Entrevista a Francisco Bez Baquet sobre la industria criminal del amianto (y II)

Los posicionamientos de Rusia y e India, igual que los de otros pases, no constituyen ninguna sorpresa. Ao tras ao siguen haciendo lo mismo

Francisco Bez, extrabajador de Uralita en Sevilla, autor de Amianto: un genocidio impune, inici en los aos 70 del pasado siglo la lucha contra esta industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado ms de 40 aos a la investigacin sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, ha reseado y destacado su obra.

Nos habamos quedado en esto. En qu anda usted metido en estos momentos? Libros, artculos, investigacin?

Ultimo la preparacin de un nuevo libro electrnico sobre la "conspiracin de silencio" habida, en todo lo relativo a los efectos nocivos de todos los tipos de amianto. Se trata de una puesta al da de los datos y de las fuentes manejadas, recabando censar de forma ms exhaustiva a todas las evidencias ya disponibles sobre dicho asunto, al tiempo que sigo reteniendo todos los datos y resultados de investigaciones, que ya fueron abordados en su da en mis anteriores escritos. Algunas de las "novedades" ahora s consideradas, resultan ser remarcadamente bizarras.

Me estoy olvidando de algo especialmente importante de lo que ha ocurrido ltimamente?

Bueno, como ltimas novedades surgidas recientemente, yo citara a algunas cuestiones. Por ejemplo: se public la segunda parte del reportaje de New Matilda, acerca del espionaje sufrido durante aos por destacados miembros del activismo anti-amianto. En su momento, ya pude ofrecer una traduccin al castellano, de dicha primera parte, ponindola a disposicin de mis habituales corresponsales hispanohablantes, que son muchos. Me gustara poder hacer tambin lo mismo para con la segunda parte ya publicada, pero de momento solamente es un mero deseo, hasta que no pueda llegar a poder ocuparme de dicha cuestin.

As podramos citar tambin otras diversas cuestiones, como, por ejemplo, la utilizacin de amianto proyectado (tan peligroso, por tratarse de borra de asbesto, es decir, amianto friable de origen, no por friabilidad sobrevenida), en la fabricacin de piscinas, etc.

Una ms, de las ltimas. El siguiente proyecto de ley fue presentado por el parlamento vasco en el congreso de los diputados: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28125%2F000009*.NDOC.%29El gobierno Rajoy la rechaz. Sabe usted por qu? Qu razones esgrimieron esta vez?

Ahora tienen la excusa perfecta para no hacer nada: "No hay dinero. No se puede comprometer ninguna medida que presuponga incremento del gasto recogido en los Presupuestos. Hay que cumplir con nuestros compromisos de reduccin del dficit pblico"

Tambin de usted: Convenio de Rotterdam. http://www.lavanguardia.com/vida/20170502/422229211548/denuncian-asbesto-se-usara-indefinidamente-si-no-hay-control-internacional.html http://www.losandes.com.ar/article/exigen-a-todos-los-paises-que-prohiban-el-amianto-en-la-construccion-porque-produce-cancer De qu convenio hablamos? Cundo se ha celebrado?

Esto no es nuevo. El Convenio de Rotterdam, es aquel por el que los pases que lo suscriben quedan obligados, en sus exportaciones, a recabar una autorizacin expresa por parte de los pases receptores de determinados productos peligrosos, incluidos en una relacin aprobada por una mayora cualificada de esas naciones adheridas, que en la prctica se traduce en que pueda haber una exigua minora de bloqueo.

Es lo que ha venido sucediendo en el caso del crisotilo o amianto blanco, en las sucesivas convenciones anuales, en las cuales los pases que son grandes productores o grandes consumidores del mismo, bastan para configurar esa minora de bloqueo.

Al haber abandonado Canad la minera del asbesto, y al propio tiempo, haber insinuado reiteradamente que en sucesivas oportunidades se abstendra ya de seguir apoyando la exclusin del susodicho mineral en la lista, ello ha hecho albergar la esperanza de que por fin se alcanzara la inclusin.

Pero eso es utpico, si los pases pro-crisotilo consiguen incorporaciones "de refresco". Cada nacin supone un voto, con independencia de su peso poblacional o territorial.

Un pequeo archipilago de islotes perdidos en medio del ocano, en donde el amianto prcticamente nunca lleg jams, y donde tampoco cabe presuponer que, por lo menos durante mucho tiempo todava, no llegar a ser importado, y sin embargo, de improviso su representante, en una maniobra "digna de toda sospecha", viene a alinearse con el susodicho grupo de bloqueo.

Si con motivo de la venta y cambio de uso de los terrenos en donde estuvo situada la extinguida fbrica de Uralita en Bellavista, ya se dijo "que por donde ahora circulan trenes, antes circularon maletines", aqu estaramos tambin ante una situacin sobre la que cabra tambin pronunciarse en trminos parecidos.

Lo de ahora es una situacin que, ao tras ao, con ligeras variantes, se sigue reiterando, pese al tufo pestilente que tales escenarios puedan mostrar.

Vertidos ilegales en Toledo. Qu sigue pasando en Toledo? Nos lo recuerda por favor?

Pues, sencillamente, que ms de una dcada despus de que se clausurara la fbrica de productos de amianto-cemento de la extinta empresa Ibertubo, todava subsiste el vertido ilegal de decenas de miles de toneladas de residuos generados por la susodicha empresa, y abandonados en terrenos tanto pblicos como de propiedad privada, a unos 300 metros de viviendas en donde residen 23.000 personas. Al parecer, las distintas administraciones pblicas concernidas por el problema, tratan de que sean las dems las que asuman la eliminacin de los residuos, y sus correspondientes gastos. Algo, en suma, sumamente bochornoso y que posiblemente podra llegar incluso a resultar delictivo, si subsiste este clamoroso incumplimiento de los ms elementales requisitos preventivos.

Denuncian a seis pases por impedir calificar asbesto como sustancia peligrosa www.lavanguardia.com Primeras lneas de la informacin: "El asbesto, un producto qumico cancergeno, no formar parte de la clasificacin de sustancias peligrosas del Convenio de Rotterdam debido a veto que han impuesto India, Rusia, Kirguizistn, Kazajistn, Siria y Zimbabue en la Conferencia de los Estados Partes de este tratado que se celebra en Ginebra." Cmo se entiende una cosa as? Rusia, India oponindose a algo tan bsico, tan esencial? No tienen en cuenta sus gobiernos la salud de la poblacin?

La cuestin ya la tenemos abordada en otra de anteriores preguntas. Los posicionamientos de Rusia y de India, as como los algunos otros ms de los pases mencionados, no constituyen ninguna sorpresa. Ao tras ao, siguen haciendo lo mismo.

Interesante reutilizacin del material radiolgico procedente de estudios de cardiologa: Araki T, Yanagawa M, Sun FJ, Dupuis J, Nishino M, Yamada Y, Washko GR, Christiani DC, Tomiyama N, O'Connor GT, Hunninghake GM, Hatabu H. Pleural abnormalities in the Framingham Heart Study: prevalence and CT image features. Occup Environ Med. 2017 May 3. pii: oemed-2016-104178. doi: 10.1136/oemed-2016-104178. [Epub ahead of print] Resumen en ingls: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28468931 Nos lo explica? Dnde reside el inters?

Se trata de que las imgenes radiolgicas realizadas en el curso de estudios de cardiologa, tengan un segundo uso y utilidad, al rastrear en ellas la tasa de patologas pleurales asbesto-relacionadas, como es el caso de las placas pleurales, el engrosamiento pleural difuso, los derrames pleurales, las atelectasias, las adherencias, las obliteraciones o el mesotelioma pleural, y prcticamente casi sin ningn coste adicional, puesto que lo principal ya est hecho. Ello permite profundizar en el reconocimiento de estos signos o sntomas patolgicos, en poblaciones que en principio, y salvo que se pudiera llegar a demostrar lo contrario, parece ser que corresponden a personas que no han estado expuestas al asbesto, ni laboral, ni medioambientalmente. Eventualmente, todo eso puede conducir al reconocimiento de exposiciones, laborales o no, que inicialmente no estaban reconocidas, lo cual, evidentemente, sera muy importante.

Una carta y su respuesta: "Bonjour Voici notre dernire dition d'Alerte Amiante en PDF. Vos critiques et suggestions pour d'autres sujets aborder dans nos prochaines ditions seront apprcies! Dans notre prochaine dition de juin, nous comptons aborder la question des femmes, victimes elles-mmes de l'amiante ou endurant la maladie ou de la mort d'un de ses proches. Nous accueillerons trs volontiers vos contributions ou tmoignages. Avec mes meilleures salutations Franois Iselin (CAOVA)

Su respuesta: Gracias, Franois. Aludo ahora a mi trabajo: Amianto y Gnero / Rebelin. 10-03-2015 / http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196300

Amianto, gnero? Nos recuerdas las coordenadas cenrales del asunto?

Se trataba de un artculo mo, en el que pasaba una revisin a la relacin existente entre patologas asbesto-relacionadas y la exposicin de las mujeres; por ejemplo, aludiendo al caso del mesotelioma en embarazadas, en el que lo que estn en juego son dos vidas: la de la propia afectada, y la de su hijo en gestacin. Un repaso de la bibliografa existente, y de otras fuentes, permiten hacerse una idea general del asunto, en sus mltiples facetas (lavado de la ropa de trabajo, en el domicilio, mesotelioma familiar, trabajo femenino en minas y factoras, etc., etc.).

Ya ha sido suficiente por hoy. Muchas gracias por tu generosidad. Me olvidaba: feliz cumpleaos! Cuntos ha cumplido si no es indiscrecin? Me permite una pregunta alejada del tema del amianto? Qu sentido va teniendo su vida si me permite una pregunta as? Incluso ms en general, desde su edad y experiencia, cmo concibe la vida humana

Imagino que de alguna forma se ha debido de deslizar algn malentendido en nuestro dilogo, porque mi cumpleaos lo tengo en el 10 de agosto. En el ltimo, hace ya algo ms de 9 meses, cumpl 79 aos, as que el prximo, dentro de algo menos de 3 meses, corresponder a los 80.

Me pregunta sobre el sentido de mi vida. Creo que eso deberan de ser ms bien los dems los que lo sealaran. En ms de uno de mis empeos, inicialmente me vi impulsado por la mera presin social de las circunstancias, aunque, una vez tomada una decisin, siempre he procurado ser coherente.

Ingres en la empresa Uralita, en el ao 1962. Hasta el ao 1969 no tuve casual conocimiento de los efectos cancergenos del amianto. Trat de alertar a mis compaeros de representacin sindical, varios aos despus, pero hasta que mi aviso no qued confirmado por los textos que nos llegaron desde los compaeros de Getafe y de Cerdanyola, no se emprendi actividad reivindicativa alguna sobre dicho asunto, en los aos 1976-77. Ah hubo primero una labor previa, que no se exteriorizaba.

En Uralita permanec hasta el ao 1985, en el que pas a trabajar en una empresa del mismo Grupo, en la que no se utilizaba el amianto. Previamente, yo haba difundido por Televisin Espaola los datos, tomados de la tesis doctoral del mdico de empresa de la fbrica de Sevilla, correspondientes a la tasa de mortalidad por enfermedades asbesto-relacionadas, de los trabajadores de dicha factora.

Desde 1977, mi actividad cotidiana incluye la adquisicin diaria de algn nuevo conocimiento acerca del amianto y de sus efectos nocivos, procurando que se traduzcan en herramientas reivindicativas, conforme a como las circunstancias lo han ido permitiendo y propiciando.

En cuanto al sentido que la vida pueda tener para m, en sentido general, creo que cualquier meta que desborde, de algn modo, a lo meramente humano en nuestro hogar como especie, es utpica. El Universo es algo cuya verdadera magnitud, tanto espacial como temporal, quizs algunos no terminan de asimilar, o al menos as parece. Cualquer afn de voluntario protagonismo humano, a esa escala, parece ridculo. Solamente tiene sentido tratar de modificar aquello que podamos controlar, siquiera sea mnimamente, y adems, con suma prudencia.

