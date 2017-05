Desalojarlos del poder

Habra que desalojar a todos estos de las instituciones, como se desahucia sin piedad a tantos desgraciados sin honda causa que lo justifique Mientras que para aquellos, sera la medida de castigo ms benvola, en funcin del dao que han hecho y siguen haciendo a toda la sociedad espaola

En el supuesto de que, all por los aos setenta, la intencin de los poderes pblicos de entonces (a cuyo frente estaba una tal Margaret Thatcher, al seguir a Keynes, a Friedman, a ensayistas mediticos con los hermanos Kaplan a la cabeza y a otros economistas iluminados) no fuese hacer de la privatizacin de lo pblico el negocio srdido que ha sido, sobre todo en Espaa, creyeron que convertir a la sociedad humana en una jungla de competidores que se destrozasen entre s para que la actividad del individuo rindiese ms y fuese ms productiva, iba a ser la solucin para un mundo nuevo y progresivamente prspero.

No calcularon aquellos cerebros muchas cosas. Tampoco las consecuencias y en absoluto los riesgos. O s? No tuvieron para nada en cuenta que si el nimo y la diligencia del individuo se activa cuando atisba la ganancia (y mucho ms si sta es sin esfuerzo), tambin su condicin le hace mucho ms proclive al abuso que al desarrollo de su conciencia social, es decir, la conciencia de la sociedad a que pertenece y del bien que esa conciencia procura para todos. Sin embargo, el logro del bien comn perseguido por todas las cabezas pensantes desde la Grecia antigua hasta ayer, es imposible cuando la propia sociedad, mejor dicho quienes se han atrevido a administrarla, sitan el inters del individuo aislado por encima del inters del enjambre. Y eso es lo que sucede cuando de un pas y de su Estado se pretende hacer una Sociedad Annima compuesta de accionistas, adems de una sola casta...

Lo dicho sucede en toda sociedad, pero si encima sus dirigentes roban a mansalva con consecuencias nefastas para grandes mayoras, esa sociedad no puede sostenerse por mucho tiempo estable y acabar fallida. Tampoco podr esperarse que los ciudadanos que pertenecen a ella no se conviertan en mulos de esos dirigentes en los aspectos ms funestos de toda imitacin, que es la imitacin de la perversidad y en Espaa de la picaresca. Pues la imitacin es un factor peligroso en esta cuestin, pues al individuo le cuesta mucho ms imitar la virtud y el comportamiento virtuoso de los individuos que gobiernan, que imitar de ellos lo peor de su conducta y de su imagen. Es ms, si el jerarca o los jerarcas son abyectos, lo ms probable es que tan aberrantes en el cumplimiento de sus obligaciones civiles como ellos acaben siendo gran parte de los gobernados. De ah que sea mucho ms importante la honestidad del dirigente que su idoneidad tcnica. Y desde este estado de cosas, a la anomia, al caos o a la revolucin no hay ms que unos pasos.

Una prueba de esto es que si las sociedades catalana y vasca en Espaa tenan, aunque latentes, dormidas sus aspiraciones de independencia, desde un tiempo a esta parte ambas est n al acecho de su oportunidad aunque slo sea para que el mundo no les confunda a ellos con la espaolidad infecta de corrupcin de sus gobernantes centralistas.

Se entiende as que millones de ciudadanos preferiramos ser aptridas antes que seguir bajo el yugo de una banda de ladrones que desde la transicin se apoderaron del poder poltico conservando los poderes fcticos y no estn dispuestos a abandonarlo, como no lo estaban aquellas bandas de forajidos en las pelculas del lejano Oeste americano que se haban apoderado del pueblo y tenan que ser desalojadas a tiros...

Quin no hay imaginado alguna vez que viva en un pas tranquilo y propulsado por deseos de justicia, de libertad y de igualdad; en un pas donde la justicia estaba en sus propios trminos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del inters, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen, y donde la ley del encaje an no se haba sentado en el entendimiento del juez porque entonces no haba qu juzgar, ni quin fuese juzgado ? Pues bien, quienes han secuestrado a Espaa tras la dictadura, jams van a permitirlo sin mostrarse dispuestos a cualquier bajeza ms de las muchas cometidas, o a cometer ms barbaridad para evitarlo. Y si no, al tiempo...

Jaime Richart. Antroplogo y jurista.

