He expresado anteriormente mis opiniones en un breve texto que escrib hace unos das (ver aqu). Ahora me limito a apuntar tres cuestiones:

El tema del nexo entre investigacin y polticas pblicas es amplio, dinmico y sobre todo muy controversial (Ver aqu). Durante un tiempo se utiliz la expresin de que las polticas pblicas deban estar basadas en la evidencia, pero despus de un gran debate en los ltimos aos se ha reformulado aquella expresin por la de polticas informadas por la evidencia (Ver aqu). No se trata de un detalle semntico. Expresa una perspectiva terica apoyada en la observacin de la realidad- de que la poltica pblica no tiene que estar basada en la evidencia cientfica, pues es esta es un factor que compite con otros factores que tambin son decisivos para el diseo, aplicacin y evaluacin de polticas, como son la ideologa, los intereses, la religin, los valores, y hasta la intuicin (Ver aqu). Ya s que a muchos nos gustara que las decisiones de poltica pblica fuesen un proceso objetivo pero lo que realidad muestra, una y otra vez, es que no hay nada que determine que ello sea inevitable, lo cual no contradice la aspiracin legtima que podamos tener de mejorar las decisiones sobre polticas a partir de una mayor incorporacin de la evidencia generada por la ciencia. Es posible, pero no es natural.

adoptar decisiones polticas (Ver aqu). Con independencia de que la gran mayora de los gobiernos y de los polticos han afirmado, desde hace tiempo, que el diseo e implementacin de polticas pblicas deben utilizar la evidencia generada por la ciencia, el hecho comprobable es que la existencia de esa cultura no es algo comn. Existen estudios empricos recientes que fundamentan la carencia generalizada de tal cultura particularmente en el llamado Sur-, a pesar de lo que prometan los gobiernos. Probablemente algunos de los estudios ms conocidos son Cul es la evidencia la poltica basada en la evidencia?, un estudio producido por 50 expertos de 18 pases (aqu), La poltica de la evidencia basada en la investigacin en los debates sobre poltica en frica (aqu), La poltica de la evidencia y de los resultados en el desarrollo internacional (aqu), y Cul es el impacto de la investigacin en el desarrollo internacional (aqu)

Queda claro que en Cuba es poltica de Estado desde muchos aos- la incorporacin de los resultados de la ciencia (de todas las ciencias) al proceso de desarrollo. Esto incluye el establecimiento de mltiples y diferentes mecanismos institucionales para fortalecer el nexo investigacin- polticas, que abarcan desde la vinculacin del trabajo de investigacin de los estudiantes universitarios hasta los proyectos que se realizan en el marco de los programas y proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin. (Ver aqu un texto de Emilio Garcia Capote sobre el tema).

No encuentro ahora una evaluacin oficial actualizada sobre el asunto, pero hasta donde conozco, hay programas que funcionan muy bien. Supongo que quizs con otros no ocurra lo mismo, pero eso no puedo aseverarlo.

Sin embargo, no estoy seguro de que pueda afirmarse categricamente al menos en el terreno de las ciencias econmicas- de que en Cuba existe una cultura de polticas pblicas informada por la investigacin cientfica.

Revisan de manera sistemtica los decisores de polticas econmicas del pas un amplio rango de la evidencia generada por la investigacin antes de adoptar decisiones?

En caso de que se respondiese positivamente, habra entonces que hacer al menos una pregunta adicional:

Cmo se medira esa cultura, es decir, cmo se determina el punto en que la adicin de influencias de la ciencia se convierte en una cultura de hacer polticas econmicas?

En cualquier caso, es posible sealar algunos hechos que parecen apuntar en otra direccin. Tres ejemplos concretos pudieran ayudar a entender la preocupacin:

La narrativa de la actualizacin, y el propio trmino en s, expresan un lenguaje que no se corresponde con el utilizado por las ciencias econmicas. Desde una perspectiva cientfica, ese trmino no es parte de teora econmica alguna Qu consideracin cientfica justifica el empleo del trmino actualizacin en los documentos de polticas pblicas, en vez del concepto de reforma econmica?

No se conoce modelacin alguna -de las publicadas por economistas cubanos- que permita sostener la narrativa oficial de que Cuba se aproximar al desarrollo hacia 2030. Es posible hacer tal afirmacin con la informacin y los anlisis sobre tasas de inversin y crecimiento proporcionados por los economistas?

Se habla oficialmente de vincular salarios a resultados, y parece asumirse que en Cuba se pagan salarios, cuando estrictamente como promedio- ello no ocurre desde una perspectiva de Economa Poltica (lo que se distribuye directamente al trabajador es inferior al valor del producto necesario).

Espero haber expresado con claridad los argumentos que justifican mi duda sobre la existencia de una cultura institucional que le permitira a los economistas materializar el resultado de su investigacin en las polticas pblicas.

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/05/12/el-espinoso-tema-del-nexo-investigacion-y-politica/