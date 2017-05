Trump de visita en la "casa del mal"

Donald Trump inici su primera gira internacional en la que visitar: Arabia Saudita, Israel, Palestina, el Vaticano, Bruselas (Blgica) y Sicilia (Italia). Sin duda no ser un viaje de placer, aunque considerando la complicada situacin poltica que deja en su pas podra considerarlo como tal.La crisis abierta por la expulsin del directo del FBI James Comey, que investigaba las posibles conexiones de miembros del equipo de campaa del Trump con Rusia y la cobertura por parte del presidente a su ex-asesor de seguridad Michael Flynn, quien por otra parte acaba de negarse a rendir cuentas frente al senado. La designacin, por parte del Departamento de Justicia, de Robert Mueller, exdirector del FBI y aliado de Comey, como fiscal especial para continuar con las investigaciones de Comey sin duda alteran al presidente ms que el atasco de muchas de sus medias en el Congreso, lo que prcticamente tiene paralizado al ejecutivo norteamericano y lo que hace que el, suene otra vez con demasiada fuerza, para un presidente que apenas tiene cinco meses en el poder y le falta la friolera de 1300 das para finalizar su mandato.Para Trump las banderas estadounidenses y saudes, los carteles con su imagen, dndole la bienvenida, las fanfarrias sonando y los jets sobrevolando con estelas rojas, blancas y azules, su llegada a Riad, lo que contrasta en mucho con el ltimo y glido recibimiento a su antecesor Barak Obama, habr sido una gratificacin deseada y mucho ms si tanta jolgorio termin coronado con un cheque de ms de 110 mil millones de dlares que el reino wahabita le extender por la compra de armamento para contrapesar en la regin la preponderancia que ha tomado Irn, desde los acuerdo nucleares con Estados Unidos en 2015. Adems se ha acordado que en los siguientes diez aos el Reino comprar por valor de otros 250 mil millones, segn el anunci del ministro saud de Relaciones Exteriores, Adel al-Jubeir, y el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, lo que le hizo exclamar a Trump;. Quizs con esto pueda anotarse un primer tanto en su hasta ahora negativa administracin.Como contrapartida diecinueve empresas norteamericanas, entre ellas General Electric, Citibank y Boeing, invertirn en Arabia Saud, lo que incluye la construccin de 150 helicpteros Black Hawk.Sim duda la primera parte de la gira de Donald Trump, podramos catalogarla como crnica de un xito anunciado ya que a nadie se le puede pasar por alto, ms all de la millonada de dlares que ha conseguido Trump en solo un par de horas en el reino saudita, la fuerte carga simblica que representa que en nuevo presidente estadounidense disponga que su primera visita oficial sea al rey Salman, en el momento que ambos gobernantes necesitaban un xito, Trump por todo lo expuesto ms arriba Salman, por lo que signific la decadencia de las relaciones sauditas norteamericanas durante los ocho aos de Obama, y por encontrarse el reino envuelto en una fuerte crisis financiera y adems de enlodado hasta las cejas en Yemen.Lo que iba a ser una guerra que significara poco ms que un paseo triunfal para Riad, y que a ya ms de dos aos de lucha, habindole causado a toda la infraestructura yemen daos demoledores, provocado cerca de 15 mil muertos, millones de desplazados, un principio de hambruna que afectara a 20 millones de personas y una incipiente epidemia de clera, que segn la OMS, (Organizacin Mundial de la Salud), posiblemente infecte entre 200 y 300 mil personas, segn los ltimos datos los afectaron ya son 16 mil personas de las que murieron 500 y que UNICEF el 70% informe que los yemenes necesitan ayuda humanitaria, la guerra tiene un trgico sabor a derrota para el reino wahabbita.Trump en Arabia Saudita, tendr un encuentro con los poderosos pases del Consejo de Cooperacin del Golfo Arabia Saud, Kuwait, Emiratos rabes Unidos, Bahrin, Qatar y Omn, todos ellos insospechados sostenedores del terrorismo integrista de al-Qaeda y el Daesh.Donald Trump, tras abandonar el reino wahabita, viajar a Israel, donde todo debera trascurrir con tranquilidad, ya que la alianza Trump con el enclave sionista, est avalada, no solo por la tradicional relacin del lobby judo de Nueva York con la Casablanca, sino adems por la promesa de campaa del magnate de instalar la embajada norteamericana en Jerusaln, dndole as de hecho a Jerusaln o al-Quds el tercer lugar santo del Islam, status de capital israel. Adems Trump lleva en su comitiva nada menos que al esposo de su hija mayor y principal asesora Ivanka, Jared Kushner, un consumado sionista. El matrimonio debi solicitar un permiso especial de un rabino para poder volar en, el da sagrado de los judos ya que Ivanka debi convertirse al judasmo para poder casarse en 2009.Jared adems cuenta con el honor de ser amigo personal de Benjamn Netanyahu, por lo que sera sumamente extrao que algo pudiera salir mal.El pacto nuclear firmado por Obama con Irn, ha sido la piedra del escndalo tanto por parte de Riad como de Tel-Aviv, la diatriba que viene sosteniendo por parte de Trump contra dicho acuerdo nuclear y el levantamiento de sanciones sin duda ha sonado como msica celestial para Salman y Netanyahu que esperan un cambio de rumbo en la Casa Blanca, con nuevas sanciones e intervenciones armadas contra Siria e Irn, los grandes enemigos de la alianza sionista-wahabita tal como sucedi con el ataque de los tomahawaks contra la base militar del ejrcito sirio al-Shairat, el 7 de abril ltimo.Nunca sabremos cuanto de casual ha sido que el viaje de Trump haya coincidido con las elecciones presidenciales en Irn, donde se ha vuelto a imponer el sheik Hasn Rohani un moderado que ya ha mostrado sus intenciones pacifistas.Ya en Europa, despus de Palestina, su ltima escala en Medio Oriente, Trump tendr una entrevista con el Papa Francisco, donde se espera no se produzcan grandes cuestiones, ya que sin duda este ser un primer round de dos pesos pesado que solo intentarn medirse.La gira de Trump, tendr una escala fundamental en Bruselas donde Trump sin duda pondr en orden con los lderes de la OTAN planteando sus polticas, en muchos de los lugares donde la OTAN junto a los Estados Unidos, tienen cuentas pendiente: Libia, Irak, Afganistn, Somalia y como gran incgnita Siria. Adems presidente norteamericano estar muy interesado en discutir el tema de las aportaciones de los pases miembros, como tambin lo plate en su campaa.El viaje se cerrar de vuelta en Italia, en Sicilia, en una cumbre del G7, donde mostrara musculo. El America first, America first se convertir en el grande la reunin. Adems se discutirn cuestiones como su diferencia con el Acuerdo de Pars sobre cambio climtico y el tratado nuclear con Irn, en el que participan todas las grandes potencias.Trump retornara a los Estados Unidos, cargado de recuerdos, condecoraciones y propuestas, pero fundamentalmente de dudas, intentando saber si esta ha sido su primera gira presidencial o la ltima.es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.