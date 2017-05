La hoja de ruta de la economa cubana

La noticia de que el Pleno del Comit Central del Partido Comunista de Cuba aprob los documentos que durante casi un ao se han estado discutiendo a travs del todo el pas, es sin duda una muy buena noticia. Ms de un milln de personas han debatido esos documentos, lo cual es tambin una magnfica noticia.

Fueron aprobados la Conceptualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; las bases del Plan Nacional de Desarrollo Econmico y Social hasta el 2030: Visin de la Nacin, Ejes y Sectores Estratgicos; y nuevas modificaciones a los Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del Partido y la Revolucin. Los tres han constituido el centro de un gran esfuerzo de interpretacin de nuestra realidad y sobre todo de ejercicio de proyeccin del futuro del pas que queremos.

Es probable desde mi punto de vista, deseable que esos documentos no alcancen a satisfacer el 100 por ciento de las expectativas de la poblacin cubana y tambin que no alcancen a satisfacer el 100 por ciento de las expectativas de todos los cubanos. Pero tambin es cierto que resulta una ventaja incuestionable tener hoy un grupo de documentos de referencia para lo que deseamos hacer y sobre todo que esos documentos hayan sido el resultado de una accin colectiva de creacin desde muchos mbitos, accin colectiva de creacin no exenta de profundas discusiones y discrepancias y sostenida en el esfuerzo creador desde diferentes ngulos de las ciencias, no solo las sociales y econmicas.

Ese proceso abarc muchos aos de trabajo, se aliment de la experiencia anterior, aprendi de ella y constituye su propia negacin en el sentido dialctico del trmino. No s cuantos pases en el mundo han hecho algo parecido. No en el qu (trazar una visin y delinear el futuro deseado) pues en ello hay muchas experiencias, s en el cmo, atendiendo a la manera en que se lograron los mismos.

Desde mi perspectiva el primer aporte de los mismos a la construccin de ese nuevo pas que queremos, est en cmo se lograron construir, est en ese esfuerzo colectivo que intent describir ms arriba.

Siempre sesgada por mi profesin de economista, extraigo cuatro asuntos que para m constituyen los pilares de esos documentos y que deben convertirse en los que debe basarse el presente y el futuro proceso de transformacin. Ellos son: el concepto de visin, el concepto de medios de produccin fundamentales, la definicin de las formas propiedad que tipificarn nuestro modelo econmico socialista y la definicin de los ejes estratgicos de desarrollo.

La definicin de una visin de pas como un pas soberano, independiente, socialista, democrtico, prspero y sostenible. En ms de una ocasin y desde estas pginas me he referido a esa visin. Creo que es el primer filtro por el cual debe pasar todo. Claro est que antes habr que seguir avanzando en los consensos sobre qu significa en estos tiempos ser un pas soberano y cmo garantizarlo. Qu es ser hoy por hoy un pas independiente, no solo polticamente sobre lo cual creo que hay mucha ms claridad sino tambin en lo que significa hoy ser independiente econmicamente, en especial si nos atenemos a nuestra larga historia de dependencia econmica.

Lo mismo vale para el socialismo que queremos construir. No creo que ningn documento, por completo que sea, agote los lmites de un ejercicio vivo de creacin sociopoltica para el cual no existen ni recetas preconcebidas ni modelos prefabricados. Por eso creo que ese documento sobre la conceptualizacin debe ser tomado como la base para una discusin continua, enriquecedora y no ser convertido en una camisa de fuerza donde meter a nuestra realidad, tan cambiante da tras da.

Lo mismo podra decirse de la democracia, esa que an estamos construyendo y que todos los das descubrimos que debe ser recreada y reinterpretada, que debe ser para el pas que tenemos hoy y servir a los propsitos y las aspiraciones de sus ciudadanos todos, pero que no puede desconocer tampoco la experiencia mundial al respecto.

De la prosperidad habra mucho que hablar. Que es ser prspero en Cuba? Es la misma percepcin de la prosperidad la que tiene un ciudadano cubano de Miramar que la de un ciudadano cubano de Cacocn? Es la misma percepcin de la prosperidad la que tienen un cubano negro y un cubano blanco? Para Cuba o mejor, para el gobierno cubano el actual y el que tendremos, este es de los ms difciles ejercicios.

Hace poco Pedro Monreal, en su blog, nos llamaba la atencin acerca de un grupo de indicadores que deberamos tener siempre presentes. Uno de ellos es el ndice de Desarrollo Humano, muy conocido por muchos es que Cuba se encuentra dentro de los pases de alto desarrollo si atendemos a ese indicador que se basa en datos objetivos del desempeo de los pases. Pero lo prosperidad tiene tambin una dimensin subjetiva, una especie de mezcla de percepcin y expectativas. Es poder cumplir con esas expectativas lo que hace que las personas sientan que progresan, de ah el gran reto que significa. Si ser prspero solo tiene que ver con alcanzar cierto nivel de Ingreso Nacional per Cpita, entonces todo fuera ms fcil, crezcamos y se acab, pero crecer no garantiza que la gente se sienta prspera. Sin embargo, no se puede dejar de crecer.

De la sostenibilidad en sus diferentes dimensiones se podran emborronar cientos de cuartillas, pliegos enteros podra llenarse solo con las preocupaciones asociadas a la sostenibilidad. Cuando aprobemos la asignatura pendiente de la economa, el socialismo podr ser sostenible. Cuando nuestros niveles de productividad estn cerca o sean comparables con los niveles de productividad de la media internacional, nuestro socialismo ser sostenible. Cuando el ingreso que perciben nuestros trabajadores no est tan alejado del que perciben sus pares de otros pases, el socialismo ser sostenible. Cuando nuestra ciencia, la innovacin y el desarrollo se integren de forma natural a los procesos productivos y de servicios, el socialismo ser sostenible. Cuando la equidad se base en el aporte individual y la contribucin social de cada cual, el socialismo ser sostenible. Si logramos que cada ciudadano perciba o sienta que puede alcanzar sus expectativas de prosperidad con y a partir de su trabajo, el socialismo ser sostenible. Es un reto enorme, pero no debe dejar de ser una de nuestras metas.

Quedan otros dos pilares definidos en esos documentos a los cuales tambin me he referido en ocasiones anteriores: una definicin ms aterrizada de qu son medios de produccin fundamentales, a mi juicio algo que iba resultando imprescindible y que se asume en el documento como aquellos que tienen un papel estratgico en el desarrollo econmico y social, garantizan la vitalidad y la sostenibilidad del pas y la seguridad nacional.

Desde mi perspectiva ese concepto nos ayuda a desbrozar el camino y a tomar decisiones imprescindibles hoy para lograr desembarazar al Estado de actividades que lastran su desenvolvimiento, y sobre todo la asignacin eficaz de recursos.

En cuanto a las formas de propiedad y el reconocimiento de la propiedad privada como una de ellas, insertada funcionalmente en nuestro modelo econmico, podran tambin escribirse miles de pgina solo con la historia de esta discusin en Cuba desde el pensamiento econmico. Solo reiterar lo que he dicho en otras ocasiones: nuestra historia, todos los intentos de estos ms de cincuenta aos de intentar prohibirla, perseguirla, desconocerla, obstruirla tuvieron resultados fallidos. Creo integrarla funcionalmente a nuestros propsitos y regularla adecuadamente dar mejores frutos.

El ltimo de esos pilares de los documentos aprobados es la definicin de un grupo de ejes estratgicos para alcanzar el desarrollo que deben constituir los pilares que muevan a todos los sectores de nuestra economa que sirven de base a la proyeccin del plan. Debo tener ms espacio y tiempo para referirme a ellos, desde mi perspectiva deben servir de filtro a los decisores para asignar recursos a aquellos sectores y empresas que mejor satisfagan a esos ejes. Por eso es importante comprender en toda su dimensin la afirmacin del Vicepresidente Marino Murillo de que hay que entenderlos como algo dinmico, cambiante, que se enriquecer constantemente con los propios cambios que se vayan produciendo en Cuba.

Mi aspiracin es que esos documentos se conviertan en las bases de una discusin permanente y que no sean convertidos en una especia de Biblia que contenga todo lo que es correcto, y que lo que no contenga no sea correcto.

Fuente: http://oncubamagazine.com/columnas/la-hoja-de-ruta-de-la-economia-cubana/