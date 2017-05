Presidente Trump, conoce a la dinasta As-Saud?

La visita de Donald Trump a Arabia Saud es un hecho. El principal aliado regional luego de Israel, por supuesto- ya se prepara para recibir ms armamento, en especial misiles de ltima generacin. Si Israel asesina en Palestina, Lbano y Siria; los saudes se suman a asesinar y encarcelar en su propio pas, invaden Bahrincon la V Flota norteamericana, y de paso, masacran a la pobre poblacin civil en Yemen.

Israel, Arabia Saud y EE.UU. saben que la culpa de todo es deIrn. Por suerte para el mundo, ni Rusia ni China piensan igual.

Pero no siempre los persas fueron malos muchachos. Algunos actores regionales siguen siendo lo mismo, otros son historia. La guerra en Siria es la sntesis de la tercera guerra mundial en partes por un nuevo orden mundial, donde Medio Oriente es, en especial para Trump y sus generales, la madre de todas las batallas. El Pentgono tiene bombas para esta batalla. En Afganistn ya la probaron. Por las dudas, le avisaron a Trump que Bin Laden ya estaba muerto.

Invitamos a hacer un repaso histrico de la dinasta saud. Quizs el lector se pueda dar una idea de que a veces, el pasado y el presente, se parecen como dos gotas de agua.

Es que con los britnicos primero, con los norteamericanos luego y siempre con los mercenarios takfires, podemos resumir el triste papel de una dinasta ya sin reflejos geopolticos.

Gran Bretaa primero, EE.UU. despus

Tras el fin de la Primera Guerra, y la derrota del enfermo Imperio Otomano, Gran Bretaa y Francia dividieron el mundo rabe. Arabia ingres a la influencia britnica. Los gringos, siempre tan demcratas, dieron al sharif Husein el trono. Era el ao 1916 y los rabes tenan su rey. Haba que pagar favores.

Han pasado ya cien aos del acuerdo Sykes-Picot, y Medio Oriente est cada vez ms resistente. Occidente no puede imponer su agenda. Por eso, ya hay analistas que insisten en re-mapear la regin. El Nuevo Orden Mundial necesita apoyar a las nuevas comunidades fogoneadas, sean tnicas o religiosas. Es que el viejo orden colonial europeo no sirve ms. Kissinger lo dice as:

Si mltiples estados contiguos en el corazn del mundo rabe son incapaces de establecer un gobierno legtimo y un control coherente sobre sus territorios, la organizacin territorial de Oriente Prximo instaurada tras la Primera Guerra Mundial habr entrado en su etapa terminal.

El conflicto en Siria e Irak y reas adyacentes se ha transformado en smbolo de una nueva y ominosa tendencia: la desintegracin del Estado en unidades tribales y sectarias, algunas de ellas a caballo entre las fronteras existentes, en conflicto violento unas con otras, o manipuladas por facciones externas rivales, sin observar reglas comunes, excepto la ley de una fuerza superior.

Retomemos. En Arabia, los ingleses, de la mano del capitn Shakespear y al Tratado Anglo-Saud, tenan a un mejor jugador: Ibn Saud derrocar a Husein, y con la asistencia britnica (dinero, armas) se convertir en nuevo rey. Del tratado de protectorado en 1915 al tratado de amistad y buenas intenciones de 1927, los britnicos hacan su pequeo juego en Arabia. En 1932, se crea Arabia Saudita. Le pusieron su nombre al pas sugerencia britnica-, quizs para disimular la

presencia tutelar britnica. Al lado de Ibn Saud, el capitn Shakespear, destacado por el Indian Office, patrocinaba discretamente las ambiciones de una familia a la que Whitehall ayud a apoderarse de La Meca y Medina en 1924-1925, expulsando a la dinasta hachem, con peligrosas pretensiones panrabes, de las que T.E. Lawrence, el legendario Lawrence de Arabia, ejerci en vano de abogado.

Al ao siguiente, el rey ya firma una concesin petrolera por sesenta aos. Surat Al Kafirun usaron para justificarse. SOCAL le decan los norteamericanos, luego ARAMCO. Hacia afuera, petrleo por proteccin. Del interior del pas se encargaba el Wahabismo, viejo aliado. Ecuacin que todava perdura.

Gracias a ARAMCO (nacionalizada en 1988) y a la II Guerra Mundial, Roosevelt sera el nuevo protector de la zona estratgica ms importante del mundo, segn sus palabras. Vaya innovacin, descuidada por los fundamentalistas. Ibn Saud lo conocer en 1945, en el da de San Valentn: naca un nuevo amor, que soportara hasta la cada de dos torres gemelas. El Rey relajara por unos momentos su vida sexual para reunirse en el Quincy. Extraa asociacin, llamativamente no analizada por los religiosos saudes.

Ibn Saud cuenta con Estados Unidos para proteger la integridad del reino: en la dcada de 1940 de las ambiciones hachemitas (Irak y Jordania); en la dcada de 1950 de las de Nasser; y a partir de 1979 de los llamados de la revolucin iran. Esa garanta se materializar en 1990, cuando, a raz de la invasin a Kuwait, 500.000 soldados estadounidenses desembarcan en Arabia. Ningn otro pas los dirigentes sauditas estn convencidos puede ofrecerles semejante garanta.

Aos despus, ser Brzezinski quien resumir las relaciones del reino con EE.UU:

Necesitamos su petrleo, y debemos, por consiguiente, asegurarnos su amistad, y por tanto estamos comprometidos en la proteccin de su seguridad. Ellos son, a su vez, casi totalmente dependiente de nosotros para su seguridad en una regin en la que son vulnerables y muy ricos. Existe, pues, un tipo muy curioso de interdependencia, aunque asimtrica.

Gamal Abdul Nasser, mi general, cuanto vales

La dcada del 50 traer cambios sustanciales. Los oficiales libres de Egipto se llevarn puesta a la monarqua de su pas y tendrn al arabismo como bandera de confrontacin contra Israel. En 1956 la guerra por la nacionalizacin del Canal de Suez, tendr a los Saud del lado de Nasser. Tibio apoyo. Gran Bretaa, Francia e Israel en frente.

El Panarabismo y la popularidad de Nasser, la unin con Siria, la represin a los Hermanos Musulmanes (que se refugiaban en Arabia Saud), la guerra en Yemen, ms un intento de asesinato a Nasser al parecer con colaboracin de la Casa Saud, llevaran al fin de las relaciones en 1962.

La Guerra en Yemen provocara las primeras diferencias polticas con EE.UU. Kennedy consideraba vlido negociar con Nasser, y adems reconoci a la Repblica de Yemen. Se intentaba contener a Nasser y moderar la influencia sovitica. Llegara as el turno del Rey Feisal (1964), responsable de modernizar al reino con reformas sociales y econmicas. Incluso foment la educacin, incluyendo a las mujeres:

El prncipe heredero Faisal, que rein de 1964 a 1975, deseaba que se abriera la educacin pblica a las nias: por entonces, slo el 22% de los nios estaban escolarizados, y apenas el 2% de las nias. Un sector de los ulemas, apoyados por muchos padres, fundamentalmente en las regiones ms conservadoras, se opuso a la propuesta del prncipe. Durante una entrevista, Faisal interrog a los ulemas: Hay algn versculo del Corn que prohba la educacin de las nias? Ante el silencio que se produjo, continu: Como educarse incumbe a cada musulmn, vamos a crear escuelas. Los padres que quieran enviar sus hijas podrn hacerlo. Los otros pueden optar por mantenerlas en la casa. Cada uno ser libre de decidir

Feisal, con los ingresos del petrleo, represent la contracara al nacionalismo rabe, ponderando una modernizacin que levantaba las banderas del Islam. En frente, Egipto y el Baaz de Siria e Iraq llamaban a la unidad de los rabes y promovan el fin de las monarquas.

La guerra del 67 debilitara a Nasser y sus aliados. La prdida de territorio que provoc la dura derrota frente a Israel (con apoyo occidental, por supuesto), sera el comienzo del fin para el nacionalismo rabe. Feisal y el petrleo rabe financiaran a Siria, Jordania y Egipto (tras la retirada este ltimo de Yemen).

Egipto derrotado, Nasser muerto (1970), permitan con el petrleo ubicar a Arabia Saud en un actor, ahora s, central. La custodia de La Meca y Medina, las dos principales ciudades santas del Islam, haran el resto. Y no slo por la religin. En la actualidad, el rito del Hayy o Peregrinacin, otorga al reino una ganancia de entre ocho y diez mil millones de dlares, un 10 % de su PBI:

La familia Saud, regente de ese cortijo en propiedad que es el pas, lo nico que ha hecho ha sido adherir lo mejor del capitalismo al Islam, una religin que-recordemos-les brinda una clientela potencial de 1.200 millones de personas. El metro cuadrado de tierra en La Meca cuesta ms de 22.000 euros. La loma donde se levant una vez la casa de Jadiya, primera esposa del profeta, donde tal vez ambos enterraran a su dos hijos varones, albergan hoy el edificio ms grande del mundo. Un complejo de 12 torres con 10.000 estancias, un centro comercial, 70 restaurantes y cuatro helipuertos.

La otra cara de la regin estaba a cargo del socialismo del Baaz, su carcter panarabista y secular, que se desarrollaba en Siria pero con ms fuerza en Iraq desde 1968.

Feisal, Palestina y el Panislamismo

En 1969 el Rey Feisal destinara recursos financieros a la OLP. Arabia Saud se sumaba explcitamente a la lucha contra Israel.

Pero su jugada ms astuta, con serias repercusiones en el presente, ser la reunin de pases musulmanes celebrada en 1962 en La Meca, con el nacimiento de la Liga Mundial, y la crtica a los nacionalismos. El islam saud naca tambin de su preocupacin por el comunismo, y el avance de golpes de estado contra monarquas en la regin. Adems, se sumaban pases como Paquistn e Irn (s, eran otras pocas), lo que permita romper la hegemona rabe y disputarle a Nasser su protagonismo.

Incluso la causa palestina sufrir una islamizacin. La crisis de la mezquita de Al Aqsa en el 69 fue analizada desde una perspectiva islmica, y el rey Feisal durante la dcada del setenta implementar una poltica de difusin del Islam para contener el nacionalismo rabe. Con las exorbitantes ganancias que dejaba el petrleo, ms la reivindicacin del Islam, tan caro al sentimiento popular, Feisal y su generosidad fueron muy reconocidos.

Pero Feisal tiene una accin memorable. El embargo de petrleo en 1973, tras la guerra que ganaron los rabes a Israel. Ante el apoyo incondicional de EE.UU. a Israel, Arabia Saud le impuso el embargo de petrleo. O armas para Israel, o petrleo para Occidente. As de fcil. Mejor no comparemos con la actualidad

Feisal logr de la mano del embargo de petrleo duplicar el PBI de su pas, y recomponer su relacin con EE.UU. rpidamentecomprando armamento. En pleno embargo, Kissinger dijo a los saudes:

Muy bien, pueden aumentar los precios del petrleo y acaparar enormes capitales, pero sean razonables: cojan ese dinero e inviertan en Estados Unidos, lo que es una excelente poltica. Cmprennos armas. Guarden sus capitales en nuestra casa, lo que mantendr nuestra economa a flote. No entraremos en recesin o en depresin por los elevados precios del petrleo. Todo el mundo ganar con eso.

Ahora Arabia Saud, junto con Israel e Irn (sigue leyendo bien) seran los principales aliados de Norteamrica en Medio Oriente.

Durante la dcada del 70, los saudes compraron armamento por ms de 30 mil millones de dlares a EE.UU. No haba rencores. De paso, los gringos hicieron tres ciudades militares para tranquilizar a la monarqua en sus fronteras con Iraq, Yemen y Jordania, respectivamente. A Feisal se le fue la mano con sus amigos, y tuvo que pagar con su vida: fue asesinado en 1975 por alguien de su familia.

Y lleg Jomeini, y el Islam se hizo revolucin

Si la poltica de fomentar el Islam provocaba serias crticas a Feisal por su despilfarro, corrupcin y sus estrechos vnculos con EE.UU., el reinado de Jalid y la llegada de los siete Sudares, con Fahd a la cabeza, no tuvieron mejor suerte. El tratado de paz de Camp David entre Egipto e Israel en el 78 poco importaba ya. Los sucesos de 1979, con el triunfo de la Revolucin Islmica de Irn y la invasin sovitica a Afganistn, provocaron profundos cambios en la regin.

Efectivamente, Arabia Saud jug fuerte apoyando a los muyahidines, quienes con el financiamiento de la monarqua y el armamento estadounidense lograron derrotar a la amenaza comunista, para luego ser coparticipes necesarios de la cada de la Unin Sovitica. Eran los aos dorados, cuando Bin Laden era un buen tipo. Antes, como ahora, musulmanes al servicio del dios mercado. En fin, en palabras de Jomeini, desde ese momento, el comunismo formaba parte de los museos de historia poltica mundial.

Con la llegada de la revolucin islmica, la casa saud unific a las petromonarquas formando el Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG), una mini-OTAN para contener al desafo de Irn. Haba que apoyar al rabe Saddam Hussein, otro buen tipo de Occidente en la dcada del 80, contra el persa de Jomeini. Ms adelante sera el sunn Saddam contra el shi Jomeini. Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad.

Mientras Occidente entregaba armamento qumico a su aliado iraqu, los saudes, con franceses y norteamericanos ayudando, reprimieron la toma de La Meca por parte de musulmanessunnes:

Pero los acontecimientos de La Meca tuvieron una importancia ms amplia, ms all de su alarmante impacto inicial. Revivieron la controversia entre la legitimacin islmica de la forma monrquica de gobierno (ya que la mayora de los fundamentalistas creen que el Islam no aprueba la monarqua). Tambin, y no es de extraar, remarc los problemas de la corrupcin en la tierra, que en el caso saud estaban exacerbados por el impacto de la riqueza del petrleo. La postura oficial estrictamente islmica por la elite gobernante no ligaba demasiado con las historias de enormes comisiones y sobornos, fiestas pornogrficas, viajes para jugar en el extranjero y asuntos amorosos, por no mencionar los menos secretos pero igualmente extravagantes gastos en palacios reales, avionetas privadas, ceremonias de boda, carreras de camellos y caceras con halcones.

Los saudes han tomado nota, y el rey Salman apenas si lleva equipaje en sus viajes Malasia? Un descuido en el Aeropuerto.

El ao entrante, en 1980, la represin llegaba a los shies. Ciudadanos de segunda en el reino, ni siquiera tolerados como musulmanes por la doctrina fundamentalista wahab, ahora se les consideraba aliados de la Revolucin Islmica.

El sheij Nimr, ejecutado por la dinasta en enero de 2016, es seal de la continuidad histrica del padecimiento de las comunidades shies. Yemen y Bahrin se suman a la lista. Los estadounidenses han separado bien el trabajo: Israel asesina terroristas, Arabia Saud shitas. Juntos asesinan a terroristas shitas, como a Imad Mugnie.

Paradoja de ver a un estado islmico y a un estado judo semejantes en sus intereses regionales, que hace tiempo ya coordinan su agenda poltico-militar a la vista de todos. Thierry Meyssan asegur que delegaciones de muy alto nivel de Israel y Arabia Saudita, se han reunido cinco veces en Italia, India, y la Repblica Checa, en forma secreta.

Ya lo hacen pblicamente. Se les acaba el tiempo. Se juegan su supervivencia. Necesitan coaccionar a EE.UU. para que no se retire de Medio Oriente, y vaya a la guerra con Irn y su media luna shi. Trump viene a darles una mano, y ya bombardea Siria.

Ambos pases aliados fueron inventados por Occidente, siendo todos socios comprometidos con el genocidio que vienen llevando a cabo en Medio Oriente. Siria es el lugar de disputa, necesitan romper el corredor del Eje de la Resistencia. Israel y EE.UU. bombardean al mismo tiempo para favorecer al ISIS. Estos mercenarios coordinan inteligencia, entrenamiento y armas, financiamiento en general, principalmente con los saudes. Por las dudas, el ISIS pide disculpas pblicamente por atacar soldados israeles en el Goln sirio. Por suerte para Israel, esta vez, no usaron armamento qumico.

El Custodio de las dos Mezquitas

Fahd se hara cargo del pas en 1982, en plena baja del precio del petrleo:

A partir de 1981 y la cada del movimiento del petrleo, los desequilibrios se volvieron dramticos: alrededor de un milln de empresas de construccin y de firmas comerciales quebraron, los precios inmobiliarios cayeron de un 30 por 100 a un 40 por 100 y estall la burbuja especulativa inmobiliaria, lo que provoc la ruina de miles de inversores; el estado pidi su primer prstamo al extranjero (para financiar los gastos de armamento) y su primer prstamo domstico, que consisti en financiar hasta un 20 por 100 de su presupuesto por medio de bonos llamados de desarrollo. En 1983 el presupuesto saud fue deficitario por primera vez; no dejo de serlo hasta 2000 cuando se produjo un aumento imprevisto y pasajero de los precios del petrleo.

El servidor de los dos Nobles Haram, las mezquitas de La Meca y Medina, se decidi por la austeridad econmica. Los extranjeros, rabes de otros pases y asiticos, muy importantes en la construccin, empezaban a ser un problema. Tambin las tendencias fundamentalistas dentro del reino, pues los jvenes saudes no entraban en los planes de la dinasta, y notaban cmo sus fracasos se acompaaban del despilfarro de la monarqua y sus vnculos con Occidente. Muchos de esos jvenes seran los muyahidines, quienes lucharan en Afganistn contra el comunismo sovitico.

La dcada de los 80 haba retirado a Egipto y colocado al Iraq baasista de Saddam Husein en principal lder de la regin rabe. Si bien Arabia Saud nunca gust de la retrica iraqu, prefiri apoyar a Saddam con casi 26 mil millones de dlares en la guerra contra Irn. Todas las monarquas del Golfo, unidas en el CCG, apoyaron a Iraq. La revolucin islmica de Jomeini era ms peligrosa. Occidente pensaba igual, por eso enviaba a su aliado rabe importante cantidad de armas qumicas. Cualquier duda, pregunten a los kurdos...

La Doctrina Carter marcaba la postura de EE.UU:

Cualquier intento por parte de cualquier fuerza para obtener el control de la regin del Golfo Prsico ser considerado como un ataque contra los vitales intereses de los Estados Unidos de Amrica y dicho ataque ser rechazado con cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza militar.

El fracaso de la operacin secreta para liberar rehenes norteamericanos en la embajada de su pas en Tehern, sera la despedida poltica de Carter, pero no de su doctrina. Con Reagan y su consenso estratgico, el rey Fahd vena al pelo. Siempre haba armas a mano para los amigos saudes.

El Protectorado

El 2 de agosto de 1990 la invasin a Kuwait por parte de Iraq empezara una nueva relacin de EE.UU con los saudes. Terminada la guerra Iraq- Irn, con el regreso de los afganos saudes, la monarqua entreg toda su seguridad a EE.UU. El reino invit a las tropas de EE.UU a su territorio: 500 mil soldados eran bienvenidos por una dinasta temerosa de su supervivencia. La Guerra del Golfo fue una humillacin para los religiosos saudes, a pesar de una fatua ad hoc por parte de los wahabes. El supuesto custodio de los lugares ms importantes del Islam, La Meca y Medina, deba ser protegido por el Pentgono. Ni los cruzados imaginaron tanto.

Los republicanos no tuvieron que hacerse problemas econmicos, porque cuando las fuerzas armadas estadounidenses tuvieron necesidad de desplegarse sobre el terreno para la guerra del Golfo, en 1990-1991, el reino saud gast en total 55 mil millones de dlares cuya mayor parte se destin a cubrir el avituallamiento de las tropas estadounidenses en su suelo, y 17.000 mil millones fueron directamente cedidos a Estados Unidos como contribucin a la financiacin de su esfuerzo de guerra. Interdependencia asimtrica, en palabras de Brzezinski.

Bush padre quera exorcizar el fantasma de Vietnam, adems de mostrarle al mundo quin haba triunfado en la Guerra Fra. Era el Fin de la Historia, para algunos. Un genocidio iraqu que an no termina, fue el precio. Liberado Kuwait, y a pesar de ligeras reformas por parte de la dinasta, la retrica anti-saud fue creciendo en todo el mundo rabe-islmico. Bin Laden se haca popular. Por las dudas, con Clinton, los terroristas wahabes tendran varios destinos, desde Argelia hasta Chechenia, sin olvidarnos de Bosnia.

Los demcratas y los republicanos siempre hacen lo mismo. Bush hijo nos ayuda en nuestra para nada original tesis. Obama y la actual derrotada candidata demcrata a la presidencia siguen la misma hoja de ruta. Por las dudas, Hillary reconoci haber financiado a los mercenarios del ISIS en Siria. Y los bombardeos de EE.UU. que padeci el ejrcito sirio tras la tregua de septiembre de 2016 son la certeza de que poco importa el fundamentalismo, sino la geopoltica.

Henry Kissinger seala:

Pero el gran error estratgico de la dinasta saud fue suponer, aproximadamente desde la dcada de 1960 hasta el ao 2003, que poda respaldar e incluso manipular al islamismo radical en el extranjero sin amenazar su propia posicin en el mbito interno.

Claro que Kissinger no menciona el necesario rol de EE.UU. para respaldar e incluso manipular al islamismo radical. Siempre es bueno recordar la sinceridad de Brzezinski, cuando afirm:

Qu era ms importante en la visin mundial de la historia? Los talibn o la cada del imperio sovitico?.

En la particular visin mundial de la historia que tienen los estadounidenses, no se trata de ningn error estratgico. En su libro El Gran Fracaso, Zbigniew Brzezinski escribe:

La religin como base para la afirmacin nacional tuvo especial importancia en el caso de Asia Central, con sus cuarenta y cinco a cincuenta millones de musulmanes. Despus de aos de proclamar que la influencia de la supersticin haba sido quebrada, la prensa sovitica confes, en 1987 y 1988, que el Islam pona en prctica un despertar religioso de importancia, que las actividades religiosas clandestinas iban en ascenso y que la guerra de Afganistn haba vuelto a encender un sentimiento de identidad musulmana. Se deca que aun los funcionarios comunistas de las regiones musulmanas participaban con discrecin en ceremonias religiosas y se identificaban cada vez ms con las costumbres locales y las tradiciones nacionales.

Ni yihadistas, ni fundamentalistas o integristas, ni mucho menos terroristas. Las mujeres afganas? Representadas por el actual Consejo para Nias de Arabia Saudno se ven, y no es por el burka.

Eran los talibanes y la resistencia que ponan en prctica a travs del despertar del Islam contra la invasin sovitica. Ellos, con sus barbas y sus turbantes, tambin respondan a los intereses geoestratgicos norteamericanos. Hasta all viajaran Rambo y los boinas verdes. Era la resistencia contra el imperialismo sovitico, de la mano de la CIA y el Pentgono.

Mutatis Mutandis, Qu es ms importante en la visin mundial de la historia norteamericana? El ISIS o la cada de Al-Asad, aliado de Rusia e Irn?

Los tiempos de Al Qaeda: la llegada del Rey Abdullah

Desde enero de 1996, y tras el accidente cerebro vascular de Fahd, Abdullah ejerci la mxima autoridad del reino. Contaba con el apoyo de la Guardia Nacional. Ser en agosto de 2005, con la muerte de Fahd, oficialmente rey.

Al Qaeda ya golpeaba con fuerza. Los atentados en Tanzania y Kenia, en 1998, sacudan a la inteligencia de EE.UU. Lo mismo pas con el Uss Cole en el 2000. Antes, los saudes vieron con sus propios ojos que su invencin llegaba a sus tierras: en noviembre de 1995 y junio de 1996 se produjeron dos atentados, dirigidos a los militares estadounidenses.

Tambin en mayo del 2003, tres atentados suicidas en Riad contra norteamericanos, oblig a la dinasta a solicitar la retirada norteamericana. Total, Qatar se prestaba como el nuevo centro de operaciones y vuelos militares. Al ao siguiente, luego de la decapitacin a un ciudadano norteamericano, las fuerzas saudes liquidaran a Abdul Aziz Al Muqri, lder de Al Qaeda en Arabia.

Bin Laden se cobraba viejas cuentas con sus anteriores jefes. Norteamericanos y saudes vieron cmo su alianza se chocaba contra dos torres gemelas. El planeta conoci al terrorismo islmico. Pero en los aviones no haba ni iranes ni shitas. Eran saudes. Resultaba que era cierto que haba donantes sauditas financiando al terrorismo.

EE.UU. se apoy en el Choque de Civilizaciones: se atac sin piedad en Afganistn, para desterrar a los talibanes. Aliados en otras pocas. El Mullah Omar nunca quiso entregar a los saudes a Osama. Los saudes se molestaron, un poco.

Todava hoy en EE.UU. no se conoce toda la verdad sobre el 11 de septiembre. Los saudes fueron protegidos. Republicanos y demcratas, patrocinadores del terrorismo mundial, deben muchos favores a los saudes. El capital nunca es terrorista para ellos: los saudes tienen 750 mil millones de dlares activos en EE.UU.

En el 2003, otro ex aliado, Saddam Husein, pas a la historia. Los gringos, retrasados con la globalizacin, jugaron todas sus fichas para mantenerse como imperio americano. Entraron, y todava no saben cmo salir. Esta vez, el rey Abdullah no repiti el mismo error que Fahd.

La cada de Afganistn e Iraq produjo enormes prdidas humanas. En Iraq, con la guerra de la dcada de los 80, la guerra de Bush padre, las sanciones demcratas y luego la guerra de 2003, para llegar al ISIS. Son casi 40 aos de Iraq. Ms de 70 en Palestina. Siria entr en su sptimo aola configuracin del Nuevo Orden Mundial quiere disciplinar a la regin con genocidio. No digamos Holocausto, no sea que banalicemos el trmino o seamos antisemitas. Adems, ya sabemos que hay uno solo en la historia de la humanidad. Si los iraques en vez de musulmanes fuesen judos

Armas, guerras, bombas que ya nada tienen de convencionales, mercenarioslo que haga falta por Israel y el petrleo.

El rey Abdullah intentar con Irn bajar tensiones. Incluso en 1999 llegar Jatami a Yeddah. Era la primera vez que un presidente iran visitaba Arabia Saud desde el triunfo de la revolucin. Incluso en abril de 2001 firmaran un acuerdo de seguridad. Pero si la invasin norteamericana en 2003 rompe el status quo en la regin (favoreciendo a Irn, como bien sealaba la inteligencia saud a sus pares de EE.UU.), ser la guerra del Lbano en el 2006 Harb Tammuz- la que arruinar todo acercamiento. Los saudes, cuando no, colaboraron y siguen colaborando- con el clan Hariri, aliados de Occidente por lo tanto, de Israel- en el pas de los cedros.

La guerra del 2006 permitir conocer al mundo al Hezbollah, el Partido de Dios. Todava nadie en Occidente explica cmo Hezbollah pudo resistir y vencer a la maquinaria terrorista de guerra israel. Al reduccionismo abismal materialista no le penetra la espiritualidad. Y a los soldados sionistas menos. Israel recibi una paliza en el campo de batalla, y los rabes empezaron a entender que la Muqauama, la Resistencia, era el camino a seguir. Los saudes, por su parte, vieron como el Lbano se sumaba al Eje de la Resistencia. Un aliado menos en la regin.

Abdullah seria reconocido por su propuesta de paz anunciada en febrero de 2002: si Israel reconoca Palestina, con las fronteras de 1967, Arabia Saud invitaba al resto del mundo rabe a mantener relaciones normales con los sionistas. Se fue a la tumba sin respuestas. Quizs Herzl le expliqu en el Otro Mundo el proyecto del Gran Israel. Pueda ser que el monarca se asombre de las pretensiones que Herzl tena para hacer el estado judo en la Patagonia argentina.

Antes de su muerte, el rey Abdullah, haciendo ya uso de la tradicin, realiz compra de armamentos. Ya triangulan compra de armas israeles a travs de Sudfrica. En 2014, fue el mayor importador de armas.

En el 2011 el presupuesto militar saud se lo lleva todo EE.UU. para la compra de helicpteros apache, blackhawk y MD-530, aviones f-15, sumando 30 mil millones de dlares.

Las importaciones saudes de armamento aumentaron un 275 % entre 2011 y 2015 (SIPRI)

El presupuesto es de 67 billones de dlares, cuarto presupuesto militar del mundo, despus de EE.UU, Rusia y China.

Solamente en el ao 2012 se compran: 84 F15, 190 helicpteros de combate, 12 mil misiles y ms de 15000 bombas.

El informe de Ayuda Militar del Departamento de Estado declar que aprob embarques de armas por 44.280 millones de dlares a 173 naciones en el ltimo ao fiscal. Entre los ms controvertidos se encuentran los planes del Departamento de Defensa de vender a Arabia Saud 6.800 millones de dlares y a los Emiratos rabes Unidos 4.000 millones en armamento de alta tecnologa, incluyendo misiles crucero lanzados desde el aire y municiones de precisin.

Este negocio histrico representar las primeras ventas estadounidenses de nuevas armas Raytheon y Boeing que pueden ser lanzadas a distancia desde cazas F-15 saudes y F-16 de los E.A.U. Pero solo es una parte de la lista de compras militares de Arabia Saud.



El reino saud tambin est comprando el Expanded-Response Standoff Land Attack Missile de Boeing y el Joint Standoff Weapon de Raytheon, que pueden alcanzar instalaciones de defensa antiarea y de radar desde fuera del alcance de los sistemas antiareos del enemigo. La Armada Real Saud est adquiriendo misiles Boeing, un derivado del misil Harpoon contra barcos, que pueden ser lanzados desde ms de 250 kilmetros de un objetivo y ser redirigidos en vuelo.

Arabia Saud fue el dcimo importador de armas por su tamao del mundo en 2008-2012, y se espera que esto cambie hasta 2017, cuando estar entre los cinco mayores si los pedidos pendientes son completados.

Nada comparado al numerito que se trae Trump: 110 mil millones de dlares en ventas de armas, o 300 mil millones en una dcada. El Pentgono no piensa en los 19 millones de yemenes que padecen las bombas saudes. O los matan las bombas, o los mata el hambre. Occidente es as.

Los saudes han hecho caso a Kissinger. Ellos venden el petrleo, despus devuelven el dinero comprando armamento, para despus pagar a especialistas que los entrenen en asesinar rabes. Otra vez la interdependencia asimtrica de Brzezinski; negocio perfecto para ellos. Los rabes reciben de EE.UU. lo nico que han exportado a todo el mundo: su cultura de la muerte con sus armas.

La Primavera rabe

En marzo de 2011 Arabia Saud invada Bahrin. Reprima un levantamiento rabe, con la excusa de ser taif, sectario. La mayora shita era la excusa. Se enviaron 1200 soldados a apoyar a la dinasta de los Jalifa.

Tampoco los saudes vieron con simpata el levantamiento del pueblo egipcio. Hosni Mubarak era un aliado imprescindible para la dinasta, importaba que quienes movilizaban contra el dictador eran los Hermanos Musulmanes, movimiento de gran inspiracin poltica para los sunnes. Haba, entonces, competencia para el Wahabismo. Pensemos que los saudes llevan gastados ms de 87 mil millones de dlares en la difusin de esta doctrina, con ms de 1300 mezquitas construidas por el mundo.

A pesar de la oposicin saud, que puso en juego a los partidarios salafes de Nur para impedir la llegada de los Hermanos, el ok de Obama acerc a los ijuan al gobierno -pero no al poder-, por poco tiempo. Acorralados por fuera psima visin regional, en especial Siria- y por dentro salafismo y sin lectura econmica-, los Hermanos fueron derrocados por Al Sisi, quien logr sepultar las pretensiones de los Hermanos Musulmanes.

Los saudes acompaaron y apoyaron a Al Sisi. Ya con el rey Salman, hay 4 mil millones de dlares para unir Arabia Saud y Egipto a travs de un puente sobre el Mar Rojo. Y otros 20 mil millones para financiar importacin de petrleo saud a Egipto. Al Sisi, tan agradecido, ha querido regalar dos islas del Mar Rojo a los saudes: las islas Tirn y Sanafir, ricas en sus subsuelos de gas y petrleo. Las islas permiten controlar el acceso al Golfo de Aqaba, nica salida al Mar Rojo de Jordania eIsrael. S, son las mismas islas que us Nasser para el bloqueo martimo a Israel en 1967. El mismo Nasser tuvo razn al afirmar que la ruta para llegar a Tel Aviv pasa por Riad.

La primavera rabe apur a la OTAN a intervenir en Libia, para as darles aire a los mercenarios takfires, quienes terminaran en Siria e Iraq con ISIS. Ninguna monarqua ha sufrido siquiera los vientos de la primavera excepto Bahrin, reprimida por los saudes-, y la lucha por la democracia dio paso a la supuesta disputa confesional.

La doctrina Salman

El ao 2015 traer a Salman al trono. La aceleracin de cambios en la regin, que perjudican a la dinasta, obliga a los saudes a jugar ms fuerte.

En el mbito interno, el rey intentar suavizar algunas normas. Si antes, en el 2005 se realizaron elecciones municipales, ahora llegara el turno de las mujeres que votaron y fueron candidatas. Claro que todava no pueden manejar. Y pobres de aquellas que quieran jugar al ajedrez. Sin embargo, mantendr fuerte su discurso anti-shi hacia adentro como hacia afuera del pas. Nada mejor para la dinasta que incendiar la regin de sectarismo y de odio anti-shi.

Ya hicimos mencin a la muerte de Nimr, opositor al rgimen saud. Pero las provocaciones seran ms. En el hayy de 2015 una avalancha provoc 2297 muertes, con 464 de ellos iranes. Muchos analistas sospechan de las intenciones de la dinasta en esa jornada. En el 2016 dos millones de peregrinos fueron obligados a llevar una pulsera con sus datos y geolocalizador.

En diciembre de 2015 la monarqua saud intent crear una Coalicin Militar Islmica contra el Terrorismo, es decir, una coalicin contra Irn. Se juntaron 34 pases, entre ellos: Senegal, Gabn, Tongo, Malasia, Nigeria, etc. El Club del Rey, el CCG, les quedaba chico. Al final, todo qued en puro ttulo.

En abril de 2016, la retrica anti-iran empujar una declaracin de la Organizacin de la Conferencia Islmica (OCI), con la participacin de 57 pases, donde se culpar a Irn de apoyar el terrorismo y de interferir en asuntos regionales. Vanos intentos de aislar a la Repblica Islmica, luego del acuerdo nuclear. Los saudes, como respuesta, bombardean desde marzo de 2015 a Yemen en soledad, sin ningn tipo de xito militar.

Ya que hablamos de puro ttulo, analicemos el proyecto Visin 2030. Se estima que la poblacin saud ronda los 27 millones, con un 30% de extranjeros para mano de obra. La dependencia saud de extranjeros para su economa es un hecho que no se ha podido revertir: 11 millones, el 80% de la fuerza laboral, es extranjera. Ninguno es refugiado. Los saudes ni manejar un taxi quieren. Pero el sector publico ocupa las 2/3 de la poblacin activa saud.

La sociedad saud mantiene un estilo de vida resumido en un integrismo de lujo. Gran cantidad de dinero se destina a mantener los subsidios -60 mil millones de dlares-, sumndose al inmenso gasto militar -87 mil millones en 2015- de la dinasta (cuarto presupuesto militar del mundo).

La baja de los precios del petrleo ha colocado a la economa saud en un dilema. El petrleo representa ms del 87 % de las exportaciones y el 80% del presupuesto. El dficit saud representa el 15% de su PBI. En diciembre de 2015 el dficit era casi de 100 mil millones de dlares. El petrleo saud necesita un barril alto, de por lo menos 70 dlares, pero que no promueva la produccin del esquisto norteamericano. Y por supuesto, que perjudique a Irn.

Muhammad ibn Salman, hijo del rey y ministro de defensa, es el que ha propuesto el plan econmico liberal Visin Saud para 2030. Proponen la venta del 5% de ARAMCO, que produce ms de 12 millones de barriles de petrleo por da, y as elevar el capital del fondo soberano. Quieren imitar a Shell, pero no son britnicos, lo que significa que no cuentan con los recursos financieros necesarios. Adems de querer privatizar sectores de educacin y salud, ya se han recortado subsidios al combustible, el agua y la electricidad. En fin, emisin de bonos de deuda pblica para financiar el dficit. Una oferta de deuda de 17500 millones de dlares ha sido slo el comienzo. Los principales coordinadores de la operacin: Citigroup, HSBC y JP Morgan.

Wahabismo, petrleo. Nos falta, para ir cerrando ya, la relacin con EE.UU. Si en 1990 la dinasta acompa a EE.UU. en Iraq, para luego ser sealado como patrocinador del terrorismo internacional luego del 11-S de 2001, discutir con EE.UU. la invasin a Iraq en 2003 (un Iraq shita disputara con ms fuerza la conduccin del Islam saud), y finalmente, repudiar el acuerdo nuclear entre Irn y EE.UU. en 2015. La ausencia en Camp Davis era una demostracin de lo mal que andaban las cosas con Obama, quien se mostraba en retirada.

El sudair Salman, quien ha estado vinculado a mercenarios yihadistas en Afganistn y Bosnia, promueve una poltica exterior beligerante, guerrerista y dura. Su principal precursor es el prncipe heredero y ministro del interior, el tambin sudair Muhammad ibn Nayef, principal instigador para sacar a Bandar Ibn Sultn en Inteligencia. Fue bendecido por Obama en 2013, al ser recibido en la Casa Blanca.

Bahrin antes, Yemen despus. Los sauditas estn en guerra. En forma indirecta, con sus mercenarios, tambin en Siria e Iraq. A pesar de catalogar a las relacionar con EE.UU. como una esposa ms, la dependencia saud es total. En todas las guerras involucradas por la dinasta, estn perdiendo. Trump viene a componer la relacin. Como en toda su historia, petrleo y compra de armamento, a cambio de proteccin. Pero ya no alcanza, sus fronteras estn calientes.

La triada compuesta por EE.UU., Israel y Arabia Saud apenas si puede resistir con masacres y guerras. Son ellos los que estn en retirada. Y no ser la globalizacin quien los dejar en la historia. Ser la Resistenciain sha Allah

