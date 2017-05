La corrupcin una novedad?

La corrupcin en Brasil no es la novedad que nos quiere hacer creer la operacin Lava Jato y la TVGlobo, que al parecer "recin se enteran

en 2017" que el estado brasileo y todas sus instituciones funcionan motorizados por coimas y sobornos. Brasil hered la corrupcin del imperio portugus. Y se puede fechar su lanzamiento institucional con bastante precisin: la corrupcin en Brasil est cumpliendo casi 460

aos.



Recordemos que el desembargador -juez-, Pero Borges enviado en 1548 por el rey Joo III a Brasil desempe la funcin de administrador de la Justicia con el cargo de Ouvidor-Geral, como la autoridad judicial mxima despus del gobernador general. Un ao antes de viajar a nuestro continente haba sido condenado a devolver al imperio el dinero que desviara de las obras de construccin de un acueducto en Alentejo y estaba suspendido por tres aos en el ejercicio de cargos pblicos. Nos podemos imaginar con que decoro condujo la justicia imperial en Brasil este personaje.