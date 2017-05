Se prepara un golpe de Estado en Catalunya?

Eso afirman en perfecta sintona el diario El Pas y el portavoz del ejecutivo. Tienen alguna prueba mnimamente slida? Confunden deliberadamente no legalidad con ausencia de democracia? Hay algn objetivo oculto en esta campaa?

Todo empez cuando El Pas afirm haber accedido al borrador de la ley de transitoriedad jurdica que est elaborando el gobierno de la Generalitat. Es pblico y se sabe desde hace mucho tiempo que se prepara una ley de este tipo; sera aprobada en el caso de que el gobierno del PP no accediera a pactar el referndum con el fin de realizarlo bajo el amparo exclusivo de la legislacin catalana y, en caso de que ganara el s a la independencia, servira de marco legal provisional hasta que se aprobara la constitucin de la Repblica catalana. Desde el punto de vista de la constitucin espaola se tratara de algo ilegal, como ocurre con todos los procesos constituyentes que se hacen contra los defensores del rgimen anterior. Pero esto no implica que el rgimen transitorio que se instaure sea antidemocrtico, que vaya contra las libertades de las personas de Catalunya. Pero esto es lo que afirman El Pas y el gobierno del PP en base al borrador citado. Vayamos por partes.

Las acusaciones son contundentes. La editorial de El Pas habla de una amenaza sin parangn a los derechos democrticos de los catalanes. El artculo de opinin de Xavier Vidal-Folch de golpe ultra contra los catalanes. igo Mndez de Vigo, ministro de educacin y portavoz del ejecutivo ha definido la supuesta ley como un verdadero golpe de Estado.

Sin embargo la fiscala ha anunciado que no se querellar por el supuesto borrador y Junts pel S ha emitido un comunicado en el que afirma que el documento publicado por El Pas no tiene nada que ver con la versiones con las que se trabaja actualmente. Estas versiones no son pblicas y me parece que hay dos buenas razones que explican que no lo sean: en primer lugar, porque la ley de transitoriedad no debe entrar en vigor hasta que el Estado se haya negado a pactar el referndum y se decida convocarlo a pesar de todo; en segundo lugar, porque si se decide no obedecer la legalidad espaola es lgico que no se desee exponerse a medidas represivas antes de tiempo.

Sin embargo el borrador se hizo pblico el da antes de la conferencia de presidente Puigdemont en Madrid, en la cual ha hecho una propuesta pblica y concreta de pactar un referndum con el Estado. Se monta una campaa sobre el peligro de golpe de estado en base a un borrador que los supuestos autores no reconocen y se niega la discusin sobre una propuesta formal y pblica. Sin embargo los argumentos de Puigdemont merecen una discusin. Ah va un breve repaso de los que me parecen ms interesantes, extrados del texto oficial de la conferencia.

Seala que no hay unanimidad sobre la constitucionalidad o no de un referndum en Catalunya: No voy a entrar a detallar todos los argumentos que centenares de juristas y expertos constitucionalistas han expuesto para demostrar que nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Es cierto que tambin hay juristas y expertos que dicen lo contrario en cuanto a la interpretacin constitucional. Sin embargo, son mayora en uno y otro campo los que sealan que con voluntad poltica todo es posible.

Hay precedentes cercanos en los que la voluntad poltica obvi dudas constitucionales mucho ms fuertes: Existe voluntad poltica para atender la demanda catalana? La voluntad debe ser sincera; y si la hay, el mtodo debe estar al servicio del objetivo, el mtodo no debe ser ningn problema ni una excusa para encontrar soluciones, como no lo fue hace 40 aos para permitir el retorno del exilio del president Tarradellas y la restauracin de la Generalitat de Catalunya. Entonces la actual Constitucin an no exista y la legislacin vigente no contemplaba para nada ningn elemento de legitimidad republicana.

Explica que el verdadero propsito que persigue la mayora de los catalanes es poder votar, poder expresar su posicin sobre el futuro de Catalunya. Unos para decidir la independencia, otros para decidir continuar como una comunidad autnoma del Estado espaol.

Y ofrece dilogo sobre todos los aspectos del referndum: Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos: la pregunta, la fecha, los requisitos de participacin y su validacin...El dilogo tiene que servir para definir la pregunta a realizar, una pregunta que no conlleve confusin y que todo el mundo sepa qu significa votar s y qu significa votar no. El dilogo tiene que fijar los resultados para poder considerar vlida la respuesta y el compromiso de implementarla. Tiene que fijar, por tanto, un acuerdo sobre la mayora necesaria y sobre la agenda compartida para corresponder de forma responsable con la decisin de los catalanes.

Y dice claramente que ocurrir si no hay pacto: si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno espaol, el compromiso del Gobierno de Catalunya con su pueblo es democrticamente inviolable. Celebraremos el referndum y ser a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de dilogo y de negociacin. Pero el objetivo ya no ser celebrar el referndum sino invitar al Estado espaol a implementar sus resultados y a contribuir a la transicin del nuevo Estado cataln.

En el supuesto que se celebrara el referndum no pactado y triunfara el s: hay algn dato contrastable que haga pensar que se instaurara entonces un rgimen no democrtico? La respuesta es no. Es ms, el proceso previsto para elaborar la constitucin del nuevo estado es mucho ms democrtico que cualquiera de los que han desarrollado en Espaa. Las conclusiones de la comisin de estudio del proceso constituyente, que han llevado al procesamiento de la presidenta del Parlament por haberlas permitido, prevn tres fases: un proceso participativo popular, la eleccin de una Asamblea Constituyente y un referndum de ratificacin. Sobre la primera fase se dice: El proceso participativo previo debe tener como rgano principal un Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil organizada y de los partidos polticos. El Foro Social Constituyente debe debatir y formular un conjunto de preguntas sobre contenidos concretos de la futura constitucin que debern ser resueltas por la ciudadana mediante un proceso de participacin ciudadana. El resultado de esta participacin ciudadana constituir un mandato vinculante para los integrantes de la asamblea constituyente, que los debern incorporar al texto del proyecto de constitucin. Tiene esto algn parecido con un golpe de estado?

Para que sirve entonces toda esta campaa? Hay un objetivo oculto? Creo que la campaa tiene una explicacin y un objetivo claro: ante la previsin de que la Generalitat organice el referndum a pesar de todo, tal como ha prometido, es necesario dar otra vuelta de tuerca a la campaa de preparacin de la opinin pblica para las medidas represivas que el gobierno piensa tomar para impedirlo. Lo ha dicho con suficiente claridad el delegado del gobierno en Catalunya, Enric Millo, considerado una paloma dentro del PP: si la Generalitat no acta dentro del marco legal vigente pondr en peligro el autogobierno. Es decir, amenaza con recurrir al artculo 155 y suspender la autonoma. Evitar esto el referndum?

Puigdemont dio una respuesta anticipada a la amenaza de Millo: Aunque lo intenten, el Estado espaol no dispone de tanto poder para parar a tanta democracia.

Las dos partes se preparan para un choque de legalidades que consideran inminente: qu puede suceder entonces? Para analizarlo he escrito hace pocos das un artculo en esta misma revista; solo recordar una idea fuerza del mismo: El referndum de septiembre no ser una jornada ms del procs, ser una prueba de fuerzas decisiva; nada ser igual despus de ella.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12628#sthash.XTfarCjU.dpuf