Puerto Rico: Feminismo, diversidad, descolonizacin y la campaa por la liberacin de scar Lpez

scar va a ser un importante elemento de unidad

Rel-UITA

Las primeras palabras que scar Lpez pronunci como hombre libre, no slo reflejaron su espritu intacto de lucha y el profundo agradecimiento con quienes obraron por su liberacin, sino que dejaron entrever su compromiso con la unidad del pueblo puertorriqueo y su empata con los jvenes, las mujeres y la comunidad LGBTI.Puerto Rico vive momentos muy difciles. La deuda pblica alcanz el ao pasado los 70.000 millones de dlares. Solamente en bonos, la isla debe ms de 12.000 millones a sus acreedores. Ms de la mitad de los 78 municipios son insolventes.A travs de una Ley Suprema, el Congreso de Estados Unidos nombr una Junta de Control Fiscal (JCF) que ya present, ante un tribunal federal, una solicitud de quiebra.Es el inicio de un proceso de reestructuracin de la deuda que comportar recortes draconianos al presupuesto estatal.Cierre de casi 200 escuelas, recorte de ms de la mitad del presupuesto universitario, despidos masivos, quita de beneficios a trabajadores y trabajadoras, falta de medicamentos y de servicios mdicos, son algunas de las consecuencias de las medidas impuestas por Washington.El Congreso norteamericano tiene el poder absoluto para disponer de nuestro territorio. Es como si nos hubiesen dado un golpe de Estado, pero con tintes de legalidad. Esto es lo que significa ser colonia, dijo a, el abogado laboralistaEntre las personas que ms sufrirn los embates del programa de reestructuracin de la deuda estn las mujeres y los jvenes.El neoliberalismo es completamente patriarcal y llevamos mucho tiempo sufriendo la crisis. Pero ya hemos perdido el miedo y estamos puestas pal problema, advirtide la Colectiva Feminista en Construccin.La nuestra es una lucha independentista, anticapitalista, antipatriarcal y antiracista, agreg.El 8 de marzo y el 1 de mayo, las mujeres se movilizaron masivamente por la isla. Igual que en el resto de Amrica Latina declararon un Paro de Mujeres y trancaron las principales vas de acceso a la capital.No vamos a negociar austeridad y no queremos que nuestro pas se convierta en un resort para los ricos. Ya dimos a conocer nuestro plan de lucha que consta de 150 reclamos, explic Contreras.Nuestra sociedad est enferma y en crisis. A la Junta de Control Fiscal no le interesa cambiar el modelo econmico que nos llev a la bancarrota, sino cobrar para pagar la deuda, advirti Quirs.Segn l, los nuevos recortes podran generar tanto una agudizacin de la migracin como una revuelta social. La toma de todos los recintos de la universidad nacional y las masivas movilizaciones del 1 de mayo son seales importantes.Durante la ltima dcada, no menos del 10 por ciento de la poblacin boricua ha abandonado el pas.La campaa por la liberacin del independentista puertorriqueocont con la participacin muy amplia de la mujer.scar sale libre y uno de sus primeros paseos es a un monumento dedicado a las 49 vctimas de la masacre de Orlando, todos miembros de la comunidad LGBTI.Est reconociendo la importancia de la mujer en la sociedad portorriquea y pone en la mesa el debate sobre la diversidad sexual y la educacin pblica.scar es un excelente ejemplo para la izquierda puertorriquea, al tiempo que est rompiendo moldes dentro del proprio nacionalismo, manifest Contreras.Para muchos sectores de la sociedad, la liberacin de scar Lpez podra ser tambin un importante factor de unidad.La causa de su liberacin ha logrado aglutinar sectores muy diversos y nos ha enseado que este pueblo es capaz de unirse, luchar y triunfar. Lo mismo se hizo para sacar a los marinos de Vieques, dijo, miembro de las 35 Mujeres por scar.Pantoja dijo no tener la menor duda que scar Lpez ser una figura de unidad ante la crisis que se acerca y la lucha independentista.Es una persona muy emptica y totalmente limpia por dentro, que logr sacar de su espritu el odio hacia sus carceleros. Slo as pudo soportar tanto sufrimiento e injusticia.scar va a ser importante para la resistencia, porque es una figura de consenso que une al pas, concluy Pantoja.Fuente: Rel-UITA

