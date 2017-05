Hurfana, adolescente y viuda

Historia de supervivencia de una muchacha de Alepo

Middle East Eye

Slo tengo 16 aos, no tengo hogar, ni padres, ni marido; mi hermana y mi beb murieron. Esos son mis recuerdos y mi vida.

Hala y sus hermanos viven ahora en un campo para hurfanos en la provincia de Idlib (MEE/Muhammad al-Shimali)

Desde la distancia que da ms de media dcada de guerra y prdida, Hala, de 16 aos, se aferra a los recuerdos de su infancia en Alepo, a las rutinas habituales de la vida familiar y la niez. Ir al colegio. Jugar con sus tres hermanos ms pequeos y su hermana. Recuerda incluso las ocasionales discusiones de sus padres por la escasez de dinero.

El padre de Hala, Hosam, trabajaba mucho como taxista para poder mantener a la familia, pero los tiempos eran duros y las frustraciones estallaban en el distrito de al-Mashad donde vivan, en la parte oriental de la segunda ciudad ms importante de Siria.

Consecuencias de un ataque areo sobre la barriada de Madi, Alepo, en 2013 (AFP)

En 2011, cuando estallaron en Alepo las manifestaciones contra el presidente sirio, Bashar al-Asad, Hosam utilizaba su taxi para ayudar a los manifestantes a escapar de los temidos shabiha, los matones que el gobierno desplegaba para atacar e intimidar a los participantes. Y cuando la polica empezaba a disparar, llevaba a los heridos a centros mdicos ocultos para que les atendiesen.

Un da, la polica irrumpi en nuestra casa y se llev a mi padre en medio de la noche. Todos empezamos a llorar y mi madre se qued en estado de shock, recuerda Hala, que no quiso darnos su apellido.

Recuerdo cmo mi madre les suplicaba: Por favor, dejadle, no le matis dejadle, no ha hecho nada; pero, pobre pap, se lo llevaron con ellos y mam no dej de llorar en toda la noche y al da siguiente. Llam a mis tos y les dijo que intentaran averiguar dnde estaba pero no pudieron conseguir informacin alguna. La polica se limit a decirles que se olvidaran de l.

El primer sonido de las bombas

Durante los tres meses siguientes, Hala y su familia no consiguieron averiguar nada de Hosam, al tiempo que las manifestaciones crecan cada vez ms y los enfrentamientos se hacan ms intensos.

Despus, finalmente, Hala recuerda un da en que su madre Esra estaba leyendo el Corn y los nios tomaban el almuerzo, cuando escucharon un golpe en la puerta. Era Hosam, plido y delgado por el tiempo transcurrido en prisin.

Me tir al suelo y empec a llorar y a gritarle a mi madre: Pap est aqu, pap est aqu!

Los sirios se manifiestan contra el gobierno en Shar, Alepo, julio de 2012 (AFP)

Hosam les cont que le haban maltratado y humillado en la Prisin Central de Alepo, que forma parte de la infame red de lugares de detencin del gobierno donde miles de personas han sido torturadas y desaparecidas desde 2011, segn los grupos por los derechos humanos.

En 2012 resultaba ya imposible tener una existencia normal en Alepo. Haba manifestaciones por todas partes, hasta en los colegios muchas veces, dice Hala. Su padre la sac del colegio y los nios pasaban la mayor parte del da en casa con su madre.

Despus, durante el Ramadn, Hala se despert un da ante el ruido que haca la gente gritando por la calle.

Todo el mundo se haba echado a la calle, estaban abandonando sus casas con todo lo que podan cargar y se ponan a caminar, dice.

Los aviones de combate estaban bombardeando en las proximidades. Sonaba muy cerca. Esa fue la primera vez que vimos y vivimos los bombardeos, algo que despus se convirti en parte habitual de la vida diaria; sencillamente, nos acostumbramos a ellos.

La muerte de un padre

La familia se march unos cuantos das a casa de unos familiares mientras los combatientes del Ejrcito Libre Sirio tomaban el control de las calles y lanzaban ataques contra las fuerzas del gobierno. Cuando regresaron, se encontraron con que esos combatientes ocupaban su casa.

Hosam volvi a su trabajo con el taxi, pero su participacin en la oposicin tena muy asustada a su esposa. Un da, cuando Hosam regresaba desde la zona de la ciudad bajo control del gobierno a la barriada de Bustan al-Qash, en el este de Alepo, entonces controlada por los rebeldes, la polica le detuvo y le interrog.

Entierro de los civiles ejecutados que haban sido arrojados al ro, en Bustan al-Qasr, Alepo, enero de 2013 (AFP)

Neg todas las acusaciones pero se mostraron muy agresivos con l y le arrestaron, cuenta Hala, citando el relato de testigos del incidente. Trat de escapar pero siguieron golpendole brutalmente.

Despus de tres das, un amigo le dijo a la familia que a Hosam le tenan detenido en la zona oeste de Alepo.

Nos sentamos completamente devastados porque sabamos que mi padre ya haba estado antes en la crcel y comprendimos que no iban a dejarle libre debido a sus actividades con la oposicin, recuerda Hala.

Fue uno de los das ms horrendos de mi vida. Pensaba que no volveramos a ver de nuevo a mi padre con vida.

En enero de 2013, la familia oy hablar de una masacre perpetrada cerca de Bustan al-Qashr, donde muchos civiles ejecutados fueron encontrados flotando en el ro que ahora divide la ciudad en dos partes. Durante toda una semana siguieron apareciendo cadveres en las aguas.

No pensbamos que mi padre pudiera estar entre los muertos, dice Hala. Pero mi madre recibi la llamada de nuestro antiguo vecino. Est muerto, hemos encontrado el cuerpo de tu marido, dijo.

La madre de Hala se qued conmocionada. Me dijo: Cuida de tus hermanos hasta que regrese. Le supliqu que me contara qu estaba pasando pero no quiso decirme nada.

Sin embargo, al observar la mirada de su madre, Hala supo que su padre estaba muerto. Pocas horas despus, su madre volvi al hogar. Le han disparado en la cabeza, recuerda Hala que les dijo.

Lograron recuperar al menos 68 cuerpos, todos ellos asesinados con un nico disparo en la cabeza o en el cuello, segn informes aportadas por responsables del ELS. El gobierno neg la matanza y dijo que los autores eran los grupos terroristas.

Casamientos en tiempo de guerra

La muerte de Hasam dej tambin a la familia sin ninguna fuente de ingresos. Dos semanas despus y a pesar de tener tan slo 13 aos, Hala acept que su madre la casara. Su marido, Jaled, tena 25 aos, trabajaba en una tienda de telefona en la barriada de Ferdous y era un conocido de su to, pero Hala nunca antes le haba visto.

Sonia Kush, directora para Siria de Save the Children, una ONG internacional, declar a MEE que los matrimonios infantiles era un problema creciente en Siria y en las comunidades de refugiados porque la brutalidad de la guerra en el pas haba puesto a las familias y las comunidades al borde del abismo.

Hala mira las fotos de su familia en el mvil (MEE/Muhammad Al-Shimali)

Adolescentes que deberan estar en el colegio se encuentran ahora con muy pocas opciones. Los padres llevan aos sin poder trabajar y han agotado todos sus ahorros, lo que significa que es prcticamente imposible satisfacer necesidades muy bsicas, como alimentar y comprar medicinas para sus nios, dice Kush.

En circunstancias tan graves, con uno o ambos padres asesinados o heridos, las nias y sus familias consideran a menudo que casarse es una va para aliviar la carga econmica.

Kush dice que muchas familias sienten que no pueden proteger a sus hijas de los secuestros, ataques sexuales y violaciones y confan en que, encontrndoles un marido, estarn ms protegidas y tendrn una vida algo mejor.

Sin embargo, cualesquiera que sean las razones, lo triste es que una vez que esta guerra termine, muchas nias que han tenido que casarse no van a poder recuperar su infancia. No van a poder volver al colegio y puede que se hayan convertido en madres demasiado jvenes.

Hala se mud con Jaled a una casa cerca de donde su familia viva. Un da, a mediados de septiembre de 2013, estaba visitndoles mientras su marido permaneca en el trabajo. Un misil alcanz el edificio cuando su madre preparaba la comida en la cocina. Hala y sus hermanos cayeron al suelo, pero la habitacin donde se encontraba su madre fue la que sufri toda la fuerza de la explosin.

La sangre le cubra el pecho, todo el cuerpo, dice Hala, refirindose a su madre. Muri instantneamente porque un gran trozo de metralla le alcanz el corazn.

En aquel momento, Hala estaba embarazada de pocas semanas pero la conmocin del ataque le provoc un aborto, segn supo das ms tarde en el hospital.

De repente, me vi convertida en padre y madre para mis hermanos, dice. No tenan a nadie ms que a m. Las bombas y los ataques continuaron sobre nuestra calle. Toda la ciudad era continuamente golpeada.

Pero a pesar del constante peligro, Hala no quera dejar la ciudad. No poda, porque mi madre y mi madre estaban enterrados all, dice. No poda soportar la idea de alejarme de ellos.

La huida de Alepo

En 2015, la zona fue de nuevo objeto de devastadores ataques areos. El vecino nos gritaba que bajramos al stano, dice Hala. Bajamos, pero no era suficientemente seguro y el edificio se vino abajo tras un bombardeo masivo.

Evacuados, nios y pjaros, del este de Alepo en diciembre de 2016 (AFP)

Hala se despert en el hospital con heridas en la pierna y en la cabeza y all tuvo que escuchar que Maya, su hermana, y Jaled, su marido, haban muerto en el ataque. Su casa haba quedado tambin destruida.

Sin hogar, sin padres, sin marido, con una hermana y un beb muertos, pero slo tengo 16 aos. Esos son mis recuerdos y mi vida ahora, dijo Hala.

La familia de su suegra aloj a Hala y a sus hermanos en una casa donde sobreviven gracias a la bondad y caridad de sus vecinos.

Junto con decenas de miles de personas fueron finalmente evacuados de Alepo en diciembre de 2016, como parte de un acuerdo por el que la zona este de la ciudad volva al control del gobierno.

Seis meses despus, Hala y sus hermanos viven en un campo para hurfanos en la provincias de Idlib, intentando estudiar para un futuro incierto mientras la guerra siria contina su marcha a su alrededor.

Adoro a mis hermanos y me quedar con ellos para protegerles y cuidarles lo mejor que pueda, dice. Como mi madre hizo por m cuando yo tena su edad.

Zouhir Al-Shimali es un periodista y fotgrafo de Alepo que trabaja online.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/news/orphan-widow-teenager-one-girls-brutal-tale-death-and-survival-aleppo-623243138

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.