No hay duda, la economa ecuatoriana queda en mejores condiciones que las que recibi Rafael Correa hace una dcada. El Producto Interno Bruto se duplic; la inversin en infraestructura pone a Ecuador como referente de la regin; la pobreza y la inequidad estn heridas de muerte; un nuevo Estado de derechos a travs de la salud y la educacin est igualando las oportunidades entre ricos y pobres; se recuperaron las rentas petroleras y tributarias para ser canalizadas a la inversin pblica en beneficio del inters de las mayoras; el servicio pblico pas de ser sinnimo de ineficiencia y corrupcin, a tener hoy un Estado institucionalizado (tecnologa y talento humano) con miras de disputar el concepto de eficiencia al sector privado. Tal vez el logro ms grande fue demostrar que la inversin pblica es el motor que lleva a la economa al crecimiento y, lejos de desalentar la inversin privada, es complemento indiscutible de la iniciativa empresarial. En diez aos Rafael Correa demostr que el Estado es la solucin y no el problema.

Lgicamente no se ha conseguido todo, nadie podra pensar eso despus de diez aos de disputar una nueva forma de hacer poltica econmica. Por ejemplo, entre los retos econmicos para el nuevo Gobierno est superar el modelo primario exportador, as como diversificar la produccin y los medios de produccin. Esto nos deja an a merced de la restriccin externa, una economa sin soberana monetaria y muy vivos los intereses rentistas hacia la importacin. En este escenario, los objetivos a corto plazo del nuevo gobierno son dos: (I) alcanzar un delicado equilibrio fiscal que precautele la inversin social y no contraiga la economa y (II) dinamizar la inversin privada para impulsar el empleo y la generacin de actividad econmica.

Para alcanzar estos objetivos hay dos caminos posibles: asumir que el Estado es el problema o, por el contrario, convencerse, nuevamente, de que ste es la solucin. La eleccin del camino marcar la ruta de soluciones. Hay que estar convencido que la ambivalencia (la tercera va) no es la mejor opcin; la supuesta solucin salomnica, que se suele alcanzar cuando se buscan acuerdos amplios con todos los sectores, corre el riesgo de terminar siendo una economa diseada para aquellos que ostentan el poder econmico. La economa es un juego de suma cero, y por tanto, las lneas rojas deben ser planteadas antes de sentarse a la mesa a negociar.

Objetivo I: solvencia fiscal

El objetivo consta de dos pasos. En forma de preguntas a responder se debe dilucidar, en primer lugar, cmo generar suficientes ingresos para garantizar un equilibrio de largo plazo que frene el endeudamiento externo; y , en segundo lugar, cmo hacer ms efectivo al gasto para no caer en la austeridad que nos arrastre al crculo vicioso de ajuste, desaceleracin, mayor dficit y por ende mayor ajuste.

Este difcil equilibrio se lograr si dejamos de crear un enemigo ficticio como lo han hecho con los impuestos. Durante diez aos, los impuestos han sido el centro del ataque meditico, siendo los ltimos tres aos en los que ms se han recrudecido los ataques. Es cierto que el nmero de reformas han inducido un ambiente de zozobra, pues se pudieron hacer los mismos cambios recurriendo menos veces a la Asamblea. Sin embargo, la falaz afirmacin que los impuestos frenan la inversin y que si reducimos impuestos la actividad econmica florecer, es una postura ideolgica disfrazada de un fuselaje supuestamente cientfico. Resulta dramtico ver como reviven anacrnicas teoras, como la Curva de Laffer, para argumentar la necesidad de una reduccin de los impuestos. Lo nico cierto es que estn disfrazando ideologa detrs de supuesta ciencia. No existe evidencia prctica que confirme la realidad inducida de tal teora. De hecho, los expertos internacionales cada vez ms ven a la Curva de Laffer como una teora caduca que se usa todava en un terreno ideolgico, mas no en el campo cientfico.

En todo caso, si tal Curva fuese representacin de la realidad, entonces Ecuador y Amrica Latina deberan ser los pases ms industrializados del mundo. Histricamente la regin mantiene una presin tributaria notoriamente inferior a los pases desarrollados, por ende, si la Curva de Laffer fuese cierta, Amrica Latina debera estar capturando las inversiones que se dirigen a los pases centrales de la economa-mundo y experimentando tasas de crecimiento del producto notoriamente superiores a las registradas.

Por ejemplo, Ecuador durante los 80 y 90 vivi la desregularizacin financiera, laboral y ambiental. A pesar de esto, la inversin extranjera nunca ingres y la inversin domstica no transform la matriz productiva. Entre los aos 70 y 90 la capacidad de erosionar al sistema tributario dejaba a Ecuador como un pas de baja o nula imposicin, sin embargo dnde estn las inversiones fruto de los regmenes tributarios propicios para la inversin?. De hecho, toda la inversin se dirigi a sectores de explotacin de recursos naturales, tal cual como la teora keynesiana del acelerador lo predice: la inversin se dirige donde existe una tasa de rentabilidad adecuada con un conjunto de condiciones de mercado (demanda agregada robusta) que favorecen las expectativas de los empresarios.

En este sentido, el petrleo es rentable -demanda internacional- y por ende histricamente la IED que ingres a Ecuador est focalizada en ese sector. Incluso, no todo ha sido rditos positivos para el pas, las inversiones petroleras ahondaron la matriz extractivista, favorecieron el rentismo importador y se convirtieron en una especie de pesticida para otro tipo de inversin productiva en sectores industriales. Sin embargo, los analistas siguen invocando a la inversin extranjera directa como una deidad que slo espera nuestro buen comportamiento para aparecer milagrosamente. Basta de falacias entorno a los impuestos y la inversin, los impuestos son el nico camino verdadero a la prosperidad. En trminos contables, los impuestos que recolecta el Estado y los regresa al torrente econmico tienen un efecto multiplicador mucho ms grande que lo que en el corto plazo puede estar generando la ganancia privada, la cual, histricamente ha sido destinada a la importacin o a la acumulacin de capitales ecuatorianos en bancos extranjeros.

La otra vertiente del ataque es la denuncia sistemtica al Estado obeso como el artfice de la crisis. En un informe previo en CELAG[1] demostramos como desde un enfoque netamente contable el gasto pblico tiene dos posibles receptores: el sector privado (domstico) y/o el sector externo (el resto del mundo) que se benefician de nuestro dficit/supervit comercial. Es decir, el tan satanizado dficit fiscal no es ms que el supervit del sector privado. Si llevamos esta identidad contable al plano de la economa poltica, lo que ocurre es que los que se quejan del gasto y la inversin pblica, en realidad son aquellos que se han beneficiado de l. Lgicamente existe un inters de fondo: el gasto pblico debe ser pagado con impuestos, que por primera vez fueron pagados por los ms ricos. De ah el gran ataque a los impuestos y la debilidad que enfrenta el nuevo gobierno en materia fiscal.

Las lneas rojas estn expuestas, la negociacin debe centrarse en aspectos que sin duda pueden ser mejorados. Es necesario una apuesta por la simplificacin, la facilitacin de trmites y el apoyo a inversiones conjuntas para reducir la presin fiscal indirecta o costo de cumplimiento de la regulacin.

Objetivo II: dinamizar la inversin

Este segundo objetivo se articula con los argumentos ya expuestos. Si el gobierno se distrae y considera que la reduccin de impuestos estimular la inversin y el empleo, entonces podremos caer en una economa del desastre social. Por el contrario, si se buscan planes para apuntalar los ingresos pblicos y el Estado lleva a cabo una poltica fiscal contracclica que fortalezca la demanda agregada y con ello mejoren las expectativas de los empresarios, entonces el Estado demostrar de nuevo que es la solucin.

Por el lado de los ingresos se debe atacar la evasin de impuestos y el contrabando como los principales escollos en el desbalance de la brecha fiscal y la brecha comercial. Un plan integral de lucha contra la evasin entre las dos admiraciones de tributos debe ser parte de la solucin que recupere ingresos pblicos para ser canalizados nuevamente a la inversin pblica

Es fundamental estudiar qu gasto pblico es el que mayores encadenamientos genera para construir una apuesta de inversin pblica de corto plazo. Con los ingresos garantizados y con una apuesta por el gasto ms dinamizador, se debe apalancar un plan de inversiones pblicas que mantengan el empleo. La obra pblica es un camino ya transitado que debe ser redefinido: pasar de infraestructura bsica (carreteras, hidroelctricas, refineras, etc.), hacia obra que facilite la produccin agrcola y la pequea y mediana empresa. La agenda de produccin debe romper con la lgica de subsidios -incentivos- tributarios y pensar en gasto pblico directo. No hay evidencia internacional que demuestre que los incentivos tributarios estn dinamizando la inversin. Despus de diez aos hay suficiente evidencia que confirma la poca o nula efectividad de esta poltica en Ecuador. Es importante incurrir en gasto pblico directo que, en trminos contables, es equivalente a un subsidio tributario (tambin conocido como Gasto Tributario).

La inversin privada necesita crdito verdaderamente barato, no a las tasas a las que prestan hoy la banca a pequeos y medianos emprendedores. Las empresas buscan para invertir una rentabilidad esperada, la cual no es una realidad para muchas empresas en el pas. El costo financiero de los crditos traslada la rentabilidad de la empresa al sistema financiero, estrangulado la inversin y el empleo. Por qu los gremios empresariales no atacan el verdadero problema del crdito y, por el contrario, dirigen todo su esfuerzo a desprestigiar a los impuestos? Una verdadera agenda de inversin consiste en garantizar rentabilidad reduciendo los costos financieros, no exoneracin de impuestos para alimentar ganancias rentistas.

Nota:



[1] Oliva, N. (2017). Desmitificando el ahorro: hacia una economa del Pleno Empleo http://www.celag.org/informe-celag-desmitificando-el-ahorro-hacia-una-economia-del-pleno-empleo/