El proyecto de ley del Estado-nacin de Israel amenaza la lengua materna de los judos mizrajes

Los intentos del Gobierno israel -por medio del proyecto de ley del Estado-nacin- de borrar la lengua rabe de este pas no slo amenaza a los palestinos, sino que tambin socava la identidad mizraj. Pero su intento est condenado al fracaso.

Un antiguo diario rabe de Palestina est en un taller para la reparacin y la digitalizacin de libros antiguos en la Biblioteca Nacional de Jerusaln, 30 de diciembre de 2015. (Hadas Parush / Flash90)

Cuando mi abuela Sa'ida lleg a Israel, trabaj en la aldea juvenil de Kfar Hadasim como ama de llaves y tuvo que someterse a un proceso rpido de hebraizacin con el fin de comunicarse con cientos de nios inmigrantes. A pesar de que tenan mucho en comn habaun abismo entre ellos, el ms destacado era su lengua materna. El hebreo sirvi de puente tanto para los nios como para mi abuela en una nueva sociedad en Israel. Su lengua materna fue relegada a lo personal y especialmente en la sinagoga.

Cuando llegu a este mundo mi abuela tena un impresionante dominio del hebreo, a diferencia de sus amigos que no estaban obligados a trabajar con nios y adolescentes. Y sin embargosalpicaba regularmente sus palabras de sabidura con modismos yemenes y rabes. Al observarla durante sus conversaciones del Shabat con sus amigos yo entenda algunas palabras. Slo a veces mi abuela se paraba a traducir para m aunque el significado era claro As es como el rabe, el idioma de mi abuela que mi madre conoce perfectamente ysin embargo nunca me habl, encontr su camino en mi corazn.

Como hija de la generacin X de 1970 en Israel yo formaba parte de la generacin perdida del Israel de los aos 80 y 90. Una generacin que incluye a mujeres y hombres que se sientan hoy en el Gobierno. Y sin embargo la asimilacin no funcion totalmente en mi caso ni en muchos otros de mi generacin. Al contrario, sentimos la necesidad de mirar hacia atrs, a las generaciones perdidas de nuestros padres y abuelos para pavimentar un nuevo camino para la construccin de un futuro.

Preservar el rabe como lengua viva

Nuestros linajes rabes e historias familiares se hicieron ms importantes durante los Acuerdos de Oslo en los aos 90. El crecimiento del Mizrahi Democratic Rainbow Coalition -Coalicin del Arco Democrtico Mizraj, (N de T.)- y un discurso histrico cultural alternativo, en el que el otro Israel exigi una rebanada del pastel, llev la historia de los judos rabes a la atencin del pblico. Esto fue seguido por una intensa actividad cultural, en particular la fundacin de la Orquesta de Andaluca de Israel, la nueva literatura, la poesa clsica y popular, la danza y el teatro, donde se podan ver los orgenes judos rabes. El enemigo interior - nuestra identidad rabe negada- ahora era amada.

Una seal de trfico en Israel que incluye el nombre rabe de Jerusaln, Al-Quds, entre parntesis.

El empuje de esta generacin para revivir la lengua rabe -hablada y escrita- se puede encontrar en diversas iniciativas, tales como las de Neve Shalom-Wahat al-Salam y Mano a mano. Sobre todo a partir de la dcada de 1990 las escuelas bilinges, como a la que asisten mis hijos, empezaron a aparecer en todo el pas. Su objetivo es permitir a los estudiantes judos y rabes aprender y vivir en ambos idiomas y verlos como iguales. Una nueva generacin de nios judos y rabes que ven al rabe no slo como una segunda lengua, sino como parte de su experiencia compartida.

Mis esfuerzos para hacer un cambio con mis hijos, que leen la Tor en yemen con acento rabe y entienden a mi ta de habla rabe mejor que yo, tuvieron un rudo despertar cuando el Comit Ministerial de Legislacin decidi aprobar el llamado proyecto ley del Estado-nacin que quita al rabe su estatus como lengua oficial del Estado.

La negacin de la condicin oficial del rabe me recuerda un dicho rabe: La negacin es el burro de la ley. Los iniciadores y partidarios del proyecto de ley estn alimentados por temores primitivos de la lengua rabe, que la consideran una demanda en nombre de los ciudadanos rabes del pas para su legtimo lugar en los libros de leyes de Israel. Jvenes y viejos, miembros de la Knesset y funcionarios del Gobierno siguen santificando las polticas malditas de los padres fundadores del Estado, fomentando el borrado de lo que queda de rabe en este pas. Tienen sed de volver a los das de gloria de un pas europeo puro y blanco que nunca fue y nunca ser en el Medio Oriente.

A diferencia de la ingeniera humana despreciable cometida por el liderazgo del Estado en la cara de su poblacin de habla rabe en los primeros aos del Estado, ahora estamos viviendo en una poca en la que los lazos entre la sociedad y el rgimen son mucho ms complejos y multidimensionales. Las fronteras del lenguaje ya no se establecen por medio de la legislacin, por lo tanto no hay manera de forzar este tipo de procesos en la poblacin. El proyecto de ley del Estado-nacin est condenado al fracaso frente al proceso irreversible de la generacin que reconoce a sus padres y abuelos y no se centra en los estrechos lmites de sus orgenes religiosos, tnicos y lingsticos.

Todas las corrientes histricas profundas de los habitantes de este pas se oponen a este proceso. Por lo tanto corresponde fortalecer la nueva corriente, que busca educar a la generacin presente y futura en el aprendizaje del rabe como lengua viva. No como un lenguaje utilizado por el cuerpo de inteligencia del ejrcito, sino como un lenguaje comn entre los que viven en este pas. Todos son bienvenidos a unirse.

Netta Amar-Schiff es una abogada de derechos humanos. Este artculo fue originalmente publicado en hebreo en Local Call.

Fuente: https://972mag.com/israels-nation-state-bill-threatens-the-mother-tongue-of-mizrahi-jews/127392/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autor, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.