La historia oculta de las invasiones israeles a Gaza

Polemista e investigador preciso, Norman G. Finkelstein resume en su librola poltica profunda del Estado israel contra los pobladores palestinos.

Tomando como hechos de anlisis las operaciones militares Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014) que devastaron la Franja de Gaza y asesinaron un total de 3700 palestinos y palestinas-, Finkelstein detalla de manera concisa esas invasiones de Israel, sus razones, las mentiras esgrimidas para justificar los ataques y el entramado internacional que le permite a Tel Aviv ampliar la ocupacin sobre territorio palestino.

En Mtodo y locura, publicado por Ediciones Akal en 2014, el profesor de Teora Poltica en la Universidad de De-Paul de Chicago, tambin retoma su carcter de polemista que haba dejado en claro en su reconocido y polmico libro La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotacin del sufrimiento judo. Finkelstein analiza las invasiones militares israeles a Gaza desde una posicin crtica y utilizando como fuentes principales las propias declaraciones de funcionarios y militares judos, como tambin un abanico de documentos e investigaciones realizadas por Naciones Unidas y, en el caso de Plomo Fundido, el conocido Informe Goldstone, que investig los crmenes cometidos por Israel en esa operacin. El informe, rechazado por Tel Aviv al dejar al descubierto las masacres cometidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), confirma que el entonces gobierno encabezado por Benjamn Netanyahu tuvo como objetivo castigar, humillar y aterrorizar a la poblacin civil de Gaza, adems de asesinar conscientemente, torturar o infligir un tratamiento inhumano, as como causar premeditadamente enormes sufrimientos, heridas graves o lesiones perjudiciales para la salud, destruir propiedades sin justificacin militar y hacerlo de forma ilegal y gratuita.

Sin bien Finkelstein toma el Informe Goldstone como piedra angular para desenmascarar la poltica represiva israel, al mismo tiempo no ahorra crticas hacia Richard Goldstone, quien encabez la investigacin y, tiempo despus, reneg del informe, capitulando ante la presin de Israel.

En Mtodo y locura tambin se muestran con claridad las razones de Israel para invadir la Franja de Gaza, un pequeo territorio palestino de 360 kilmetros cuadrados en el que habitan dos millones de personas, sometidas a un frreo bloqueo econmico y comercial por parte de Tel Aviv. Finkelstein esgrime que en cada una de las operaciones militares, Israel busc mostrar al mundo su capacidad disuasoria y, a su vez, tratar de golpear al Movimiento de Resistencia Islmica Hamas, que gobierna en el enclave costero desde 2006, y con el tiempo se transform en una organizacin poltica y armada con un fuerte arraigo entre los pobladores. En las pginas del libro se observa con claridad que toda invasin israel de gran envergadura es acompaada por una slida cobertura meditica que la justifica y lo ms preocupante tal vez- el crecimiento en los niveles de paranoia en la propia sociedad israel, azuzado por sus gobernantes.

Finkelstein presenta cifras, datos, coordenadas y pruebas incuestionables sobre cmo Israel arrasa Gaza, sin que el mundo (salvo contadas excepciones) preste atencin a un plan militar que naci con la implementacin en 1948 del Estado de Israel en territorio palestino.

Como cierre, el autor e hijo de supervivientes de los campos de concentracin de Auschwitz y Majdanek, reflexiona sobre las nuevas formas de resistencia que las palestinas y los palestinos tienen como opcin para enfrentar la ocupacin. Si no se puede recurrir ni a la diplomacia ni a la va judicial, lo nico que queda es la resistencia popular escribe Finkelstein-. Pero, qu tipo de resistencia popular? La pregunta no es si los palestinos tienen derecho a recurrir a la fuerza armada para acabar con la ocupacin. Evidentemente, lo tienen. Luego de sentar postura, Finkelstein prosigue: La cuestin es de ndole poltica: qu tcticas y estrategias arrojarn mejores resultados polticos? Por muy heroica que sea la resistencia del pueblo de Gaza, por ejemplar que resulte su voluntad indomable, tras tres sangrientas rondas de combates con Israel en los ltimos cinco aos, tras padecer muerte y destruccin a una escala desgarradora, la resistencia armada an no ha logrado mejorar sustancialmente la vida cotidiana de la gente. Y agrega una hiptesis, que hasta el da de hoy es discutida y polemizada: Lo mejor que se puede decir de la resistencia armada es que ya se ha probado muchas veces para acabar con el bloqueo, sin xito alguno. Lo peor que cabe decir de la resistencia masiva no violenta es que es algo que an no hemos intentado. No deberamos darle al menos una oportunidad.

